Геморрой – несомненно вещь неприятная. И к сожалению эта «неприятность» довольно часто мешает наслаждаться таким счастливым состоянием, как беременность.

Раньше считали, что геморрой это варикозное расширение вен заднего прохода. Современная теория говорит, что расширяются не вены, а сосудистые сплетения, которые называются кавернозные тельца.

К факторам риска развития геморроя относят длительную работу в положении стоя или сидя, тяжелый физический труд, малоподвижный образ жизни (гиподинамию), ожирение, анальный секс, злоупотребление алкоголем и острой пищей, цирроз печени. После 30 лет геморрой при беременности встречается чаще. Кроме того, важное значение имеет семейная предрасположенность.

Часто геморрой впервые выявляется при беременности. По некоторым данным у рожавших женщин геморрой встречается в 5 раз чаще, чем у нерожавших. Это объясняется несколькими причинами:

1. Из-за растущей матки затрудняется отток крови из нижней половины тела, происходит застой, тонус сосудистой стенки снижается, и сосудистые сплетения заднего прохода расширяются.

2. Более чем у половины женщин при беременности бывают запоры, которые являются одной из ведущих причин геморроя. При запорах стенка прямой кишки растягиваются, стенки сосудистых сплетений, находящихся под слизистой оболочкой постоянно разражаются, и в ответ на механическое раздражение разрастаются. Это способствует возникновению и прогрессированию геморроя.

3. Беременные женщины обычно мало двигаются, из-за чего замедляется скорость кровотока, возникает застой крови в кавернозных тельцах.

4. Геморрой может «вылезти» во время родов, так как в процессе родового акта при потугах резко повышается внутрибрюшное давление, при прохождении головки сосудистые сплетения сдавливаются и травмируются. Чем продолжительнее период потуг, тем больше риск геморроя.

По мере увеличения срока беременности вероятность геморроя увеличивается.

Симптомы

В начальной стадии геморрой может никак себя не проявлять, с прогрессированием заболевания начинают появляться различные симптомы.

Часто женщины жалуются на боли в заднем проходе, усиливающиеся во время дефекации. При запорах боли усиливаются.

Важным симптомом геморроя обычно является появление наружных и внутренних геморроидальных узлов в прямой кишке. Чаще бывают внутренние узлы, расположенные в слизистой оболочке прямой кишки, «вылезающие» во время и после дефекации. Могут быть также наружные геморроидальные узлы, которые располагаются прямо под кожей вокруг прямой кишки. Они причиняют меньше дискомфорта, чем внутренние.

Часто бывают анальный зуд и жжение, усиливающиеся после приема острой пищи. В момент дефекации или тотчас после нее может быть выделение алой крови.

Геморрой может сопровождаться чувством неполного опорожнения кишечника, дискомфортом, вздутием живота.

Самое опасное осложнение геморроя – тромбоз геморроидальных узлов. Геморроидальные узлы при этом плотные, резко болезненные, вокруг них – отек и покраснение, повышается температура тела. Кроме того, возможно выпадение и ущемление узлов. Тромбоз, выпадение и ущемление узлов называют острым геморроем. В таких случаях необходимо срочно обратиться к хирургу.

В послеродовом периоде, особенно в течение первых двух месяцев, геморрой может продолжать беспокоить женщину. Далее с течением времени геморрой, появившийся при беременности, обычно проходит.

Лечение

При лечении необходимо соблюдать диету. Цель диеты – отрегулировать своевременное опорожнение кишечника, это оябзательно для успешного лечения. Для этого нужно употреблять больше продуктов, содержащих растительную клетчатку и обладающих послабляющим действием: овощи, фрукты, пшеничные отруби. Также полезны кисломолочные продукты (кефир, йогурты, простокваша), черный хлеб, орехи, каши (кроме манной и пшеничной). Хорошо помогают при запорах сухофрукты – чернослив, курага. Сдобные изделия, макароны, крепкий чай, какао нужно ограничить. Из рациона нужно исключить острую пищу.

Важную роль играют правила гигиены. Рекомендуется пользоваться не обычной туалетной бумагой, а специальной влажной (она продается в аптеках) или подмывать задний проход после дефекации. При наружных узлах один раз в день по 10-15 можно проводить сидящие ванночки со слабым раствором перманганата калия (марганцовки) или ромашкой.

Существует специальная гимнастика для профилактики развития геморроя:

1. Напрячь, а затем расслабить мышцы ягодиц и заднего прохода (как бы втянуть задний проход вверх, затем опустить вниз). Упражнение может выполняться стоя или сидя. Его даже можно незаметно для окружающих выполнять в транспорте или в очереди.

2. Лежа на спине поочередно поднимать и опускать тазовый конец, опираясь при этом на ступни и плечевой пояс.

3. Всем известное упражнение «велосипед».

Каждое упражнение повторить по 10 раз.

Гимнастику нужно делать по 10-15 минут 2-3 раза в день. При остром геморрое выполнять гимнастику нельзя.

При неэффективности вышеуказанных мероприятий, продолжающихся болях и ощущении дискомфорта, применяются лекарственные препараты, в основном это свечи и кремы. Медикаментозное лечение должно быть согласовано с врачом, так как не все препараты разрешены при беременности и лактации.

В первую очередь нужно справиться с запорами. При запорах, с которыми не удается справиться с помощью диеты, можно иногда применять свечи с глицерином. Также можно применять препарат Дюфалак. Эти лекарственные средства разрешены на любом сроке беременности и в период грудного вскармливания.

Для быстрого обезболивания можно использовать свечи и мази с анестезином или лидокаином (например, Анестезол).

Со второго триместра беременности разрешен препарат Гепатромбин Г, его можно применять в виде крема или свечей. Не противопоказан препарат и в период грудного вскармливания. Это комбинированный препарат, он обладает противоотечным и противовоспалительным действием, препятствует образованию тромбов и возникновению острого геморроя. Рекомендуется курс 1-2 недели.

Для улучшения состояния сосудистой стенки и нормализации микроциркудяции может применяться препарат Детралекс в таблетках. Он хорошо переносится. Разрешен к применению с третьего триместра беременности. Безопасность применения препарата при лактации не доказана.

При остром геморрое требуется лечение антибиотиками. При неэффективности консервативного лечения может потребоваться хирургическое лечение. Тактика обсуждается с врачом проктологом или хирургом. При беременности операцию делают только в случае крайней необходимости, в большинстве случаев стараются снять острые симптомы, и проводят операцию после родов.