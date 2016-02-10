Подтекание околоплодных вод. Причины

В этой статье мы поговорим о причинах преждевременного разрыва плодных оболочек и подтекании околоплодных вод. В следующем материале - признаки и диагностика данного состояния Подтекание околоплодных вод. Признаки и диагностика.

Почему-то силен стереотип, что если отхотят околоплодные воды задолго до даты предполагаемых родов, то это всенепременно должна быть большая лужа. Часто именно так и происходит, не затрудняя своевременную диагностику.

Однако в 45-50% случаев воды подтекают буквально по каплям, нередко вводя в заблуждение будущую маму. Беременная либо вообще не замечает изменений, либо считает, что у нее немного усилились выделения — например, из-за кольпита.

Между тем это состояние довольно опасное как для малыша, так и для будущей мамы. Как быть? Каковы причины? Как вовремя распознать? Что делать? Вопросов немало. Давайте вместе искать ответы на них!

Преждевременный разрыв плодных оболочек

ПРПО является осложнением беременности, при котором нарушается целостность плодного пузыря на любом сроке.

По статистике ПРПО возникает при каждых третьих преждевременных родах. В 12% случаев сопровождается преждевременной отслойкой плаценты с развитием кровотечения и выраженной кислородной недостаточностью плода (гипоксией).

О преждевременных родах подробнее читайте в нашей статье Преждевременные роды. Причины, симптомы, риски

Плодный пузырь или плодное яйцо — мешок, наполненный жидкостью, в котором развивается плод. Он состоит из двух оболочек:

Хорион — внешний плотный и упругий слой, который образует замкнутое пространство, в норме служа непроницаемой преградой для инфекции.

— внешний плотный и упругий слой, который образует замкнутое пространство, в норме служа непроницаемой преградой для инфекции. Амнион — внутренний мягкий и растяжимый слой, который вырабатывает околоплодную жидкость. Также амнион участвует в питании плода, защищает ребенка от травм, не позволяет стенкам матки сдавливать плод и пуповину.

Нарушение целостности обоих оболочек грозит преждевременным излитием околоплодных вод с развитием осложнений как у матери, так и у плода.

Немного физиологии…

В норме к моменту родов под воздействием гормонов:

Размягчаются плодные оболочки и шейка матки.

Выделяются специальные ферменты, которые способствуют нормальному и своевременному отслоению плаценты.

Однако при разных состояниях этот механизм изменяется, приводя к преждевременному разрыву, который может происходить на любом сроке беременности. Причем имеется закономерность: чем меньше срок, тем выше вероятность разрыва.

Преждевременный разрыв плодного пузыря - причины

Причины, приводящие к ПРПО, изучены не до конца. Однако все же большинство врачей пришли к единому мнению: в механизме преждевременного разрыва плодных оболочек принимает участие множество предрасполагающих факторов.

Инфицирование плодных оболочек происходит двумя путями и механизмами:

* После перенесенных общих инфекций — например, ОРВИ или пневмонии. В этом случае оболочки плодного яйца теряют свою эластичность и прозрачность, уплотняются и не вырабатывают амниотическую жидкость в достаточном количестве.

* При воспалительных заболеваниях половой сферы. Болезнетворные микроорганизмы поднимаются из влагалища вверх (восходящая инфекция) и вызывают воспалительный процесс, который формирует на стенке плодного пузыря «слабое пятно». Со временем на его месте может образоваться трещина либо разрыв. Кроме того, при воспалительном процессе преждевременно созревает шейка матки, а также размягчаются оболочки плодного яйца.

Причем доказано, что некоторые бактерии даже могут проникать в плодный пузырь через неповрежденные оболочки и инфицировать как околоплодные воды, так и ребенка.

Инфекция может быть абсолютно любой, но наиболее часто встречается кандидоз влагалища, микоплазмоз, хламидиаз. Также нередко развивается бактериальный вагиноз — когда собственная условно-патогенная флора (в норме присутствует, но ее активный рост сдерживается лактобатериями) активизируется и приводит к развитию болезни.

Если в прошлом имеются беременности, закончившиеся преждевременными родами и/или преждевременным излитием околоплодных вод, риск того, что настоящая беременность окончится также, составляет 16-32%.

Недостаточность шейки матки

Слабость мышц кольца шейки матки становится причиной того, что в ее просвет выпячивается плодный пузырь. При этом создаются условия для инфицирования нижней части плодного яйца с последующим разрывом даже при небольших физических нагрузках.

Инструментальное обследование

Имеется риск разрыва плодного пузыря при выполнении медицинских процедур для исследования хориона или амниотической жидкости.

Однако вопреки «легендам» половой акт или осмотр влагалища в зеркалах никоим образом не приводят к преждевременному разрыву.

В то же время многократное одновременное ощупывание живота и проведение пальцевого гинекологического исследования (бимануальное исследование) может спровоцировать разрыв оболочек.

Общие заболевания матери

Больше подвержены риску преждевременного разрыва плодного пузыря женщины:

С недостаточной массой тела.

Имеющие анемию или авитаминоз.

Длительно принимающие гормональные препараты для лечения основного заболевания (например, ревматоидного или псориатичекого артрита).

В этих случаях нарушается кровоток в сосудах стенки матки, что запускает процессы, ведущие к преждевременному разрыву.

Вредные привычки матери: курение, злоупотребление алкоголем

Образуются небольшие тромбы в просвете сосудов матки, ведя к нарушению в них кровотока. В результате создаются условия, при которых истончаются стенки плодного пузыря с возможным последующим разрывом.

Повышенный тонус матки

Усиливаются сокращения мышц матки, которые давят на плодный пузырь и шейку матки, что при незначительной физической нагрузке приводит к разрыву плодного пузыря.

Преждевременный разрыв плодных оболочек при доношенной беременности

Может происходить в трех ситуациях:

Клинически узкий таз — размеры головки плода больше внутренних размеров костей таза матери.

— размеры головки плода больше внутренних размеров костей таза матери. Предлежание плаценты — когда она частично или полностью расположена в нижней части матки, находясь на пути рождения ребенка.

— когда она частично или полностью расположена в нижней части матки, находясь на пути рождения ребенка. Неправильное положение плода: тазовое, поперечное, косое. Иногда женщину при таком положении плода не пускают в роды, а ей проводят операцию кесарева сечения.

При этих состояниях околоплодные воды изливаются с началом родовой деятельности до того, как раскрытие шейки матки достигнет 7-8 сантиметров.

Дело в том, что в норме головка (головное предлежание) во время родов плотно прилегает к костям таза. Таким образом, условно околоплодные воды делятся на задние и передние.

Тогда как при узком тазе, предлежании плаценты и неправильном положении плода большая часть околоплодных вод находится в нижней части плодного пузыря, что способствует разрыву его оболочек. В этих ситуациях риск для здоровья матери и плода минимальный.

Любые травмы как живота, так и от падения

Могут привести к разрыву плодных оболочек.

Многоплодная беременность и аномалии развития матки (внутриматочная перегородка, «двурогая матка»)

Возникает перерастяжение стенок плодного пузыря из-за недостатка места для роста плода, что повышает риск разрыва даже при небольшой физической нагрузке.

На заметку! Как правило, на практике к преждевременному разрыву плодного пузыря ведет несколько факторов и причин одновременно.

О том, как распознать преждевременный разрыв плодных оболочек, способоах диагности - в нашем следующем материале Подтекание околоплодных вод. Признаки и диагностика

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

