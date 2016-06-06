Беременность: ответы на часто задаваемые вопросы

Можно ли лечить зубы во время беременности, как отличить тренировочные схватки, сколько должен шевелиться малыш в норме, можно ли заниматься спортом во время беременности, летать на самолете, заниматься сексом. Эти и многие другие вопросы волнуют будущую маму.

Постараемся осветить некоторые вопросы о развитии малыша и вашем состоянии здоровья, ответы на которые вас могут интересовать во время беременности.

Можно ли наблюдаться в частной клинике?

Осмотры и исследования во время беременности проводятся в медицинском учреждении по месту жительства бесплатно.

При желании для ведения беременности вы можете обратиться в частную клинику, имеющую лицензию для оказания медицинской помощи беременным. Вы получаете все необходимые документы, заверенные печатями: обменную карту с результатами осмотра специалистов, исследований и другие.

Однако родовой сертификат имеет право выдавать только женская консультация. В любом случае вам предстоит ее посетить.

Какие витамины и минералы лучше принимать во время беременности?

Специальной доказательной базы о пользе поливитаминных комплексов во время беременности не имеется, но и данные об их вреде тоже отсутствуют. Поэтому лучше поливитамины все же принимать при наличии проблем со здоровьем и по назначению врача, либо в осенне-весенний период, когда питание неполноценное и имеется высокий риск «подхватить» вирусную инфекцию.

Поливитамины во время беременности

Доказана эффективность применения лишь отдельных веществ:

• Фолиевая кислота снижает риск формирования врожденных пороков развития нервной и сердечно-сосудистой системы при применении на ранних сроках. Лучший эффект дает начало приема за три-четыре месяца до наступления предполагаемой беременности как женщиной, так и партнером. Рекомендуемая доза — 0,4-0,8 мг в сутки. О фолиевой кислоте.

• Йодид калия или Йодомарин — профилактика недостатка йода, необходимого для полноценной работы щитовидной железы. Она функционирует в усиленном режиме с первых дней беременности, обеспечивая гормонами как будущую маму, так и ребенка. До 18 недели беременности щитовидная железа плода не вырабатывает свои гормоны.

• Магний улучшает процесс формирования плаценты и ее сосудов, способствует уменьшению тонуса матки. Магний во время беременности.

• Железо — необходимый минерал, входящий в состав гемоглобина, который переносит кислород к тканям. При недостатке железа развивается железодефицитная анемия. Подробнее.

На заметку!

• Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется принимать каждое из этих веществ отдельно, а не в составе поливитаминных комплексов.

• При токсикозе воздержитесь от приема поливитаминов без назначения врача. Беременный организм и без того «бунтует». Не повышайте нагрузку на пищеварительную систему, которая от витаминок попытается избавиться.

Полагается ли пособие при постановке на учет в ранние сроки?

Да, размер определяется по дате выхода в отпуск работницы по беременности и родам.

Когда лучше лечить зубы?

• До 12-13 недель рекомендуется воздержаться от стоматологических процедур, за исключением острых случаев. Поскольку плацента только формируется и не может в полной мере защитить кроху от вредного воздействия лекарственных препаратов.

• С 14 до 25-28 недель беременности — наиболее благоприятный период для лечения зубов. Плацента полностью функционирует с 15-16 недели беременности.

• С началом третьего триместра можно продолжить лечение у стоматолога. Однако помните, что чем больше срок, тем выше риск преждевременных родов.

Опасна ли местная анестезия в стоматологии?

Современные обезболивающие созданы на основе адреналина, который на месте введения сужает сосуды, уменьшая распространение анестетика по организму. Поэтому обезболивающее, даже если оно попадает в общий кровоток будущей мамы, либо не достигает плаценты, либо его воздействие минимально.

Можно ли принимать антибиотики?

Нельзя совсем обойтись без лечения при наличии заболевания, ибо такой подход может нанести больший вред как вам, так и малышу. Возможно применение антибиотиков по показаниям в зависимости от срока беременности и конкретной инфекции.

Проведены исследования, доказавшие:

* Безопасность антибиотиков из группы пенициллина — Ампициллин, Амоксиклав (амоксициллин+ клавулоновая кислота) и другие.

* Относительную безопасность антибиотиков, действующих против большинства бактерий и применяющихся по строгим показаниям: цефалоспорины (Цефазолин, Цефатоксим), макролиды (Эритромицин, Азитромицин).

Не занимайтесь самолечением! Принимайте только те препараты, которые назначает вам доктор!

Можно ли жить половой жизнью?

Да, но при условии, что беременность протекает нормально: отсутствует повышенный тонус матки, угроза прерывания беременности, преждевременная отслойка плаценты и некоторые другие опасные состояния.

Более того, спустя какое-то время после наступления оргазма мышцы матки расслабляются, что улучшает кровоток в сосудах плаценты, поступление кислорода и питательных веществ к малышу.

Расслабления не наступает после полового акта без оргазма, что может вызвать дискомфорт или повысить тонус матки.

Кода я начну ощущать шевеления ребенка?

Многое зависит от вашей индивидуальной восприимчивости. Обычно при первой беременности — с 20 недели, при второй и последующих беременностях — с 18 недели.

Можно ли летать на самолете?

Да, но для перелета необходимо подобрать наиболее безопасный период и соблюдать меры предосторожности. Подробнее о перелетах и путешествиях во время беременности.

Как отличить повышенный тонус матки от тренировочных схваток?

В норме гормон прогестерон расслабляет мышцы матки, обеспечивая сохранение беременности.

При повышенном тонусе мышцы матки сокращаются, пытаясь изгнать плод задолго до предполагаемой даты родов. Появляется напряжение и тяжесть внизу живота — ощущение, что живот «каменеет». Возникают боли в пояснице, промежности и лобке. По характеру они напоминают менструальные.

Истинный тонус встречается нечасто. Похожие ощущения могут возникать при заболеваниях — например, кишечника или почек.

Тренировочные схватки или Брекстона-Хикса начинаются приблизительно с 20 недели беременности — матка готовится к родам. Схваткообразные боли непостоянные и невыраженные, проходят после отдыха или теплого душа.

Я стала раздражительной. Что делать? Как сохранить брак?

Прежде всего, придется самой понять процессы, происходящие в вашем организме под влиянием гормонов, а затем помочь родным осознать эти изменения. Примите как данность, что это явление временное и постарайтесь адаптироваться.

О причудах беременных, раздражительности, изменениях в поведении и вкусах.

Способы справиться с трудностями.

Можно ли при помощи упражнений изменить предлежание плода?

Да, но предварительно проконсультируйтесь с лечащим врачом, лишь затем приступайте к их выполнению. Возможно применение гимнастики по методу И.Ф. Диканя, при тазовом предлежании — по E. В. Брюхиной и В.В. Фомичевой.

Однако имеются состояния, при которых, несмотря на все усилия, плод, скорее всего, не повернется: повышенный тонус матки, маловодие и неправильное устройство матки (двурогая, с перегородкой).

Что лучше: плавание, пилатес, йога или гимнастика?

Физкультура полезна во время «интересного» положения, но многое зависит от течения именно вашей беременности. Существуют состояния, при которых рекомендуется ограничить нагрузку или вовсе отказаться от физической активности. Поэтому, прежде всего, посоветуйтесь с врачом.

Сложно ответить однозначно на вопрос: что выбрать? Следует исходить из вашей изначально имеющейся физической подготовки.

Начинать активно плавать впервые во время беременности не рекомендуется, но купаться можно. Напротив, когда плавание — ваш образ жизни (регулярные тренировки до наступления беременности), то продолжайте свои занятия. При одноплодной беременности продолжайте до 34 недель, при многоплодной — до 32 недель. Для купания и тренировок подходит морская вода либо проверенный бассейн.

Заниматься пилатесом можно как мамам со «стажем», так и новичкам. Однако тренироваться лучше под руководством инструктора, который подберет индивидуальный комплекс упражнений, основываясь на вашей изначальной подготовке.

Про гимнастику для будущей мамы и йогу для беременных.

Как самостоятельно распознать гипоксию плода?

Гипоксия — недостаточное поступление и/или усвоение кислорода тканями малыша.

В норме ребенок совершает до 10-12 серий шевелений в сутки. При гипоксии на начальной стадии малыш становится более активным, на поздней стадии совершает меньше движений или вовсе затихает.

Растяжки на груди, животе и бедрах исчезнут после родов?

Растяжки появляются при быстром растяжении кожи — разрываются эластичные волокна.

Самостоятельно они не исчезнут, но можно уменьшить вероятность их возникновения:

• Употребляйте продукты, содержащие достаточно белка и витаминов — необходимо для выработки эластичных волокон.

• Посоветуйтесь с доктором и при отсутствии противопоказаний применяйте контрастный душ.

• Пользуйтесь скрабом два раза в неделю — для отшелушивания верхнего слоя кожи и стимуляции образования эластичных волокон.

• Носите поддерживающее нижнее белье для груди и бандаж для живота — кожа меньше растягивается.

• Пользуйтесь кремами или гелями, содержащими витамины А и Е, коллаген и эластин. Средство должно быть разрешено для применения во время беременности.

Разумеется, невозможно осветить все моменты в рамках одной статьи, поэтому задавайте волнующие вас вопросы своему врачу. Время ограничено! Чем раньше вы примите меры, тем выше вероятность рождения здорового малыша.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

