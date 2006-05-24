Проживём лето легко и правильно

Во время беременности во всех органах и системах женского организма происходят изменения, а летом организм будущей мамы испытывает двойную нагрузку. Духота большого города усугубляет тошноту и сонливость, характерные для токсикоза первой половины беременности. Со склонностью к отекам во второй половине труднее бороться из-за постоянного чувства жажды. Как сделать так, чтобы женщина легче перенесла несколько жарких месяцев и лето пошло на пользу маме, а значит, и будущему малышу? Рассказывает Галина Николаевна Карней, врач акушер-гинеколог высшей категории, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ГКБ №6.

Работа

В течение всей беременности идеальным вариантом для женщины было бы… не работать. К сожалению, у подавляющего большинства из нас такой возможности нет. Но в этот ответственный период жизни будущая мама обязательно должна быть освобождена от работы в ночную смену, необходимо исключить и тяжелый физический труд. Недопустимо работать в душном помещении. Недостаток свежего воздуха значительно усугубляет состояние беременной, тем более, если в помещении есть провоцирующие тошноту запахи (одна из моих пациенток работала в рыбном отделе магазина, и можно представить, что это была настоящая пытка).

Если в описанном выше вы узнаете характеристики условий именно вашей работы, возьмите в женской консультации справку и требуйте у начальства перевода на более легкий вариант трудовой деятельности.

Питание, водно-питьевой режим

Чтобы избежать неприятных ощущений, связанных с пищеварением, во время беременности лучше питаться дробно: почаще и более маленькими порциями.

Летом отдайте предпочтение продуктам с низкой жирностью. Рекомендуется употреблять легкий творог и кисломолочные продукты (если нет непереносимости коровьего белка), а вот от жирного молока лучше отказаться. Вволю ешьте овощи и фрукты, но не забывайте их хорошо мыть, даже если они с вашего садового участка.

Несмотря на повышенную жажду в жаркие месяцы, все рекомендации по водно-питьевому режиму остаются в силе. Суточное потребление жидкости не должно превышать 2 литра. И помните, что в этот объем входит все: напитки, супы, содержащаяся в овощах и фруктах вода... К примеру, огурцы и помидоры на 80 процентов состоят из воды, учитывайте это.

Избегайте употребления газированных напитков, кваса, который способствует брожению в желудке. Утолять жажду лучше морсами со смородиной, вишней, или же водой, подкисленной лимоном. Если испытываете сильную жажду, сначала прополощите рот (это поможет убрать излишнюю вязкую слюну), и только потом пейте.

Когда идете гулять, возьмите с собой простой питьевой воды, для длительных прогулок - мытые фрукты.

Одежда и обувь

Во время беременности усиливается секреция: увеличивается потливость тела, сальность волос. Именно поэтому отдайте предпочтение одежде из натуральных тканей. Такая одежда в летний период поможет избежать и перегрева тела.

Белье обязательно должно быть хлопчатобумажным! Ткани с добавлением синтетики провоцируют развитие молочницы на фоне естественно увеличивающихся во время беременности выделений. Некоторым будущим мамам приходится бороться с этим заболеванием на протяжении всех девяти месяцев.

Обязательным является ношение бюстгальтера: молочные железы готовятся к кормлению, и их необходимо поддерживать.

Для прогулок выберете удобную обувь на невысоком каблуке. Если на улице солнце, оденьте панаму.

Отдых на природе

В нежаркое время суток гуляйте на свежем воздухе, сколько душе угодно, тем более что ходьба является профилактикой венозного застоя. Гулять лучше не в одиночестве, а в компании родного человека. Последняя рекомендация особенно актуальна во второй половине беременности, когда организм может преподнести неожиданный неприятный сюрприз в виде обморока.

Вплоть до осени существует опасность инфицирования клещевым энцефалитом в лесных массивах, поэтому выбирайте более безопасные маршруты для своих прогулок. Двойные меры предосторожности должны предпринять женщины, которые до беременности не были привиты против этого заболевания. Если вас укусил клещ, сразу обратитесь в травмпункт, где решат вопрос о том, стоит ли ставить иммуноглобулин.

Что касается купания в местных водоемах, то беременным женщинам делать это запрещено из-за неблагополучных эпидемиологических показателей воды. Если жарко, принимайте дома душ два-три раза в день. А отправляясь с семьей на природу, посидите на берегу под рассеянными солнечными лучами (к примеру, под тентом). Солнечные лучи необходимы в небольших количествах для выработки в организме витамина Д, что является профилактикой рахита у вашего будущего малыша. Если есть возможность, устраивайте ежедневно 10-15-минутные воздушные ванны на свежем воздухе, обнажая грудь и, по максимуму, остальное тело. Такие ванны можно делать и в прохладном проветриваемом помещении.

Поездки

Запретить поездки невозможно, тем более, летом, когда наступает пора отпусков (не только декретных) и у многих семей появляется возможность отдохнуть вместе. И все же лучший вариант - воздержаться от поездок в любом сроке и в любое время года. Беременность хотя и не болезнь, но это особое состояние, которое требует постоянного врачебного наблюдения.

До 16-ти недель возможен разговор об отдыхе в местных санаториях. Перед путешествием на юг хорошо взвесьте все «за « и «против», ведь вам придется провести в душном поезде не один день. Хочется предостеречь и от поездок заграницу. Во-первых, будет перелет туда и обратно, а это перепады давления и необходимость долгое время провести сидя. Во-вторых, предстоит смена климатической зоны, обстановки, питания... Многие возвращаются из таких поездок с расстройством пищеварения, а ведь сейчас от вашего самочувствия зависит и здоровье вашего малыша.

Куда бы вы ни поехали, обязательно возьмите с собой обменную карту и посещайте на месте врача или акушерку так часто, как требуется в вашем сроке: раз в две недели или еженедельно. Как минимум, вам измерят давление и вес, а если срок большой, выслушают сердцебиение плода. Эти показатели позволят судить о вашем реальном состоянии и помогут предупредить развитие осложнений. При любых возникших проблемах со здоровьем обратитесь к врачу.

Первая помощь при обмороке

В первые недели беременности обмороки чаще всего случаются в душном помещении и в транспорте. Сигналами приближения этого состояния могут быть ощущение нехватки воздуха, слабость, головокружение, «звон» в ушах, холодный пот. Некоторым избежать обморока поможет та самая еда, которую вы предусмотрительно взяли с собой на прогулку: когда почувствуете себя плохо – перекусите.

Внимание! Если вы стали свидетелем обморока беременной женщины

Свежий воздух помогает быстрее преодолеть обморок, поэтому расстегните стесняющую дыхание одежду и, в зависимости от ситуации, откройте окно или просто попросите окружающих расступиться. Если под рукой есть нашатырный спирт (например, в автомобильной аптечке), смочите им кусок ваты или носовой платок, дайте женщине вдохнуть его запах. Можно просто сбрызнуть лицо холодной водой. Дайте беременной попить холодной воды. Если будущей маме стало плохо на солнце, уведите ее в затененное место.

Если обморок случился на улице, обязательно вызовите «скорую помощь»! Дело в том, что причиной обморока на последних месяцах беременности может стать не только недостаток свежего воздуха, но и гипертонический криз, а также некоторые другие критические состояния.

Наталья Волкова

журнал "Мои Дети", №2, 2005