Особенности гигиены полости рта у беременных

Беременность всегда накладывает некоторые особенности на жизненный уклад будущей мамочки, в том числе и в гигиене полости рта. Каждая беременная барышня должна считать своей святой обязанностью, прийти на прием к стоматологу не только для лечения зубов и десен, но и для подбора индивидуальных средств и предметов гигиены.

Такие особенности, в первую очередь, связаны со специфическим заболеванием десен, которое развивается у 70 – 80% беременных женщин, речь идет об уникальном виде воспаления тканей десен – гингивите беременных. В комплекс лечения этого заболевания входит особенная гигиена полости рта, с обязательным использованием дополнительный средств и предметов гигиены.

Гингивит беременных

Вопреки расхожему мнению, даже при благополучном течении беременности, у женщин может регистрироваться гингивит беременных, причем процент заболевания весьма печален. Гингивит беременных – это уникальный вид воспаления тканей десен, который в меньшей степени связан с патологическим воздействием микроорганизмов, и в большей, с переменной гормонального фона. Такое воспаление также характерно и для подростков в период полового созревания.

Спровоцировать гингивит могут и общие симптомы, а именно патогенная микрофлора во рту, наличие обильных зубных отложений и отсутствие удовлетворительной гигиены полости рта. Кроме того, стоит помнить и про авитаминоз, который нередко формируется при беременности, также свое значение имеет токсикоз и дисбаланс в обменных процессах. Эти факторы могут оказаться не только причиной заболевания, но и могут существенно осложнить его течение.

Основные и главные симптомы заболевания – кровоточивость десен при чистке зубов, постепенно заболевание осложняется, и кровоточивость может появляться даже при малейшей и незначительной травме. Кроме того, пациентки могут жаловаться на разрастание десневой ткани до такой степени, что это ткань может закрывать существенную часть коронки зуба. Это разрастание сопровождается покраснением и отеком десен, могут быть болевые ощущения, которые усиливаются при пальпации. Также характерен неприятный запах из полости рта, который развивается по нескольким причинам, довольно часто заметны обильные зубные отложения.

Именно с этим заболеванием, в основном, связаны некоторые нюансы гигиены полости рта, и конечно, именно от их наличия и степени выраженности будет зависеть выбор тех средств, которые используют для чистки зубов.

Особенности чистки зубов

Существует стандартное предписание стоматологов, которое гласит о том, что нужно чистить зубки 2 раза в день. Беременным женщинам необходимо увеличить количество таких процедур. Идеальным вариантом считается чистка зубов после каждой трапезы, а время чистки должно составлять минимум 2 – 5 мин.

Конечно, не всегда возможно почистить зубы сразу после приема пищи – это больше похоже на правду. В таком случае можно заменить простым полосканием, например, теплой водой или эликсирами. Стоматологи могут посоветовать использование зубной нити, но к этому предмету гигиены стоит относиться очень аккуратно. В случае если есть симптомы гингивита, то зубную нить не рекомендовано использовать.

Выбираем зубную щетку

При выборе зубной щетки стоит учитывать срок беременности. Чаще всего, стоматологи советуют сменить зубную щетку средней жесткости на мягкую, но и то, только после оценки состояния полости рта. Мягкая щетка позволит избежать травмирования десен.

Выбор зубной щетки также зависит и от метода чистки зубов, который был рекомендован. В случае стандартного метода, используется обычная зубная щетка, к которой предъявляется ряд требований. Лучше всего чтобы щетина зубной щетки была разной длины, это условие обеспечит лучшее проникновение в труднодоступные участки. Кроме того необходимо обратить внимание на силовой переход, между рабочей головкой и ручкой зубной щетки. Обычно этот переход представлен гибким соединением, который контролирует силу нажима на десна.

Одна из самых типичных ошибок беременных - это отказ от чистки зубов при первых проявлениях кровоточивости. Как ни странно, но отказ от чистки в таком случае приводит только к ухудшению заболевания, вплоть до перехода гингивита в гнойные формы, которые очень сложно поддаются лечению, тем более при беременности.

Гингивит беременных – это временное явление, и оно не указывает на патологию, хоть и считается заболеванием. В лечении и профилактике данной патологии огромную роль играет гигиена полости рта, и именно по этим причинам стоматологи советуют использовать особенный метод чистки зубов при воспалении десен – метод Басса.

Методика чистки довольно проста, но позволяет удалить налет и микробов из десневого кармана зуба. Для этого нужно расположить щетинки зубной щетки под углом в 45º к коронке зуба, и при этом следить, чтобы щетинки зубной щетки частично проникали под десну, но не глубоко. Критерием правильности постановки зубной щетки служит отсутствие болевых и малейших неприятных ощущений, и конечно зрительный контроль.

Сама чистка осуществляется вибрирующими и выметающими движениями у каждого зуба. Переносить щетку с зуба на зуб необходимо аккуратно, во избежание травмирования воспаленной слизистой. Чистка должна осуществляться не только с видимой поверхности зубов, но и с небной стороны. По завершении очистки этих поверхностей зубов, необходимо перейти к чистке жевательной поверхности.

Но все же довольно часто бывают осложнения и некоторые ошибки. Одной из самых распространенных ошибок является переход к горизонтальным движениям при чистке зубов – это неправильно! Возвратно-поступательными движениями можно чистить только жевательную поверхность зубов! Это правило нужно соблюдать и для лиц со здоровыми деснами.

Зубные пасты

На выбор зубной пасты также накладываются некоторые ограничения, и стоит помнить про нюансы, которые связаны с беременностью. Доктора не рекомендуют использовать отбеливающие зубные пасты всем беременным барышням, без исключения. Дело в том, что такие пасты содержат в своем составе грубые частицы, которые обеспечивают отбеливающий эффект, но в то же время, стоит помнить про то, что зубы беременной женщины становятся уязвимыми и такие пасты могут причинять вред. Кроме того в таких пастах содержатся и отбеливающие вещества химического происхождения, такие вещества также не особо полезны для зубов беременной барышни.

Лучше всего выбирать пасты из класса лечебно-профилактических. В составе таких паст есть различные микроэлементы – кальций, фосфор, фтор. Кстати, пасты с фтором использовать можно, фтор не может проникнуть через плацентарный барьер и, следовательно, нанести какой-либо вред малышу, да и действует он на местном уровне.

Кроме того, в качестве добавок в таких пастах могут быть различные настои, и отвары лечебных трав. Чаще всего это ромашка, мелиса, кора дуба, шалфей и многие другие. Такие пасты будут выполнять роль профилактических и лечебных средств гигиены одновременно, отвары растений оказывают лечебное действие за счет снятия воспаления.

Идеальным вариантом является чередование паст, после использования паст с содержанием минералов, нужно использовать пасты с травами. Но конечный совет все же остается за стоматологом.

К классу дополнительных средств гигиены можно смело отнести ополаскиватели, гели, зубные нити, ирригаторы и т.д. Такие предметы и средства назначаются только с одной целью – лечение и профилактика гингивита беременных и сохранения здоровья зубов.

Чаще всего это различные ополаскиватели или эликсиры, в состав которых входит экстракты лечебных растений, лекарственных препаратов или ароматизаторов. Все компоненты входящие в состав таких средств действуют только местно, и, следовательно, не могут принести плоду ни какого вреда.

Использовать зубную нить можно только после консультации со стоматологом, стоит помнить о том, что разрастание, или просто увеличение объема тканей десны за счет отека, является противопоказанием к использованию флоссов. Если игнорировать такой запрет, то значительно повышается риск травмирования тканей десен, и есть может присоединиться вторичной инфекции.

Ирригация очень действенный способ лечения десен, и в последнее время получил широкое распространение, так как сами аппараты стали более доступными. Ирригация полости рта может осуществляться путем подачи струи теплой воды, под давлением смешенной с лекарственными препаратами, и не только. Такие манипуляции могут осуществлять не только гигиеническую чистку зубов и полости рта в целом, но еще и аппликационное воздействие лекарственных препаратов, и массаж десен. При наличии галитоза – неприятного запаха из полости рта – в ирригационные растворы могут добавляться ароматические вещества. Сама процедура непродолжительная и должна составлять 5 – 10 минут.

Кстати, ирригаторы могут идеально заменить чистку зубов после каждого приема пищи!