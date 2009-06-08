Многоводие и маловодие или Сколько должно быть околоплодных вод

Функции околоплодных вод

Во время беременности малыш, находящийся в животике, купается в околоплодных водах. Кроме того, что малышу так удобнее, и благодаря водам он может двигаться, они выполняют еще несколько важных функций:

- воды выполняют функцию амортизации и защищают плод от внешних воздействий (сотрясений и ударов);

- жидкость предохраняет пуповину от сдавления между телом плода и стенками матки;

- нижний полюс плодного пузыря, в котором находятся так называемые передние воды (то есть расположенные перед головкой плода) участвует в родовой деятельности, выполняя функцию гидравлического клина и способствуя открытию шейки матки;

- наличие околоплодных вод делает схватки менее болезненными как для матери, так и для плода.

В образовании и поддержании количества околоплодных вод (амниотической жидкости) принимают участие плодовая поверхность плаценты и плодные оболочки, которые могут выделять и впитывать воды, а также и сам плод, который заглатывает амниотическую жидкость и выделяет мочу. Таким образом, воды постоянно обновляются. Полностью обмен околоплодных вод осуществляется примерно каждые 3 часа.

В норме количество околоплодных вод составляет 600-1500 мл. Максимальное количество определяется в 37-38 недель, затем оно несколько уменьшается. При маловодии количество околоплодных вод меньше 500 мл, при многоводии – более 1.5-2 л. Маловодие бывает крайне редко, многоводие - чаще.

Причины многоводия и маловодия:

Причинами многоводия могут быть:

- инфекция (как заболевания передающиеся половым путем, так и хроническая инфекция в организме матери);

- пороки развития плода и хромосомные аномалии плода (чаще всего при многоводии выявляются пороки нервной и пищеварительной систем);

- сахарный диабет у матери;

- резус-конфликтная беременность;

- фето-плацентарная недостаточность;

Маловодие может возникнуть при:

- переношенной беременности;

- инфекционном процессе;

- пороках развития плода (при маловодии чаще бывают пороки выделительной системы и почек плода);

- хронической гипоксии и задержке развития плода, так как при этом он выделяет мало мочи;

- гипертонической болезни у матери;

- фето-плацентарной недостаточности;

- курении при беременности;

При выявлении маловодия обязательно нужно исключить нарушение целостности плодного пузыря и подтекание околоплодных вод.

Часто причины, вызвавшие много- или маловодие опаснее, чем само по себе «неправильное» количество вод, поэтому всегда проводится тщательное обследование на выявление причины.

Клиника мало- и многоводия

При многоводии размер живота увеличивается. Из-за этого чаще возникают растяжки, усилен венозный рисунок на животе. Врач при осмотре с трудом прощупывает части плода, сердцебиение выслушивается нечетко. Плод легко меняет свое положение (неустойчивое положение плода). Женщина при выраженном многоводии может ощущать затруднение дыхания, тяжесть, учащение сердцебиения.

При многоводии часто наблюдается неправильное положение плода: поперечное или косое положение, либо тазовое предлежание. Чрезмерно свободное передвижение плода в большом количестве жидкости может приводить к обвитию пуповины вокруг шеи или туловища плода. Из-за сильного растяжения плодных оболочек чаще происходит преждевременное излитие околоплодных вод и преждевременные роды. Из-за сильного растяжения матки ухудшается ее сократительная активность, что может приводить к слабости родовой деятельности. В тяжелых случаях, когда вод очень много, из-за давления увеличенной матки на легкие и затруднения дыхания у матери может возникнуть гипоксия (недостаток кислорода в крови), что вызывает или утяжеляет гипоксию плода.

При маловодии размеры живота отстают от нормы. Может уменьшаться двигательная активность плода, так как малышу «тесно». Иногда движения плода могут причинять женщине боль.

При маловодии может возникнуть такое осложнение, как сдавление пуповины между плодом и стенками матки, что может повлечь за собой острую кислородную недостаточность и гибель плода. Так как при малом количестве вод плод сильнее зажат в матке и его движение затруднено, у новорожденного чаще бывает искривление позвоночника, проблемы с тазобедренными суставами, кривошея, косолапость. Если маловодие появляется уже во втором триместре беременности, часто происходит внутриутробная гибель плода.

Нижний полюс плодного пузыря при маловодии плоский и не может выполнять свою функцию гидравлического клина при родах, он напротив задерживает продвижении головки, поэтому возникает слабость родовой деятельности.

Обычно количество околоплодных вод определяется по УЗИ. По УЗИ определяются такие показатели как вертикальный карман (ВК) и индекс амниотической жидкости (ИАЖ). Вертикальный карман – это максимальный участок свободной жидкости между плодом и передней брюшной стенкой. В норме он составляет 5-8 см. ИАЖ это более точный показатель, он составляет сумму значений вертикальных карманов в четырех квадрантах матки (матка условно делится на 4 части, и в каждой измеряется максимальный вертикальный карман). Нормы этого индекса свои для каждого срока беременности (могут несколько отличаться на разных аппаратах). В среднем ИАЖ составляет в норме 5-24 см.

ВК и ИАЖ это не 100% методы диагностики много- и маловодия. Иногда возможны ошибки.

Так как и многоводие, и маловодие, могут быть признаками аномалий развития плода, по УЗИ особенно тщательно изучают анатомию плода. Если помимо «неправильного» количества вод выявляются еще какие-то признаки хромосомных аномалий, женщина направляется на кордоцентез – анализ крови из пуповины, в котором определяется генотип плода.

Лечение

Лечение направлено на устранение причины, вызвавшей изменение количества вод. Обычно проводится комплексная терапия фето-плацентарной недостаточности, так как и при маловодии, и при многоводии практически всегда она имеет место быть.

При выявлении инфекции назначается лечение антибиотиками. При этой патологии лечение антибиотиками может назначаться, даже если никакая инфекция не выявлена (что часто вызывает недоумение у будущих мам). Дело в том, что на все существующие микроорганизмы обследоваться невозможно, и если врач не видит никаких других причин многоводия, проводится лечение против инфекции, так как это самая частая причина многоводия.

Если до 28 недель выявлены пороки развития плода, несовместимые с жизнью, женщине предлагают прерывание беременности.

При выявлении других причин (повышение давления у матери, сахарный диабет, резус-конфликт и т.д.), лечится основное заболевание.

Увеличение или уменьшение выпитой жидкости на количество околоплодных вод не влияет.

Родоразрешение

Сами по себе много- и маловодие не являются показаниями для кесарева сечения. Если плод не страдает и положение плода правильное (продольное положение, головное предлежание), роды ведутся через естественные родовые пути.

В родах как при маловодии, так и при многоводии показана амниотомия (инструментальное вскрытие плодного пузыря). При маловодии нижний полюс плодного пузыря вскрывают, так как его оболочки натягиваются на головку плода и задерживают его продвижение (плоский плодный пузырь), при многоводии большое количество жидкости растягивает матку и мешает ее сократительной активности, поэтому часть вод необходимо выпустить. При многоводии амниотомия должна выполняться осторожно, воды выпускают по чуть-чуть, в противном случае при резком истечении вод могут быть такие осложнения как выпадение пуповины, ручки или ножки плода или отслойка плаценты.

Даже несмотря на проводимую амниотомию, при многоводии и маловодии часто бывает слабость родовой деятельности и затяжные роды, поэтому приходится прибегать к стимуляции родовой деятельности, а при неэффективности стимуляции – к операции кесарево сечение.

При многоводии из-за плохого сокращения матки повышена опасность кровотечения в послеродовом периоде. Для профилактики назначаются сокращающие препараты (окситоцин, метилэргометрин).

К досрочному родоразрешению прибегают в случаях нарушения состояния плода по данным УЗИ, КТГ и допплерометрии и неэффективности проводимой терапии в течение нескольких дней.