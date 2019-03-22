Изжога при беременности: как избавиться?

Довольно часто многие женщины во время беременности страдают от изжоги. Одни будущие мамы сталкиваются с этой проблемой во втором и третьем триместрах, другие — уже на самых ранних сроках. Речь пойдет о причинах изжоги во время беременности и о том, как с ней справляться самостоятельно при отсутствии проблем со стороны желудочно-кишечного тракта.

Изжога представляет собой чувство жжения и дискомфорта, появляющиеся за грудиной. Ощущения бывают как умеренными, так и довольно выраженными, снижая качество жизни.

Анатомия и физиология

Содержимое желудка в норме не попадет в пищевод, но при сбое защитных механизмов возникает изжога.

В норме

Среда здорового желудка кислая, что обусловлено влиянием соляной кислоты, которая вырабатывается клетками желудка и является основным компонентом желудочного сока. Внутренние стенки желудка покрыты пленкой слизи, защищающей их от агрессивного воздействия соляной кислоты.

Тогда как кислотность среды в пищеводе почти нейтральная, а защитная слизь не вырабатывается.

Между желудком и пищеводом располагается круговая мышца (сфинктер), препятствующая обратному забросу пищи.

При изжоге

По разным причинам сфинктер может ослабляться — и пища из желудка забрасывается в пищевод (рефлюкс). Соляная кислота, попадая из желудка в пищевод, разъедает и раздражает слизистую органа. Происходит химический ожог слизистой оболочки пищевода.

Изжога и беременность

Под влиянием многих факторов с наступлением беременности организм будущей матери постепенно претерпевает изменения, направленные на вынашивание и кормление ребенка грудью. На фоне такой трансформации в виде «побочного эффекта» может возникать изжога.

На ранних сроках

Первой начинается гормональная перестройка, а главную роль в ней играет вездесущий прогестерон — гормон беременности. На начальном этапе он вырабатывается в желтом теле яичника (месте, в котором созревала яйцеклетка), затем — большей частью в плаценте (полностью формируется к 15–16 неделе).

Прогестерон ответственен за многие процессы: прикрепление и внедрение оплодотворенной яйцеклетки в стенку матки, рост матки, расслабление мышц матки и поддержание их в таком состоянии. Действие гормона обеспечивает наступление и сохранение беременности.

Под воздействием прогестерона также расслабляются гладкие мышцы желудочно-кишечного тракта и сфинктера, располагающегося между желудком и пищеводом.

На поздних сроках

После 24–25 недели беременности действие прогестерона уменьшается и у будущей мамы наступает некоторое облегчение. Однако растущая матка и малыш начинают давить на окружающие органы, в т. ч. и на желудок, приподнимая его кверху. То есть создаются механические условия для расслабления сфинктера между желудком и пищеводом.

Самопомощь, или Как справиться с изжогой

Каких-то универсальных методов не существует, но некоторые советы довольно действенны.

Что делать?

* Постарайтесь определить продукты, вызывающие у вас изжогу и исключите их из рациона питания. Наиболее часто к изжоге приводят копчености и маринады, соленые, жареные и жирные блюда, специи, кислые фрукты/ягоды или соки, газированные напитки, свежий хлеб и выпечка, квас. Способны спровоцировать изжогу алкоголь и кофе, хотя большинство будущих мам и так их не употребляют.

* Питайтесь небольшими порциями и часто (до 6–7 раз в день). Переедать нежелательно, особенно старайтесь не наедаться на ночь.

* Сразу после еды не наклоняйтесь и не принимайте горизонтальное положение.

* Важна поза для сна: желательно спать на боку, а не на спине. Вы можете спать и полусидя, подложив подушки под голову и плечи.

* Если вы курите, откажитесь от этой вредной привычки.

* Многим помогает минеральная вода — создает щелочную среду.

* Существуют продукты-помощники , уменьшающие изжогу: сырая морковь, жареные семечки, молоко, сливки, нежирный творог, ромашковый чай, каши, сухое печенье. Облегчает состояние некрепкий чай, кисель или какао с молоком, миндальные или грецкие орехи. Важно, чтобы вы самостоятельно подобрали продукты, помогающие именно вам. Если одни будущие мамы буквально спасаются молоком или кашами, другие не чувствуют никакого облегчения при их употреблении.

* Можно воспользоваться лекарственными препаратами, которые нейтрализуют действие соляной кислоты желудочного сока и обволакивают слизистую оболочку желудка. Большинство из них разрешены для применения во время беременности — например, Ренни или Фосфалюгель. Действующие вещества не всасываются из кишечника и не попадают в кровь будущей мамы, а концентрируются в пищеварительной системе и выводятся естественным путем со стулом. Лекарственные препараты помогают быстро облегчить состояние, но не стоит злоупотреблять их длительным применением. Главное — соблюдать диету и общие рекомендации.

Чего нельзя делать?

Употреблять пищевую соду. На некоторое время она помогает справиться с неприятными симптомами. Однако после кратковременного облегчения изжога вновь дает о себе знать, но уже с новой силой. Эффект обусловлен тем, что при употреблении пищевой соды усиливается выработка соляной кислоты клетками желудка и образуется углекислый газ — наступает обратная реакция. Нередко к изжоге присоединяется вздутие живота.

Пищевая сода высушивает слизистые оболочки пищевода и желудка, нанося еще больший вред здоровью. К тому же, натрий, находящийся в пищевой соде, всасывается из кишечника и способен задерживать жидкость в организме, приводя к образованию отеков.

P. S. Если вам не удается самостоятельно справиться с изжогой и советы не работают, обратитесь к врачу. Возможно, причина кроется в каком-то заболевании желудочно-кишечного тракта, при котором необходимо наблюдаться и получать лечение у терапевта или гастроэнтеролога.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

