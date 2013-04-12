Стоит ли рожать второго ребенка? И вообще… Сколько рожать детей?

Каково оптимальное число детей в семье? Есть какое-то правило или формула, которая даст точный ответ: сколько родить детей, чтобы всем было хорошо – и дети были счастливы и не обделены, и родители не повращались в загнанных лошадей, пытающихся из последних сил заработать на кусок хлеба? Есть ли что-то такое, что подскажет, сколько малышей должно прийти в семью, чтобы в старости не осталось сожаления, что на самом деле, мы могли дать больше любви и ласки, могли преодолеть свои страхи и найти возможности?

Как правило, каждая девочка еще с детства представляет, сколько у нее будет детей, будет это девочка или мальчик, или оба сразу. У мальчиков тоже закладывается некоторый стереотип семьи. Часто дети хотят иметь столько же детей, сколько было в их собственной семье. Иногда желания идут от противного: в семье было много детей, старших постоянно заставляли присматривать за младшими, младшие донашивали одежду за старшими; дети вырастают и дают себе установку – у меня будет только один ребенок, чтобы у него было настоящее детство, и он не был ничем обделен. Другие, наоборот, будучи единственным ребенком в семье, мечтают о большом количестве детей – ведь они помнят, как в детстве им хотелось иметь надежного друга: брата или сестру.

И, кстати, действительно, у многих детские мечты сбываются, но многие вносят и коррективы в детские представления об идеальной семье. Современные реалии, такие как материальное обеспечение, разводы, жилищный вопрос, карьерный рост и самореализация – это все ограничивает количество «желаемых» детей. А кто-то, наоборот, планируя изначально меньшее количество детей, получает гораздо большее. Это, например, незапланированные или многоплодные беременности, браки со второй половиной, уже имеющей ребенка, а так же просто пересмотр своих взглядов на оптимальное количество детей в семье.

Личные силы и желания – это основной фактор, который определяет, скольким же детям суждено родится в данной семье. Непосредственно к желаниям добавляются и определенные страхи и сомнения.

Страх №1: мы не сможем материально обеспечить детей!

Дети будут чувствовать себя ущербно по сравнению с друзьями и одноклассниками. Мы не сможем оплатить им частный садик, школу, покупать дорогие вещи и т.д.

На самом деле: сможете. Если у вас есть желание учить детей за границей, то вы найдете для этого возможности. Хотя многие не любят поговорку «Бог дал зайку, даст и лужайку», но она работает. С рождением ребенка приходят и возможности обеспечить его (не надо только путать возможности и абстрактное ожидание богатства, наследства, материальных благ). И государственная политика рассчитана на поощрение рождаемости. Так родители двоих детей уже могут рассчитывать на материнский капитал, а родители троих – на региональный материнский капитал. Так же заметно отличается компенсации за детский сад для каждого последующего ребенка (20, 50 и 70% для первого, второго и третьего ребенка).

Другой вопрос – а надо ли это действительно вашему ребенку? Возможно, наличие брата или сестры было бы более желанно для ребенка, чем самая лучшая няня и элитная школа.

И, конечно, надо четко понимать: где имеют место просто ваши страхи, а где реально тяжелая материальная ситуация, и нужно предпринять меры, чтобы перенести планирование ребенка на более поздний период.

Истории ю-мам

Мама 4-х детей: «Как говорится, бог дает ребенка, даст и на ребенка. Я не люблю эту поговорку, но она почему-то реально работает. У нас, как рождается очередной ребенок, так прямо взрыв доходов. Это четко видно, потому что я уже 8 лет веду домашнюю бухгалтерию и строю графики семейного бюджета. Пики всегда приходятся именно на время рождения детей. Видимо, факт рождения как-то мобилизует и папу нашего, и меня»

«Деньги - вещь нестабильная. Сегодня есть, завтра может и не быть. У нас как раз наоборот получилось. Дети родились в трудные для нас времена. Зато сейчас живем неплохо. А если бы расчетами в то время занимались - не было бы у меня ни одного ребенка сейчас»

«Вот вспомнилось, как мои родители жили с двумя дитями в общаге. А потом еще третьего в двушке завели. Вырастили, воспитали. Сейчас у них все хорошо (ттт). И квартира, и машина, и дача. Страшно подумать, если бы тогда они про кого-нибудь из нас "передумали" бы. И не было бы у меня братика или сестренки»

Страх № 2: я слишком юная (слишком старая), чтобы рожать.

Ничего не смогу дать ребенку. Я не хочу рожать ребенка на съемной квартире. Если я сейчас уйду в декрет, то потеряю свое место, мне уже не получить такую должность. Мне уже так много лет – уже поздно рожать…

На самом деле: Природой женщина утроена так, что может забеременеть и родить ребенка до тех пор, пока находится в репродуктивном возрасте: а это от 10-12 до 50-60 лет. Конечно, в юном возрасте организм ее несколько «не дозрел» (и физически, и психически), а в пожилом уже изрядно «поизносился», но, тем не менее, известны случаи рождения детей и на крайних границах репродуктивного возраста.

Если есть желание родить ребенка, то возраст – это не помеха для рождения еще одного малыша. И в юном возрасте можно родить, если уж «так получилось» и все будет хорошо, и поздние беременности - вполне распространённое явление. Главное, смотреть не на возраст, а на общее состояние здоровья и истинные желания иметь детей.

Истории ю-мам

«Мне уже 44 и 23 недели беременности (малыша мы ждем третьего) старшей дочке уже 24, младшей 10, и вот неожиданная радость - мальчишка, ну, как не радоваться? Замучили, правда, анализами, но я пока держусь бодрячком»

«Сама родила в 15!!! лет... Было тяжело и трудно. НО!!! Сейчас смотрю на своего сына, которому в этом году 18, у него рост 194 см, и гордость меня пробирает. Раньше аборты были разрешены, если тебе 15-16, только с согласия мамы. Раньше я так жалела, что были такие законы, а теперь... просто СЧАСТЛИВА!»

Страх №3. Проблемы со здоровьем

Так хочется еще малышей, но боюсь, с моими диагнозами, мне никогда больше не стать мамой…

На самом деле: «Не позволяет здоровье» - это, действительно весомый аргумент, чтобы сказать «нет» очередной беременности. Если у женщины имеются серьезные заболевания, при которых беременность и роды просто противопоказаны, то рисковать не стоит. И дважды не стоит рисковать, если у вас есть уже хотя бы один ребенок (ведь кто знает, чем может обернуться противопоказанная беременность). Но не стоит сильно огорчаться, если болезни не дают насладиться материнством в полной мере, всегда есть надежда на улучшение физического состояния, на ошибки врачей в диагнозе. В крайнем случае – вам помогут достижения современной медицины - обследования, лечения, гормональные стимуляторы, ЭКО, а так же ОГРОМНАЯ ВЕРА!

Истории ю-мам

«В 20 лет (через три недели после свадьбы) мне "добрая тетенька врач" сказала, что у меня никогда не будет детей. И матка у меня маленькая, и трубы кривые, и вообще непроходимые... Если случится чудо, и я вдруг забеременею (но это будет определённо чудо), то выносить не смогу - 100%. Ой, как я ревела... И что? Прошла курс массажа, бросив при этом пить ОК, после получилась задержка.... Две беременности - двое детей. Родила что одного, что другую - строго в ПДР, даже угрозы не было».

«Моя история. Бесплодие 8 лет и полный букет болячек по-женски (эндометриоз 3 степени, антиспермальные тела, высокий ФСГ). С таким диагнозом шансы родить самой были равны практически нулю. В 2004 году пробная ИИ, результат нулевой. Врач сказал, что только ЭКО. В 2005 году сделала первый протокол, на сумасшедшей стимуляции выросло всего 2 фолликула и отключился правый яичник (тот самый на котором была эндометриозная киста). Мне врачи дали еще донорскую ЯК и перенесли 3 эмбриона хорошего качества, но протокол оказался неудачный. Врач после окончания протокола сказал, что со своими клетками вообще нет шансов забеременеть. В 2006 году протокол с донорскими яйцеклетками, опять неудача. Дальше смысла бороться за своего малыша мы с мужем не видели и стали собирать документы на усыновление... Через какое-то время у меня началась непонятная тошнота и слабость - оказалось беременность....22 февраля 2008г. у меня родился сын Святослав. Когда меня кесарили в ОММ, на меня пришла посмотреть куча врачей, как же с такими диагнозами выносила нормально ребенка (эндометриоз просто сожрал всю брюшную полость). Самое интересное, что я забеременела через 1,4 года, без проблем, как только отменила противозачаточные таблетки, рожала снова в ОММ. 22 марта 2010г. у меня родился сын Лавр. Так что чудеса случаются! Просите и получите! Да забыла написать, что забеременела оба раза я на левом яичнике, правый как отключился во время ЭКО так и все, не работает-проверяли много раз, не фурычит!»

Страх №4: Забот и с одним ребенком мне хватает

Колики, зубки, бессонные ночи, капризы - мне с одни ребенком проблем хватает, если появятся еще дети – то я с ними не справлюсь! Я боюсь, что «недолюблю» старшего ребенка, если появится еще малыш, мне не хватит на всех времени, терпения и любви!

На самом деле. «Все пройдет, пройдет и это» - девиз всех бессонных ночей и… жить становится проще! Не надо рассматривать себя как «жертву»: бедная я несчастная - раз пять за ночь к ребенку встала. Нужно гордиться собой – я женщина, я мать! Я могу подарить жизнь еще одному человеку, вырастить его, помочь встать на ноги, быть с ним в трудную минуту. А сил в каждой матери – хоть отбавляй: все ведь знают истории, как мать поднимала упавшее на ребенка дерево, которое потом не могли поднять несколько мужчин!

С появлением еще одного ребенка маме не нужно делить свою любовь на части, любовь к предыдущим детям не уменьшается, с зарождением новой жизни зарождается и новая любовь – надо только чуток оторваться от «бытовухи» и разглядеть ее.

Многие мамы отмечают, что и с двумя детьми проще, чем с одним. С определенного возраста дети начинают играть вместе, у мамы освобождается часть времени. Кроме того, старшие дети могут оказать посильную помощь маме, а маме уже помогает накопленный с предыдущими детьми опыт: многие вещи делаются увереннее и быстрее.

А самое главное, приходит понимание, что с детьми надо «не справляться», а находить к ним подход – это очень помогает!

Истории ю-мам

«С двумя успевала больше, чем с одним ребенком, надеюсь с 3-им эта тенденция продолжится)))))»

«Накрыло меня с головой материнским инстинктом после рождения ребенка. Никогда не думала, что захочу больше двух детей. А теперь, как кто-то писал, хочется хватать деток за шкирку и тащить к себе в норку, да побольше-побольше.»

«Младшей дочке не было и полугода, когда наступила третья беременность. Сомневались, переживали, но теперь я смотрю, как они всей гурьбой играют, и как им хорошо, и поверить не могу, что когда то могла сомневаться!»

Страх №5: Мне будет тяжело без помощников.

У нас нет рядом бабушек-дедушек, мне будет тяжело без помощников, если я рожу еще одного ребенка!

На самом деле: несомненно, с помощниками проще и удобнее. Однако, даже при наличии бабушек, не всегда можно рассчитывать на их помощь: у бабушек могут быть свои дела!

Но ведь очень многие вещи можно делать вместе с детьми: готовка, приборка, поход в магазин, банк – вместе с детьми это делают тысячи женщин! И в парикмахерскую, и на фитнес, и на мастер-классы, и в ресторан можно ходить с детьми: нужно только знать такие семейные заведения, где параллельно с услугами для взрослых есть и детские комнаты с няней. И, в конце концов, дети растут – и очень скоро станут самостоятельными.

Главное, понимать - если воспринимать ребенка как «обузу» - будет тяжело и с единственным детёнышем, а если дети в радость – то будет комфортно с любым их количествам. В крайнем случае – няня на несколько часов! Не сделает существенную дыру в бюджете, а вы сможете посвятить это время только себе.

Но! Если у вас совсем нет родственников «на подхвате», то нужно все-таки предусмотреть, кто бы мог посидеть с детьми (ребенком) в экстренной ситуации: например, когда папа в командировке, а мама серьезно заболела.

Истории ю-мам

«Для нас появление третьего ребенка оказалось гораздо сложнее! Когда детей двое - то и взрослых двое, можно развести в разные комнаты поиграть, позаниматься, можно одному родителю забирать из школы одного ребенка и в кружок/секцию, а второй родитель занимается в это время вторым ребенком. В отпуске с двумя легче - по аэропорту не разбегаются, можно разделиться по интересам и пойти в разные места непосредственно на отдыхе... Третий уже накладывает сложности - третьего родителя ведь нет! Пока младшая была совсем лялькой - старшие дети полностью были на муже. Когда подросла - младшие стали больше на мне, старший - на папе. Сейчас папа водит везде старшего, я - среднюю, а младшая в садике до 19. Что будет, когда она подрастет и ей тоже надо будет хотя бы спорт (о большем я не мечтаю) - мы еще не думали... Но без няни однозначно уже не обойтись. Нас на всех не хватает!!!»

«Нам помогает СКАЙП! по вечерам, бывает, бабушки развлекают дочь, пока я готовлю/убираюсь - полчаса есть»

Страх№6: Незапланированная беременность

Мы не планировали беременность, а тут две полоски!!! я не готова к рождению малыша!!!! я не знаю, стоит ли мне рожать…

На самом деле: «не готова» - это только ваши страхи. Если уж беременность случилась – значит, вы были готовы. Пусть «ваша голова не хотела», но где-то сердцем, душой, подсознанием вы были готовы. Как минимум, вы готовы были физически, организм ваш был готов – если вы допустили такую возможность. А если уж вы вот так случайно оказались готовой забеременеть, то и будьте уверены, что уже где-то припасены и силы, и возможности для рождения этого ребенка – во всяком случае, месяцев восемь у вас еще есть, чтобы их отыскать в себе!!!!

Хотя, конечно, известны случаи, когда мать оформляла отказ от ребенка в роддоме. Это грустно. Поэтому здесь можно только пожелать никогда не оказаться перед выбором, который стоял перед этими матерями. Лучше предпринять все меры, чтобы беременность была только желанной. А если уж «так получилось», несмотря на всю тщательность предохранения, то значит, это знак, этот ребенок именно подарок от Бога, и где-то для него приготовлена «лужайка» - надо только в это поверить.

Истории ю-мам

Мама трех детей: «Забеременела третьим ребенком и разошлась с мужем. Вот умом понимала, что мне одной с тремя - ну просто повеситься! А душой вот никак не могла. Все тянула, отговорки находила, типа больница сегодня наверное не работает))) А потом плюнула на все и решилась! Теперь работаю себе спокойненько дома, на всех троих деток хватает. Счастливаяяяяя!!!!!

«Беременность наступила после 2 месяцев знакомства. Он сказал - аборт без разговоров. В голове творилось страшное. ещё моя бабушка говорила - решение рожать или нет принимает ТОЛЬКО женщина. 3 дня была в подвешенном состоянии. а потом... может это кому-то покажется полной фигнёй, но... за несколько месяцев до беременности видела сон, там была моя дочь и я её так любила, как никого и никогда. После этого сна я целый день в таком ощущении счастья пробыла, и вот так же ночью я этот сон вспомнила и решила - всё, буду рожать! Меня сразу отпустило, прямо сердцем почувствовала ,на 100 % верное решение!!! Помощь пошла отовсюду. Есть всё что нужно и даже больше. Сейчас доченьке 2,2. Папуля нас очень любит, и мы его тоже!!! Только один раз его спросила о том, жалеет ли, что на аборт посылал. Он в лице изменился, сказал, что очень! Больше эту тему никогда не подниму, всё и так знаю»

Страх № 7: Мое тело - мой храм

Я не хочу больше рожать детей, потому я не хочу толстеть, не хочу растяжек по всему телу, не хочу иметь обвисшую грудь и т.д., я уже родила одного и замучилась восстанавливаться после этого, больше не хочу!

На самом деле: да, это так, беременность сказывается на красоте женского тела. НО! То, какими вы будете после очередной беременности, больше всего зависит от природных особенностей вашего тела, а не от количества беременностей. Кто-то и после единственных родов стал обладателем «фартука» на животе. А другая мама и после трех родов выглядят прекрасно! В помощь женской красоте всегда есть: крема, масла, спорт, корректирующее белье, правильно подобранная одежда, ну, и пластический хирург, если уж вас так сильно волнуют некоторый «дефекты»! А самое действенное – это понимание, что фигура – это второстепенное: свои недостатки замечаете только вы, для мужа и детей вы все такая же обаятельная, привлекательная и самая любимая!

Истории ю-мам

«Первый раз рожала в 26 - восстановилась моментально: вес, кожа без проблем. Второй в 32. Вес приходил в норму 3 года, но сама ничего для этого специально не делала - ела как обычно вкусную и здоровую пищу)))) иногда спорт ненапряжно. Живот неплох в общих чертах, но все равно не тот. сейчас вешу 55 до первых родов весила 50 при росте 168. Но 50 для меня сейчас реально мало»

Мама трех детей: «Фигура стала лучше: после вторых родов (мальчик и девочка), я поправилась на 5 кг и стала походить на девушку, а не на подростка как до»

Страх № 8: у меня только один ребенок

Все внимание только ему, боюсь, что он вырастет эгоистом.

На самом деле: То, что единственный ребенок вырастет эгоистом – не факт. Но все-таки на него возлагаются все надежды, от него слишком много ждут. И ребенок так же слишком много ждет от родителей, от окружающих. Такому ребенку сложнее найти общий язык со сверстниками, так как у него нет брата или сестры, с которым бы он научился улаживать конфликты, договариваться, дружить, ссориться и мириться.

А вот двое детей – это уже лучше: дети учатся помогать друг другу, слушать мнения и желание другого, уступать, отстаивать свою позицию, ссориться и мириться. Однако, не всегда удается избежать ревности и соперничества между детьми.

Трое детей – это уже самостоятельный коллектив, дети в семье стремятся создать свой мир, и гораздо меньше нуждаются в том, чтобы взрослые вмешивались в разрешение конфликтных ситуаций. Рождение четвертого и последующего детей уже не оказывает значительного влияния на взаимоотношения детей и аналогично отношениям между тремя детьми.

Истори и ю-мам

«Вообще, почему хочу 2 деток: у меня есть сестра, это самый близкий человек, не хочу детку лишать подобного»

«Сама из семьи, где было трое деток. Осталось стойкое ощущение счастья, от того, что нас много, что мы семья. Не знаю, словами это не передать»

Страх № 9: Дети помешают отношениям с мужем.

Одного ребенка можно куда-то «пристроить», чтобы побыть вдвоем с мужем. Боюсь, что если будут еще дети, то они испортят наши отношения с мужем.

На самом деле: Как «кашу масло не испортишь», так и настоящую любовь детьми не испортишь. Один или пятеро – не так важно, просто между вами с мужем изменяется уровень отношений с рождением детей, вы становитесь родителями, и если вы смогли комфортно войти в новые роли с одни ребенком, то следующие дети не изменят ваших отношений. А вот принять эти новые роли даже с одним ребенком не так-то просто!

Да, если у вас много детей, вы не можете каждый день ходить вдвоем с мужем куда-то – в этом надо себе отдавать отчет. Но ведь не в этом проявляется настоящие чувства! Не надо путать истинные отношения и совместный досуг.

Истори и ю-мам

Мама одного ребенка: «а что касается отношений...мммм...ближе мы вроде друг другу стали, как то роднее, что ли»

Мама двух детей: «с мужем отношения стали еще лучше, если до рождения была просто любофф-моркофф, то после рождения мы еще и родными стали»

Мама трех детей: «отношения с мужем улучшились, всегда и во всем помогает - что с детьми, что по хозяйству»

Страх№10: Карьера, путшествия станут недоступны.

Я не успею в жизни ничего, кроме детей! Ни карьеру сделать, ни в отпуск нормально съездить….

На самом деле: если самореализация для вас – неотъемлемая часть счастливой жизни, то вы успеете все! Нет ничего хорошего для детей, когда мама сидит дома и обвиняет малышей в том, что они помешали ее карьере, развитию… Успешная, счастливая мама даже за пару часов может дать детям столько любви, сколько другая домохозяйка не даст. Конечно, в этом случае детей придется отдать в садик или оставлять с няней, и это требует определённых затрат. Но ведь если вы, действительно, занимаетесь карьерой, а не просто сбегаете от детей на работу, то вы вполне себе можете это позволить!

Так же вы можете позволить себе нанять няню на время вашего отпуска (вариант – взять с собой и няню, и ребенка). Просто надо понимать: если вы занимаетесь собой, своей карьерой, то вы просто обязаны быть успешными! Дети должны видеть счастливую маму (да-да, и никаких угрызений совести, что дети что-то недополучили от мамы – дети это почувствуют)! И это вполне реально, ведь столько примеров успешных звездных многодетных мам, которые в жизни успевают все:

Хайди Клум , супермодель, мама 4-х детей;

Наталья Водянова, топ-модель, мама троих детей;

Виктория Бэкхэм, актриса, бизнесвумен, мама четверых детей;

Анжелина Джоли, актриса, трое родных детей и трое приемных;

Валерия, певица, трое родных детей + трое детей супруга;

Евгения Добровольская, актриса, мама четверых детей;

Алла Довлатова, актриса, телеведущая, трое детей;

Мария Шукшина, актриса и телеведущая, мама четверых детей.

Так сколько же все-таки детей рожать?

Конечно, окончательное решение всегда остается за родителями. Прежде, чем решиться на очередного ребенка, нужно взвесить все «за» и «против». И думать надо не только о сегодняшнем дне, и не на год вперед, а на всю жизнь. Потому что порой ошибки, которые совершены сегодня, нельзя уже исправить никогда. А решение, которое еще вчера казалось абсурдным, сегодня видится самым правильным.

Мы не можем дать точную формулу, по которой можно рассчитать оптимальное количество детей для вас, вашей семьи. Но, как правило, родители могут позволить себе большее количество детей, чем уже есть или планируется.

