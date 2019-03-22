Изжога при беременности: как избавиться?
Довольно часто многие женщины во время беременности страдают от изжоги. Одни будущие мамы сталкиваются с этой проблемой во втором и третьем триместрах, другие — уже на самых ранних сроках. Речь пойдет о причинах изжоги во время беременности и о том, как с ней справляться самостоятельно при отсутствии проблем со стороны
Изжога представляет собой чувство жжения и дискомфорта, появляющиеся за грудиной. Ощущения бывают как умеренными, так и довольно выраженными, снижая качество жизни.
Анатомия и физиология
Содержимое желудка в норме не попадет в пищевод, но при сбое защитных механизмов возникает изжога.
В норме
Среда здорового желудка кислая, что обусловлено влиянием соляной кислоты, которая вырабатывается клетками желудка и является основным компонентом желудочного сока. Внутренние стенки желудка покрыты пленкой слизи, защищающей их от агрессивного воздействия соляной кислоты.
Тогда как кислотность среды в пищеводе почти нейтральная, а защитная слизь не вырабатывается.
Между желудком и пищеводом располагается круговая мышца (сфинктер), препятствующая обратному забросу пищи.
При изжоге
По разным причинам сфинктер может ослабляться — и пища из желудка забрасывается в пищевод (рефлюкс). Соляная кислота, попадая из желудка в пищевод, разъедает и раздражает слизистую органа. Происходит химический ожог слизистой оболочки пищевода.
Изжога и беременность
Под влиянием многих факторов с наступлением беременности организм будущей матери постепенно претерпевает изменения, направленные на вынашивание и кормление ребенка грудью. На фоне такой трансформации в виде «побочного эффекта» может возникать изжога.
На ранних сроках
Первой начинается гормональная перестройка, а главную роль в ней играет вездесущий прогестерон — гормон беременности. На начальном этапе он вырабатывается в желтом теле яичника (месте, в котором созревала яйцеклетка), затем — большей частью в плаценте (полностью формируется к 15–16 неделе).
Прогестерон ответственен за многие процессы: прикрепление и внедрение оплодотворенной яйцеклетки в стенку матки, рост матки, расслабление мышц матки и поддержание их в таком состоянии. Действие гормона обеспечивает наступление и сохранение беременности.
Под воздействием прогестерона также расслабляются гладкие мышцы
На поздних сроках
После 24–25 недели беременности действие прогестерона уменьшается и у будущей мамы наступает некоторое облегчение. Однако растущая матка и малыш начинают давить на окружающие органы,
Самопомощь, или Как справиться с изжогой
Что делать?
* Постарайтесь определить продукты, вызывающие у вас изжогу и исключите их из рациона питания. Наиболее часто к изжоге приводят копчености и маринады, соленые, жареные и жирные блюда, специи, кислые фрукты/ягоды или соки, газированные напитки, свежий хлеб и выпечка, квас. Способны спровоцировать изжогу алкоголь и кофе, хотя большинство будущих мам и так их не употребляют.
* Питайтесь небольшими порциями и часто (до 6–7 раз в день). Переедать нежелательно, особенно старайтесь не наедаться на ночь.
* Сразу после еды не наклоняйтесь и не принимайте горизонтальное положение.
* Важна поза для сна: желательно спать на боку, а не на спине. Вы можете спать и полусидя, подложив подушки под голову и плечи.
* Если вы курите, откажитесь от этой вредной привычки.
* Многим помогает минеральная вода — создает щелочную среду.
* Существуют
* Можно воспользоваться лекарственными препаратами, которые нейтрализуют действие соляной кислоты желудочного сока и обволакивают слизистую оболочку желудка. Большинство из них разрешены для применения во время беременности — например, Ренни или Фосфалюгель. Действующие вещества не всасываются из кишечника и не попадают в кровь будущей мамы, а концентрируются в пищеварительной системе и выводятся естественным путем со стулом. Лекарственные препараты помогают быстро облегчить состояние, но не стоит злоупотреблять их длительным применением. Главное — соблюдать диету и общие рекомендации.
Чего нельзя делать?
Употреблять пищевую соду. На некоторое время она помогает справиться с неприятными симптомами. Однако после кратковременного облегчения изжога вновь дает о себе знать, но уже с новой силой. Эффект обусловлен тем, что при употреблении пищевой соды усиливается выработка соляной кислоты клетками желудка и образуется углекислый газ — наступает обратная реакция. Нередко к изжоге присоединяется вздутие живота.
Пищевая сода высушивает слизистые оболочки пищевода и желудка, нанося еще больший вред здоровью. К тому же, натрий, находящийся в пищевой соде, всасывается из кишечника и способен задерживать жидкость в организме, приводя к образованию отеков.
Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,
фото: www.pexels.com