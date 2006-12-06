Определение пола ребенка до рождения

В наше время традиционные вопросы при встрече с будущей мамой примерно такие: «Ты ждешь ребенка? А кого, мальчика или девочку?» Вопрос «Кого ждем?» — самый часто задаваемый.. И даже если будущей маме на самом деле все равно, родится у нее мальчик или девочка, к концу девятого месяца ей тоже начнет казаться, что все ее недомогания, капризы, причуды аппетита и внешние метаморфозы зависят не от состояния здоровья или перемены погоды, а исключительно от пола поселившегося внутри нее малыша.

Народные методы

До середины прошлого века — то есть до момента внедрения УЗИ в акушерскую практику — о половой принадлежности ожидаемого ребенка можно было только гадать. Для предсказаний использовались следующие признаки.

Форма живота.

Этот способ популярен и до сих пор, а некоторые особо ревностные его последовательницы пытаются с его помощью оспорить и результаты ультразвукового сканирования: «Кто тебе сказал, что будет девочка? УЗИ? Да у тебя живот «острый», мальчик там, точно говорю!» В народе считают, что если будущую маму со спины не примешь за беременную, если у нее «острый» живот — будет мальчик. Если живот круглый, большой — внутри девочка. По мнению врачей, форма живота может зависеть от строения и размеров таза будущей мамы, от состояния брюшной стенки и тонуса мышц, от того, первая это беременность или нет, от размеров плода и его положения внутри. Пол же обитателя животика тут совершенно не при чем.

Внешность будущей мамы.

По приметам, не только живот, но и лицо будущей мамы сообщает о том, кого именно она ждет. Если мама хорошеет, то считается, что внутри сидит сынок. Если мама выглядит неважно, шутят, что «дочка всю красоту забрала». Мамы девочек действительно чаще отекают во время беременности, более склонны к появлению хлоазмы — пигментных пятен. Медики считают, что дело в женских гормонах, которых девочкам требуется больше, а маме, соответственно, остается меньше.

Внешность будущего папы. Считается, что у лысых мужчин рождается в полтора раза больше мальчиков, чем девочек. Возможно это связано с тем, что у таких мужчин повышен мужской гормон тестостерон.

Самочувствие.

Если первый триместр был легким, полагают, что родится мальчик, в противном случае прогнозируют девочку.

Аппетит.

Страдающая токсикозом женщина, разумеется, привередлива в еде. «Будет дочка!» — тут же заявляют предсказатели. И ошибаются: на самом деле мам девочек тошнит гораздо меньше и реже, чем мам мальчиков. Женщине (а точнее, ее организму) проще приспособиться к беременности существом одного с нею пола. А вот мамы мальчиков вынуждены страдать, хотя по примете, они-то как раз отличаются отменным аппетитом.

Американские врачи сделали вывод, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок даже тогда, когда он сам «пользуется» желудком матери. Беременные мальчиками женщины съедают ежедневно на 200 ккал больше, чем мамы будущих девочек. И поэтому парни рождаются тяжелее в среднем на 100 г. Врачи предполагают, что между организмом матери и ребенка существует особая химическая связь, которая и контролирует этот процесс.

Поведение.

Скрывает беременность почти до родов? Значит, ждет скромницу. Гордо демонстрирует живот? Сорванец будет! В наши дни эта примета устарела: прелестные наряды для будущих мам позволяют гордиться своим состоянием вне зависимости от пола будущего малыша.

Шевеления.

Считалось, что девочки толкаются преимущественно в бок, в мамину печень, тогда как мальчики — в мочевой пузырь.

Что говорит статистика?

Порядковый номер родов.

Медицинская статистика свидетельствует, что каждые последующие роды на 1% снижают вероятность рождения мальчика.

Возраст мамы.

Чем моложе мама, тем больше шансов у нее родить наследника: уязвимым мальчикам для успешного развития нужно, чтобы организм мамы был здоровым, «неизношенным». Женщины старше 30 гораздо чаще становятся мамами более выносливых девочек.

Семейное положение.

Незамужние женщины чаще рожают девочек, нежели мальчиков. Причина может быть такой: будущая мама в такой ситуации вынуждена больше работать, больше нервничать, хуже питаться и меньше следить за своим самочувствием. Будущим сыновьям такой режим трудно выдержать, поэтому природа облегчает маме задачу, посылая ей нетребовательную и стойкую девочку. Кстати, американские ученые, которые сделали такой вывод, полагают: оттого, что в последние 30 лет резко увеличилось количество неполных семей, мальчиков рождается все меньше и меньше.

С недавних пор в мире уже нет ни одной страны, где мужчин было бы больше, чем женщин.

Географическая широта.

И все же географические, температурные и климатические условия той или иной страны опосредованно влияют на ее демографические характеристики. Ученые пока не знают, почему, но в Скандинавии мальчиков рождается меньше, чем в странах Средиземноморья. Чем южнее расположена страна, тем она «маскулиннее». Из первой десятки самых «мужских» стран 8 находятся поблизости от экватора. Так что если женщина — уроженка тех мест, шансов родить «настоящего мачо» у нее больше.

Медицинские методы

Попытки угадать пол по неявным признакам и приметам — увлекательное развлечение для будущих родителей и их родственников. Акушеры-гинекологи предпочитают более проверенную информацию, ведь иногда от пола плода зависит его здоровье.

УЗИ.

На экране ультразвукового сканера пол ребенка можно увидеть с 14–16-й недели беременности. УЗИ — безопасный, доступный и надежный метод определения пола — погрешность составляет не более 2%. Это неинвазивный метод, то есть он не требует проникновения в матку, а потому не имеет противопоказаний. Обычно УЗ-исследование проводится минимум три раза в течение беременности. Медицинская этика предписывает врачу называть пол ребенка только с согласия родителей. Довольно часто мамы и папы отказываются — пусть будет сюрприз. Другим родителям сюрприз преподносят сами детки: стесняются показывать свои первичные половые признаки, и все тут!

Амниоцентез.

Выглядит это так: на сроке 16–18 недель через маленький прокол забирается небольшое количество околоплодной жидкости и исследуется ее хромосомный состав. Исследование околоплодных вод — инвазивный (проникающий) метод диагностики, то есть он связан с определенным риском для мамы и малыша. Поэтому только для удовлетворения любопытства родителей его не делают — лишь для выявления генетических и хромосомных нарушений. Но именно в этих случаях иногда пол решает все: некоторые заболевания передаются только девочкам или только мальчикам. Обычно результаты амниоцентеза успокаивают, а пол будущего здорового малыша родители узнают, что называется, попутно. Достоверность получаемых результатов — 99%.

Кордоцентез.

Этот метод исследования похож на предыдущий, только для исследования берется пуповинная кровь плода. Кордоцентез помогает выявить такие сцепленные с полом наследственные заболевания, как, например, гемофилию. Делают его в те же сроки, что и амниоцентез.

Биопсия ворсин хориона.

Этот метод инвазивной диагностики позволяет выявить наследственные патологии уже на ранних сроках гестации. При помощи биопсии можно узнать пол 10-недельного эмбриона, однако, как и предыдущие методы, исследование ворсин хориона не будут назначать только для того, чтобы узнать, мальчик внутри у мамы или девочка.

Гормональные исследования.

Для широкого круга родителей этот анализ — дело недалекого будущего. Пару лет назад израильские врачи научились устанавливать пол младенца уже через две недели после зачатия — по содержанию гормона хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) в крови будущей мамы. Дело в том, что у женщин, вынашивающих девочек, уровень ХГЧ оказался в среднем на 18,5% выше, чем у тех, кто вынашивает мальчика. Пока подобный анализ на ХГЧ используется в основном для диагностики беременности. Не исключено, что вскоре будущая мама будет видеть рядом с двумя яркими полосочками на экспресс-тесте слова: «У вас мальчик!» или «У вас девочка!»

Момент рождения

Думаете, мамам мальчиков повезло больше? И токсикоза у них не бывает, и красоту свою сохраняют до самых родов… Роды-то и становятся «моментом истины»: оказывается, рожать мальчиков сложнее. Врачи из Дублинской Национальной материнской больницы проанализировали более 8000 родов, в ходе которых родилось одинаковое количество мальчиков и девочек. Исследование показало, что появление на свет мальчишек чаще сопровождается осложнениями, роды длятся дольше. Причина — в том, что размер головки младенцев мужского пола обычно больше, чем у девочек, что приводит к трудностям при прохождении через родовые пути.