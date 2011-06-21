Крупный плод или как выносить и родить богатыря

Крупным считается плод, масса которого 4 кг или больше. При массе больше 5 кг плод называют гигантским. Крупный плод бывает примерно в 10% родов. Чаще крупные размеры бывают у мальчиков.

Как определятся масса плода

Предположить крупные размеры плода можно по размерам живота женщины. Высота стояния дна матки (ВДМ) в см должна соответствовать сроку беременности в неделях. Если ВДМ больше нормы, то вероятно, что размеры плода увеличены. Подумать о крупном плоде можно и если окружность живота (ОЖ) превышает 100 см.

Кроме того, для расчета предполагаемой массы плода существует несколько формул. Используются они после 36 недель.

Наиболее простые формулы следующие:

1. ОЖ*ВДМ.

2. (ОЖ+ВДМ)*100/4

3. Вес плода примерно равен 1/20 от массы тела женщины.

Расчет массы тела плода по формулам – метод крайне приблизительный. Размеры живота и масса тела матери могут быть увеличены не только из-за крупной массы плода, но и из-за многоводия или ожирения у женщины. При многоплодной беременности, естественно, эти формулы не подходят.

Более точным является расчет предполагаемого веса плода по УЗИ. Однако и этот метод может выдавать неправильный вес, поэтому всецело полагаться на него не стоит. Как говорят некоторые врачи, единственным точным методом определения массы тела плода является его взвешивание после родов. Однако совсем отказаться от предварительных расчетов массы тела плода нельзя, так как это нужно для определения тактики ведения родов.

Причины крупного плода

Масса тела больше средней может быть просто индивидуальной особенностью маленького человечка. Особенно это вероятно, если и родители малыша при рождении имели крупный вес. При наследственной предрасположенности ребенок развит пропорционально, увеличена не только масса, но и рост плода. Длина тела у ребенка при этом составляет 54-56 см (средний рост новорожденных 48-54 см).

Масса плода, как правило, увеличена, если будущая мама страдает сахарным диабетом. Крупный плод может быть первым симптомом гестационного сахарного диабета (диабета беременных), поэтому если по УЗИ определяются увеличенные размеры плода женщине рекомендуется проверить сахар крови и сделать тест с сахарной нагрузкой (тест толерантности к глюкозе), чтобы не пропустить заболевание.

Фактором риска по рождению крупного плода является ожирение матери.

К рождению крупного ребенка может привести перенашивание беременности. Помимо большой массы тела у переношенного ребенка наблюдаются сухость кожи и недостаток первородной смазки. Кроме того, кости черепа и швы между ними становятся плотнее, и головка хуже приспосабливается к родовым путям. Переношенной считается беременность которая длится на 2 недели больше физиологической или дольше.

Причиной увеличения массы плода может быть отечность при таком тяжелом состоянии как резус-конфликт. Это состояние может развиться при резус-отрицательной крови матери и резус-положительной крови плода.

Неправильное питание матери тоже может быть причиной развития крупного плода. Употребление избыточного количества макарон, хлебобулочных изделий, жирного, жареного и сладкого может привести к избыточному отложению жира как у женщины, так и у ребенка. Однако правильное питание не всегда является профилактикой рождения крупного плода, так как если имеется наследственная предрасположенность к крупным размерам, то от особенностей питания масса плода не особо зависит.

Есть данные, что риск рождения крупного плода увеличивают некоторые лекарственные препараты, которые назначаются для улучшения питания плода вследствие улучшения обменных процессов и кровотока в плаценте, например актовегин. Однако четко эта связь пока не доказана, и остается на уровне предположений.

Родоразрешение

Большинство женщин, узнав о том, что плод крупный, прежде всего задаются вопросом «как же я смогу его родить?».

Вопреки расхожему мнению, крупный плод не является абсолютным показанием для кесарева сечения.

Если нет никаких других факторов, которые могут помешать родоразрешению через естественные родовые пути, то женщина идет на самостоятельные роды. Важное значение для прогноза родов имеет не только вес плода, но и размер головки. Бывает, что при большом весе плод имеет относительно небольшую головку. Большую роль играют и размеры таза матери. Хотя стоит сказать, что в целом риск осложнений при родах, если плод крупный, несколько выше. Чаще встречаются слабость родовой деятельности, разрывы родовых путей, чаще приходится прибегать в эпизиотомии (разрезу промежности). Для ребенка риск травматизма в родах также, к сожалению, несколько повышен.

Некоторые женщины задаются вопросом, почему, если повышен риск осложнений в родах, нельзя сразу сделать кесарево сечение и не мучиться. Дело в том, что и для матери, и для плода в целом естественные роды благоприятнее, послеродовый период протекает легче, чем послеоперационный. После операции также возможны осложнения. Поэтому если есть шанс родить самостоятельно, не стоит настаивать на операции. Как будут протекать роды предсказать заранее не всегда возможно. Важно не то, какого размера плод, а то, насколько родовые пути матери соответствуют его размерам, а это определяется обычно уже в родах. Кроме всего прочего крупные размеры плода, определяемые во время беременности, после родов не всегда подтверждаются.

Если уже в родах наблюдаются признаки несоответствия размеров головки плода и таза матери (например, наблюдается полное открытие шейки матки, а головка длительное время не продвигается вниз), план родов может быть пересмотрен в пользу оперативного родоразрешения, чтобы избежать травматизма плода и матери. Иногда врачи вынуждены перейти на кесарево сечение из-за развития вторичной слабости родовой деятельности.

На плановое кесарево сечение женщина направляется, если, кроме крупного плода, есть еще какие-то относительные показания для кесарева сечения. Например, тазовое предлежание (при тазовом предлежании считается крупным уже плод больше 3600 г), узкий таз или неблагоприятное течение предыдущих родов (если есть абсолютные показания для операции, то естественно проводится кесарево сечение, но крупный плод здесь уже не при чем).

Для подготовки к родам и определения метода родоразрешения женщине, беременной крупным плодом, может быть рекомендована дородовая госпитализация.

Если вам сказали, что у вас крупный плод, то вам будет уделено несколько больше внимания врачей во время беременности и родов. Тем не менее, не стоит излишне беспокоиться, так как крупный плод далеко не всегда является симптомом какого-то неблагополучия, и совершенно не исключает самостоятельных родов без осложнений.