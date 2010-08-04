Как беременным поберечь себя в жару?

Изнурительный зной мучителен для всех, но для беременных женщин — особенно. Этому есть простое объяснение. В жару очень хочется пить. Мы жадно вливаем в себя все, что под руку попадается: ледяной квас, сок, колу, минеральную воду, чай, кофе и т.д. Но именно этого будущим мамам делать и не следует, поскольку многие из них и так мучаются от отеков.

Лечащие врачи на эту патологию, сопровождающую, как правило, вторую половину беременности, обращают серьезное внимание и назначают соответствующее лечение. Но каждой будущей маме надо научиться и самой сводить до минимума тревожные симптомы. О том, как это сделать, рассказывает врач Ирина Зуйкова.

— В течение 15 лет я работала участковым педиатром сначала в Екатеринбурге, а потом в Санкт-Петербурге. И всегда старалась при назначении препаратов малышам и их мамам, отдавать предпочтение растительным компонентам, «бабушкиным» рецептам. Потом открыла собственную маленькую клинику, в которой лечу гомеопатическими препаратами и народными средствами. Хочу дать несколько советов беременным женщинам и молодым мамам по поводу того, как вести себя в жаркую погоду.

Пейте с умом

Без жидкости в жару не обойтись. Но пить надо, что называется, с умом, помня, что не все напитки утоляют жажду и безвредны для организма.

Зеленый и черный чаи в холодном или горячем виде отлично утоляют жажду. Для этих целей чая требуется в 3 раза меньше, чем воды. Зеленый чай легко пьется, не вредит зубам, укрепляет сердечно-сосудистую систему и содержит большое количество витамина Р. Однако, и здесь нужна мера. Нельзя выпивать более 8 чашек черного чая в день. Такое его количество содержит много кофеина, что вредно для сердца.

Газированная вода побеждает жажду быстрее, чем негазированная, потому что вызывает сильное слюноотделение. А если выжать в нее дольку лимона, то от жажды не останется и следа. Противопоказание одно — ледяная минеральная вода. Пить вам, конечно, расхочется, но ангины не миновать.

Фруктовые и овощные соки вкусны, полезны и хорошо утоляют жажду. Содержащаяся в них кислота раздражает вкусовые рецепторы, и, кажется, что пить уже не хочется. Кстати, чем светлее сок, тем сильнее он утоляет жажду. А еще лучше, если вы разбавите его наполовину водой. Кроме того, натуральный яблочный сок — это отличное средство профилактики атеросклероза и болезней сердца. Всего один стакан сока в день существенно снижает уровень холестерина в крови. А натуральный ананасовый сок помогает похудеть, потому что сжигает в организме лишние калории. Не рекомендуется пить сок с мякотью или из сухого концентрата , от них легче не станет.

Настоящий квас , благодаря содержащейся в нем углекислоте, хорошо утоляет жажду. Если квас пить регулярно, улучшится работа нервной системы (потому что он содержит витамины группы В, отвечающие за хорошее настроение). Газированный квас с красителями если чем и богат, то калориями. Им не напьешься.

Лимонад , приготовленный в домашних условиях, спасет от жары, а от сладких фабричных газировок с красителями и всякого рода добавками пить хочется еще больше.

Обливайтесь!

Жидкости в жару надо использовать и внутрь, и наружно. Если по поводу количества и характера напитков ограничения есть, то принимать ванну, душ, плескаться в бассейне можно часами.

Я бы посоветовала при этом добавлять в воду настой ромашки, лаванды, апельсина . Никаких особых норм здесь нет. Замочите в стаканчике апельсиновые корочки, а потом добавьте получившийся настой в ванну, вот и вся хитрость. Освежающим действием обладает масло грейпфрута, лайма. Если нет под рукой фабричного масла, которого требуется всего пару капель на ванну, заварите кипятком корочки грейпфрута, лайма, дайте немного постоять, и добавляйте в ванну. Полезно и приятно.

Для того, чтобы охладиться, можно даже в ванну не залезать, а просто опустить ноги в тазик с водой , в которую добавлены настои, о которых я уже говорила. Это и освежит, и немного снимет отечность.

Я бы рекомендовала также остатки полученных настоев заморозить в холодильнике . А потом доставать по кубику и прикладывать их к внутренней поверхности локтевого сгиба. Это охлаждает всю систему кровообращения. Можно намочить мягкую ткань размороженным кубиком и приложить ее к локтю, так прохлада сохранится даже дольше.

Белые враги

В любое время года, а в жаркое особенно, беременным женщинам надо ограничить потребление соли и сахара . Соль удерживает жидкость в организме, а это значит, что отеки увеличатся, а пить будет хотеться все больше и больше. Про селедку надо забыть, соленые сухарики выбросить, пищу не стоит солить. Если совсем невмоготу, то обманите организм специями, долькой чеснока — только в разумных пределах.

Сахар замените медом, если на него нет аллергии. А лучше всего научитесь просто получать удовольствие от несладкого чая.

Нет нагрузкам