Поздняя беременность

До недавнего времени большинство женщин старше 27 лет, обратившись к врачу с первой беременностью, слышали в свой адрес обидное — “старородящая”. Конечно, лучше рожать пораньше и после тридцати задумываться уже о втором ребенке, но и поздние роды в наши дни явление довольно привычное.

Итак, Вам за 30 или даже за 40, и Вы беременны? Значит, счастье материнской любви и вторая молодость – вот, что предстоит Вам пережить в ближайшие годы, но для этого сейчас, в эти девять месяцев, от Вас потребуется особое внимание, собранность и гораздо больше сил, чем от молоденькой девчушки, но не жалейте об этом – ведь Вы будете МАМОЙ!

Беременность запланированная?

Безусловно, бывают случаи, когда беременность в зрелом возрасте – это результат пренебрежения противозачаточными средствами или недейственности прежних методов контрацепции.

Однако отнюдь не всегда беременность женщины, которой срегка за 30, оказывается случайной и нежелательной. Все чаще женщины в связи с достижением карьерных успехов или решением жилищных вопросов сознательно откладывают рождение ребенка “на потом”. И это не прихоть и не капризы, это объективная тенденция.

Впрочем, достаточно велико и число женщин, для которых поздние роды оказываются не первыми. Возросший процент разводов в современном обществе приводит к тому, что множество женщин в возрасте 30-40 лет вступают в повторный брак и рожают ребенка от нового мужа.

Хотя и у супругов счастливых прочных браков именно к 35-40 годам часто появляется желание “завести второго ребенка” - у них есть стабильный доход, хорошие жилищные условия. И - что примечательно - желание не просто родить второго ребенка, а иметь разнополых детей.

Беременность долгожданная!

Затрагивая тему беременности в зрелом возрасте, нельзя не сказать о женщинах, для которых возможность забеременеть только с помощью медицины стала единственным шансом испытать счастье материнства.

Ведь шансы родить у тех, кому за 30, и даже за 40, раза в два меньше, чем у молодых, но это хоть какие-то шансы в сравнении с диагнозом, который 20 лет назад звучал безжалостным приговором. Сегодня врачи призывают женщин не затягивать с лечением бесплодия и прибегать к помощи вспомогательных репродуктивных технологий, ведь чем моложе пациентка, тем больше шансов на успех.

Поздняя беременность - риск для здоровья?

- Наиболее благоприятным для рождения ребенка считается возраст от 18 до 30 лет, как по психологическим, так и по медицинским причинам, - утверждает Ольга Викторовна ИГНАТЬЕВА, врач акушер-гинеколог Городского Центра планирования семьи и репродукции. - Юные матери, не успев обрести душевную зрелость и накопить жизненный опыт, испытывают слишком большую нагрузку во время беременности, родов и послеродового периода и огромные трудности при уходе за ребенком и его воспитании. Все это может негативно отразиться на развитии ребенка и атмосфере в семье.

Затруднения же матерей “в возрасте” связаны с тем, что после 35 лет у большинства людей стремление воспитывать детей и усложнять свою устоявшуюся жизнь дополнительными хлопотами и заботами ослабевает. Также существенными в этом вопросе являются медицинские показания здоровья пациентки. У беременных в зрелом возрасте может возникнуть риск невынашивания беременности, обострения хронических заболеваний, осложнения в течение родов (слабость родовой деятельности и др.), поэтому они находятся под особым наблюдением врача.

Но всего этого пугаться не стоит. И не верьте, что в 35 и старше рискованно становиться мамой. Можно и нужно. К тому же, сейчас современное развитие перинатальной диагностики дает семье возможность на достаточно раннем сроке беременности обследовать плод и выявить все возможные отклонения.

“Поздняя” – понятие относительное

Несмотря на то, что физически родить женщине проще всего в 20–25 лет, психологическая готовность к этому процессу приходит к ней гораздо позже. Вот что о поздней беременности и поздних родах говорит частный семейный психолог Евгения НИКИТИНА:

- С точки зрения психологии, рождение ребенка для женщины является психологической и физиологической нормой в любом детородном возрасте. Однако и беременность, и роды для организма – серьезный стресс. Часто женщины, особенно молодые, не готовы к этому. А психологическая неготовность женщины к беременности, внутренние противоречия могут привести не только к эмоциональному беспокойству, но и вполне реальным физиологическим осложнениям. И, напротив, если женщина готова себя принять в новом состоянии, если ее не стесняет наличие живота, а наоборот, она ему рада, поскольку в ней живет человек, который в скором времени появится на свет и станет для нее самым родным, возрастают шансы на то, что все пройдет хорошо. Последнее состояние чаще характерно именно для взрослых мам.

Например, моя знакомая родила первого ребенка в 42 года. Она долго шла к этому. Не столько по медицинским показаниям, сколько психологически. На мой взгляд, понятия “поздняя беременность”, “поздние роды”, “поздний ребенок” существуют лишь в голове человека. Беременность вообще - состояние для женщины гармоничное. Даже если у будущей мамы есть физиологические проблемы, она вполне может выносить и благополучно родить здорового ребенка, безусловно, под наблюдением акушеров-гинекологов.

КСТАТИ:

Позднее потомство становится все более популярным среди знаменитостей. Ким Бейсинджер родила впервые после 40 лет. Мадонна решилась на это в 36, но не остановилась на достигнутом и через пять лет подарила дочери братика. Джулия Робертс, главная “сбежавшая невеста Америки”, явила миру двойняшек в 37 лет. Ведущие топ-модели Клаудиа Шиффер и Синди Кроуфорд немного отстали, став мамами в 35 и 36.

Что касается наших “звезд”: они также не отстают от Запада. Елена Яковлева, Татьяна Буланова, Елена Проклова, Лариса Гузеева, Лолита Милявская решились на материнство, когда им было далеко за 30.

Какого ребенка можно считать поздним?

Здесь мнения расходятся. Если тебе 28 лет, и ты ждешь первенца, в то время как большинство подруг-ровесниц уже водят детей в школу, вполне может показаться, что ты запаздываешь. Но если в этом же возрасте ты окружена целеустремленными и полностью поглощенными карьерой женщинами, то есть шанс почувствовать себя “ранней пташкой”. Однако с медицинской точки зрения “поздний” — это первый ребенок женщины старше тридцати пяти лет.