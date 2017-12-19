Гипертонус матки во время беременности

Начнём с того, что современные врачи акушеры-гинекологи само понятие «гипертонус матки» используют крайне редко. Почему? Потому что в принятой классификации болезни его нет, а явно повышенное внимание к этому состоянию среди будущих мамочек объясняется довольно просто — гипердиагностикой, связанной с «расцветом» ультразвуковой диагностики в акушерстве.

— В последние недели беременности, когда она уже доношена, повышенный тонус матки действительно может быть признаком угрозы преждевременных родов, — подтверждает это мнение врач акушер-гинеколог , заведующая организационно-методическим отделом Екатеринбургского клинического перинатального центра Ольга Владимировна Перевозкина, — в более ранние сроки, то есть в первом и втором триместре, назначать лечение по поводу гипертонуса матки только по результатам УЗИ нельзя.

Почему?

Во-первых , матка — это постоянно функционирующий мышечный орган, и её сокращения происходят не только во время беременности, но, например, в последние дни перед менструациями, и в самих по себе сокращениях матки патологии нет. Начиная с конца I триместра и особенно после 20–22 недели беременности, сокращения матки могут даже ощущаться женщиной. И это также не будет заболеванием и не представляет опасности для здоровья малыша.

Во-вторых , беременная матка всё-таки реагирует на ультразвуковые колебания во время исследования, и до неверного трактования полученных результатов и назначения ненужного будущей маме лечения остаётся только один шаг, сделать который грамотному врачу не позволит только его профессионализм и полное взаимопонимание с пациенткой.

Почему тогда на УЗИ в первом и втором триместрах беременности не так уж и редко регистрируется повышенный маточный тонус? Причин здесь ещё больше, и в подавляющем большинстве случаев к какой-либо патологии они не имеют ни малейшего отношения. Это изменения стенки матки при врастании в неё ворсин хориона с локальным воспалением; разница в толщине стенок матки с перераспределением мышечных сокращений по той же причине, связанной с прикреплением плодного яйца; индивидуальная реакция мышц матки на нервные импульсы, в том числе при волнении, которое неизбежно при посещении женской консультации. Поэтому доктора настоятельно рекомендуют пациенткам, которые лёжа на кушетке в кабинете врача слышат слова о повышенном тонусе матки, в первую очередь успокоиться. А во вторую — рассказать о своих переживаниях и ощущениях врачу акушеру-гинекологу , который ведёт беременность.

На какие симптомы будущая мама должна обратить внимание и рассказать о них врачу?

Если внизу живота появляется ноющая, а тем более — схваткообразная боль, нарастающая, интенсивная, от которой невозможно отвлечься.

Если вместе с болевыми ощущениями появляются выделения, тем более с примесью крови.

Если во время этих ощущений изменяется поведение ребёнка — он начинает беспокоиться, необычно сильно толкается или, наоборот, замирает.

Причиной повышенного маточного тонуса, который может осложнить течение беременности и создать угрозу её прерывания, могут быть:

— Гормональные нарушения. В основном, это недостаток прогестерона, который ответственен за вынашивание беременности и за своевременное расслабление мышц матки. Недостаток прогестерона возникает при гиперандрогении (избытке мужских половых гормонов), гиперпролактинемии, при половом инфантилизме.

— Инфекции. В первую очередь — передающиеся половым путём и вызывающие изменения в маточных стенках.

— Опухоли матки, изменения её стенок после абортов и операций.

— Пороки развития матки — например, двурогая матка.

— Возраст будущей мамы младше 15 или старше 35 лет.

— Тяжёлый физический труд, эмоциональные перегрузки, постоянное недосыпание, сложная ситуация в семье.

При появлении первых беспокоящих будущую маму симптомов ей, безусловно, лучше сразу обратиться к врачу. Самостоятельно принимать решение о немедленном проведении УЗИ или приёме медикаментозных препаратов не стоит.

Какие методы используются при лечении гипертонуса матки?

Первое и самое главное — это покой. Причём не столько физический, сколько эмоциональный. Приём лёгких успокоительных препаратов в данном случае обязателен, потому что переживания женщины за ребёнка могут ещё больше усилить сокращения матки.

Врач может назначить будущей маме препарат Магне В6 — он снимает излишний маточный тонус и имеет лёгкий седативный эффект, при гормональных нарушениях — препараты прогестерона. Во втором триместре при наличии выраженных сокращений используются токолитики — например, гинипрал. Самой себе этот препарат лучше не назначать, потому что он имеет серьёзные побочные эффекты: нарушения сердечного ритма, боли в области сердца, падение артериального давления.

Особое внимание нужно уделить физической активности и профилактике запоров во время беременности. Излишние нагрузки, особенно с поднятием тяжестей, явно стоит убрать. А вот обычную ходьбу по дому и прогулки на улице, если врач не предписывает соблюдение строго постельного режима, стоит оставить. Ходьба способствует профилактике застоя крови в области малого таза, помогает работать кишечнику и тем самым значительно снижает риск развития опасного для малыша гипертонуса матки.

Говоря кратко, гипертонус матки во время беременности — это не приговор и даже не заболевание. Падать в обморок после УЗИ с таким заключением явно не стоит, а стоит обсудить эту проблему с врачом и подобрать для себя оптимальный режим, успокоиться, разумно скорректировать лечение и успешно доносить беременность.