Типичные страхи беременных

Про беременность обычно пишут восторженные фразы: «прекрасное, совершенно естественное состояние», «самый счастливый период в жизни женщины» и т.п. Беременные становятся объектом умиления, комплиментов и вопросов «Кого вы ждете? Мальчика или девочку?», задаваемых с упорством, достойным лучшего применения.

О том, что беременность – непростой с точки зрения физиологии период, написаны многотомные медицинские трактаты. Психологическая же сторона дела обычно остается за кадром. Между тем, беременность связана со специфическими, часто неосознанными страхами, которые приводят к повышенной тревожности, которая, в свою очередь, существенно ухудшает физиологическое состояние.

1. Страх утраты контроля над телом

Самая большая проблема для беременных – страх, связанный с ощущением утраты контроля над собственной телесностью.

Женщина начинает набирать вес, живот растет как бы сам по себе, меняются пропорции тела. Часто появляются отеки. С аппетитом происходят странные вещи: то не хочется есть вообще, то хочется чего-то конкретного, преимущественно того, что сейчас нельзя, или чего нет под рукой. Спать в привычной позе уже неудобно, ходить на большие расстояния тяжело. А об общественном транспорте лучше даже не думать.

У беременной женщины возникает множество вопросов, но ответы на них зачастую противоречивы. Один врач говорит надо меньше пить, другой – что она набрала слишком мало веса и у нее чуть ли не обезвоживание. Поиск по Интернету приносит тысячу и одну статью, причем в половине из них содержатся советы неадекватного содержания, вроде: «молиться, поститься и слушать радио Радонеж» или «стоять на голове в позе лотоса С 10 до 11 по четным числам».

От такого обилия информации страх растет как на дрожжах. Часто женщин преследуют мысли: «Вдруг со мной или с ребенком что-то не то, а врачи поймут это слишком поздно?». Еще хуже, когда эти мысли подавляются и, не доходя до сознания, остаются в сфере бессознательного и возвращаются в виде страшных снов, общей тревожности и депрессивных состояний.

Как справиться?

а) найти гинеколога, которому будущая мама доверяла бы полностью, очень важно, чтобы этот врач на всех этапах беременности подробно рассказывал, что сейчас с ней происходит и что будет происходить в дальнейшем;

б) озаботится покупкой удобной и красивой одежды для всех этапов беременности, а не ограничиваться одним плохо скроенным джинсовым комбинезоном с третьего по девятый месяц.

2. Страх утраты контроля как такового

Ощущения утраты контроля над телом порождает страх утраты контроля как такового – контроля над своим социальным положением, над внутрисемейной ситуацией, над своим будущим.

Самые серьезные и обоснованные страхи – те, которые связаны с потерей работы и невозможностью с прежней скоростью двигаться по карьерной лестнице. К сожалению, они часто вовсе небеспочвенны. Бороться с этим возможно только заранее подготовив «пути отступления», устроившись работать в организацию с хорошими социальными гарантиями и продумав карьерную траекторию. Таким образом, в наиболее незащищенном положении оказываются самые молодые девушки. Им придется в первую очередь рассчитывать на поддержку близких.

Кроме того, при беременности в свои права вступают страхи, связанные с мужчинами.

Наше общество в целом переживает кризис перехода от патриархального общества к обществу равных прав и возможностей. Женщины по-прежнему очень незащищенные, а главное – сохранна память о том времени, когда мужчина полностью мог диктовать жене свои условия. В период, когда женщина сильнее всего нуждается в мужчине, она часто испытывает двойственный страх: оказаться слишком зависимой, попасть в кабалу и, одновременно, страх оказаться ненужной. Кстати, пресловутые капризы беременных довольно часто связаны именно с этим страхом – таким способом подсознание ищет доказательств безопасности, надежности партнера.

Нередко мужчины ведут себя так, что символически подтверждают опасения женщин – ударяются во все тяжкие или же начинают диктовать жене свои условия (строго следят за ее диетой, передвижениями, жестко настаивают на своем праве выбора имени ребенка и т.п.).

С точки зрения будущей мамы, да и всех окружающих, первое является безответственностью и неумением заботится о семье, а второе – деспотичностью. На деле оба типа мужского поведения (особенно в период ожидания первенца) во многом тоже продиктованы страхами. Зависание в барах и «построение глазок» всему, что движется –проявление неосознанного страха, что возможность действовать по своему выбору в будущем окажется утраченной. В стремлении к тотальному контролю над женой – страх оказаться ненужным, лишним в жизни женщины после рождения ребенка.

Как справиться с социальными и семейными страхами?

а) самое лучшее обдумать все заранее, получить максимальные социальные гарантии, уверенность в партнере и ближнем окружении до беременности;

б) обсудить все страхи вслух – обсуждение и осознание само по себе дает ощущение контроля над действительностью;

в) если самим разобраться не получается, можно обратиться к психологу, благо специалистов по пренатальной психологии достаточно.

3. Страх перед родами

Весьма немаловажный аспект переживаний женщины во время беременности – страх родов. Он может быть многократно усилен ужасами, которые любят рассказывать «многоопытные» подруги, незнакомые люди в Интернете, а зачастую и сами врачи.

Кроме вполне логичного страха перед болью и осложнениями, существует страх потерять сексуальную привлекательность для мужчины. Последний миф, поддерживается предрассудком о том, что во время беременности нельзя заниматься сексом - в результате сексуальное напряжение и неуверенность накапливаются почти год и нередко, в действительности, после рождения ребенка сексуальная жизнь сильно ухудшается.

Как справиться?

а) обсудить как можно подробнее роды и возможные при них травмы с акушером-гинекологом, скорее всего, большинство страхов развеется;

б) обсудить возможность половой жизни при беременности с врачом;

в) не читать и отказываться выслушивать страшилки о родах – это может нанести серьезный вред.

4. Страх оказаться плохой матерью

Нередко в ожидании первого ребенка молодых женщин мучает страх не справиться с ролью матери. Особенно если беременность внебрачная или излишне ранняя, этот страх многократно усиливается чувством вины и неуверенностью в себе.

Как справиться?

Этот страх проходит почти сразу после родов, если близкие проявляют заботу и поддержку, а не увлекаются контролем и критикой.

5. «Кризис новорожденности»

«Кризис новорожденности» (его принято называть кризисом сепарации) очень странная тема: с одной стороны о нем говорят все, с другой – не сообщают ничего конкретного о том, что переживает мать. А ей в этот момент очень непросто, она мгновенно превращается из объекта заботы в того, кто должен проявлять заботу круглыми сутками. Это само по себе очень непросто, а тут еще ее может настигнуть послеродовая депрессия – подавленное состояние, которое принято связывать с гормональным дисбалансом.

Как справиться?

Недавние исследования показали, что риск послеродовой депрессии зависит от социально-финансовых затруднений, что ставит под вопрос ее биологическое происхождение. Кроме того, существует гипотеза, что послеродовая депрессия – это просто форма ПТСР (посттравматического стрессового расстройства). А это значит, что с ней разумнее справляться при помощи активной поддержки близких и занятий с психологами, а вовсе не принимая антидепрессанты, которые могут сказаться как на здоровье матери, так и новорожденного.

Главное в психологической подготовке к родам – не бояться страхов. Осознанные страхи переходят в разряд решаемых проблем!