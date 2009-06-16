Угроза прерывания – один из самый частых диагнозов, который ставят беременным женщинам. Такой диагноз можно найти в обменной карте примерно у половины женщин на каком-то сроке беременности.

От начала беременности до 28 недель ставят диагноз «угрожающий выкидыш», с 28 до 37 недель - «угрожающие преждевременные роды», так как дети, родившиеся после 28 недель жизнеспособны.

В настоящее время частота угрозы прерывания беременности растет. Это связано с активным ритмом современной жизни (многие беременные женщины имеют на работе ту же нагрузку, что и до беременности), экологическими факторами, увеличением числа беременных женщин старше 35 лет, распространением инфекций.

Причины

Причин угрозы может быть много, не всегда удается установить главную.

* При генетической патологии плода чаще всего угроза прерывания продолжается несмотря на проводимую терапию, и в итоге либо происходит выкидыш, либо регресс беременности (плод погибает и беременность дальше не развивается). Если беременность удается сохранить, но угроза прерывания протекала длительное время, нужно проявить настороженность в отношении возможных пороков развития плода. В некоторых странах из-за этого считают вообще нецелесообразным проводить сохраняющую терапию.

* Любая инфекция при беременности повышает риск угрозы выкидыша или преждевременных родов. Особенно это касается инфекции половых органов, потому что инфекция по половым путям может подниматься выше, достигать матки и плодного яйца. Общие инфекции организма также играют свою роль, особенно те, которые вызывают пороки развития плода (например, краснуха, токсоплазма, цитомегаловирус). Другие инфекции менее опасны, но тем не менее они тоже повышают риск угрозы прерывания и невынашивания беременности. Поэтому еще до беременности нужно постараться пролечить очаги хронической инфекции (кариес зубов, хронический фарингит и др.).

* Гормональных причин может быть много. Чаще всего угроза прерывания обусловлена недостаточностью прогестерона, который часто называют «гормоном беременности». Но могут быть и другие гормональные причины, такие как повышение уровня мужских половых гормонов, нарушение работы щитовидной железы и других гормонопродуцирующих органов (гипофиза, гипоталамуса, надпочечников).

* При пороках развития матки (двурогая матка, седловидная матка, перегородка в полости матки) угроза прерывания бывает чаще, так как неправильная форма матки мешают нормальному прикреплению плодного яйца. Это же относится к другим заболеваниям матки – миома матки, эндометриоз, воспалительные процессы.

* Риск угрозы прерывания и невынашивания беременности повышен при нарушениях в свертывающей системе крови. Повышение свертываемости крови приводит к образованию микротромбов в плаценте, из-за чего может возникнуть участок отслойки.

* У женщин с хроническими заболеваниями риск угрозы прерывания выше, чем у здоровых. Поэтому важно перед беременностью по возможности пролечить или скомпенсировать хронические заболевания.

* Угрозу прерывания при беременности может спровоцировать острое эмоциональное потрясение, либо состояние хронического стресса, поэтому не зря говорят, что беременным женщинам вредно нервничать.

* Имеют значение профессиональные вредности, такие как шум, вибрация, контакт с вредными химическими веществами, радиация, так как они оказывают влияние на течение беременности. Вредные привычки (курение, употребление алкоголя) тоже повышают риск угрозы прерывания беременности.

Симптомы

Наиболее частый симптом угрозы прерывания – напряжение матки. Проявляться оно может по-разному. В ранние сроки это обычно ощущается как боли внизу живота или в области поясницы. Когда матка подрастает, женщина кроме тянущих болей может ощущать, как живот становится как каменным, матка резко выпирает. Иногда напряжение матки выявляется по УЗИ, это называется гипертонус матки. Гипертонус может быть общим, когда напряжена вся матка, или локальным, когда напряжен какой-то участок.

Более редкий и более опасный симптом – кровянистые выделения. В норме допустимы скудные мажущие выделения в срок ожидаемой менструации. В остальных случаях выделения могут быть признаком частичной отслойки плодного яйца, это определяется по УЗИ. Яркие выделения говорят о свежей отслойке, темно-коричневые выделения – о старой отслойке, когда образуется гематома (скопление крови), которая постепенно опорожняется. Причиной кровянистых выделений в первом триместре может быть также низкое прикрепление плодного яйца (что само по себе повышает риск угрозы).

О кровянистых выделениях при беременности можно прочитать в статье http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=4506

При осмотре врач должен определить, чем обусловлены боли. Боли внизу живота могут быть из-за нарушения функции кишечника, боли в пояснице – из-за остеохондроза. Небольшие боли внизу живота по бокам обычно обусловлены растяжением связок матки, а не напряжением самой матки. Если имеются кровянистые выделения, врач должен установить, вытекают они из канала шейки матки, либо причиной выделений оказалась легко травмирующаяся эрозия шейки матки.

Женщинам с повышенным риском угрозы прерывания в ранние сроки рекомендуется измерять температуру в прямой кишке. В норме она должна быть выше 370.

В стационаре женщина обязательно сдает мазок на угрозу, в котором определяется кариопикнотический индекс – КПИ. КПИ является показателем гормональной насыщенности организма. Данный метод можно считать только вспомогательным, так как часто он неинформативен. При негормональных причинах мазок может быть в норме и при угрозе прерывания. Обратная ситуация, когда мазок говорит об угрозе при отсутствии таковой, может быть при воспалительном процессе влагалища. Достаточно часто мазок просто бывает ошибочным, и при повторной сдаче показывает другой результат.

По показаниям проводится исследование гормонального фона и выявление инфекции. Кроме того, при обследовании женщина сдает коагулограмму, для того чтобы оценить состояние свертывающей системы, особенно это важно если ранее беременности заканчивались выкидышами.

Лечение

Если вы выявляете у себя какие-то симптомы угрозы прерывания нужно срочно обратиться к врачу. При появлении кровянистых выделений на любом сроке беременности рекомендуется вызывать скорую помощь.

Чаще всего лечение угрозы прерывания проводится в стационаре. Только если боли внизу живота небольшой интенсивности, кровянистых или мажущих выделений нет, можно лечиться дома. Однако если от симптомов угрозы дома избавиться не удается, требуется госпитализация.

Локальный гипертонус, выявленный только по УЗИ, когда женщину ничего не беспокоит, госпитализации не требует. Такой симптом часто появляется оттого, что женщина долго просидела в очереди на УЗИ.

Если тянущие боли внизу живота появились после физической нагрузки, допускается самостоятельный прием таблетки Но-шпы, либо можно поставить свечку с Папаверином, однако если такая ситуация повторяется, необходимо обратиться к врачу.

При угрозе прерывания беременности важно как можно больше находиться в состоянии покоя, больше лежать, достаточно отдыхать. Физические нагрузки необходимо исключить, в том числе домашнюю работу. Также при угрозе прерывания беременности нельзя вести половую жизнь. Покой и правильный режим – это 80% успеха при лечении угрозы прерывания. Именно поэтому угроза прерывания чаще всего лечится в стационаре. Там женщине волей-неволей приходится в основном лежать, тогда как дома большинство женщин никак не могут не заниматься домашними делами. Возвращаться к привычному образу жизни можно после того, как симптомы угрозы прерывания полностью проходят.

Медикаментозное лечение угрозы зависит от срока беременности.

В первом триместре кровянистые выделения бывают чаще. В этом случае используются кровеостанавливающие средства (Дицинон, Викасол, Транексам).

При тянущих болях либо гипертонусе матки по УЗИ в комплекс сохраняющей терапии включают спазмолитики - Но-шпу, Папаверин или Платифиллин. В стационаре чаще используют уколы, так как при инъекционном методе введение лекарственное средство начинает действовать быстрее.

Если у врача возникает подозрение, что причиной угрозы является гормональная недостаточность, назначаются препараты прогестерона – Дюфастон или Утрожестан. Обычно препараты прогестерона используются до 16 недель беременности, так как после этого срока формируется плацента, которая сама вырабатывает необходимые гормоны. Отменять гормональные препараты нужно постепенно снижая дозу, резкая отмена может привести к возвращению симптомов угрозы прерывания.

После 12 недель часто назначаются капельницы с магнезией (ранее этого срока они неэффективны). Магнезия обеспечивает расслабление матки и улучшает маточно-плацентарный кровоток. После выписки из стационара часто назначается поддерживающая терапия препаратами магния (Магне В6, Магнерот) для расслабления матки и профилактики повторной угрозы прерывания.

В более поздние сроки беременности используются препараты, воздействующие на специфические рецепторы матки, благодаря чему снижается сократительная активность матки. Самый распространенный из них – это Гинипрал. Используется с помощью капельницы, начиная со второго триместра беременности. После устранения симптомов угрозы назначается поддерживающая терапия Гинипралом в таблетках. В первом триместре Гинипрал противопоказан.

При подозрении на инфекционный фактор назначается антибиотикотерапия. Инфекционный агент (вирус или бактерию) выявить удается не всегда, потому что микроорганизмов существует очень много, и невозможно определить все. Поэтому иногда даже если обычными методами диагностики никакую инфекцию обнаружить не удается, но угроза прерывания сохраняется, несмотря на проводимое лечение, могут быть назначены антибиотики. Обычно их назначают со второго триместра беременности, так как в начале беременности, когда идет закладка всех органов и систем плода, применение лекарств должно быть сведено к минимуму.

Так как беспокойство и переживания способствуют развитию угрозы прерывания, в комплекс сохраняющей терапии включают успокаивающие препараты (пустырник, валериану). Лучше покупать траву и самостоятельно ее заваривать, такой отвар действует лучше, чем настойки или таблетки.

Иногда применяется физиолечение (электрофорез магния, электрорелаксация матки, воротник по Щербаку).

Хотя и существует мнение, что при угрозе прерывания беременности дальнейшее развитие беременности не зависит от проводимых лечебных мероприятий, лучше не отказываться от лечения. Данное утверждение справедливо в случае генетической патологии и хромосомных аномалий у плода, в остальных случаях своевременно начатое лечение может реально помочь.