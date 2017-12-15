Что положено беременным женщинам по закону?
Хотя заботу нашего государства о будущих мамах сложно назвать достаточной, некоторые меры всё же принимаются. Давайте узнаем, какие будущим мамам полагаются по Закону выплаты, какие послабления в рабочий график предусмотрены, какие есть пособия для беременных.
Работа
Для того, чтобы сделать труд будущих мам более комфортным и лёгким, в Трудовой кодекс внесли несколько статей, которые, если знать их содержание и вовремя использовать, способны значительно облегчить жизнь беременных. Однако на деле нередко оказывается, что далеко не все статьи действительно работают, а их содержание нередко расходится с реальностью. Тем не менее, лучше знать о своих правах.
Статьи-выручалочки
Статья 64
Работодатель не имеет права отказать женщине в приёме на работу по причине её беременности.
Реальность: А вот объяснить отказ в приёме на работу любой другой причиной могут. И доказать, что всё дело в вашем положении, увы, будет крайне сложно. Ведь мало какой работодатель откажет вам открытым текстом, да ещё и в письменном виде или в присутствии свидетелей. Поэтому суд выиграть будет нелегко.
Статья 95
Будущая мама имеет право на установление для неё неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, гибкого (индивидуального) графики.
Реальность: Эта статья ТК реально работает, но, увы, тоже имеет свои недостатки: пропорционально уменьшению рабочего времени уменьшается и ваша заработная плата.
Статья 254
Беременным женщинам работодатели должны снижать нормы выработки или даже переводить их на более лёгкую работу. Кроме того, будущая мама не должна контактировать с химическими и радиоактивными веществами, ядами, испытывать на себе шум, вибрацию, долго работать за компьютером, трудиться на транспорте
Реальность: Требования этой статьи работодатели стараются соблюдать. Главное — не стесняйтесь сообщать о своём положении и требовать облегчения условий труда.
Статья 259
Трудовой кодекс категорически запрещает привлекать беременных для работы в ночные смены или в выходные дни. А вот сверхурочные и командировки не запрещены, но допускаются только в случае, если будущая мама даст письменное (!) согласие на это.
Реальность: Большинство работодателей не рискует игнорировать требования этой статьи.
Статья 260
Будущая мама вправе по своему желанию (!) пойти в ежегодный оплачиваемый отпуск либо перед отпуском по беременности и родам, либо сразу после него. Причём сделать это можно, даже если вы не отработали в данном месте положенных шести месяцев. Отпуск при этом будет предоставлен в полном объёме, а не пропорционально отработанному времени.
Реальность: Мало кто из беременных знает об этом своём праве. А работодатели не спешат просвещать их.
Статья 261
Согласно этой статье Трудового кодекса, будущих мам можно уволить лишь в двух случаях:
1. По собственному желанию.
2. В случае ликвидации предприятия или прекращения трудовой деятельности индивидуального предпринимателя, на которого она работала.
А вот уволить беременных даже за серьёзное нарушение трудовой дисциплины (например, прогул) или по сокращению штатов работодатель не имеет права. Причём в случае, если о беременности сотрудницы не было известно, и её уволили, то как только «привилегированное» положение сотрудницы будет документально подтверждено, работодатель обязан восстановить её на работе.
Реальность: До сих пор находятся среди работодателей те, кто пытается обойти закон и уволить беременных, вынуждая их писать заявление «по собственному желанию». Конечно, вам решать бороться или соглашаться на увольнение. Но знайте, что закон однозначно на вашей стороне.
Если вам не повезло, и работодатель нарушает ваши права — обращайтесь в Трудовую инспекцию или суд. Ну, или хотя бы сообщите нарушителю ваших прав о своих намерениях так поступить. Обычно, видя, что будущая мама знает свои права и готова их отстаивать, недобросовестный работодатель старается уладить возникший конфликт мирным путём и соглашается с законными требованиями беременной сотрудницы.
Выплаты и пособия
Пособия будущим мамам в нашей стране не такие большие, как хотелось бы, однако они всё же есть и даже регулярно индексируются. Причём во многих частях нашей страны вводятся дополнительные, региональные меры по материальной поддержке беременных.
Какие выплаты положены будущим мамам:
1. Пособие по беременности и родам (БиР)
Это пособие выплачивается за весь период отпуска по беременности и родам.
Продолжительность отпуска по беременности и родам:
— до родов — 70 дней при одноплодной беременности, 84 дня при многоплодной беременности
— после родов — 70 дней при неосложнеённых родах, 86 дней при осложнённых родах, 110 дней при рождении двух и более детей
Для назначения пособия по БиР нужны:
— листок нетрудоспособности (выдается в женской консультации на
— заявление о предоставлении отпуска по БиР.
В 2017 году размер пособия по БиР:
Работающим женщинам (
Женщинам, имеющим стаж работы менее шести месяцев — не более одного минимального размера оплаты труда (МРОТ), с
Безработным женщинам — 581,73 руб.
Важно! Если будущая мама работает в нескольких местах, то она имеет право на начисление пособия по БиР в каждой из организаций.
Пособие по БиР полагается и женщинам, усыновившим ребёнка в возрасте до 3 месяцев.
2. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в женской консультации на ранних сроках беременности (до 12 недель)
Справку, подтверждающую факт своевременной постановки на учёт, выдают в женской консультации при оформлении листка нетрудоспособности по беременности и родам (на
Размер единовременного пособия в 2017 году — 613,14 руб.
3. Единовременное пособие беременным жёнам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву
Начисляется органами соцзащиты.
Для получения пособия нужны:
— паспорт
— свидетельство о браке
— справка из женской консультации о постановке на учёт
— справка из воинской части о прохождении мужем воинской службы по призыву
— заявление
Размер пособия в 2017 году — 24565,89 руб.
Как посчитать средний заработок
Именно от размера среднего заработка будущей мамы зависит и размер её пособия по беременности и родам. Средний заработок можно высчитать по такой схеме:
1. Сложите весь заработок за 2 календарных года, которые предшествовали отпуску по беременности и родам.
2. Разделите полученную сумму на 730 (количество дней в двух календарных годах). Получившаяся сумма будет означать средний дневной заработок.
3. Умножьте средний дневной заработок на количество дней отпуска. Это и будет сумма пособия.
Фото: