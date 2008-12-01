Тот самый цитомегаловирус

Цитомегаловирус (ЦМВ) достаточно широко распространен в популяции. Носителями вируса являются около 30-50% взрослого населения (причем около половины из них получили вирус на первом году жизни).

Заражение вирусом чаще всего происходит в быту воздушно-капельным или контактным путем (при поцелуях). Взрослые могут заразиться от детей при постоянном контакте с ними (например, могут заразиться воспитатели в детском саду или родители детей, посещающих детский сад), ребенок может заразиться в садике при контакте с другими детьми. Дети могут заражаться от матери при грудном вскармливании. Также может произойти заражение при контакте с инфицированной кровью или половым путем. Для заражения обычно требуются многократные контакты с носителем вируса.

Внутриутробное заражение возможно при первичной инфекции у матери во время беременности. Возможно также заражение плода во время родов.

Человек может быть заразным независимо от того, есть ли у него какие-то клинические проявления ЦМВ-инфекции или нет.

Опасность

У лиц с нормальным иммунным ответом ЦМВ-инфекция протекает, как правило, бессимптомно и не наносит вреда организму. Возможны неспецифические проявления инфекции, такие как повышение температуры, озноб, насморк, явления бронхита. Чаще всего при этом ставят диагноз ОРВИ, и ЦМВ-инфекция не диагностируется.

Большую опасность вирус представляет для беременных женщин и для лиц с иммунодефицитом.

При первичном инфицировании ЦМВ в период беременность риск заражения плода составляет 30-35%, клинически ЦМВ-инфекция проявляется не у всех, а примерно у каждого 5-6 из них. При этом у новорожденного наблюдается повреждение центральной нервной системы, что проявляется снижением физиологических рефлексов, а впоследствии отставанием детей в физическом и психическом развитии. Могут быть даже грубые пороки развития (деформация ушных раковин, резкое уменьшение размеров головного мозга – микроцефалия, тяжелая гидроцефалия, потеря слуха и зрения). Наиболее опасно заражение в I и II триместрах беременности.

Вторичная инфекция, даже если произошло ее обострение в период беременности, во много раз реже вызывает заражение плода (в 1-2% случаев), клинических проявлений инфекции у ребенка при этом обычно не наблюдается. Это объясняется наличием у матери антител, защищающих плод от вируса.

ЦМВ-инфекция, как первичная, так и обострение хронической инфекции, может привести и к невынашиванию беременности.

При заражении плода во время родов или при грудном вскармливании ребенок чаще всего становится носителем вируса, могут быть явления типа ОРВИ. Серьезной опасности вирус для него в этом случае не представляет.

* У лиц с иммунодефицитом могут быть тяжелые проявления инфекции ЦМВ (поражение глаз, легких, пищеварительной системы). Наблюдается увеличение слюнных желез, частые пневмонии и бронхиты, плохо поддающиеся лечению, воспаление суставов, кожная сыпь.

* У носителей вируса герпеса наличие ЦМВ приводит к более частым рецидивам герпетической инфекции.

Диагностика

Чтобы определить в организме наличие ЦМВ существует несколько методов исследования.

Наиболее часто назначается ИФА (иммуноферментный анализ) на антитела к вирусу – IgG и IgM.

IgG IgM Расшифровка результата - - Организм не имел контакта с ЦМВ + - Носительство ЦМВ вне обострения (наиболее частая ситуация) - + Первичное заражение ЦМВ + + Обострение хронической инфекции ЦМВ (при условии положительного результата ПЦР)

Также диагностика может проводится методом ПЦР. Положительная реакция ПЦР как правило свидетельствует об активности вируса и обострении инфекции.

Лечение и профилактика

Специфических методов лечения ЦМВ-инфекции не существует. Вирус находится в организме пожизненно. Для снижения активности вируса используются препараты, содержащие противо-ЦМВ-IgG. Может также использоваться неспецифический человеческий иммуноглобулин для повышения общего иммунитета.

Эффективность противовирусных и иммуномодулирующих препаратов в отношении ЦМВ не доказана.

Для беременных женщин, у которых IgG к ЦМВ в крови отсутствуют, очень важна профилактика. Не рекомендуется в этом случае работа в детском саду, так как первичное заражение беременных женщин чаще всего происходит от детей, находящихся с ними в постоянном или периодическом контакте. Если вы вынуждены продолжать работать в садике, старайтесь избегать контакта с биологическими жидкостями детей: не целуйте их, при подмывании используйте резиновые перчатки.

Если ваш ребенок ходит в детский сад, и у вас нет иммунитета к ЦМВ, постарайтесь не целовать ребенка в губы в период беременности, после контакта с физиологическими выделениями ребенка (например, при подмывании ребенка или мытье горшка) обязательно мойте руки. Также необходимо мыть руки при смене подгузников.

При первичной ЦМВ-инфекции у матери во время беременности, новорожденный должен быть обследован на наличие ЦМВ-инфекции методом ПЦР. При положительном результате даже при отсутствии клинических проявлений в первые годы жизни обязательно должны регулярно проверяться слух и зрение ребенка.

Выводы

· ЦМВ опасен при первичном заражении беременных, при внутриутробном заражении и у лиц с иммунодефицитом.

· Наиболее вероятный исход беременности у женщин, зараженных ЦМВ – рождение здорового ребенка.

· Первичное заражение ЦМВ не является показанием для прерывания беременности, так как только у трети плодов произойдет внутриутробное инфицирование, только у каждого шестого из зараженных детей будут клинические проявления инфекции.

· ЦВМ не является показанием для кесарева сечения или отмены грудного вскармливания, так как инфицирования ребенка при этом не представляет для него серьезной опасности.

· Вирус находится в организме пожизненно. Эффективных методов лечения нет.

· При носительстве ЦМВ лечения не требуется.