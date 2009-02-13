Питание во время беременности. Что можно и нельзя есть

Все знают, что беременность – не болезнь, поэтому специально корректировать свой рацион в лечебных целях не нужно. Зато вы получаете хороший шанс избавиться от вредных пищевых привычек, оздоровить организм, повысить иммунитет. Мы – то, что мы едим, и здоровье ребенка планируется, исходя из рациона будущей мамы на многие годы. Ребенок использует для своего развития материнские ресурсы, поэтому очень важно, чтобы будущая мама поддерживала себя здоровой пищей. Ведь впереди у нее другой не менее ответственный период: кормление грудью и уход за ребенком, для этого нужны силы.

Что такое хорошо: питание по срокам

I триместр

Что происходит: закладываются все органы и системы в организме ребенка, формируются ткани. Что едим: полноценные белки и витамины: нежирное мясо (кролик, курица, индейка), рыба и морепродукты, кисломолочные продукты. Обязательно ешьте рис, свежие или замороженные овощи, сезонные фрукты. В первом триместре многие будущие мамы еще работают. Как бы вам не было сложно контролировать свое питание в рабочих условиях, постарайтесь это сделать – находите время для полноценного завтрака и обеда. Начинать мероприятия по оздоровлению себя и своего ребенка нужно чем раньше тем лучше, чтобы потом не жалеть, оглядываясь назад.

! Многих беременных в первом триместре мучает токсикоз. В этом случае ешьте часто, но маленькими порциями. Пусть в кармане всегда лежит гематоген, пакетик с орехами или сухофруктами, чтобы перекусить на улице. Если ваше состояние не позволяет питаться обычной пищей, обратите внимание на детское питание. Судя по отзывам в форумах, детские продукты буквально спасают будущих мам, страдающих сильным токсикозом. Это коробочные кашки, детские творожки, печенье и фруктовые пюре. Детское питание, благодаря нежной конститенции, может не вызвать у организма протеста. Зато когда настанет пора прикармливать ребенка, вы уже будете весьма осведомлены в этой области. Совет из старых советских книг о беременности: сделайте «углеводный удар» на ночь, он поможет улучшить свое состояние по утрам. На ночь съешьте тарелку каши или бутерброд с сыром.

В первом триместре уделяйте особое внимание качеству продуктов. Постепенно отказывайтесь от соусов, полуфабрикатов и консервов, содержащих вредные химические добавки. Не забывайте, что плацента, к сожалению, свободно накапливает и пропускает химию. Велико значение продуктов, содержащих фолиевую кислоту, без нее невозможен интенсивный обмен веществ, ее недостаток способен вызвать аномалии в развитии. Фолиевая кислота содержится в зелени, орехах, белокочанной капусте и брокколи, свекле, бобовых, а также в яйцах.

Из памятки для беременных: В каких дополнительных продуктах нуждается беременная? В 1989 году было решено, что Рекомендуемый Пищевой Рацион беременных должен быть на 300 ккал/день выше. С 2002 года диетологи уточнили, что в первом триместре совсем нет нужды повышать энергетическую ценность рациона, во втором триместре требуется дополнительно 340 ккал/день, в третьем триместре – 452 ккал/день. Беременные женщины в основном получают достаточно калорий, и более 80% женщин достигают и даже превышают необходимую прибавку веса, рекомендованную Институтом Медицины для беременных. Эти дополнительные калории приносят пользу плоду. Женщина с недостаточным весом должна набрать за беременность 16 – 20 кг. Женщина с избыточным весом должна набрать около 7 кг за всю беременность. Женщины с нормальным весом тела должны набрать 11-12 кг. Считается, что беременные должны увеличить свой рацион так, чтобы дневная еда включала следующее: • 6-11 порций хлеба или цельного зерна; • 3-5 порций овощей; • 2-4 порции фруктов; • 4-6 порций молока или молокопродуктов; • 3-4 порции мяса или белоксодержащей пищи; • 6-8 стаканов воды; • не более 1 чашки кофе в день. Потребность в кальции может быть удовлетворена богатыми кальцием продуктами или кальцийсодержащей пищевой добавкой. Недорогой кальция карбонат антацид можно принимать по 1200 мг/день.

II и III триместр

Происходят активные скачки в росте и весе ребенка и матки, поэтому калорийность вашего рациона необходимо повысить. Желательно кушать больше, но качественнее. В это время повышается потребность в микроэлементах: железе, магнии, цинке, селене, кальции, калии. Ребенок создает свой «запас» микроэлементов, используя материнский ресурс, а это означает, что у мамы их должно быть достаточно для двоих.

! Очень часто у беременных во втором триместре падает гемоглобин, это нормальное физиологическое явление, если оно не является угрожающим для здоровья. Повысить гемоглобин можно с помощью «гемного» железа - это натуральная и биологически доступная организму форма железа, не способная накапливаться в избытке. Гемное железо содержится в красном мясе, курице, рыбе. Также существует «не-гемное» железо - синтетическая неорганическая форма железа, оно намного хуже усваивается. К сожалению именно негемное железо используется в витаминах и биодобавках, разрешенных беременным. Еще оно содержится в сухофруктах, гранатах, зеленых овощах и свежей зелени, гречке. Витамин С помогает усвоению не-гемного железа: 2-3 раза в день употребляйте цитрусовые (апельсины, грейпфруты, помело, лимоны), настои из шиповника и ягод.

К концу третьего триместра многие специалисты советуют беременным отказаться от мяса для повышения эластичностей тканей, профилактики разрывов. Связано это и с тем, что органы пищеварения должны работать со щадящей нагрузкой, им и так к концу беременности нелегко.

Основной вопрос в «беременных» форумах: на что нужно налегать, чтобы получить весь заряд витаминов и микроэлементов? Правильный ответ: ни на что. Избыток «лишних» веществ выведется организмом. Вам не нужно налегать. Вам надо выстроить свой ежедневный рацион так, чтобы в нем присутствовала вся пищевая «пирамида» и вычесть из него продукты, угнетающие витамины (все, что относится к нездоровой еде). И тогда все будет нормально. Каждый день вы должны кушать крупы, овощи, фрукты, мясо (рыбу) и кисломолочные продукты. Если эти пункты не страдают от замены на полуфабрикаты и сладости, значит с полезными веществами у вас полный контакт.

Бывает, что беременной необходимо дополнительное витаминизированное питание. Например, у нее сильный токсикоз – или иные осложнения, при которых врач рекомендует подкреплять себя витаминными добавками. В этом случае оградите себя от приема БАДов, особенно тех, которые распространяются методом из рук в руки. Ни одна добавка не разрешена к применению во время беременности, что бы вам о ней не рассказывали.

Допустимы только специальные сухие молочные смеси с витаминами:

Продукт Производитель Краткая характеристика Фемилак «Нутритек», Россия Содержит 14 макро- и микроэлементов и витаминный комплекс - оптимальный для профилактики гиповитаминоза, в т.ч. витамины А, С, Д3, Е и фолиевую кислоту, таурин, железо, медь, кальций. Думил Мама Плюс «International Nutrition Co» Дания Белки, жиры, углеводы, фолиевая кислота, бета-каротин, таурин, селен, полиненасыщенные жирные кислоты (омега−3, омега−6), витамины и минералы. Энфамама «Мид Джонсон», США Обезжиренное коровье молоко, цельное молоко, глюкоза, лактоза, фруктоза, минеральные вещества; витамины, натуральный фруктовый компонент - персик. Млечный путь ООО «Витапром», Россия Сухое молоко обезжиренное, очищенный соевый белок, сахар, цикорий, экстракт травы галеги, пищевые волокна, витамины (А, С, D3, В1, В2, В6, РР, пантотеновая кислота, фолиевая кислота), минералы (натрий, кальций, железо, фосфор).

В чем соль?

Во втором триместре беременной необходимо ограничить в своем рационе соль. Ни в коем случае нельзя ограничивать жидкость, как еще советуют некоторые врачи старой закалки. Чистая вода – лучшее питье для беременной, и воды может быть много – до 2-2,5 л в день.

Вода – это естественное питье для организма, она не вызывает осложнений и не имеет противопоказаний. Отеки вызывает не вода, а соль, которую мы не только добавляем в чистом виде, но и потребляем с консервами, майонезом, сыром, колбасой. Отсутствие соли – не вредно, она в естественном виде содержится во многих продуктах: овощах, хлебе, поэтому совсем без нее рацион не останется. Избыток соли нарушает обмен веществ. Постепенно уменьшайте количество соли, пока не привыкнете к новым вкусам. Для начала замените обычную соль – морской, морская лучше просаливает блюда, ее требуется меньше.

Что такое плохо: облигатные аллергены и вредная химия

Медики до сих пор не могут четко объяснить, существует ли прямая связь между употреблением будущей мамой продуктов с высоким аллергенным потенциалом (так называемые облигатные аллергены: шоколад, мед, орехи, цитрусовые) и появлением аллергии у ребенка. Неупотребление этих продуктов не гарантирует отсутствие аллергии. Каждый случай – индивидуален. И мы не будем грузить себя тем, в чем не разбираемся.

Поставим вопрос иначе: ЗАЧЕМ налегать на шоколад или цитрусовые? Причин может быть несколько. На первом месте – психологическая. Будущей маме не хватает внимания, ей бывает обидно за слабую реакцию окружающих по поводу своего особого положения. Она заедает обиду шоколадом или апельсинами. Женщины грешат этим и без особого положения, особенно зимой, когда нам всем остро не хватает чего-то солнечного в жизни. Вторая причина – прихоти. Неожиданно тянет на апельсины, киви или лимоны…

Врач, конечно же, посоветует ограничить себя в лимонах, напугав аллергией – но. Пусть лучше беременная женщина кушает 5 апельсинов в день – при условии, если она их хорошо переносит сама! - чем конфеты, кока-колу с чипсами или жареную картошку. Фрукты – это здоровое питание. Кушайте на здоровье.

! Наш организм – удивительно мудрая система. Ей нужно доверять, ее надо любить и уметь чувствовать.

Природа не создала бы организм, изначально настроенный болеть от сквозняков, иметь вредные прихоти, угрожающие здоровью. Если вам чего-то сильно хочется – съешьте. Но имейте в виду, что ваши вкусовые привычки, как у любого жителя города, подпорчены рекламой и стрессовой жизнью. Прежде чем злоупотребить шоколадом, пирожными или дошираком, подумайте об истинных причинах прихоти. Возможно, беременность тут не причем.

Нехватка внимания, избыток свободного времени, банальное - мало света в квартире, мало ярких красок. Самое время занять себя фитнесом, аквааэробикой, йогой, рукоделием, танцами живота, посещением клубов «по интересам» - тусовок беременных, фотографией, прогулками в парках…

Мир еще не видел случая, чтобы беременная имела бы много увлечений – и при этом наедалась различными вредностями. Если по каким-то причинам вы не можете себя занять, придумайте полноценную замену «вредностям». Готовьте себе десерты из творога, сухофруктов и свежих фруктов с кефиром и йогуртом, этими десертами можно смело злоупотребить, и недостаток сладкого вкуса будет восполнен.

Если вас неудержимо тянет на сладкое, возможно, что причина кроется в недостатке каких-то веществ .

Во время беременности часто наблюдается недостаток витаминов группы В. Эти витамины, кроме прочих достоинств, напрямую отвечают за наше настроение. Если вы не подзарядились правильным завтраком (ржаной хлеб, апельсиновый сок, сливочное масло, каша), днем наверняка почувствуете упадок настроения – потянет к шоколадке. Также беременным полезен магний, он участвует в белковом, углеводном и фосфорном обмене. Когда прицельно тянет на шоколад, это может быть объяснимо недостатком магния. Горький шоколад хорошего качества не повредит, а еще магний содержится в брокколи, говядине, овсянке и рисе.

Одной из причин развития аллергии у ребенка является непереносимость каких-то продуктов будущей мамой.

Возможно, вы не обращаете внимания на то, что не очень хорошо переносите молоко, белокочанную капусту и огурцы, не придаете значения вздутиям живота и непродолжительным запорам после употребления макарон, каш, хлеба, мучных изделий, яблок. Проанализируйте свои ощущения после еды. Эта зависимость отслежена давно: у ребенка может быть непереносимость продуктов, которые не переносит мама. Если вас преследуют отеки, высокое давление, головокружения, вялость, частые простуды – пересмотрите питание. Иммунитет может быть подавлен плохой или однообразной едой.

Немного науки: Из эмбриологии и иммунологии известно, что изначально между организмом матери и организмом эмбриона и плода существует иммунологическая несовместимость. Плод, имеющий набор генов отличный от материнского (на 50%), является для нее чужеродным. Поэтому между ними возникает иммунный конфликт, выражающийся в стремлении организма матери отторгнуть чужеродный плод. Но во время нормальной беременности отторжения не происходит. Включаются механизмы, способствующие ее сохранению: женский организм, плацента и плод синтезируют ряд белковых факторов и гормонов (эстрогены, простагландины, прогестерон), которые подавляют реакции отторжения. Кроме того, гормон прогестерон, активно продуцируемый организмом беременной, удлиняет срок жизни природных трансплантантов и стимулирует выживание пересаженных тканей, что является необходимым условием для приживления и нормального развития зародыша. Если во время беременности набор веществ, поступающих в организм женщины извне, остается неизменным, т.е. соответствует месту ее проживания, не изменяется и состав синтезируемых ею веществ (белков, ферментов, антител) определенный наследственно. Это является необходимым условием для нормального развития и питания ребенка внутриутробно: зародыш успешно приживается в матке, между ним и матерью не возникает несовместимости и беременность сохраняется, а организм младенца в полной мере усваивает все питательные вещества, поступающие от матери. В результате быстро изменяющейся среды обитания и состава пищи женский организм адаптируется к новым веществам, а внутриутробный младенец этой возможности почти лишен. «В результате биохимической адаптации матери может возникнуть тканевая несовместимость между ее адаптированным организмом и неадаптированным плодом. Возникает иммунологическая атака на плод в результате чего могут возникнуть отклонения в его развитии, уродства, аллергия,» — заключает доктор медицинских наук Ю. С. Ротенберг. То есть, имеющийся изначально иммунный конфликт усугубляется и нарушается действие механизмов, способствующих сохранению и нормальному протеканию беременности. Иммунная атака возникающая со стороны материнского организма против эмбриона и плода, уже не компенсируется в полной мере. Таким образом, нарушаются условия его питания, формирования и развития, что и является причиной столь неблагоприятных последствий. (из статьи Е. М. Фатеевой и Ж. В. Цареградской, источник: журнал «Наш малыш»)

Вывод: чем проще и разнообразнее ваша еда, тем лучше. Если вы употребляете различные пищевые добавки (соусы, приправы типа вегеты, бульонные кубики), экзотические фрукты, полуфабрикаты, газированные напитки – опасность появления аллергии и аномалий у ребенка, к сожалению, возрастает. Часто спрашивают, можно ли кушать блюда японской кухни. Нам до Японии далековато, поэтому ингредиенты для изготовления роллов/суши поступают из Китая, Таиланда. И все они обработаны химией и газом от порчи для сохранения яркого цвета и вкуса. Опасность японских блюд не в том, что могут быть использованы сырые морепродукты – прежде всего, виноват избыток химии в них.

Из памятки: Следует ли беременной избегать употребления каких-либо продуктов, чтобы предотвратить листериоз? Листериоз вызывается бактерией Listeria monocytogenes и вызывает расстройство желудочно-кишечного тракта в виде тошноты, рвоты, поноса. Листериоз может вызвать повреждение плода или выкидыш. Американский Колледж Акушерства и Гинекологии рекомендует избегать употребления в пищу непастеризованного молока и мягких сыров (творог, брынза), сырое или плохо прожаренное мясо, рыбу, моллюсков, яйца птиц. А также беременной следует тщательно промыть свежие овощи и фрукты перед употреблением в пищу. Дополнительно рекомендации Отдела по Пищевым продуктам и Медикаментам включают следующее: • Не ешьте хот-догов и другую закуску, содержащую мясо, которое не было раскалено на огне или проварено в кипящей воде; • Избегайте употребления мягких сыров. Твердые сыры безопасны. • Не ешьте сырыми замороженные паштеты и мясные пасты (Листерия легко переносит замораживание). Консервированные аналоги – безопасны. • Не ешьте сырыми замороженные морепродукты. Консервированные аналоги – безопасны. Каких ещё продуктов следует избегать беременной? Не употребляйте сырые овощи, непастеризованные соки, печень, мясо, птицу и яйца, не прошедшие достаточной термической обработки .В этих продуктах может содержаться яд от Сальмонеллы или Эшерихии коли (включая опасную разновидность E coli 0157). Правильная обработка убивает бактерии. Температурный режим следует контролировать по термометру. Говядину следует готовить при температуре не ниже 70С, бифштексы при 65С, целую птицу при температуре от 80С. Яйца должны иметь твердый желток после приготовления. Голландский соус содержит сырые яйца и небезопасен для беременных. Печень может содержать очень большое количество витамина А, поэтому не следует употреблять его в больших количествах, чтобы избежать передозировки.

! Не думайте об ограничениях в еде, возникших из-за беременности. Беременность вас не ограничивает. Неполезные продукты – это еда, которая не нужна всем людям независимо от пола, возраста и других особенностей. Дело в том, что на вас лежит ответственность за здоровье еще одного человечка. Представьте себе маленький эмбрион размером с детский кулачок. Представьте, как бурно развивается его организм, проходя через все стадии за короткий срок. За 280 дней он должен пройти путь, который эволюция прошла за 3,5 миллиарда лет. Каждую неделю происходит что-то новое, появляются изменения в строении тела. Именно поэтому во время беременности НЕТ БЕЗОПАСНЫХ ДОЗ алкоголя, никотина, химических продуктов, неправильных лекарств. Никто не сможет вам сказать точно, как подействует то или иное вещество на развитие вашего ребенка в данный момент.

Итак, что же такое хорошо? Разнообразное питание с учетом индивидуальных особенностей беременной женщины и ее семьи. Что такое плохо? Злоупотребление продуктами с высоким аллергенным потенциалом, однообразное питание. Очень плохо – голодание, переедание и модные диеты.

Автор памятки: Suzanne R Trupin, MD, профессор, отделение акушерства и гинекологии, Университет Иллинойса. Перевод на русский врач Меглей С.В. Источник: rusmedserv.com