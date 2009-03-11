Положение и предлежание плода

Положение плода – это отношение его оси (которая проходит через головку и ягодички) к продольной оси матки. Положение плода может быть продольное (когда оси плода и матки совпадают), поперечное (когда ось плода перпендикулярна оси матки), а также косое (среднее между продольным и поперечным).

Предлежание плода определяется в зависимости от той его части, которая находится в области внутреннего зева шейки матки, то есть в месте перехода матки в шейку матки (предлежащая часть). Предлежащей частью может быть головка или тазовый конец плода, при поперечном положении предлежащая часть не определяется.

До 34 недель положение плода может меняться, после этого срока оно обычно становится стабильным.

Головное предлежание

Головное предлежание определяется примерно в 95-97% случаев. Самым оптимальным является затылочное предлежание, когда головка плода согнута (подбородок прижат к груди), и при рождении малыша вперед идет затылок. Ведущей точкой (той, которая первой идет через родовые пути) является малый родничок, расположенный на стыке теменных и затылочной костей. Если затылок плода обращен кпереди, а личико кзади – это передний вид затылочного преджелания (в таком положении происходит более 90% родов), если наоборот – то задний. В заднем виде затылочного предлежание роды сложнее, в процессе родов малыш может развернуться, но роды при этом обычно более длительные.

При головном предлежании тазовый конец плода может отклоняться вправо или влево, это зависит от того, в какую сторону обращена спинка плода.

Также выделяются разгибательные виды головного предлежание, когда головка в той или иной степени разогнута. При небольшом разгибании, когда ведущей точкой является большой родничок (он расположен на стыке лобной и теменных костей), говорят о переднеголовном предлежании. Роды через естественные родовые пути возможны, но протекают они дольше и сложнее чем при затылочном предлежании, так как головка вставляется в малый таз большим размером.

Поэтому переднее-головное предлежание – это относительное показание для операции кесарево сечение. Следующая степень разгибания – это лобное предлежание (оно встречается редко, в 0,04-0,05% случаев). При нормальных размерах плода роды через естественные родовые пути невозможны, требуется оперативное родоразрешение. И наконец максимальное разгибание головки – это лицевое предлежание, когда первым рождается личико плода (оно встречается в 0,25% родов). Роды через естественные родовые пути возможны (при этом родовая опухоль располагается в нижней половине лица, в области губ и подбородка), но они достаточно травматичны для матери и плода, поэтому часто вопрос решается также в пользу кесарева сечения.

Диагностика разгибательных предлежаний осуществляется при влагалищном исследовании в процессе родов.

Тазовое предлежание плода

Тазовое предлежание встречается в 3-5% случаев и делится на ножное, когда предлежат ножки плода, и ягодичное, когда малыш как бы сидит на корточках, и предлежат его ягодички. Ягодичное предлежание более благоприятно.

Роды в тазовом предлежании считаются патологическими из-за большого количества осложнений у матери и плода, так как первым рождается менее объемный тазовый конец и при выведении головки возникают трудности. При ножном предлежании врач рукой задерживает рождение ребенка до тех пор пока тот не присядет на корточки, чтобы не допустить выпадения ножки, после такого пособия первыми рождаются ягодички.

Тазовое предлежание не является абсолютным показанием для кесарева сечения. Вопрос о методе родоразрешения решается в зависимости от следующих факторов:

- размеров плода (при тазовом предлежании крупным считается плод более 3500г, тогда как при обычных родах – более 4000г);

- размеров таза матери;

- вида тазового предлежания (ножное или яголичное);

- пола плода (для девочки роды в тазовом предлежании сопряжены с меньшим риском, чем для мальчика, так как у мальчика возможно повреждение половых органов);

- возраста женщины;

- течения и исхода предыдущих беременностей и родов.

Для поворота плода после 31 недели рекомендуется следующее упражнение: лечь на правый бок, полежать 10 минут, быстро перевернуться на левый бок, через 10 минут снова на правый, повторять 3-4 раза несколько раз в день перед едой. По 15-20 минут в день нужно стоять в коленно-локтевом положении. Также способствуют повороту плода занятия в бассейне. Если малыш перевернется на головку, рекомендуется носить бандаж, чтобы зафиксировать его правильное положение.

Противопоказаниями для выполнения подобных упражнений являются осложненное течение беременности (гестоз, угроза преждевременных родов), рубец на матке после операции кесарево сечение в прошлом, предлежание плаценты, опухоли матки.

Ранее применялся наружный поворот плода (врач через живот пытался сместить головку плода внизу). Сейчас он не применяется из-за низкой эффективности и большого количества осложнений, таких как преждевременная отслойка плаценты, преждевременные роды, нарушение состояние плода.

Если тазовое предлежание сохраняется, то за 2 недели до родов беременную направляют в стационар, где составляется план родоразрешения.

Поперечное и косое положение плода

Поперечное и косое положения плода являются абсолютным показанием для операции кесарево сечение, роды через естественные родовые пути невозможны. Предлежащая часть не определяется. Такие положение определяются в 0,2-0,4% случаев. Применявшиеся ранее повороты за ножку в процессе родов сейчас не применяются ввиду большой травматичности для матери и малыша. Изредка подобный поворот может применяться при двойнях, когда после рождения первого плода, второй принял поперечное положение.

Поперечное положение может быть из-за опухолей в матке (например, миомы), которые мешают принять нормальное положение, у многорожавших женщин вследствие перерастяжения матки, при крупном плоде, при короткой пуповине или обвитии ее вокруг шеи.

При отсутствии причин, препятствующих повороту плода на головку, можно выполнять то же упражнения, что при тазовом предлежании. При косом положении нужно больше лежать на том боку, куда преимущественно обращена спинка.

За 2-3 недели до родов женщина госпитализируется для подготовки к оперативному родоразрешению.

Положение плодов при двойнях

При двойнях роды через естественные родовые пути возможны, если оба плода находятся в головном предлежании, либо если первый (который находится ближе к выходу из матки и будет рождаться первым) находится в головном предлежании, а второй в тазовом. Если же наоборот первый находится в тазовом предлежании, а второй в головном, ситуация является неблагоприятной, так как после рождения тазового конца первого плода, малыши могут зацепиться головками.

При определении поперечного положения одного из плодов вопрос решается в пользу операции кесарева сечение.

Даже при благоприятном расположении плодов, вопрос о методе родоразрешения при двойне решается не только исходя из положения, но и в зависимости от многих других факторов.