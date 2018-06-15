10 фильмов, которые можно посмотреть во время беременности

Будущим мамам советуют смотреть на красивое. А иногда так хочется расслабиться и просто вволю посмеяться, тем более, что тошнит, настроение скачет, на форумах частенько рассказывают кошмарные ужасы или наоборот — делятся историями о невероятно лёгких беременностях и родах. И начинаешь думать, что всё у тебя не как у людей. Но, к счастью, есть много жизнеутверждающих фильмов о таком важном периоде в жизни — ожидании чуда. А если хочется всплакнуть, то и такие фильмы тоже имеются. «Юмама» подобрала десять весёлых и трогательных киноисторий для будущих мам.

«9 месяцев»

США, 1995, Крис Коламбус

Франция, 1994, Патрик Браудэ

Россия, 2006, Резо Гигинеишвили

Существуют аж как минимум три фильма с этим названием: французского, американского и российского производства. Если первые два — лёгкие комедии (американская снята по мотивам французской), то отечественный сериал с удовольствием посмотрят те, кто любит добрые истории со смыслом.

В обоих иностранных воплощениях «9 месяцев» семейные пары ждут рождения детей, переживая новые эмоции, ссорясь, мирясь и решая проблемы, которые знакомы и понятны многим будущим родителям.

В российской мелодраме действие сосредоточено в четырёх стенах палаты родильного дома. Все будущие мамы, оказавшиеся в ней, идут к материнству каждая своим путём. Цели и понимание великого события, которое ещё только предстоит пережить, тоже у всех разные.

«Ой, мамочки»

США, 2008, Майкл МакКаллерс

Франция, 2017, Ноэми Сальо

Украина, 2008, Вячеслав Криштофович

И снова имейте в виду, что есть не меньше трёх одноименных картин.

В американском варианте рассказывается об ожидании ребёнка, которого вынашивает суррогатная мать. Поэтому противникам такого способа появления на свет этот фильм вряд ли захочется смотреть. Все остальные могут получить удовольствие от незамысловатого юмора и забавных ситуаций.

Самая «свежая версия» «Ой, мамочек» — французская. Это эксцентричная история про серьёзную дочь и легкомысленную мать, которые умудрились забеременеть почти одновременно. Обе не слишком рады такому стечению обстоятельств, но деваться некуда, приходится привыкать к изменившейся ситуации.

Украинский фильм гораздо глубже иностранных «тёзок»: он о непростых судьбах, о чуде прихода в этот мир детей, о бедах, радостях и переживаниях родителей. Но не слишком переживайте во время просмотра: непростая история оставляет светлое послевкусие. Этому способствует и хороший актёрский состав и музыка, которую написал прославленный Евгений Дога.

«Дневник Бриджит Джонс» — 3

США, Франция, Китай, Великобритания, 2016, Шэрон Магуайр

Ещё одна позитивная история о жизни женщины в период ожидания ребёнка. И хотя отзывы о фильме противоречивые, даже скептики согласны с тем, что он получился милым, добрым и жизнеутверждающим.

Героиня узнаёт о беременности в самый неподходящий момент (как многие увидят в ней себя!) и сама хотела бы понять, кто из двух её мужчин станет отцом. Если вы хотите немного (но не слишком) поволноваться, посмеяться и поудивляться, то эта часть любимого многими «Дневника» для вас.

«У вас будет ребёнок»

Россия, 2014, Александр (Алеко) Цабадзе

Российский восьмисерийный фильм о четырёх женщинах, оказавшихся в одной палате роддома. У каждой из них непростая жизнь и своя тайна. Их судьбы переплетаются самым неожиданным и причудливым образом и после рождения детей. Учтите, что этот фильм не комедия, а крепкая мелодрама, которая может растрогать чувствительных будущих мам.

«Секса много не бывает»

Франция, Бельгия, 2011, Реми Безансон

Пусть несколько провокационное название не смущает вас. Фильм совсем о другом. Барбара и Николас ждут ребёнка. В период ожидания их жизнь радикальным образом меняется вовсе не к лучшему. Может показаться, что краски слишком сгущены, а фильм снят тайными сторонниками движения чайлд-фри с целью привлечь в свои ряды как можно больше адептов. Но не спешите делать выводы и наберитесь терпения: ближе к концу становится ясно, что основная идея создателей была совсем другой. Герои проходят период испытаний и всё же становятся хорошими любящими родителями и учатся лучше понимать друг друга.

«Мисс зачатие» («Купи, одолжи, укради»)

Германия, 2008, Эрик Стайлз

Героиня этой мелодрамы с лёгким комедийным уклоном узнаёт, что ей необходимо срочно зачать ребёнка, в противном случае она рискует навсегда остаться бездетной. Осложняют ситуацию полное отсутствие на горизонте потенциального отца и крайне сжатые сроки. Но Джорджина, поддерживаемая верными друзьями, не собирается сдаваться без боя.

«Отец невесты — 2»

США, 1995, Чарльз Шайер

Эту старую добрую комедию можно смотреть вместе с будущими отцами и дедушками. Герой великолепного Стива Мартина узнаёт, что скоро у него появится внук или внучка. Но куда больше его пугает новость о беременности жены. Одновременно становиться отцом и дедом он никак не планировал. И теперь ему предстоит пережить непростые месяцы.

Милая трогательная история попеременно вызывает то смех, то слёзы умиления и наверняка подарит вам массу приятных эмоций. Однако смотреть её всё же лучше после первой части, которая хоть и не об ожидании ребёнка, но тоже подарит вам много приятных минут.

«В пути»

США, Великобритания, 2009, Сэм Мэндес

Красивая мелодрама оскароносного Сэма Мэндеса порадует не только высоким качеством и глубиной, но и прекрасными видами и мягким лиризмом. Любящие друг друга супруги Верона и Барт в ожидании ребёнка путешествуют по Америке, встречаются с близкими людьми, заводят новые знакомства и в конце концов возвращаются домой. В пути они многое узнают и понимают друг о друге, о себе самих и жизни.

«Музыка в ожидании»

Аргентина, 2009, Гернан А. Голфрид

Любительницам латиноамериканского кино наверняка будет приятно увидеть Наталью Орейро в роли находящейся на сносях банковской служащей Паулы. Героине необходимо представить неожиданно нагрянувшей в гости матери отца будущего ребёнка. И тогда Паула задумывает мистификацию: она просит композитора Езекиля подыграть ей и тот соглашается.

«Смотри, кто говорит» («Уж кто бы говорил»)

США

ч.1, 1989, Эми Херлиг

ч.2, 1990, Эми Херлиг

ч.3, 1993, Том Ропелевски

Под этим названием вышла целая трилогия. Хотя все части довольно старые (1989 — 1993), но наверняка понравятся многим. Это фильмы не столько о беременности, сколько о жизни молодых родителей и маленьких детей.

Молли, торопящаяся в роддом, знакомится с таксистом Джеймсом. Именно он будет помогать матери-одиночке освоиться в новой роли и заботиться о её сыне Майки, который, оказывается, умеет говорить. Правда, делает это мальчик так, что его слышат зрители, но не окружающие. Ну, и конечно, без убедительной романтической линии не обойтись, ведь Джеймса и Молли играют ещё молодой и неотразимый Джон Траволта и яркая Кёрсти Элли. Во второй части трилогии у Майки появится младшая сестрёнка, а в третьей подросшие детки будут озорничать уже в компании своих собак.

