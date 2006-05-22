Расчет предполагаемой даты родов (ПДР)

Большинство женщин, узнав о своей беременности, хотели бы определить предполагаемое время зачатия и дату будущих родов.

Кажется, что может быть проще, ведь всем прекрасно известно, что роды, как правило, наступают через 9 месяцев после… А вот после чего? И каких месяцев – календарных, лунных или еще каких-то неведомых акушерских? И почему срок родов, который называет ваш доктор, и тот, который вы сами определили, обычно не совпадают? Эти вопросы так или иначе возникают у большинства будущих мамочек.

На самом деле все не так уж и сложно, если помнить, что работа женского организма подчинена определенному ритму, в котором функционируют яичники и матка, а внешним проявлением этого сложного взаимосвязанного процесса является менструальный цикл.

Первый день последней менструации

Самый простой и известный способ вычисления предполагаемой даты родов (ПДР) – по так называемой формуле Негеле: к первому дню Вашей последней менструации нужно добавить 7 дней и отнять 3 месяца. Например, последняя менструация у женщины была 1 октября 2004 года (1.10.04). Ожидаемый срок родов высчитывается так: 1+7=8 и 10-3=7, то есть малыш, вероятнее всего, появится на свет 8 июля 2005 года (8.07.05). Но, поскольку женщина может забеременеть в любой календарный месяц (длящийся и 28, и 29, и 30, и 31 день), то такой способ расчета даты родов редко является точным.

Поэтому чаще всего предполагаемая дата родов вычисляется путем прибавления к первому дню последней менструации 280 дней, или 40 недель. Причем, если длительность Вашего цикла – не 28 дней, то:

Вычтите из полученной даты n дней, если Ваш цикл короче 28-дневного на n дней;

Прибавьте к полученной дате n дней, если Ваш цикл длиннее 28-дневного на n дней.

Но иногда случается так, что женщина не может вспомнить дату начала последней менструации. Если Вы тоже не можете этого сделать, попробуйте восстановить в памяти последние события – к примеру, день рождения у ваших родственников, праздник или отпуск – возможно, это поможет Вам вспомнить. На первом приеме у врача постарайтесь быть как можно более точными при упоминании дат. Чем точнее подсчет, тем меньше Вы и Ваш доктор будете беспокоиться и переживать, когда ребенок не появится в ПДР.

На случай, если дату начала последних месячных точно вспомнить так и не удалось, существуют другие способы определения срока родов.

Размеры малыша

Во-первых, врач-гинеколог уже при первом визите в женскую консультацию на ранних сроках может примерно определить срок беременности после осмотра будущей мамы: во внимание принимаются такие параметры, как размеры матки, объем живота, высота дна матки и др.

В дальнейшем для определения «возраста» малыша используются данные УЗИ, а именно: на ранних сроках – размеры плодного яйца, а на более поздних (после 12 недель) – размеры головки, грудной клетки, животика плода.

Чем раньше будут проведены эти обследования, тем более достоверными будут полученные данные о сроке беременности: ведь с ростом малыша растет и разброс между размерами разных малышей на данном сроке. Т.е. если в начале беременности по размеру эмбриончика можно довольно точно судить о его «возрасте», то к рождению малыша нормальные рост и вес колеблются в очень широком диапазоне!

Первое шевеление малыша

Для вычисления срока беременности и даты родов также используют такой ориентир, как время первого шевеления ребенка в животике (правильнее говорить о моменте, когда мама впервые заметила шевеление, поскольку малыш начинает двигаться уже с 8 недель беременности).

Чтобы получить предполагаемый срок родов, к дате первого шевеления у первородящей женщины нужно прибавить 20 недель, у повторнородящей – 22 недели.

Этот метод – один из самых неточных, т.к. шевеление плода – ощущение крайне субъективное. Будущая мама, особенно ожидающая первенца, может принять, к примеру, перистальтику кишечника за шевеления малыша.

Дополнительные факторы

Многоплодная беременность, как правило, длится на 1-2 недели меньше, чем одноплодная;

Некоторые болезни, например, гипертония и сахарный диабет, увеличивают срок беременности.

И все-таки, каким бы способом вы ни определили дату родов, не стоит ожидать, что они случатся именно в этот день (по статистике, лишь 5% родов приходятся на вычисленную ПДР). Природой отведено целых четыре недели, на протяжении которых могут начаться роды: это период от 38-й до 42-й недели беременности. Ведь, в сущности, малыш сам определяет, когда приходит ЕГО время.

