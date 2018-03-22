Можно ли заниматься сексом во время беременности?

Последние десятилетия развития акушерства серьёзно пересмотрели взгляд врачей на важнейшие моменты, связанные с наблюдением и ведением беременности. Один из них — сексуальные отношения во время этого волнительного периода.

Современные врачи акушеры-гинекологи не запрещают, а напротив — рекомендуют будущим мамам продолжать сексуальные отношения с партнёром, ведь при физиологически протекающей беременности для этого нет противопоказаний. Во время и после полового акта, на фоне гормональной перестройки и усиленного кровотока в органах малого таза, беременная женщина получает эмоциональную разрядку, становится более спокойной, чувствует взаимосвязь и поддержку партнёра.

Однако многие женщины волнуются — не повредят ли сокращения матки во время оргазма здоровью будущего малыша, не спровоцируют ли они преждевременные роды или кровотечение? Здесь нужно разобраться. Матка сохраняет свою мышечную активность в течение всей беременности. Гипертонус матки, о котором врачи и будущие мамы так любили говорить 10–20 лет назад, как акушерский диагноз уже ушёл в прошлое — ведь доказано, что при УЗИ, по результатам которого обычно и ставился такой диагноз, матка реагирует на датчик своими сокращениями. А чем ближе к родам, тем сокращения матки в покое и без становятся все более частыми и сильными. Это — нормально, эти сокращения к родовой деятельности отношения не имеют, они хаотичны и не приводят к раскрытию шейки матки и преждевременным родам. Преждевременные роды чаще всего происходят у беременных не с «повышенным тонусом матки», а с исмико-цервикальной недостаточностью, которая диагностируется врачами, и такие будущие мамы, как правило, имеют чёткие рекомендации от врачей — как им вынашивать беременность и чего остерегаться.

Итак, если беременность протекает физиологично, после полового акта будущую маму не беспокоят боли, не появляется дискомфорт, кровотечение или другие симптомы — то интимные отношения в этом случае ей не противопоказаны.

Относиться к сексуальным отношениям настороженно или вовсе отказаться от секса врачи сегодня рекомендуют очень небольшой группе беременных, и касается это ограничение в основном только первого триместра. Согласно современным медицинским взглядам на обсуждаемую проблему, секс во время беременности не рекомендован женщинам, у которых обнаружено предлежание плаценты (это неправильное расположение плаценты, когда она захватывает внутренний зев шейки матки, и опасно это состоянием высоким риском отслойки и кровотечения) или есть риск невынашивания беременности.

Причин для невынашивания беременности множество (и упомянутая выше истмико-цервикальная недостаточность — одна из них), поэтому в том случае, если будущая мама у себя в обменной карте видит словосочетание «невынашивание беременности» (или высокий риск невынашивания) или слышит его от врача, ей необходимо задать врачу вопрос — разрешает ли врач заниматься ей сексом, не противопоказано ли это? Здесь важно учесть те особенности, которые могут быть при беременности. Например, многоплодная беременность имеет высокий риск преждевременных родов. Невынашивание предыдущих беременностей, угроза их прерывания, преждевременные роды ранее — также могут стать дополнительным аргументом против сексуальных отношений, особенно если риск невынашивания сохраняется и при настоящей беременности. Но в каждом случае все свои сомнения нужно обсуждать с врачом — более того, это нужно делать обязательно.

Что касается здоровья будущего малыша, то особенности его развития крайне редко могут стать причиной для запрета сексуальных отношений. Потому что развивающийся плод очень надёжно защищён окружающими его оболочками и околоплодными водами. Только многоводие и ещё несколько значительно более редких причин могут стать фактором риска преждевременных родов, а значит и запрета на секс во время беременности.

Врачи советуют обращаться к ним с любыми вопросами, когда у будущей мамы возникают сомнения относительно сексуальной жизни при беременности. Причём здесь важен факт, который ранее было принято замалчивать — это взаимоотношения партнёров во время ожидания ребёнка. Беременность и роды протекают намного легче в спокойной обстановке, в атмосфере доверия и принятия. Если же отношения пары во время беременности были нарушены необоснованным отказом будущей мамы от секса, страхами её или партнёра, тем более — его изменой, то риск невынашивания беременности и частота осложнений во время родов может быть больше. Поэтому при субъективных опасениях будущих родителей и назревании конфликта в семье может понадобиться помощь не только врача, но и психолога.

Частота сексуальных контактов, позы во время беременности — всё это остаётся выбором пары. Но чрезмерной активности, не свойственной ранее данной паре, несмотря на возможный гормональный беременный «взрыв», лучше все-таки избегать. При выборе позы главное, чтобы не происходило сдавления живота, и женщина могла максимально расслабиться перед введением полового члена. Конечно, в том случае, если после занятия сексом появилось кровотечение или мажущие выделения, боли, дискомфорт — необходимо обратиться к врачу. Также нужно отказаться от секса в том случае, если у будущей мамы или её партнёра появились признаки инфекций, передающихся половым путём: сначала нужно обследоваться, исключить или вылечить болезнь.

Отдельно важно сказать про сексуальные отношения в последние недели беременности, ведь в «папотерапию» при перенашивании и действие простагландинов спермы на шейку матки до сих пор верят многие. Достоверных данных за то, что половой акт ускоряет созревание шейки матки, в том числе её размягчение, укорочение и процесс открытия, тем самым провоцируя родовую активность, не существует. Поэтому при желании и отсутствии противопоказаний сексуальные отношения возможны и в поздние сроки беременности, если они приносят удовольствие обоим партнёрам.

