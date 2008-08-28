Признаки беременности: узнать как можно раньше

Практически каждая женщина хотя бы раз в жизни пыталась определить у себя наличие беременности. Причем как в случае желанной запланированной беременности, так и в случае незащищенного полового акта при отсутствии желания заводить ребенка, узнать о беременности хочется как можно раньше. Женщина начинает прислушиваться к своему организму, обращать внимание на какие-то вещи, которых раньше не замечала.

Достаточно часто происходит так, что при желании забеременеть женщина начинает убеждать себя, что что-то поменялось, наверное вот уже оно самое… А другая, для которой беременность не долгожданное счастье, а очень большая проблема, наоборот, до последнего убеждает себя, что она просто что-то не то съела и перенервничала. К сожалению, наиболее ранние признаки беременности являются сомнительными, достоверные приходят позднее (и это логично, так как чем больше срок беременности, тем точнее можно поставить диагноз). Но все-таки по совокупности этих признаков в большинстве случаев женщина достаточно рано может узнать о своей беременности.

Все признаки беременности делят на 3 группы:

предположительные (сомнительные, по отдельности совершенно не информативные);

(сомнительные, по отдельности совершенно не информативные); вероятные (в большинстве случаев свидетельствуют о беременности, но все же могут быть обусловлены и другими причинами;

(в большинстве случаев свидетельствуют о беременности, но все же могут быть обусловлены и другими причинами; достоверные (в 100% случаев являются признаками беременности).

При внематочной беременности могут быть те же признаки, что и при нормальной беременности. При замершей беременности какие-то симптому беременности могут сохраняться в течение нескольких дней, затем исчезают.

Предположительные признаки беременности

Эти признаки являются в большинстве случаев субъективными, часто не имеют никакого отношения к беременности, зато они наиболее ранние, некоторые можно у себя обнаружить еще до задержки менструации. Но у некоторых женщин они вообще отсутствуют, никаких изменений в своем состоянии она может долгое время не отмечать. Ни один из них, даже если он наблюдается впервые, не может точно указывать на наличие беременности.

Наиболее известный симптом это тошнота, которая обычно возникает с утра. Однако чаще всего тошнота возникает где-то с 4-6 недель беременности, то есть уже после того, как произошла задержка менструации, не стоит пытаться найти ее у себя через пару дней после полового акта.

Раздражительность, быстрая смена настроения. Один из первых признаков (беременность оказывает влияние на нервную систему с первых дней), но крайне субъективный. Согласитесь, женщина может быть нервной и раздражительной из-за самого ожидания и неизвестности. У многих женщин эмоциональная нестабильность наблюдается перед каждой менструацией, тогда этот признак вообще не имеет никакого значения.

Еще один признак, который может свидетельствовать как о беременности, так и о приближении менструации, это небольшие ноющие боли внизу живота или в области крестца и поясницы. Если боли интенсивные, стоит обратиться к врачу.

Изменения вкуса. Сюда относится, например, пресловутая тяга на солененькое.

Непереносимость запахов, в том числе и тех, которые раньше нравились. Этот признак наблюдается даже несколько чаще, чем предыдущий.

Утомляемость и сонливость. Один из наиболее ранних симптомов беременности и достаточно частый. Пропустить его могут женщины, которые и ранее часто чувствовали утомление и усталость на работе и не высыпались. Кроме того, такие признаки могут быть при авитаминозе.

Может повышаться примерно до 370 температура тела. Такое повышение температуры может сопровождаться кашлем и насморком, то есть наблюдается состояние, похожее на ОРЗ.

Интуицию женщины тоже можно отнести только к предположительным признакам, потому что если беременность желанная, женщина может попросту убедить себя, что она ее уже чувствует. Хотя иногда женщины рассказывают, что практически сразу почувствовали, что беременны, бывают и какие-то наводящие на эту мысль сновидения.

Вероятные признаки беременности

Прекращение менструаций. В первую очередь при задержке очередной менструации подозревают беременность. Однако даже при регулярном цикле изредка овуляция может произойти с опозданием, следовательно, и цикл будет длиннее. К этому могут приводить стрессы, смена погоды, хроническое недосыпание, заболевание женщины, жесткая диета с потерей массы тела. Поэтому как относительно точный признак беременности можно рассматривать задержку менструации не менее, чем на 10 дней (если конечно ранее не проводился тест на беременность или УЗИ). При нерегулярном цикле этот признак менее надежный. Нельзя на него полагаться и при кормлении грудью.

Бывает и такая ситуация, что есть беременность, при этом происходят менструалоподобные кровянистые выделения во время ожидаемой менструации либо несколько раньше или позже (мажущие выделения я в первом триместре наблюдаются примерно у 25% женщин). Эти выделения могут быть как просто признаком того, что плодное яйцо внедряется в матку (имплантационное кровотечение), так и симптомом угрозы прерывания беременности.

Нагрубание молочных желез. Женщина ощущает, что грудь стала как будто набухшей, очень чувствительной (некоторые женщины это ощущают еще за неделю до предполагаемой менструации), некоторые уже на самых ранних сроках замечают увеличение молочных желез (хотя достаточно заметное увеличение происходит обычно не ранее чем на 7-8 неделе). Опять же не стоит забывать о том, что у некоторых женщин нагрубание и болезненность молочных желез – один из симптомов предменструального синдрома.

Выделение из сосков молозива (желая проверить этот признак, не стоит сильно давить на сосок, пытаясь что-то выдавить, достаточно слегка его сжать, иначе сосок можно травмировать). Если беременность отсутствует, выделение молозива может быть симптомом повышения гормона пролактина.

Пигментация сосков и околососковых кружков, средней линии живота, больших половых губ, внутренней поверхности бедер, появление пигментных пятен на лице и на теле. В той или иной степени этот симптом выражен у всех беременных женщин (не обязательно, что у вас будут пигментные пятна, большинство ограничивается пигментацией средней линией живота и потемнением сосков), но заметная пигментация появляется обычно во 2-3 триместре.

Учащение мочеиспускания, особенно заметное в ночное время (начинается с 5-6 недели беременности). Этот симптом наиболее выражен в первом триместре беременности, затем несколько уменьшается и возвращается уже на поздних сроках.

Можно установить наличие беременности и с помощью графика базальной температуры. Обычно перед менструацией она снижается, но при наступлении беременности температура продолжает оставаться на уровне 37о более 18 дней. Какие-то выводы можно делать только при условии измерения температуры на протяжении всего цикла, измерение температуры время от времени диагностического значения не имеет.

Увеличение живота. Матка прощупывается над симфизом обычно где-то к концу 12 недели беременности, однако живот может начать увеличиваться раньше из-за повышенного отложения жировой ткани на животе. Во время беременности жировые отложения у женщины увеличиваются примерно на 1-2 кг.

При осмотре врач акушер-гинеколог может заметить увеличение матки, небольшую асимметрию матки (признак выражен в 7-8 недель беременности), синюшность слизистой оболочки влагалища, размягчение перешейка матки (участка между шейкой матки и самой маткой). Обычно подобные изменения врач может заметить не ранее срока 5-6 недель, до этого он сможет диагностировать беременность только с помощью лабораторных (определение ХГЧ в крови) и инструментальных (УЗИ) методов исследования.

Проведение теста на беременность, и даже определение ХГЧ в крови, также относится к вероятным, а не к достоверным признаком беременности, так как повышение уровня этого гормона в редких случаях может быть обусловлено другими причинами (см. статью «Самые волнительные полосочки: тесты на беременность» на ю-маме).

Достоверные признаки беременности

Достоверными признаками беременности считаются только определение частей плода при пальпации (прощупывании) живота, выслушивание сердцебиения плода и определение его движений (достоверным считается определение движений плода врачом при осмотре, так как некоторые женщины на достаточно ранних сроках принимают за движения плода газообразование в кишечнике). Если не прибегать к помощи УЗИ, эти признаки появляются не ранее 16-18 недели беременности.

Как видно, достоверные признаки беременности появляются на достаточно поздних сроках, поэтому лучше не гадать, стараясь найти у себя все больше симптомов, а сделать тест на беременность, и затем обратиться к врачу.