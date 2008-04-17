Исследования при беременности: зачем же столько всего?!

Всем беременным женщинам, даже тем, у кого беременность протекает идеально, положено пройти определенное количество различных исследований. У будущих мам часто возникает достаточно резонный вопрос: почему я должна бегать по врачам и сдавать какие-то анализы, если я отлично себя чувствую?

В данной статье речь пойдет именно о том минимуме этих исследований, которые должна пройти каждая беременная женщина. Эти лабораторные и инструментальные исследования включены в медико-экономические стандарты, и врач женской консультации обязан направлять на них всех беременных женщин. При необходимости список может быть дополнен.

Конечно, не хочется тратить свое время на анализы, только потому, что «так положено», но на самом деле стандарты разработаны не на пустом месте, и я постараюсь объяснить, какая польза от каждого конкретного анализа, для чего он сдается. Кроме того, хочется подчеркнуть, что при появлении каких-то нарушений, организм старается их скомпенсировать за счет собственных ресурсов, поэтому симптомы появляются не сразу, изменения лабораторных данных наблюдаются раньше, и позволяют вовремя устранить «неполадки».

Все исследования, о которых говорится в статье, делаются беременным женщинам бесплатно. Если вы не хотите стоять в очередях, то можно их пройти платно в каком-либо частном медицинском центре, но лучше проконсультироваться с вашим врачом, результатам каких лабораторий он доверяет. Кроме того, в разных лабораториях могут быть разные «нормы». Это объясняется разными методиками проведения и реактивами, в некоторых случаях применяются разные единицы измерения. Поэтому лучше сразу же попросить в той лаборатории, где вы сдаете анализы, нормативы, чтобы и ваш врач могли сравнить их с вашими результатами.

Если вы решили сдавать анализы платно, ваш «минимум» может существенно расшириться, потому что многие частные клиники считают необходимым прогнать пациента через все возможные исследования. С одной стороны это хорошо, так как вы получите более подробные сведения о своем организме. С другой стороны, лишние исследования здоровой женщине проводить не к чему, потому что если имеются какие-то нарушения в организме, то они так или иначе проявят себя в тех анализах, которые предусмотрены медико-экономическими стандартами, или клинически. Если вас направляют на какие-то дополнительные анализы, спросите, для чего нужны эти результаты, почему именно в вашем случае они требуются, действительно ли это необходимо.

Если все простые исследования говорят о том, что у вас с малышом все хорошо, а врач объясняет, что сдавать что-то еще нужно просто «на всякий случай, как бы чего не вышло», то лучше сэкономьте свои деньги.

В первый раз при беременности прийти к врачу в женскую консультацию и встать на учет нужно до 12 недель беременности (за это вам даже потом заплатят 300р. - если вы принесете справку, что вовремя встали на учет, эти деньги добавят к декретным).

Такой срок установлен не только потому, что до 12 недель можно сделать аборт, но и для того, чтобы с самого раннего срока женщина правильно заботилась о себе и будущем малыше, следуя рекомендациям врача. Кроме того, ранняя явка позволяет точнее диагностировать срок беременности и предполагаемую дату родов. Можно встать на учет в женскую консультацию не по месту прописки, а по месту жительства, если вам так удобнее. Для этого нужно написать заявление на имя заведующей консультацией.

При первой явке задача врача подтвердить наличие беременности, измерить размеры таза, рост и массу тела. Врачом также проводится детальный расспрос женщины о наличии хронических заболеваний, аллергических реакций, течении предыдущих беременностей, наличии факторов риска. Все данные заносятся в обменную карту. После этого врач дает женщине рекомендации, которые желательно соблюдать при беременности, и список анализов, которые необходимо пройти.

Осмотр на кресле

проводится не при каждой явке, а только при первой явке и в 30 недель, если у женщины нет никаких жалоб.

Впоследствии посещать врача нужно раз в 3-4 недели до срока 20 недель, а затем – раз в 2 недели. Это только кажется, что говорить с врачом так часто не о чем. На самом деле у всех беременных женщин возникают страх, все ли с ними нормально, все ли происходит так, как надо. Задумайтесь, может быть лучше задать вопросы о своем состоянии врачу, чем посетителям сайтов для будущих мам (хотя это тоже иногда полезно). Записывайте все вопросы в блокнотик, чтобы ничего не забыть спросить. Кроме того, врачу важно именно в динамике наблюдать, как изменяется масса тела женщины, высота стояния дна матки, артериальное давление, чтобы вовремя насторожиться (эти показатели измеряются при каждой явке). Врач выявляет наличие факторов риска по развитию патологии беременности. Также он рассказывает о результатах ваших анализов. Врач обязан рассказать вам о вашем состоянии всю информацию, понятным для вас языком, поэтому не стесняйтесь задавать вопросы, если что-то остается неясным.

Посещать женскую консультацию необходимо еще и для того, чтобы получить родовой сертификат, который потребуется при поступлении в роддом и при постановке ребенка на учет в детскую поликлинику. Он выдается в 30 недель беременности (при многоплодной беременности в 28 недель). В этом же сроке выдается больничный по беременности и родам (декретный отпуск).

Кроме врача акушера-гинеколога нужно хотя бы один раз посетить терапевта, ЛОРа, окулиста и стоматолога для того, чтобы вылечить очаги инфекции (кариес, хронический фарингит), выявить хронические заболевания и оценить их стадию. Многие заболевания проявляются впервые именно при беременности, так как возрастает нагрузка на организм. К терапевту желательно идти на прием с результатами ЭКГ. При необходимости специалисты дают свои рекомендации по ведению беременности и родов.

При каждом посещении женской консультации сдается

анализ мочи

Именно этот анализ беременная женщина сдает чаще всего, потому что при простоте проведения и минимальных неудобствах для женщины (сдавать мочу не больно, не нужно никакой специальной подготовки), он достаточно информативен. С его помощью можно вовремя заподозрить хронические заболевания почек, которые ранее никак себя не проявляли, но при беременности могут обостриться, так как нагрузка на почки повышается, а сосуды, питающие почки, могут пережиматься растущей маткой. Ацетон в моче в первой половине беременности свидетельствует о тяжести токсикоза. Во второй половине беременности изменения в анализе мочи (наличие белка) могут свидетельствовать о начале гестоза, или помочь определить степень его тяжести при наличии других симптомов (чрезмерная прибавка массы тела, отеки, повышение артериального давления).

Нормальные показатели общего анализа мочи

Цвет От оранжево-желтого до соломенно-желтого Прозрачность Прозрачная Реакция Слабокислая (рН 5,0-7,0) Удельный вес 1005-1024 Белок Нет Сахар Нет Ацетон Нет Билирубин Нет Эритроциты 0-1 в поле зрения Лейкоциты 1-3 в поле зрения Цилиндры Нет Соли Небольшое количество уратов и оксалатов

Общий анализ крови

сдается 2-3 раза за всю беременность (при первом посещении, в 28-30 недель и перед родами). Если выявляется анемия, то после курса лечения железосодержащими препаратами, анализ необходимо повторить. С помощью анализа крови диагностируется не только анемия, но и наличие очага хронической инфекции в организме (повышение лейкоцитов и СОЭ).

Нормальные показатели общего анализа крови

Гемоглобин 120-140 г/л Эритроциты 3,7-4,7х1012 /л Лейкоциты 4-8,8х109 /л Тромбоциты 180-320х103 /л Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) 2-15 мм/ч

Для того, чтобы оценить состояние свертывающей системы, необходимо сдать

коагулограмму

Если наблюдаются отклонения, то необходима их коррекция, так как повышение свертывания приводит к образованию микротромбов в сосудах плаценты и нарушению питания плода, а понижение свертывание может привести к кровотечению в родах.

Нормальные показатели коагулограммы

Время свертывания крови 5-12 мин Протромбиновый инфекс (ПТИ) 93-107% Фибриноген 2-4 г/л

биохимический анализ крови

Сдается 2 раза (при первом посещении и в 30 недель). Этот анализ показывает уровень сахара в крови (при беременности может возникать так называемый гестационный сахарный диабет), состояние печени (о нем судят по уровню билирубина и ферментов печени – АЛТ и АСТ).

По уровню белка можно судить, достаточно ли белка в организме матери, чтобы удовлетворять потребности растущего плода. По уровню мочевины и креатинина судят о том, справляются ли почки с выведением продуктов обмена.

Нормальные биохимические параметры

Сахар (глюкоза) 3,3-5,5 ммоль/л Общий белок 65-85 г/л Билирубин 3,5-20,5 мкмоль/л АЛТ 8-34 Е/л АСТ 6-38 Е/л Мочевина 2,0-8,3 ммоль/л Креатинин 0,044-0,088 ммоль/л

мазок из влагалища, уретры и шейки матки

сдается 2 раза (при первой явке и в 30 недель). При наличии воспалительных изменений необходимо лечение не только потому, что некоторые микроорганизмы могут отрицательно влиять на плод при беременности, но и потому, что он может заразиться от мамы при прохождении через родовой канал.

При первом посещении и в 30 недель сдается

кровь на ВИЧ, сифилис и гепатит В

Риск заражения этими заболеваниями существует у любого человека, потому что оно может произойти не только при внутривенных манипуляциях и при половом контакте, но даже при лечении у стоматолога и в маникюрном кабинете. Данные заболевания могут долгое время никак себя не проявлять. Бывают случаи, когда у человека обнаруживается в крови какая-либо из перечисленных инфекций, а он даже не может вспомнить, когда могла произойти заражение. На все три заболевания кровь берется сразу. Анализ повторяется не только потому, что минимальная вероятность заражения в процессе беременности все-таки существует, но и потому, что, например, у ВИЧ, существует так называемый серо-негативный период, в течение которого анализ может быть отрицательным (в течение полугода после заражения), поэтому чтобы наверняка исключить заболевание, анализ делается дважды.

Анализ на группу крови и резус-фактор

также сдается дважды, хотя группа крови не может измениться. Это делается для того, чтобы на 100% исключить вероятность ошибки. При отрицательном резусе, если у мужа резус положительный, анализ сдается несколько раз для определения наличия антирезусных антител, которые и вызывают резус-конфликт.

УЗИ

делается в течение беременности 3 раза – на сроках 10-12, 20-24 и 32-34 недель. На первом УЗИ определяется наличие плодного яйца, место его прикрепления (оно может в течение беременности изменяться), количество плодных яиц (уже можно диагностировать многоплодную беременность), после 7 недель определяется сердцебиение плода. Главное при первом УЗИ определить, что плод живой, и беременность развивается. В 20-24 недели выявляются в первую очередь пороки развития плода (могут быть диагностированы синдром Дауна, пороки сердца, наличие всех жизненно-важных органов, кисты в легких и в брюшной полости). На этом УЗИ матери обычно говорят и пол будущего малыша (можно увидеть и раньше, но без показаний УЗИ между 12 и 22 неделями обычно не делают). В 34-36 недель оценивают состояние плаценты, количество околоплодных вод и темпы роста малыша, можно диагностировать плацентарную недостаточность, задержку развития плода, предположить крупный плод. Если по УЗИ определяются какие-то патологические симптомы, то оно может проводиться чаще.

Вместе с последним УЗИ проводится

допплерометрия

– измерение кровотока в сосудах плаценты и матки. Это позволяет в некоторых случаях диагностировать и скорректировать нарушения кровотока еще до того, как начались патологические изменения в плаценте.

В 34 недели беременности проводится

КТГ (кардиотакография)

на которой оценивается сердцебиение плода. КТГ оценивается в баллах. Нормальная КТГ должна быть 7 баллов и выше.

Вот из этого всего и состоит тот необходимый «минимум», который придется сдать беременной женщине. Помните, что ради здоровья будущего ребенка лучше лишний раз перестраховаться, чтобы быть уверенной, что все отлично, а если это не так, то вовремя помочь своему организму создать для малыша максимально комфортные условия.