Силикон, пирсинг и беременность

Так уж ведется исстари: прекрасная половина человечества постоянно недовольна своим телом и ищет любые возможности для того, чтобы сделать его более красивым и совершенным. Однако то, что хорошо для молодой красавицы, не всегда полезно для организма будущей мамы. Будем искать компромисс.

О грудных имплантах

Сегодня изменить форму и размер груди несложно – были бы деньги и желание. Маммопластика в настоящее время – это стандартная хирургическая операция, получившая широкое распространение во всем мире и одобренная FDA. Разумеется, выполнять ее следует только в хорошо зарекомендовавшей себя клинике, врачи которой имеют соответствующие сертификаты и опыт работы.

На первом приеме специалист определяет подходящий способ эндопротезирования, после чего женщина сдает необходимые анализы и ей устанавливаются импланты. Операция длится от полутора до трех часов, а период восстановления и реабилитации занимает примерно месяц. И вот дама чувствует себя настоящей красавицей, способной покорить своей грудью весь мир.

Однако проходит какое-то время, и перед женщиной встают иные насущные заботы. Она начинает задумываться о том, каким же образом некогда увеличенная грудь способно повлиять на вынашивание и вскармливание младенца.

Импланты нового поколения не оказывают никакого отрицательного воздействия на беременность и последующее кормление ребенка. Другое дело, что торопиться с операцией по увеличению груди я бы не советовала до рождения ребенка по другой причине. К сожалению, мало кто задумывается о том, что на женское тело действуют те же законы природы, что и на все остальные материальные объекты. Грудь в течение девяти месяцев увеличивается в объеме за счет происходящих гормональных процессов, а также вследствие лактации. Однако по окончании периода вскармливания нагрузка на молочные железы существенно снижается, и у многих начинается птоз – естественное опущение груди после кормления малыша. Грудь с эндопротезом тяжелее естественной молочной железы и соответственно подвержена птозу в большей степени. Поэтому я не вижу особого смысла в увеличении груди до беременности, и уж тем более нельзя делать маммопластику в период ожидания ребенка.

Тем не менее с точки зрения медицины наличие современных имплантов не является противопоказанием для беременности и не говорит о том, что ребенок обречен быть искусственником. Да, согласно проведенным исследованиям, в молоке женщин с эндопротезами обнаружены молекулы силикона. Однако те же исследования убедительно доказывают, что в синтетической молочной смеси, предназначенной для вскармливания младенцев, содержание их гораздо выше. Впрочем, и в том и в другом случае речь идет о весьма незначительной доле силикона, не представляющей никакого вреда для организма ребенка.

Об украшательстве тела

Пирсинг – это прокол, отверстие какой либо части тела. В большинстве случаев в этот прокол вставляется серьга. Сегодня пирсинг – такая же дань моде, как в свое время брюки-дудочки, «изумленно приподнятые брови», рубашка-апаш, остроносые туфли… Словом, явление это преходящее. Категорически запрещать прокол каких-либо частей тела, с мой точки зрения, неразумно. Для подростков очень важно выглядеть «как себе подобные», не выделяться из «стаи». Тем не менее с позиции врача я бы рекомендовала всем проводить такую манипуляцию, как пирсинг, исключительно в условиях медицинского стационара, чтобы быть уверенными в стерильности оборудования и не подвергать свое здоровье ненужному риску.

Разновидность пирсинга, к которой нужно отнестись с особой осторожностью, – это прокол в области пупка. Собственно, в данной процедуре нет ничего особо серьезного, кроме места расположения. Наибольшему риску подвержены женщины, сделавшие пирсинг в области пупка менее чем за год-полтора до беременности. Окончательно канал еще не сформировался, вследствие чего он подвержен деформации и гораздо больше нуждается в тщательном антибактериальном уходе – промывании минимум дважды в день. В тех случаях, когда пирсинг украшает пупок будущей мамы несколько лет, возможны другие осложнения. Когда живот начинает расти, отверстие прокола увеличивается и в некоторых случаях возникает воспаление. Кроме того, по мере роста живота кожа растягивается, пупок постепенно выпячивается и сережка периодически цепляется за одежду, что вызывает не только раздражение и покраснение, но и болевые ощущения и даже разрывы. К сожалению, заранее предсказать, что именно произойдет с проколотым пупком во время вынашивания младенца, невозможно, а потому в 20–24 недели беременности сережку лучше вынуть. После этого за ранкой нужно ухаживать вплоть до ее полного заживления, обрабатывая перекисью водорода и раствором бриллиантового зеленого, а при нарыве или воспалении следует незамедлительно обратиться к врачу. Если вы хотите сохранить дырочку для пирсинга, в нее можно вставить специальную серьгу-штангу из тефлона – гибкого гипоаллергенного материала – либо шелковую нить.

Если вы решили оставить пирсинг, то область пупка с проколом требует тщательного ухода, так как здесь накапливаются пыль и бактерии. Необходимо тщательно промывать пупок теплой водой с мылом. Для профилактики искривления канала можно ежедневно смазывать его оливковым маслом и прокручивать сережку. Важно следить и за состоянием кожи живота – использовать специальные гели, кремы и различные народные средства, которые способствуют более плавному натяжению кожи.

Разумеется, делать прокол во время беременности не нужно – существует определенная степень риска как для мамы, так и для малыша. Во-первых, использование нестерильных инструментов чревато заражением гепатитом В или С, а также вирусом иммунодефицита человека. Во-вторых, ранка будет заживать гораздо дольше, так как иммунитет у будущей мамы снижен, да и вероятность инфицирования значительно возрастает. Поэтому процедуру лучше отложить на то время, когда ребенок будет отлучен от груди.

Стремление выглядеть привлекательно было, есть и будет свойственно женщинам во все времена в силу их природы. И если это не наносит вреда здоровью и не препятствует выполнению главной – материнской – функции, то такую, пусть и рукотворную, красоту можно только приветствовать. Если женщина нравится сама себе, значит, она нравится и окружающим, а следовательно, в душе у нее царит гармония и поэтому у ее ребенка будет самая спокойная и жизнерадостная мама на свете.

Если пирсинг сделан до беременности, переживать по этому поводу не стоит, он не повредит будущему малышу.

Галина Обрубова, врач акушер-гинеколог,

кандидат медицинских наук

журнал "Роды.РУ"