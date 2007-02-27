Итак, что это такое - обвитие пуповиной? Как узнать, грозит ли подобное именно вашему малышу и чем? Можно ли этого избежать? Как диагностировать патологию? На эти и многие другие вопросы вы найдете ответы в этом материале.

К 12-14 неделе беременности окончательно формируются плацента и пуповина - структуры, исполняющие функции обмена между мамой и малышом. После рождения, когда перерезают пуповину, кровообращение плода и плацентарный кровоток оказываются разобщенными. Младенец начинает жить «самостоятельно», и только пупок напоминает о когда-то тесной связи с мамой.

Пуповина - это длинный тяж (в норме от 40 до 60 см), толщиной до 2 см, состоящий из мезодермальной соединительной ткани, внутри которого одна пупочная вена и две артерии. Единственная пупочная вена, покидающая плаценту, входит в брюшную полость плода через пупочное кольцо и несет насыщенную кислородом кровь, питательные вещества и лекарства, которые прошли плацентарный барьер. Кровь с отработанными продуктами жизнедеятельности малыша поступает в артерии, а затем, через плаценту, в организм мамы. Установлено, что длина сосудов генетически детерминирована. Однако, при условии увеличения их длины, мы можем столкнуться с проблемой «длинной пуповины» (более 70 см), одним из осложнений которой и является обвитие частей плода и образование истинных узлов.

Среди будущих мам бытует поверье: во время беременности нельзя вязать или плести, это чревато обвитием пуповины вокруг шеи плода или возникновением на ней узлов. Примета возникла давным-давно, когда роды принимали повивальные бабки. Женщины в те времена занимались, в основном, рукоделием: много шили, плели кружева, вязали. Дети с обвитием пуповины вокруг шеи очень часто погибали, в основном из-за отсутствия должного опыта у акушерок. По аналогии с петлей пуповины на шее, «виновным» в обвитии было признано вязание, суть которого и состоит в закручивании петель из ниток. На самом же деле вязание - отличный способ успокоить нервы, а заодно и подготовить для будущего малыша красивые вещички.

В настоящее время предрасполагающими факторами обвития пуповины являются внутриутробная гипоксия плода (нехватка кислорода), частые мамины стрессы (повышенный уровень адреналина в крови), что приводит к чрезмерной подвижности малыша. Наличие же многоводия у женщины дает ему возможность выполнять больший объем движений. Кстати говоря, юный пловец способен не только «запутывать», но и самостоятельно «распутывать» петли пуповины. Поэтому, будущие мамочки, не пугайтесь, если у вашего малыша определили обвитие пуповины. Самым важным аспектом данной проблемы является состояние ребенка - страдает ли он от гипоксии или нет?

Как определить наличие обвития?

Для установления обвития пуповины беременной сначала проводят кардиотокографическое исследование (КТГ - регистрация сердцебиений и движений) плода, в ходе которого выявляются вероятные симптомы проблемы. Используя только этот метод, уже можно определить признаки гипоксии. Затем производится эхографическое исследование (УЗИ), в процессе которого уточняется предположение о наличии петель пуповины в области шеи плода. Эта манипуляция информативна уже со второго триместра. Кратность обвития устанавливается путем цветового доплеровского картирования. Наиболее точным методом в изучении состояния маточно-плацентарного и плодово-плацентарного кровотока является доплерометрия. Обычно все эти исследования повторяют несколько раз, так как малыш до родов постоянно двигается, и обвитие может исчезнуть.

В объятиях Ка

Обвитие пуповины может быть однократным и многократным, нетугим и тугим, изолированным и комбинированным, например вокруг шеи и конечностей плода. Наиболее распространено изолированное, однократное, нетугое обвитие вокруг шеи малыша, что, как правило, не представляет для него опасности.

В случае подтверждения обвития пуповины к моменту родов, в зависимости от его вида, акушер-гинеколог выбирает оптимальную тактику их ведения. Сегодня врачи без особых проблем справляются с такими родами, особенно если речь идет о нетугом одно- или двукратном обвитии. Сердцебиение плода контролируется в среднем каждые полчаса во время схваток и после каждой потуги. Если частота сердечных сокращений малыша не соответствуют норме, врач может применить стимуляцию, чтобы ускорить роды. Сразу же после рождения головки акушер освобождает шею от петель пуповины, препятствуя тем самым ее сильному натяжению и нарушению кровотока по ней.

Опасным может быть только двойное или многократное тугое обвитие. При таком варианте пуповина укорачивается и во втором периоде родов возникает натяжение, сужение просвета сосудов, приводящее к резкому снижению кровоснабжения тканей ребенка (острой гипоксии и асфиксии). Также натяжение пуповины в родах чревато преждевременной отслойкой плаценты. Поэтому на сроке после 37 недель при таком обвитии, чаще всего, производят плановое кесарево сечение. Если состояние плода стало угрожающим до этого срока, операцию могут сделать раньше.

Как же избежать?

Учитывая предрасполагающие факторы, будущей маме рекомендуется свести к минимуму стрессовые ситуации, как можно чаще дышать свежим воздухом, заниматься гимнастикой, не забывая о дыхательных упражнениях. Совместно со своим лечащим врачом своевременно проводить профилактику внутриутробной гипоксии плода. И, конечно, стараться не обращать внимания на страшные истории «доброжелателей», не употреблять неизвестные снадобья и не выполнять акробатические упражнения для того, чтобы «снять» петлю пуповины с шеи того, кто живет внутри.

Доверьтесь своему организму, матушке-природе и своему доктору, и тогда беременность будет благополучной, а ваш малыш родится здоровым!