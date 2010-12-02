Такие драгоценные… яйцеклетки

Яйцеклетка – это женская половая клетка. Созревание и «хранение» яйцеклетки происходит в яичниках. Это клетка округлой формы. Она богата питательными веществами (белками и жирами), которые хранятся в виде желточных гранул. Эти вещества необходимы на первое время жизни зародыша (до того, как он прикрепится к стенке матки и начнет получать питательные вещества от матери).

В ядре яйцеклетки имеется половинный набор хромосом. Вторую половины набора несет сперматозоид. Оплодотворенная яйцеклетка называется зигота, в ней уже имеется полный набор хромосом.

Образование яйцеклеток

Формирования яйцеклеток происходит в фолликулах яичников. Первые фолликулы начинают формироваться у девочки внутриутробно уже на 11-12 неделе беременности. К 20-й неделе беременности их насчитывается 6-7 млн, но к моменту рождения это количество снижается до 1-1,5 млн. К возрасту менархе (первой менструации) количество фолликулов еще сокращается и составляет уже 250-300 тысяч. Яичники являются своеобразным «банком» для предшественников яйцеклеток. В процессе жизни женщины их количество не восполняется. А вот процесс истощения фолликулов происходит постоянно, причем скорость этого процесса с возрастом усиливается. После 35 лет в яичниках остается около 25000 фолликулов, а к моменту менопаузы всего около 1000.

В течение всего репродуктивного периода жизни женщины зрелые яйцеклетки образуются лишь из 400-500 фолликулов. Остальные первичные фолликулы погибают. Этот процесс называется атрезией фолликулов.

Процесс образования яйцеклеток называется оогенезом, а созревающая яйцеклетка ооцитом. Оогенез можно разделить на 3 периода:

1. Период размножения. Размножение фолликулов происходит только во внутриутробном периоде жизни девочки.

2. Период роста фолликулов. Он начинается с рождения девочки и продолжается до периода половой зрелости.

3. Период созревания. Созревание яйцеклеток начинается после периода половой зрелости. Каждый цикл в норме созревает 1 (редко 2-3) яйцеклетки.

Таким образом, еще пока девочка находится в утробе матери, у нее уже заложены все ее яйцеклетки, каждая из которых может впоследствии, когда девочка вырастет и сама забеременеет, дать начало новому организму. И если при беременности происходит воздействие каких-то вредных факторов, то они могут повлиять на яйцеклетки плода-девочки, что может проявиться уже у внучек и внуков этой беременной женщины. Так вот через яйцеклетку течение беременности у бабушки может повлиять на ее внуков (детей дочери).

Созревание фолликула и овуляция

В первую фазу цикла первичный фолликул растет, внутри образуется полость, наполненная жидкостью. В фолликуле образуется холмик, обращенный внутрь. Он называется яйценосным бугорком. В нем и находится яйцеклетка. Размер зрелого фолликула составляет около 18 мм в диаметре. В результате созревания и вскрытия фолликула яйцеклетка освобождается. Этот процесс называется овуляцией. После выхода из фолликула яйцеклетка живет не более 24 часов.

Освободившаяся яйцеклетка попадает в брюшную полость, где захватывается ворсинками маточной трубы. Яйцеклетка не обладает способностью к движению и передвигается по трубе благодаря перистальтике (ритмичному сокращению) стенок трубы и току жидкости. В трубе происходит встреча яйцеклетки со сперматозоидом и ее оплодотворение.

Мутации в яйцеклетке

Яйцеклетки являются самыми долгоживущими клетками организма. А чем дольше клетка живет, тем больше вредных факторов может оказать на нее влияние и вызвать мутации в течение жизни. Именно с этим связано увеличение риска хромосомных аномалий у плода при беременности в старшем репродуктивном возрасте.

Доказано, что риск формирования мутаций в яйцеклетках увеличен у курящих женщин. Кроме того, курение сокращает срок жизни ооцитов. Поэтому у курящих женщин менопауза обычно начинается раньше, а репродуктивный период (когда возможно размножение) укорачивается.

Яйцеклетки и гормональная контрацепция

Одним из аргументов в пользу приема гормональных контрацептивов является то, что они помогают дольше сберечь яйцеклетки. Это происходит за счет того, что при применении гормональной контрацепции блокируется овуляция, то есть выход яйцеклетки из фолликула. Однако оральные контрацептивы не защищают яйцеклетки от образования мутаций и от запрограммированной гибели с возрастом (мы ведь помним, что предшественники яйцеклеткок находятся в яичнике с рождения).

Как уже было сказано выше, за всю жизнь женщины овуляция происходит лишь из 400-500 фолликулов (а за период приема контрацептивов удастся сохранить естественно гораздо меньше – не всю же жизнь их пить), тогда как гибнут в течение жизни около 250000. Поэтому сложно однозначно утверждать, что контрацептивы сильно помогают продлить репродуктивный возраст женщины за счет сохранения яйцеклеток.

Притяжение противоположностей

И яйцеклетка, и сперматозоид являются половыми клетками. Однако различий между ними гораздо больше, чем общих черт. Так что можно сказать, что процесс слияния яйцеклетки и сперматозоида (оплодотворение) как нельзя лучше иллюстрирует принцип «противоположности притягиваются».

Яйцеклетка является самой крупной клеткой человеческого организма (диаметр яйцеклетки составляет 100-150 мкм). Сперматозоид же – это самая маленькая человеческая клетка.

Яйцеклетка неподвижна, а сперматозоид может двигаться самостоятельно, благодаря своему хвостику.

Яйцеклетка закладывается еще внутриутробно. Сперматозоиды же образуются только в периоде полового созревания.

Пол будущего ребенка определяется сперматозоидом, а не яйцеклеткой.

