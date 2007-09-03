Все большую популярность в современном мире находит идея осознанной беременности, для осуществления которой во многих центрах предлагается специальная программа планирования беременности. Она включает в себя обращение к специалисту, прохождение комплекса обследований, подготовку к зачатию, выявление и лечение хронических заболеваний.

Обследование

Первый шаг – обращение к гинекологу, который должен принять во внимание ваш образ жизни, выяснить наличие болезней. Необходимо сообщить врачу о ваших прошлых беременностях и абортах (если они были), способах контрацепции.

Но гинеколог – не единственный врач, к которому стоит обратиться. Также не помешает посетить терапевта (хотя бы для выявления хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы), стоматолога, ЛОР-врача, аллерголога (если есть аллергия на что-либо) и других специалистов. Хронические заболевания могут негативно сказаться на течении беременности и здоровье будущего малыша, поэтому очень важно выявить и вылечить их до зачатия.

Кроме того, сдаются общий и биохимический анализ крови и анализ мочи. Кровь сдается обоими родителями и для определения группы и резус-фактора, чтобы отследить развитие патологий, так как существует риск несовместимости будущих родителей.

Планирование беременности

Еще один значительный этап при планировании беременности – определение хромосомного набора пары. Этот анализ индивидуален для каждой пары, ведь малыш получает по половине хромосом от каждого родителя. Абсолютно здоровая пара может стать носителем хромосомных перестроек, и при наследовании малышом такой перестройки от одного из родителей возможно появление дисбаланса. По статистике, у пяти из ста полностью здоровых супружеских пар рождаются неполноценные дети. Этого можно избежать при своевременном выявлении перестроек в хромосомном наборе.

Образ жизни в период планирования беременности

Родить здорового ребенка может только здоровая мама. Женщине необходимо быть в форме и заранее подготовить свой организм для легкого протекания беременности. Занимайтесь спортом, это поможет облегчить роды. Начните упражнения до зачатия, занимайтесь регулярно, постепенно увеличивая нагрузку.

Конечно же, здоровый образ жизни означает отказ от вредных привычек. Употребление алкоголя стоит прекратить за три месяца до зачатия, так как он негативно сказывается на половых клетках. Употребляя алкоголь, вы препятствуете нормальному развитию плода. Курение также негативно сказывается на здоровье ребенка. Никотин, смолы, канцерогенные вещества губительны для будущего малыша, они могут стать причиной задержки роста плода, ребенок может родиться с различными нарушениями функций головного мозга. Также курение повышает риск выкидыша, осложнений у матери. Отказаться от сигарет порой бывает очень сложно, это большой стресс для организма и психики. Но вы должны отдавать себе отчет, какой опасности подвергается ваш будущий малыш.

Беременной женщине очень строго нужно следить за приемом любых лекарственных препаратов – принимать их можно только после консультации с врачом. Забудьте о горячих ваннах, банях и саунах. Постарайтесь снизить потребление черного чая и кофе (не более двух чашек в сутки), пейте травяные чаи и соки. За три месяца до зачатия начинайте пить витамины с фолиевой кислотой и внесите в свой рацион продукты ее содержащие (свежая зелень, капуста, морковь, бобовые, картофель, орехи). Фолиевая кислота – прекрасная профилактика многих врожденных заболеваний.

Мужчинам в период планирования беременности стоит поберечь себя и избегать всяческих болезней, особенно сопровождающихся повышенной температурой, не заниматься экстремальными видами спорта, также не ходить в бани и сауны, не носить тесное синтетическое белье.

Спросите себя

Решив завести ребенка, проверьте себя по этому списку вопросов. Отнеситесь к ним серьезно, даже если вам кажется, что некоторые из них не имеют к вам прямого отношения. Поговорите с мужем, поскольку какие-то вопросы в равной степени касаются и его.

Есть ли у вас прививка от краснухи?

Краснуха во время беременности, особенно на ранней стадии, когда формируются внутренние органы плода, может серьезно повредить здоровью ребенка. Поэтому, прежде чем забеременеть, сделайте анализ крови, который подтвердит, что у вас есть иммунитет к этой болезни. Если иммунитета нет, обязательно пройдите вакцинацию. Сдайте анализ заранее, поскольку в течение трех месяцев после прививки беременность крайне нежелательна.

Нет ли у вас или вашего мужа наследственных заболеваний?

Некоторые болезни, например гемофилия или фиброкистоз, передаются по наследству. Если у вас или у мужа близкие родственники страдают генетическим заболеванием, оно может передаться и ребенку. Поэтому заранее посоветуйтесь с врачом. При необходимости он направит вас на обследование, чтобы определить степень риска. Обычно это делается для подстраховки, поскольку, как правило, ребенок наследует такую болезнь только в том случае, когда носителями опасного гена являются оба родителя.

Нет ли у вас болезней, требующих постоянного приема лекарств?

Если у вас есть серьезное заболевание, такое, как диабет или эпилепсия, вам, прежде чем решиться на беременность, следует поговорить с врачом. Возможно, он предложит перейти на другое лечение, так как некоторые медицинские препараты вредны для будущего ребенка или могут препятствовать зачатию.

Пользуетесь ли вы гормональными контрацептивами?

Если да, то желательно прекратить их прием за три месяца до того, как вы решили стать мамой, чтобы до момента зачатия прошло три менструальных цикла (в этот период лучше пользоваться другими противозачаточными средствами). Если беременность наступит раньше, чем снова установится регулярный цикл, предсказать дату рождения ребенка будет труднее.

Сопряжена ли ваша работа с риском профессиональных заболеваний?

Если ваша работа или работа вашего мужа связана с химикатами, свинцом, наркотиками или рентгеновским излучением, это может отразиться на будущем ребенке и уменьшить шансы зачатия. Перейдите на более безопасную работу и обязательно проконсультируйтесь с врачом. Если вы уже беременны, примите меры, чтобы свести вредное воздействие к минимуму. От работы, связанной с поднятием тяжестей, откажитесь категорически. А вот современные видеомониторы не причиняют здоровью будущей матери и ребенка никакого вреда.

Сколько вы весите?

Желательно, чтобы по крайней мере за полгода до зачатия ваш вес соответствовал норме для вашего роста. Переходить на голодную или разгрузочную диету во время беременности нельзя, даже если у вас значительный избыток веса, – вы можете лишить себя и ребенка важных питательных веществ.

Правильно ли вы питаетесь?

Свежие продукты, разнообразное, сбалансированное питание очень важны для здоровья будущего ребенка. Нелегко изменить привычки в питании, но стоит сделать выбор в сторону полезных продуктов.

Употребляете ли вы алкоголь? Курите ли?

Приняв решение завести ребенка, вы с мужем должны отказаться от алкоголя и курения, так как они снижают способность к деторождению и у мужчин, и у женщин. Табак и алкоголь крайне вредны и ребенку.

Занимаетесь ли вы физическими упражнениями?

Как уже подчеркивалось, физическая подготовка необходима для успешного протекания беременности и родов. Если вы не приверженец какого-либа отдельного вида спорта, для начала займитесь, к примеру, ходьбой или плаванием. Упражнениям надо уделять не менее 20 минут в день. Главное - регулярность и хорошее настроение.

Консультант — Маргарита Воронина, врач акушер-гинеколог высшей категории.

Журнал "Baby Land"