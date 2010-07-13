Ходьба и бег при беременности

Во время беременности женщине приходится отказываться от многих вещей, к которым она привыкла, а впереди ее ждут еще более ощутимые перемены. Но, как большинство из нас знает, беременность — это не болезнь, и если она протекает без осложнений, то можно попытаться сохранить привычный уклад жизни — например, продолжать заниматься любимым видом спорта. Но данный вопрос требует особого подхода, о котором мы и поговорим в рамках этой рубрики.

Для человека самыми естественными видами физической активности являются ходьба и бег. Конечно, во время беременности женщине в любом случае приходится ходить. Но одно дело — просто ходить на работу и в женскую консультацию и совсем другое — заниматься спортивной ходьбой ради достижения определенного результата. Именно о таких тренировках и пойдет речь.

Спортивная ходьба и бег относятся к кардиозанятиям: они тренируют сердечно-сосудистую, дыхательную системы, сжигают жиры. Регулярный кардиотренинг необходим будущим мамам: с каждым днем беременности сердце испытывает все большую и большую нагрузку . Помимо материнских кругов кровообращения появляется дополнительный плацентарный кровоток. В связи с этим увеличивается общая масса циркулирующей крови (5300—5500 мл к 7 месяцам беременности против 4000—4500 мл до беременности). Минутный объем крови (количество крови, которое «перекачивает» сердце за минуту) увеличивается более чем на 40%.

Адаптироваться к возрастающей нагрузке сердечно-сосудистая система может только посредством регулярных тренировок. Для этих целей более всего подходят длительные монотонные нагрузки низкой интенсивности, т.е. ходьба.

Перед началом занятий обязательно проконсультируйтесь со своим акушером-гинекологом!

Стоит ли бегать?

Как правило, подобные вопросы возникают у тех, кто до беременности вел активный образ жизни, в частности, занимался бегом. Конечно, женщины, привыкшие к большим физическим нагрузкам, будут легче переносить их и во время беременности. Но бег — это нагрузка специфическая. Он сочетает в себе все то, что во время беременности делать не рекомендуется: вибрацию и сотрясение внутренних органов, ударное действие на опорно-двигательный аппарат, большую нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Даже если женщина — спортсменка и хорошо переносит бег, ошибочно будет полагать, что она может продолжить тренировки, особенно пока срок беременности небольшой. Самым опасным периодом является именно первый триместр. Неадекватные физические нагрузки в этот период могут привести к прерыванию беременности. Поэтому, каким бы ни был ваш срок или спортивное прошлое — бегать во время беременности не следует!

Ходьба

Ходьба является оптимальным видом физической нагрузки во время беременности. В фитнес-клубе заниматься ходьбой можно в тренажерном зале в кардиозоне — той части зала, где находятся кардиотренажеры: беговая дорожка, велотренажер, эллиптический тренажер и т.д.

Скорость ходьбы не должна превышать 4—3,5 км/ч. На беговой дорожке не стоит заниматься дольше 15—20 минут.

Когда вы гуляете на улице, то непроизвольно периодически замедляете шаг. На беговой дорожке скорость движения ленты не позволит вам этого. Даже если вы установите режим интервальной тренировки (более быстрый темп чередуется с более медленным) вам все равно придется придерживаться определенного ритма. За счет этого тренировки на беговой дорожке становятся более эффективными — с одной стороны, и более утомительными — с другой.

Занимаясь ходьбой, особенно в кардиозале, помните о том, что нагрузку надо дозировать.

Ориентируйтесь на пульс (современные кардиотренажеры самостоятельно проводят его подсчет). Вы также можете воспользоваться кардиомониторами сердечного ритма, которые состоят из двух частей: пояса, который надевается на грудь и считывает ваш пульс непосредственно с сердца, и часов, которые надеваются на руку и отображают ваш пульс на протяжении всей тренировки.

Пульс не должен превышать 60% от пульса максимального потребления кислорода (P O2 max) в первом триместре и 65—70% — во втором и третьем триместрах. Рассчитать P O2 max можно по формуле: 220—возраст. Например, если вам 30 лет, то 220—30=190, 190x0,6=114. Значит, у 30-летней женщины в первом триместре пульс не должен превышать 114 ударов в минуту.

До, во время и после тренировки старайтесь пить достаточно жидкости. Лучше всего, если это будет простая негазированная вода комнатной температуры. Пить нужно часто, небольшими порциями. Тренировки повышают температуру тела, что может оказать негативное влияние на плод. Температура тела во время занятий не должна превышать 38 °С. По этой причине следует избегать тренировок в слишком теплых или влажных помещениях, а также чересчур тепло одеваться. Если у вас появилась одышка, слабость или головокружение, тянущие боли внизу живота, кровянистые выделения или любые другие необычные симптомы — занятие нужно немедленно прекратить и обратиться к врачу!

После ходьбы:

Необходимо учитывать, что во время беременности, особенно во втором и третьем триместрах, возрастает венозное давление в сосудах нижних конечностей: этому способствует более высокое давление в венах матки по сравнению с венами ног и постепенное сдавливание растущей маткой вен таза, также затрудняющее отток крови из нижних конечностей. С затруднением оттока связывают появление отеков на ногах в более поздние сроки беременности. У многих женщин в этот период начинается варикозное расширение вен.

Поэтому после длительной или интенсивной ходьбы необходимо полежать 10—15 минут с приподнятыми ногами, затем выполнить движения стопами: носок к себе, от себя; круговые движения стопой (по 10—15 раз); упражнение, имитирующее езду на велосипеде, — чтобы улучшить венозный отток после вертикальной нагрузки.

Беременным не рекомендуется много ходить:

• при острых заболеваниях и обострении хронических заболеваний, например при гриппе, ОРВИ, обострении гастрита;

• при повышенном тонусе матки, кровянистых выделениях из половых путей, угрозе прерывания беременности;

• при резко выраженном токсикозе (неукротимой рвоте);

• при гестозе беременности, проявляющемся повышением артериального давления, появлением белка в моче, отеков;

• при наличии выкидышей в прошлом;

• при многоводии;

• при систематически появляющихся схваткообразных болях во время и после занятий.

Журнал "9 месяцев"