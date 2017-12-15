Что положено беременным женщинам по закону?

Хотя заботу нашего государства о будущих мамах сложно назвать достаточной, некоторые меры всё же принимаются. Давайте узнаем, какие будущим мамам полагаются по Закону выплаты, какие послабления в рабочий график предусмотрены, какие есть пособия для беременных.

Работа

Для того, чтобы сделать труд будущих мам более комфортным и лёгким, в Трудовой кодекс внесли несколько статей, которые, если знать их содержание и вовремя использовать, способны значительно облегчить жизнь беременных. Однако на деле нередко оказывается, что далеко не все статьи действительно работают, а их содержание нередко расходится с реальностью. Тем не менее, лучше знать о своих правах.

Статьи-выручалочки

Статья 64

Работодатель не имеет права отказать женщине в приёме на работу по причине её беременности.

Реальность: А вот объяснить отказ в приёме на работу любой другой причиной могут. И доказать, что всё дело в вашем положении, увы, будет крайне сложно. Ведь мало какой работодатель откажет вам открытым текстом, да ещё и в письменном виде или в присутствии свидетелей. Поэтому суд выиграть будет нелегко.

Статья 95

Будущая мама имеет право на установление для неё неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, гибкого (индивидуального) графики.

Реальность: Эта статья ТК реально работает, но, увы, тоже имеет свои недостатки: пропорционально уменьшению рабочего времени уменьшается и ваша заработная плата.

Статья 254

Беременным женщинам работодатели должны снижать нормы выработки или даже переводить их на более лёгкую работу. Кроме того, будущая мама не должна контактировать с химическими и радиоактивными веществами, ядами, испытывать на себе шум, вибрацию, долго работать за компьютером, трудиться на транспорте и т. д. Имейте в виду, что если работодатель не может перевести беременную на более лёгкий или безопасный участок, то согласно этой статье ТК будущую маму обязаны освободить от обязанностей с сохранением (!) заработной платы.

Реальность: Требования этой статьи работодатели стараются соблюдать. Главное — не стесняйтесь сообщать о своём положении и требовать облегчения условий труда.

Статья 259

Трудовой кодекс категорически запрещает привлекать беременных для работы в ночные смены или в выходные дни. А вот сверхурочные и командировки не запрещены, но допускаются только в случае, если будущая мама даст письменное (!) согласие на это.

Реальность: Большинство работодателей не рискует игнорировать требования этой статьи.

Статья 260

Будущая мама вправе по своему желанию (!) пойти в ежегодный оплачиваемый отпуск либо перед отпуском по беременности и родам, либо сразу после него. Причём сделать это можно, даже если вы не отработали в данном месте положенных шести месяцев. Отпуск при этом будет предоставлен в полном объёме, а не пропорционально отработанному времени.

Реальность: Мало кто из беременных знает об этом своём праве. А работодатели не спешат просвещать их.

Статья 261

Согласно этой статье Трудового кодекса, будущих мам можно уволить лишь в двух случаях:

1. По собственному желанию.

2. В случае ликвидации предприятия или прекращения трудовой деятельности индивидуального предпринимателя, на которого она работала.

А вот уволить беременных даже за серьёзное нарушение трудовой дисциплины (например, прогул) или по сокращению штатов работодатель не имеет права. Причём в случае, если о беременности сотрудницы не было известно, и её уволили, то как только «привилегированное» положение сотрудницы будет документально подтверждено, работодатель обязан восстановить её на работе.

Реальность: До сих пор находятся среди работодателей те, кто пытается обойти закон и уволить беременных, вынуждая их писать заявление «по собственному желанию». Конечно, вам решать бороться или соглашаться на увольнение. Но знайте, что закон однозначно на вашей стороне.

Если вам не повезло, и работодатель нарушает ваши права — обращайтесь в Трудовую инспекцию или суд. Ну, или хотя бы сообщите нарушителю ваших прав о своих намерениях так поступить. Обычно, видя, что будущая мама знает свои права и готова их отстаивать, недобросовестный работодатель старается уладить возникший конфликт мирным путём и соглашается с законными требованиями беременной сотрудницы.

Что положено беременным бесплатно? Если вы ждете ребенка, ознакомьтесь с тем, что вам положено по закону. Читать дальше

Выплаты и пособия

Пособия будущим мамам в нашей стране не такие большие, как хотелось бы, однако они всё же есть и даже регулярно индексируются. Причём во многих частях нашей страны вводятся дополнительные, региональные меры по материальной поддержке беременных.

Какие выплаты положены будущим мамам:

1. Пособие по беременности и родам (БиР)

Это пособие выплачивается за весь период отпуска по беременности и родам.

Продолжительность отпуска по беременности и родам:

— до родов — 70 дней при одноплодной беременности, 84 дня при многоплодной беременности

— после родов — 70 дней при неосложнеённых родах, 86 дней при осложнённых родах, 110 дней при рождении двух и более детей

Для назначения пособия по БиР нужны:

— листок нетрудоспособности (выдается в женской консультации на 30-й неделе беременности);

— заявление о предоставлении отпуска по БиР.

В 2017 году размер пособия по БиР:

Работающим женщинам ( в т. ч. военнослужащим) — 100% среднего заработка, но не менее 34521,20 руб. и не более 266191,80 руб. за весь отпуск по беременности и родам.

Женщинам, имеющим стаж работы менее шести месяцев — не более одного минимального размера оплаты труда (МРОТ), с 01.07.2017 года — 7800 руб.

Безработным женщинам — 581,73 руб.

Женщинам-студенткам — в размере стипендии.

Важно! Если будущая мама работает в нескольких местах, то она имеет право на начисление пособия по БиР в каждой из организаций.

Пособие по БиР полагается и женщинам, усыновившим ребёнка в возрасте до 3 месяцев.

2. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в женской консультации на ранних сроках беременности (до 12 недель)

Справку, подтверждающую факт своевременной постановки на учёт, выдают в женской консультации при оформлении листка нетрудоспособности по беременности и родам (на 30-й неделе). Выплата единовременного пособия производится той же организацией, которая выплачивает пособие по беременности и родам.

Размер единовременного пособия в 2017 году — 613,14 руб.

3. Единовременное пособие беременным жёнам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву

Начисляется органами соцзащиты.

Для получения пособия нужны:

— паспорт

— свидетельство о браке

— справка из женской консультации о постановке на учёт

— справка из воинской части о прохождении мужем воинской службы по призыву

— заявление

Размер пособия в 2017 году — 24565,89 руб.

Как посчитать средний заработок

Именно от размера среднего заработка будущей мамы зависит и размер её пособия по беременности и родам. Средний заработок можно высчитать по такой схеме:

1. Сложите весь заработок за 2 календарных года, которые предшествовали отпуску по беременности и родам.

2. Разделите полученную сумму на 730 (количество дней в двух календарных годах). Получившаяся сумма будет означать средний дневной заработок.

3. Умножьте средний дневной заработок на количество дней отпуска. Это и будет сумма пособия.

Фото:

http://www.globallookpress.com

https://www.pexels.com