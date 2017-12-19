Гипертонус матки во время беременности
Начнём с того, что современные врачи
— В последние недели беременности, когда она уже доношена, повышенный тонус матки действительно может быть признаком угрозы преждевременных родов, — подтверждает это мнение врач
Почему?
Почему тогда на УЗИ в первом и втором триместрах беременности не так уж и редко регистрируется повышенный маточный тонус? Причин здесь ещё больше, и в подавляющем большинстве случаев к
На какие симптомы будущая мама должна обратить внимание и рассказать о них врачу?
Если внизу живота появляется ноющая, а тем более — схваткообразная боль, нарастающая, интенсивная, от которой невозможно отвлечься.
Если вместе с болевыми ощущениями появляются выделения, тем более с примесью крови.
Если во время этих ощущений изменяется поведение ребёнка — он начинает беспокоиться, необычно сильно толкается или, наоборот, замирает.
Причиной повышенного маточного тонуса, который может осложнить течение беременности и создать угрозу её прерывания, могут быть:
— Гормональные нарушения. В основном, это недостаток прогестерона, который ответственен за вынашивание беременности и за своевременное расслабление мышц матки. Недостаток прогестерона возникает при гиперандрогении (избытке мужских половых гормонов), гиперпролактинемии, при половом инфантилизме.
— Инфекции. В первую очередь — передающиеся половым путём и вызывающие изменения в маточных стенках.
— Опухоли матки, изменения её стенок после абортов и операций.
— Пороки развития матки — например, двурогая матка.
— Возраст будущей мамы младше 15 или старше 35 лет.
— Тяжёлый физический труд, эмоциональные перегрузки, постоянное недосыпание, сложная ситуация в семье.
При появлении первых беспокоящих будущую маму симптомов ей, безусловно, лучше сразу обратиться к врачу. Самостоятельно принимать решение о немедленном проведении УЗИ или приёме медикаментозных препаратов не стоит.
Какие методы используются при лечении гипертонуса матки?
Первое и самое главное — это покой. Причём не столько физический, сколько эмоциональный. Приём лёгких успокоительных препаратов в данном случае обязателен, потому что переживания женщины за ребёнка могут ещё больше усилить сокращения матки.
Врач может назначить будущей маме препарат Магне В6 — он снимает излишний маточный тонус и имеет лёгкий седативный эффект, при гормональных нарушениях — препараты прогестерона. Во втором триместре при наличии выраженных сокращений используются токолитики — например, гинипрал. Самой себе этот препарат лучше не назначать, потому что он имеет серьёзные побочные эффекты: нарушения сердечного ритма, боли в области сердца, падение артериального давления.
Особое внимание нужно уделить физической активности и профилактике запоров во время беременности. Излишние нагрузки, особенно с поднятием тяжестей, явно стоит убрать. А вот обычную ходьбу по дому и прогулки на улице, если врач не предписывает соблюдение строго постельного режима, стоит оставить. Ходьба способствует профилактике застоя крови в области малого таза, помогает работать кишечнику и тем самым значительно снижает риск развития опасного для малыша гипертонуса матки.
Говоря кратко, гипертонус матки во время беременности — это не приговор и даже не заболевание. Падать в обморок после УЗИ с таким заключением явно не стоит, а стоит обсудить эту проблему с врачом и подобрать для себя оптимальный режим, успокоиться, разумно скорректировать лечение и успешно доносить беременность.