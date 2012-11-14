Ароматерапия. От зачатия до родов

Мир чудодейственных ароматов может подарить вам феерическое зачатие, легкую беременность, безболезненные роды; избавит от послеродовой депрессии, поможет наладить и прекратить лактацию.

Что такое ароматерапия

Ароматерапия – это наука, или даже искусство, в котором используют воздействие на организм человека эфирных масел с целью лечения и оздоровления. Ароматерапия включает в себя комплексный подход к лечению человека, когда при лечении рассматриваются в совокупности и душа и тело человека, здесь одинаково важны как физические, так и психические симптомы.

История использования эфирных масел уходит в глубокую древность. С чудесными свойствами натуральных масел человечество знакомо уже более 5000 лет. С появление традиционной медицины интерес к этим знаниям несколько угас, в настоящее же время ароматерапия вновь набирает популярность.

Ароматерапия относится к нетрадиционной медицине, эфирные масла имеют как полезные свойства, так и противопоказания, поэтому, прежде чем применять эфирные масла, нужно проконсультироваться со специалистом-ароматерапевтом!!!

Интересный факт. Ароматерапевты утверждают, что 70% современных лекарств могут быть заменены эфирными маслами, а действие оставшихся 30% существенно усиливается под воздействием масел[1].

Эфирные масла

У каждого растения есть маленькие железы, в которых и заключены эфирные масла, именно эти масла и придают растению его неповторимый запах. Эфирные масла получают процессом дистилляции: субстанцию растения испаряют, а после разделяют на воду и масло высокой концентрации.

Каждое эфирное масло состоит из множества компонентов (от 200 до 1500), из которых только один-два имеет ярко выраженный аромат. Поэтому нельзя ароматерапию трактовать как «лечение ароматами»; компоненты эфирных масел действуют на химические процессы в организме, влияя на работу отдельных органов или систем.

У каждого масла есть свои особенности, свои свойства и, возможно, противопоказания, но вот некоторые их общие свойства:

* все эфирные масла обладают антисептическим, бактерицидным и противовоспалительным действием, положительно влияют на психическое здоровье, эмоции, нервную систему;

* все эфирные масла в той или иное степени обладают косметическим эффектом;

* все эфирные масла благотворно влияют на процесс саморегуляции в организме;

* большинство эфирных масел хорошо помогают при ожогах, травмах, оказывают обезболивающее действие;

* практически каждое второе эфирное масло является эротическим стимулятором;

* эфирные масла благотворно влияют на органы дыхания, кровообращения, пищеварения, выделительную и тканевую систему, повышают иммунитет, нормализуют гормональный фон;

* эфирные масла очищают организм от шлаков.

Способы применения

Ароматерапия включает в себя массу процедур: ванны, обертывания, массаж, ингаляции, ванночки, компрессы, умывание, дезинфекция дома и др. Самое распространенные способы применения – это аромалампы, ванны, компрессы и массаж.

Аромалампа. Традиционные аромалампы представляют собой сосуд, сверху которого расположена емкость для воды и масла, снизу – пространство для свечи. Для аромаламп подходят свечи-таблетки без ароматизаторов. Резервуар для воды наполняют примерно двумя столовыми ложками теплой воды, капают 3-5 капель масла или смеси масел. Свеча нагревает воду, происходит медленное испарение эфирного масла. Рекомендуют на 5 кв.метров площади использовать 1-2 капли масла.

Аромамедальон. Аромамедальон – это кулон, выполненный в виде очень миниатюрного сосуда. В этот сосуд капают 1-3 капли масла и носят на шее, как обычный кулон или цепочку.

Аромаванны. Для принятие аромаванны применяют от 2 до 15 капель масла. Эфирное масло не смешивается с водой, поэтому следует сначала растворить нужное количество масла в одной столовой ложке растворителя (это может быть соль, мед, молоко), а уже потом эту смесь добавлять в воду. Ванные не должны быть горячими, рекомендуется температура 37-38 градусов, после ванны можно не ополаскиваться, чтобы продлить действие масел на организм.

Массаж. Для массажа эфирные масла смешивают с базисными (на 15мл базисного масла – 3-5 капель эфирного). Базисными маслами могут быть: масло авокадо, миндальное масло, виноградное, оливковое, масло зародышей пшеницы и др. Перед массажем масло следует немного подогреть.

Компресс. Компрессы бывают холодными и горячими в зависимости от назначения. В емкости готовят смесь: вода и несколько капель эфирного масла, тщательно размешивают. Погружают марлевую салфетку в полученную смесь, отжимают. Воды с маслом должно быть столько, чтобы она максимально впиталась в салфетку.

Как это работает

Эфирные масла очень интересны в действии: помимо того, что они работают на физическом и эмоциональном уровне, они так же воздействуют и на биоэнергетику организма.

Во время принятия ванны или во время массажа молекулы эфирных масел проникают в кожу, далее они попадают в кровь и лимфу. Здесь, благодаря бактерицидным и антисептическим свойствам масел, происходит уничтожение токсинов. С потоком крови и лимфы происходит распространение молекул масла во все органы и системы организма, где уже происходит конкретное воздействие того или иного вещества. Так происходит воздействие эфирных масел на физическом уровне.

Например:

- апельсиновое масло улучшает остроту зрения, ликвидирует кровоточивость десен, обладает антицеллюлитным действие;

- масло имбиря помогает восстановить голос при ларингите, эффективно при герпесе, помогает при выпадении волос;

- масло жасмина устраняет болезненность менструаций.

Когда мы вдыхаем эфирные масла (ингаляции, аромалампы, аромамедальоны), молекулы масел действуют через органы обоняния на лимбическую систему. Лимбическая система – это система головного мозга, которая отвечает за наше эмоциональное состояние, за память, а так же принимает участие в регуляции функций внутренних органов. Так же лимбическая система регулирует работу отдела мозга, ответственного за выработку «гормонов счастья» (эндорфинов). Таким образом, с помощью ароматерапии можно победить проблемами психологического характера.

Например:

- масло мандарина гасит раздражительность, помогает при депрессии;

- масло бергамота усиливает воображение и творческие стороны мышления, будит фантазию;

- иланг-иланг устраняет необоснованное беспокойство, помогает при бессоннице, является афродизиаком.

Энергоинформационное воздействие эфирные масла оказывают так же через головной мозг. Объяснить это действие сложно, но основная идея такова: каждая молекула (в том числе и эфирного масла) обладает волновыми характеристиками – неким излучением (наподобие радиоволн). Человеческий мозг распознает сигналы, посылаемые ему молекулами вещества, и подстраивается под их излучение. Происходит синтез гормонов, ферментов, витаминов, антиоксидантов. Таким образом, благодаря биоэнергетическому воздействию эфирным масел, у человека улучшаются моральные аспекты жизни.

Например:

- розмарин побуждает к активному образу жизни, усиливает интуицию;

- масло чабреца усиливает волю и решительность;

- масло лимона стимулирует интерес к жизни, позволяет быстро адаптироваться к происходящим в жизни изменениям;

- масло сосны развивает философское восприятие неприятностей и стойкость.

Ароматерапия подходит и для детей, и для взрослых, для беременных и кормящих мам. Но в каждом определенном случае есть свои особенности и противопоказания. Эфирные масла, грамотно подобранные квалифицированным специалистом, принесут только пользу. И, конечно, стоит отметить, что очень важно, чтобы эфирное масло было качественным!

Зачатие

Для зачатия важны как физическое здоровье обоих партнеров, так и психологический комфорт. Стрессы, переутомление, недостаточный сон – это все влияет на способность к зачатию. Кроме того, зарабатывание денег, решение сложных задач, конкуренция - это никак не добавляет женщине именно женской энергии, так необходимой для рождения ребенка.

Женская энергия. Многие эфирные масла получают из системы размножения растений. Прекрасным запахом растения привлекают бабочек и пчел. Для чего? Для опыления, то есть размножения. Поэтому и на женские гормоны и половую систему они оказывают благотворное влияние. Энергетику «инь» несут в себе масла апельсина, розы и жасмина.

Женское здоровье. Восстановить нарушенный менструальный цикл и очистить матку помогают ванны с розовым маслом: 3-7 капель эфирного масла для сидячей ванны. Нормализует менструальный цикл и масло герани, а также это масло восстанавливает гормональный фон.

Мужское здоровье. Как для женщин, так и для мужчин, эфирное масло розы усиливает способность к зачатию: ванны или массаж с этим масло улучшают выработку семенной жидкости, а так же увеличивают ее количество. Сандал и иланг-иланг подходят для лечения импотенции, а так же это хорошее средство для лечения депрессий, приводящих к сексуальным расстройствам.

Снятие стресса, психологический настрой. Для релаксации, расслабления и улучшения настроения прекрасно подходят масла бергамота, апельсина, иланг-иланг, шалфея мускатного, герани и розы. С этими маслами рекомендуют делать массаж или принимать ванны.

Варианты:

* 2 ст. ложки масла-основы + 4-7 капель масла розы, делать друг другу массаж;

* 2ст. ложки масла-основы + 3 капли розового масла + 4 капли герани + 3 капли шалфея мускатного + 2 капли иланг-иланг + 2 капли масла бергамота - ежевечерний массаж, особенно в области живота, тазовых костей;

* расслабляющая ванна: 4 капли масла герани + 2 капли масла розы + 2 капли масла шалфея на полную ванну, принимать 10-15 минут.

Афродизиаки. Для увеличения полового влечения используют масла-афродизиаки. Их можно использовать в аромалампе или как духи. К таким маслам относятся: бергамот, гвоздика, герань, жасмин, илан-иланг, имбирь, кедр, кипарис, корица, майоран, мирра, мускат, можжевельник, пихта, роза, розмарин, сандал, шалфей мускатный.

Например:

- имбирь – это масло для мужчин, усиливает потенцию, возбуждает, придает решительности;

- жасмин – роскошное женское масло, позволяет женщине ощутить свою привлекательность, восстанавливает уверенность в себе;

- иланг-иланг – повышает потенцию мужчины и восприимчивость женщины, помогает расслабиться.

Интересный факт. Ароматические масла постоянно использовала Клеопатра. Принимала с ними ванны, натирала тело. Использование эфирных масел сыграло не последнюю роль в соблазнении Марка Антония.

Беременность

Многие эфирные масла, как и многое лекарства, противопоказаны во время беременности. К ним относятся: аир, анис, базилик, бархатцы, бэй, гвоздика, душица, ель, иланг-иланг, кедр, кипарис, кориандр, лавр, майоран, миндаль горький, мирра, можжевельник, мускатный орех, мята, пачули, петрушка, полынь, роза, розмарин, сандал, тимьян (чабрец), туя, тысячелистник, укроп, фенхель, хмель, шалфей мускатный и ряд других.

В первой половине беременности нельзя применять следующие эфирные масла: вербена, жасмин, кардамон, кассия, лаванда, ладан, лемонграсс, мелисса, найоли, ромашка голубая, сосна, эвкалипт и др.

Эфирных масел, которые разрешены к приему во время беременности, немного, но они есть: апельсин, бергамот, ветивер, герань, грейпфрут, имбирь, лимон, мандарин, мимоза, мирт, морковь, нероли, петитгрейн, розовое дерево, чайное дерево.

Тем не менее, даже разрешенные во время беременности масла, нужно применять под контролем специалиста и с осторожностью: даже если до беременности была хорошая переносимость масла, во время беременности организм может выдать другую реакцию.

Ни в коем случае нельзя применять во время беременности эфирные масла внутрь, наносить на кожу тоже следует с осторожностью, самый оптимальный способ во время беременности – это распыление с помощью аромалампы или ношение аромамедальонов.

Токсикоз. При токсикозе можно просто понюхать лавандовое масло или масло мяты; если сильно беспокоят неприятные симптомы, то можно носить аромамедальон с парой капель масла мяты. Для аромалампы применяют смесь из нескольких эфирных масел: 3 капли лаванды, 1 капля лимона, 1 капля масла сосны.

Боли в пояснице. При болях в пояснице помогает массаж с лавандовым и сандаловым маслом (по 2-3 капли каждого) на 30 мл масла основы (миндальное или любое другое растительное) или ванна с этими же маслами (8-10 капель смеси).

Изжога. При изжоге делают массаж области солнечного сплетения (15 мл растительного масла и 2 капли эфирного масла лимона).

Запоры. Помогают ароматические ванны: 4 капли лавандового и 3 капли розового масла или массаж живота и поясницы (1ст.л. растительного масла+4 капли лавандового).

Интересный факт. Именно с лавандового масла и началась история ароматерапии, когда химик Гаттфосс во время опытов обжог руку и опустил ее в первое, что попалось под ругу, а именно, в сосуд с лавандовым маслом; вскоре он заметил, как быстро зажил ожог и занялся изучением свойств эфирных масел.

Бессонница. Чтобы успокоиться, снять напряжение и расслабиться, можно принимать ванну с добавлением 2-3 капель масла розового дерева, иланг-илан, нероли; или просто положить рядом с подушкой салфетку с 1-2 каплями лавандового масла или розового дерева.

Растяжки. Появление или отсутствие растяжек, конечно, прежде всего, зависит от индивидуальной особенности организма, от эластичности кожи. Тем не менее, массаж с эфирными маслами снижает вероятность появления растяжек.

Варианты смесей:

60 мл основы (растительное масло – ореховое, миндальное, ростков пшеницы) + 5 капель масла розового дерева + 3 капли герани + 5 капель сандала;

60мл основы + 5 капель масла апельсина + 2 капли бергамота + 2 капли лаванды;

30 мл основы + 4 капли масла нероли + 2 капли герани + 2 капли бергамота.

Этой смесью массируют проблемные места (живот, бедра, ягодицы).

Отеки. При отеках применяют ножные ванны (не горячие!): в воду добавляют по три капли масла герани или лимона и лаванды.

Варикоз. При варикозе можно применять ванну с эфирным маслом герани (4 капли).

Геморрой. Принимают сидячие ванночки (прохладная вода) с добавлением эфирного масла лимона (7 капель), после ванны делают массаж ануса (на 60мл растительного масла – 7 капель эфирного масла лимона).

Подготовка промежности к родам. Повысить эластичность мышц промежности и избежать разрывов и эпизиотомии (рассечения промежности) поможет массаж. Массаж промежности начинают делать за 3-4 недели до родов: 30мл облепихового масла, 3 капли масла лаванды и 2 капля масла герани.

Роды

В настоящее время большинство родов проходят под тщательным медицинским контролем в роддомах, в случае необходимости применяют анестезию, уколы окситоцины для стимуляции родов. Раньше же рождение ребенка было неким таинством, в котором применялись исключительно народные средства, в том числе натуральные травы и масла. Что же полезного можно позаимствовать из опыта предыдущих поколений?

Настрой. Определенные настрой на роды очень важен, ведь в роддоме роженицу встречают незнакомые лица, медицинское оборудование и процедуры, все это мешает, отвлекает, доставляет дискомфорт. Поэтому для создания расслабляющей, успокаивающей атмосферы еще дома можно использовать ароматы лаванды, иланг-иланг, жасмин, нероли.

Интересные факты. Ароматы используют в аромадизайне, когда с помощью запахов хотят подчеркнуть особенность интерьера и обстановки. В аромамаркетинге определенный бренд сопровождают выбранным ароматом. Применяют на концертах, когда за музыкальными композициями следует шлейф ароматов. А вот аромасопровождение родов не вошло в рекомендации ВОЗ[2] )))

Стимуляции родов. Для усиления родовой деятельности подходят следующие масла: корица, можжевельник, розмарин, чабрец, мускатный шалфей, имбирь, вербена. Можно просто вдыхать эти масла. Можно делать массаж живота: 120 мл растительного масла + 8 капель шалфея мускатного + 20 капель лаванды облегчают раскрытие шейки матки. Компрессы с маслом жасмина на низ живота используются для активизации схваток.

Обезболивание. Обезболивание через вдыхание эфирных масел можно применять с начала самых первых схваток. Пока Вы находитесь дома, можно ставить аромалампу или капнуть на салфетку и вдыхать с нее, а тем временем принимать душ и подготавливать пакеты. Обезболивающим и расслабляющим эффектом обладает смесь из масел: иланг-иланг, розовое и шалфейное масло. Следуя в роддом, можно просто растереть на запястье смесь масел.

Обезболивающий массаж. На курсах подготовки к родам будущих родителей обучают проведению обезболивающего массажа. Партнер (как правило, это муж) обучается, как правильно массировать те или иные участи для снятия болевых ощущений. Эффект от массажа будет увеличен, если проводить его с использованием эфирных масел. Масла через кожу проникают в кровеносную и лимфатическую систему и действуют там, где они особенно нужны, снимают сильную боль. Хорошими болеутоляющими свойствами обладают масла жасмина и лаванды (естественно, не в чистом виде, а смешанные с основой).

Изгнание последа. Мягкий массаж живота с маслом лаванды или жасмина ускоряет процесс изгнания плаценты.

Послеродовой период

Швы и боли в промежности. Ванна с лавандовым маслом облегчает боли в промежности, а если добавить еще и масло чайного дерева, то такая ванна способствует заживлению ран и швов. Однако, гинекологи все-таки рекомендуют после родов принимать душ, а не ванну.

Матка. Массаж нижней части живота с маслом жасмина способствует сокращению матки, хорошо тонизирует ее мышцы.

Послеродовая депрессия. Устранить гормональный дисбаланс, приводящий к послеродовой депрессии, поможет ванна с жасминовым маслом или маслом иланг-иланг. Так же улучшению психического самочувствия поможет масло для тела: 2 столовые ложки миндального масла + 5 капель смеси из эфирных масел ромашки, герани и апельсина.

Кормление грудью

Для кормящих мам, как и для беременных, список разрешенных к использованию масел ограничен: ромашка, кедр, бергамот, лаванда, герань, грейпфрут, жасмин, розовое дерево, сандал, мята японская, фенхель, укроп, иланг-иланг.

Трещины сосков. Заживлению трещин способствует эфирное масло календулы - его просто добавляют в любой крем, которым пользуется женщина. Крем наносится на область сосков сразу после кормления. Другой вариант: к облепиховому маслу добавляют несколько капель эфирного масла апельсина и розового масла. Однако перед следующим кормлением нужно очень тщательно вымыть грудь, чтобы даже мизерная доля эфирного масла не попала ребенку.

Стимулирование лактации. В первую очередь нужно помнить, что между мамой и малышом действуют законы спроса и предложения: сколько ребенку молока необходимо, столько его и вырабатывается. Поэтому, необходимость стимулировать лактацию появляется в исключительных случаях. При недостаточной выработке молока на грудь накладывают компрессы: 2 капли мяты перечной и 2 капли герани.

Лактостаз. При болезненном набухании груди или мастите делают холодные компрессы с маслом мяты. Мята в этом случае самый безопасный вариант. Перед кормлением следует тщательно промыть грудь, чтобы смыть все остатки масла. Еще варианты для компрессов: масло ромашки и кипариса, или масло лаванды и мяты. На стакан воды берется 1-2 капли каждого масла, марлевая салфетка смачивается полученным раствором и прикладывается к груди.

Прекращение лактации. С целью прекращения лактации используют компрессы с шалфеем. Необходимо взять 2ст. ложки растительного масла (например, оливкового) + 2 капли масла кипариса + три капли масла герани + три капли масла мяты + две капли масла шалфея лекарственного. В полученной смеси смачивают марлевую салфетку и прикладывают к груди два раза в день на один час. Предполагается, что ребенок уже не получает грудь.

Таким образом, на любую проблему обязательно найдется безопасный и действенный рецепт от ароматерапевта.

[1] По данным статьи "Ароматерапия: правда и вымысел". Татьяна Игошина, журнал "ELLE"

[2] ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения

Фото: http://www.globallookpress.com/