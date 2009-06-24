Фетоплацентарная недостаточность (ФПН) – это состояние, когда нарушается функция плаценты. Обычно при этом обнаруживаются структурные изменения в плаценте. В той или иной степени ФПН определяется примерно у каждой третьей беременной женщины, поэтому эта проблема крайне актуальна.

При фетоплацентарной недостаточности нарушаются все функции плаценты. Из-за этого плод начинает испытывать кислородное голодание (гипоксию), наблюдается задержка его роста и развития, он становится больше подвержен инфекции и вредным продуктам обмена. Из-за нарушения гормональной функции плаценты повышен риск преждевременных родов и аномалий родовой деятельности.

Выделяют следующие факторы риска ФПН:

- Хронические заболевания матери (пороки сердца, бронхиальная астма, сахарный диабет, патология щитовидной железы и др.);

- Инфекции. На состояние плаценты могут влиять очаги хронической инфекции в организме (хронические заболевания дыхательных путей, кариозные зубы), заболевания передающиеся половым путем, простуды и другие инфекционные заболевания при беременности;

- Осложненное течение беременности (угроза выкидыша, гестоз, резус-конфликт);

- Патология матки (миома матки, аденомиоз, пороки развития – двурогая или седловидная матка, хронический эндометрит);

- Неправильное прикрепление плаценты – низкая плацентация или предлежание плаценты, так как в нижних отделах матки кровоснабжение хуже.

- Аборты, самопроизвольные выкидыши, регрессирующие беременности в анамнезе;

- Неблагоприятные факторы внешней среды (профессиональные вредности, неправильное или недостаточное питание, плохая экология);

- Стрессы и психоэмоциональное напряжение;

- Курение при беременности;

- Возраст (до 18 и после 35 лет ФПН наблюдается чаще, чем у остальных).

В норме сосуды плаценты постоянно расширены, благодаря чему обеспечивается равномерное поступление кислорода и питательных веществ к плоду. При патологии сосуды спазмируются, и кровоток нарушается. Кроме того, имеет значение состояние свертывающей системы крови. При повышении свертывания крови она становится более вязкой, в сосудах плаценты образуются микротромбы, нарушающие кровообращение в плаценте.

Естественно, при ФПН начинает страдать плод. При фетоплацентарной недостаточности плод часто испытывает гипоксию. При этом плод больше подвержен родовым травмам. У новорожденных тяжелее протекает процесс адаптации, впоследствии чаще выявляются заболевания нервной системы, аномалии развития (кривошея, дисплазия тазобедренных суставов). У детей, рожденных от матерей с ФПН, чаще бывают респираторные инфекции и кишечные расстройства.

Классификация и симптомы

Различают первичную и вторичную фетоплацентарную недостаточность. При первичной недостаточности нарушение строения и функции плаценты развивается уже в сроки ее формирования (в 16-18 недель). В данном случае прогноз неблагоприятный, в большинстве случаев беременность не удается доносить до срока, когда плод жизнеспособен, происходит самопроизвольный выкидыш. При вторичной плацентарной недостаточности изначально формируется нормальная плацента, но в более поздние сроки ее функция по каким-то причинам нарушается.

По степени нарушения состояния плода различают компенсированную, субкомпенсированную и декомпенсированную ФПН. При компенсированной форме ФПН диагностируется по УЗИ, плод не страдает, задержки развития плода нет. При субкомпенсированной форме начинается отставание плода в росте. При декомпенсированной форме наблюдается тяжелые нарушения сердцебиения, выраженная задержка развития плода (более чем на 4 недели по сравнению со сроком беременности), в особо тяжелых случаях происходит внутриутробная гибель плода.

Пока фетоплацентарная недостаточность компенсирована, она никак себя не проявляет и обнаруживается только благодаря специальным методам исследования. При выраженной ФПН, когда плод начинает страдать женщина может сперва отменчать более активное шевеление плода, а затем - уменьшение количества шевелений (в норме с 28 недель женщина должна ощущать шевеление не менее 10 раз в сутки).

При задержке развития плода отмечается уменьшение размеров живота (окружности живота и высоты стояния дна матки). Ориентируются в основном на высоту стояния дна матки (ВДМ), так как окружность живота сильно зависит от толщины подкожно-жировой клетчатки. В норме ВДМ в см примерно соответствует сроку беременности в неделях. Кроме того, врач оценивает размеры живота в динамике.

По УЗИ оценивают характер двигательной активности плода, толщину и степень зрелости плаценты. Толщина плаценты в см в норме до 37-38 недель примерно соответствует сроку беременности в неделях, далее толщина плаценты остается такой же или даже может уменьшаться на 1-2 мм. На нарушение функции плаценты указывает уменьшение или увеличение ее толщины более чем на 5 мм по сравнению с нормативными показателями для данного срока.

В норме до срока 30 недель определяется 0 степень зрелости, от 30 до 35 недель – I степень, в 35-38 недель II степень, после 38 недель – III степень зрелости. При ФПН плацента «созревает» раньше, чем положено (это называется преждевременное старение плаценты).

При фетоплацентарной недостаточности может быть отложение кальцинатов (солей кальция) в плаценте. Кроме того, в плаценте могут быть щели, которые называются расширения межворсинчатых пространств. В ряде случаев выявляют кисты плаценты.

Обязательно измеряются размеры плода и оценивается их соответствие сроку. Если размеры плода не соответствуют сроку, то говорят о задержке развития плода.

Иногда при ФПН изменяется количество вод, может быть как многоводие, так и маловодие.

Обязательно проводится допплерометрия – оценка скорости кровотока в сосудах. Чаще всего оценивают кровоток в сосудах матки, пуповины, головного мозга плода.

Диагностировать гипоксию плода можно с помощью кардиотокографии (КТГ). В начале плод в ответ на гипоксию отвечает учащением сердцебиения, при прогрессировании гипоксии сердцебиение наоборот урежается. Может быть аритмия. Кроме того, на кардиотокограмме могут быть децелерации – участки урежения сердцебиения.

Лечение

В первую очередь нужно постараться выявить и устранить причину, вызвавшую нарушение функции плаценты. Нужно проводить своевременное лечение гестоза и угрозы прерывания беременности, активно выявлять и лечить инфекцию в организме.

Компенсированная ФПН госпитализации не требует. Декомпенсированную и субкомпенсированную ФПН лечат в стационаре.

Беременной необходимо обеспечить достаточный отдых. Ночной сон должен быть не менее 9-10 часов, необходимо оградить женщину от психо-эмоциональных нагрузок. Имеет значение рациональное питание, с которым женщина должна получать достаточное количество белка, необходимых витаминов и микроэлементов. Целесообразно применение поливитаминов, особенно в холодное время года, когда мало свежих фруктов и овощей.

Эффективных средств, позволяющих полностью избавиться от имеющейся фетоплацентарной недостаточности и восстановить нормальное морфологическое строение плаценты нет. Применяемые средства направлены на стабилизацию патологического процесса и поддержание компенсаторно-приспособительных механизмов.

Цели лечение – это улучшение маточно-плацентарного кровотока, улучшение газообмена, коррекция свертывающей системы крови, нормализация тонуса сосудов и матки, оптимизация обменных процессов.

Для лечения и профилактики гипоксии плода могут назначаться кислородные коктейли. В настоящее время в аптеках можно купить комплект для изготовления кислородного коктейля в домашних условиях. Коктейль обычно готовится на основе соков или воды.

Часто при ФПН используется препарат курантил. Он улучшает микроциркуляцию, предупреждает дистрофические изменения в плаценте, устраняет гипоксию в тканях плода. Побочные эффекты если применять препарат с учетом противопоказаний бывают крайне редко. При одновременном приеме с гепарином или аспирином повышен риск кровотечения. Обычно препарат назначается курсами до 1 месяца.

Еще один распространенный препарат – Актовегин. Его назначают достаточно часто, так как он активирует обменные процессы в тканях и улучшает микроциркуляцию. Точно эффект Актовегина при ФПН не доказан, но он предполагается исходя из механизма действия препарата. Есть данные, что после приема Актовегина чаще бывает крупный плод, поэтому при тенденции к крупному плоду его стараются не назначать.

Если лечение проводится в стационаре, в комплексную терапию включают капельницы, улучшающие маточно-плацентарный кровоток (глюкозо-новокаиновую смесь, эуфиллин). Для расслабления матки применяются капельницы с магнезией или гинипралом.

При повышенной свертываемости крови используются препараты, ее корректирующие, например Гепарин, Граксипарин, Клексан (антиагреганты).

Все препараты, используемые для лечения ФПН перечислить невозможно, так как в каждом случае лечение подбирается индивидуально.

Вопрос о методе родоразрешения также решается индивидуально. Если проводимая терапия эффективна, нет выраженного страдания плода, шейка матки зрелая, то роды проводят через естественные родовые пути. Если наблюдается декомпенсированная ФПН, терапия неэффективна, решается вопрос о неотложном родоразрешении, чаще путем операции кесарево сечение.

Читайте также о плаценте: http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=4232