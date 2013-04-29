Лечение зубов у беременных женщин

После постановки на учет по беременности, каждая женщина стакивается с неким списком докторов, которых необходимо посетить. В этот список, в обязательном порядке, входит и стоматолог. Мало кто пойдет к стоматологу без страха, да и на приеме у него поджидает масса мероприятий, которые нельзя проводить во время беременности. Так ли это на самом деле?

Когда лучше всего лечить зубы?

Ни для кого не секрет что стресс, и боль могут спровоцировать тонус матки, и именно этого нельзя допускать при беременности. Стоматологическое лечение давно и прочно является синонимом боли и страха. Мало кто ходит на прием без страха, без дрожи в коленках, что уж говорить о женщине с бушующими гормонами!?

Лечение женщин в положении намного сложнее чем у обычных пациентов, хоть беременность и физиологическое состояние, но накладывает ограничения и даже запрет на проведение некоторых стоматологических процедур. Об этом факте стоит помнить, и именно поэтому стоматологи и гинекологи говорят о том, что лечить зубы необходимо еще до беременности – во время планирования.

Чаще всего беременность оказывается не запланированной, но это не повод отказываться от лечения, санировать полость рта не то что можно, но и крайне важно. Стоит помнить, что в период беременности можно использовать не только терапевтическое лечение, но и даже ортопедическое с хирургическим, но, конечно, с предварительной подготовкой.

Наиболее неблагоприятными для лечения зубов считаются первый и третий триместр. В первом триместре плод наиболее зависим от нервного напряжения матери, а перенапряжение в третьем триместре чревато преждевременными родами. Поэтому второй триместр наиболее оптимальный для лечения зубов.

Именно во второй триместр можно провести большинство стоматологических процедур, без минимального риска для плода – можно провести разовое рентгенологическое исследование, и без малейшего риска использовать анестетики. Использовать анестетики можно на любом сроке беременности, современная стоматология располагает большим числом медикаментов, которые безопасны для беременной женщины и плода.

Существует общая рекомендация для всех беременных женщин – выбирать лучше знакомого стоматолога, которому женщина доверяет. В период беременности очень важно доверие и теплые отношения между стоматологом и пациентом. Но если нет такого доктора, то можно смело идти к стоматологу, который есть в каждой женской консультации. Эти доктора более широко посвящены в специфику общения с беременными барышнями. На первом приеме возможно доктор и не будет проводить никаких манипуляций, а просто поговорит, расскажет о важности здоровья зубов, составит план гигиенических мероприятий, и порекомендует средства и предметы гигиены.

Какие манипуляции запрещены при беременности?

Категорически запрещено проводить лечение с использование мышьяковистых паст, или его аналогов. Мышьяк очень токсичен и может проникать через плацентарный барьер, и если для организма взрослого человека эти дозы безопасны, то для плода они могут оказаться очень пагубными.

В качестве обезболивающих препаратов нельзя использовать анестетики с вазоконстрикторами, т.е. с адреналином или его производными. Такие вещества вводятся в анестетик для усиления его действия, но стоит помнить о том, что адреналин может усиливать работу сердца, что в итоге может спровоцировать различные осложнения вплоть до гипертонуса матки. С другой стороны нельзя терпеть боль. Даже ситуация с ночной зубной болью весьма опасна, для организма матери это большой стресс.

Каждая женщина хочет выглядеть всегда превосходно, но беременным женщинам и кормящим матерям не стоит даже и думать о процедуре отбеливания зубов. Эта процедура опасна для зубов самой матери, да и не стоит забывать про дефицит микроэлементов для малыша. Как известно, запас минералов формируется в зубах и костях матери, а в ходе процедуры отбеливания происходит их высвобождение.

Эти манипуляции, противопоказаны в любом случае, не смотря ни на что!

Рентген при беременности.

Начнем с того, для чего именно нужен рентген? Рентгенологическое исследование очень важно при стоматологическом лечении, именно это исследование поможет избежать множества осложнений. Так на этапе исследования необходимо четко поставить диагноз, симптомы могут быть схожими у некоторых заболеваний. При выборе лечения исследование также не маловажно, так при постановке диагноза пульпиты или периодонтиты, доктору необходимо знать внутреннею картину зуба. Конечно, анатомия зуба примерно одинакова у всех людей, но могут быть исключения – дополнительные каналы, в которых расположены нервы, или сами каналы будут искривлены или просто не проходимы – все эти ситуации весьма пагубно могут сказаться на лечении и его итогах. Если оставить необработанный дополнительный канал, то все лечение просто теряет смысл, и перелечить не всегда удается!

Кроме того, для того чтобы дать гарантию качественного лечения исследование необходимо и на всем протяжении лечения корневых каналов. В первую очередь доктор определит длину каналов, при помощи рентгенологического исследования, второе исследование будет необходимо для контроля качества пломбирования. Если перепломбировать или недопломбировать корневой канал – развиваются осложнения в виде периодонтитов.

Это далеко не все ситуации, при которых просто необходимо проводить рентгенологическое исследование. Но как же поступить в ситуации лечения беременной женщины, ведь рентгенологическое исследование противопоказано? В этом случае стоматологи на свой страх и риск используют другие методы исследования, так как называемые альтернативные. Но стоит помнить о том что они не такие точные, и довольно часто дают неправильную картину исследования. Ни одно исследование не скажет о том, есть ли дополнительные каналы, или есть его ответвления. Также нельзя точно сказать правильно и до конца ли был запломбирован корневой канал. И обычно это контрольное исследование откладывается на «после родов».

Стоит ли так рисковать? И есть ли какие-то дополнительные методы исследования? Этими вопросами задается каждая беременная барышня. И у стоматологов есть два мнения по поводу использования рентгенологического исследования.

Первая группа стоматологов утверждает, что одноразовое рентгенологическое исследование безопасно для беременной женщины. Во-первых, рентгенологические лучи направленны в челюстно-лицевую область, а животик будущей мамы всегда защищается свинцовым фартуком, который не пропускает радиацию. Одно рентгенологическое исследование зуба, занимает примерно минуту, и та доза лучей, которую получит мамочка, равна получасовому пребыванию на солнце. На солнце же ни кто не запрещает находиться?

Конечно, есть и ограничения в рентгенологическом исследовании, и они напрямую зависят от срока беременности. Не рекомендовано проводить рентгенографию в первый триместр беременности, именно в этот срок происходит закладка всех жизненоважных органов.

Стоит помнить и про альтернативу рентгенографии. В большинстве стоматологических клиник, вместо старых рентгенологических установок, используют современные – радиовизиографы. Такие аппараты используют микрооблучение, и изображение исследуемой картины поступает на экран монитора, где доктор может изучить картину, не ограничивая себя во времени. Благодаря такой процедуре существенно снижается время воздействия лучей.

А как же анестезия?

Совместно с фармацевтическими компаниями стоматология предлагает широкий выбор анестетиков, которые безопасны для беременных женщин, и для плода в частности. Эта безопасность ни коем образом не сказывается на обезболивающей способности препарата.

При лечении беременных женщин есть некоторые ограничения, нельзя использовать препараты с содержанием адреналина и его производных. Идеальным вариантом является использование препаратов артикаинового ряда. Такие анестетики не могут проникать через плацентарный барьер, следовательно, безопасны для плода. Использовать такие препараты можно не только у беременных женщин, но у женщин, которые кормят грудью.

Модная на данный момент процедура – лечение зубов под наркозом, противопоказана для беременных и кормящих грудью женщин. Использовать наркоз во время беременности можно только при условии угрозы жизни матери. Но перепуганные мамочки могут отказаться от обезболивания, якобы для большей безопасности.

Отказываться от обезболивания можно, но только в случае лечения поверхностного или среднего кариеса – не более того. Также без обезболивания могут проводиться гигиенические мероприятия. В случае если кариес глубокий, или есть его осложнения, то обезболивать нужно, и отказываться от него не стоит. По простой причине – в ответ на боль, организм выбрасывает в кровь большое количество адреналина, и как раз именно он может спровоцировать тонус матки, что чревато прерыванием беременности или же преждевременными родами.