Воздействие вредных факторов в ранние сроки беременности

Иногда случается, что беременность наступает неожиданно. И еще до того, как женщина узнала, что беременна, она могла подвергнуться каким-либо «вредностям», которые при беременности противопоказаны. Причем это бывает не так уж редко. В этой статье я постараюсь разобрать, чем опасны наиболее распространенные из этих негативных факторов.

Флюорография

Еще несколько лет назад, если в ранние сроки беременности проводилась флюорография, беременность рекомендовали прерывать. К сожалению, и сейчас некоторые врачи могут дать подобные рекомендации. Но в настоящее время аппараты для флюорографии более современны, доза облучения меньше, следовательно, и риск негативного воздействия на плод ниже. В настоящее время известно, что если флюорография применялась до ожидаемой менструации, риск патологии незначительно превышает среднепопуляционный (средний риск для всех беременных). При применении цифровой флюорографии риск пороков развития плода вообще минимален.

Прививки

Еще одна причина, из-за которой может возникнуть вопрос о прерывании беременности, это прививки в раннем сроке. Однако многие прививки разрешены к применению при беременности (например, импортная вакцина от энцефалита). Но даже если была поставлена прививка, которая при беременности противопоказана (например, прививка от краснухи), по современным рекомендациям ВОЗ беременность прерывать не рекомендуется, так как пороки развития плода и в этом случае достаточно редки.

Конечно, это не означает, что стоит игнорировать рекомендации производителей и ставить прививки во время беременности, или беременеть после прививки раньше, чем рекомендуется производителем вакцины. Но если такое случайно произошло, паниковать не нужно.

Лекарства

Всем известно, что применение лекарственных препаратов при беременности должно быть сведено к минимуму. Однако достаточно часто бывает, что женщина беременеет неожиданно в период применения какого-либо лекарственного средства. Выраженность тератогенного эффекта зависит от дозы и длительности применения препарата.

Все лекарственные препараты условно разделены на несколько групп:

- безопасные при беременности;

- относительно безопасные;

- опасные, но могут применяться если польза превышает риск (например. противотуберкулезные препараты);

- абсолютно противопоказанные при беременности (например, варфарин, андрогены, антибиотики тетрациклинового ряда).

Однако, несмотря на то, что существует такая классификация, тератогенное действие (способность вызывать пороки развития плода) большинства лекарственных препаратов изучено недостаточно. Если вы забеременели на фоне применения запрещенного или сомнительного лекарственного препарата, его стоит немедленно отменить. При применении препаратов последней группы может встать вопрос о прерывании беременности. Однако перед тем, как принимать решение, стоит проконсультироваться с генетиком, чтобы он точно оценил уровень риска, и вы сами решили, готовы ли вы пойти на такой риск.

К абсолютно противопоказанным при беременности препаратам относятся и оральные контрацептивы. Однако обширные исследования не выявили значительного повышения риска дефектов развития у детей, получавших в ранние сроки беременности эти препараты. Поэтому если есть желание, беременность можно и нужно сохранять.

Алкоголь

Применение алкоголя при беременности может привести к комплексу специфических нарушений у плода, объединенных под названием «алкогольная фетопатия». Хотя риск повышается при длительном применении алкоголя в больших дозах, безопасных доз алкоголя при беременности не существует. Тем не менее, если алкоголь применялся только пока вы не знали, что беременны, и вы прекратили его принимать сразу же, как узнали о своем положении, риск патологии плода увеличен незначительно.

Курение

Курение при беременности повышает риск хромосомных аномалий у плода. У детей, рожденных от курящих матерей в дальнейшем повышен риск онкологических заболеваний. Чтобы полностью исключить воздействие никотина на беременность рекомендуется бросать курить по крайней мере за полгода до беременности. Отказ от курения уже во время беременности не снижает риск генетических мутаций у плода. Однако бросать курить все же стоит, так как курение непосредственно при беременности повышает еще и риск фето-плацентарной недостаточности и задержки развития плода. Малыш, который отстает в росте, более подвержен родовым травмам, кроме того, в этом случае повышен риск внутриутробной гибели плода.

Аргументы типа «моя подруга курила, и ребенок здоров» не выдерживают критики. Конечно, шанс, что ребенок родится здоровым, есть в любом случае. Но зачем подвергать здоровье ребенка неоправданному риску?

Действие всех негативных факторов имеет некоторые общие законы.

Например, если фактор воздействовал в первые 12 дней после зачатия, то обычно действует закон «все или ничего», то есть либо беременность протекает нормально, и «вредность» не оказала на малыша никакого воздействия, либо беременность не развивается вообще и происходит выкидыш.

Во всех вышеперечисленных случаях нужно обязательно пройти биохимический скрининг патологии плода в 11-13 недель, вовремя сделать первое УЗИ (также в 11-13 недель) и получить консультацию генетика, чтобы он оценил уровень риска. Если и ставится вопрос о прерывании беременности, он должен ставиться только после этих исследований, если выявлены отклонения по УЗИ или высокий риск по результатам биохимического скрининга. Хотя прерывание беременности в более ранние сроки безопаснее, риск тяжелых пороков развития после воздействия вредных факторов не настолько высок, чтобы сразу же идти на такую радикальную меру, особенно если беременность желанная.

Иногда женщины пишут, что врач настаивает на прерывании беременности. К сожалению и такое бывает, и далеко не всегда эта настойчивость обоснована. Если такое происходит, проконсультируйтесь с другим врачом.