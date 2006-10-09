Недомогания в первом триместре беременности

Ура!!! Тест показывает 2 яркие полоски, тест ХГЧ и осмотр гинеколога не оставляют сомнений: вы беременны! Ну что ж, эмбриончик прочно закрепился в матке, растет не по дням, а по часам, а мамин организм перестраивается, адаптируясь к новому положению вещей. И зачастую эта перестройка дает о себе знать не самым приятным образом....

Совершенно необязательно, что все указанные ниже недомогания обязательно коснутся вас. Многие женщины переносят беременность очень легко. Но если все же эти "первые беременные радости" вас не миновали - следуйте нашим рекомендациям!

Отсутствие полового влечения

Ваш организм перегружен гормонами беременности, необходимыми для укрепления эмбриона, которые блокируют тестостерон — мужской гормон. Не удивляйтесь, оказывается, в женском организме вырабатывается и такой гормон, который среди прочего отвечает и за половое влечение. В условиях развивающейся беременности его секреция снижается, следовательно, нет ничего удивительного в том, что вы потеряли интерес к сексуальной жизни.

Однако, у некоторых женщин сексуальность, наоборот, заметно возрастает. По этому поводу есть народная примета: если ваше либидо в начале беременности понижено, то вы ждете девочку, если наоборот - то мальчика.

U-mama рекомендует:

Без паники! Вам нужно просто подождать: как правило, во втором триместре беременности сексуальность будущей мамочки существенно повышается вне зависимости от того, какой пол ребенка предсказала вам строгая доктор на УЗИ. Это связано с тем, что в этот период вагина и клитор становятся более чувствительными, чем до беременности, и оргазмы становятся более яркими и продолжительными.

Изжога, кислая отрыжка и утренняя тошнота

Изжога, отрыжка, повышенное слюнотечение столь часты у беременных, что даже получили специальное название: пирозис беременной женщины.

Если в первые 3 месяца эта напасть вас миновала, то вы можете ею страдать в последние 3 месяца. Бывает, что вы страдаете этим во время первой беременности и не ощущаете ничего подобного при второй, и наоборот.

Единственное, в чем вы можете быть уверены, это то, что все неприятные явления исчезнут после родов.

Пирозис объясняется застаиванием пищи в желудке: в связи с недостаточным сократительным тонусом гладкой мускулатуры замедляется прохождение пищи по пищеварительному тракту.

Впрочем, гормональное воздействие испытывает на себе и сфинктер пищевода — круговая мышца, запирающая вход в желудок и не дающая пищевому комку вернуться в рот. Его тонус снижается, давая возможность съеденной пище двигаться в обратном направлении. Этим объясняются часто возникающие у беременных приступы тошноты, рвоты, слюнотечения.

И, наконец, играет роль повышенное содержание гормонов в организме, вызывающих избыточную секрецию разнообразных веществ, в том числе пищеварительных ферментов. В частности, желудочный сок становится более агрессивным не только для стенки самого желудка, но и для соседних органов — пищевода и кишечника.

U-mama рекомендует:

Питайтесь правильно!

Пища, которую вы съели, попадает в желудок и поглощает кислый желудочный сок. Вот почему так часто по утрам вас мучает тошнота и изжога, когда желудок после сна пуст.

Чтобы вы не набрали избыточный вес, специалисты по питанию рекомендуют есть часто, но помалу. Попробуйте распределить ваш дневной рацион (1800 калорий) на пять приемов пищи: завтрак, второй завтрак (около 11 часов), обед, полдник и ужин.

Понятно, что вы постараетесь избегать кислых продуктов, которые усиливают изжогу: уксусные, приправы, пряности, маринованные блюда, цитрусовые. Труднее распознать те пищевые продукты, которые могут оказывать раздражающее действие на стенки пищеварительного тракта, не давая вам об этом знать: это газированные напитки и продукты, богатые животными жирами (жирное мясо, колбасные изделия, молочные продукты с содержанием жира более 40%).

Если без приправ и газированной воды вы легко можете обойтись, то молоко и мясо, напротив, содержат элементы, необходимые для роста и развития вашего будущего малыша, поэтому не надо полностью исключать их из рациона.

Чтобы уменьшить их негативное воздействие, пережевывайте эти продукты очень тщательно, пропитывая их слюной. Пережевывание и увлажнение способствуют продвижению пищи по пищеводу и облегчают работу желудка. Ведь ему не придется длительно выделять кислый желудочный сок для переваривания пищи, и эта кислота не будет вас беспокоить. Кроме того, поскольку желудок быстрее переварит хорошо измельченную пищу, вероятность ее забрасывания в пищевод существенно уменьшается.

Исключите из рациона все продукты, возбуждающие аппетит (специи), устраняющие сонливость (кофе, в меньшей степени чай) или поднимающие настроение (алкоголь). Это даже не столько вопрос борьбы с желудочной кислотностью, сколько вопрос здоровья вашего ребенка.

Держитесь прямо!

Этот совет, на первый взгляд, кажется не слишком связанным с проблемами пищеварения, однако он обоснован с точки зрения законов механики: в горизонтальном положении или в наклонной позе (например, за рабочим столом) облегчается забрасывание пищи в пищевод. Ужинайте как минимум за два часа до сна, а если хотите полежать днем, то сделайте это около полудня, а не после обеда.

Если же...

...ни одна из этих рекомендаций не облегчила вашего состояния, попросите лечащего врача выписать препарат, создающий защитную пленку в желудке и выстилающий стенки пищеварительного тракта, который будет безвреден для вашего малыша. Не занимайтесь самолечением, выбирая противоизжоговые препараты, они могут оказаться небезопасными для эмбриона.

Запор

Запор — это не только редкое посещение туалета, но и плотный, скудный стул, выделяющийся с трудом.

Повышенное содержание прогестерона замедляет перистальтику кишечника, что приводит к скоплению и затвердеванию каловых масс. Запущенный запор приводит к появлению геморроя и трещин.

На более поздних сроках беременности присоединяется и другая причина запоров: увеличивающаяся матка давит на петли кишечника, еще больше затрудняя продвижение кала.

U-mama рекомендует:

Пейте больше жидкости

В самом деле, пищу надо смачивать, чтобы фекальные массы обладали нормальным содержанием влаги (80%).

Проснувшись утром, прежде чем встать с постели, выпейте большой стакан воды комнатной температуры. Вода запустит пищеварительную машину еще до того, как в желудок поступит пища.

В течение дня вам надо выпивать два литра жидкости (будь то вода, компот, соки, травяной чай и т. д.).

Пейте побольше жидкости во время еды, чтобы пища хорошо смачивалась.

Соблюдайте режим

Возможно, вы уже обратили внимание, что кишечник призывает вас ежедневно посещать туалет почти в одно и то же время.

Если вам кажется, что кишечник не установил собственное расписание, то попробуйте сделать это сами, и, возможно, вам удастся приучить его к определенному часу.

Ешьте пищу, богатую клетчаткой

Клетчатка — вещество растительного происхождения, которое не переваривается в пищеварительном тракте. Она составляет основу каловых масс, усиливает перистальтику кишечника и служит профилактическим средством против запоров.

Ешьте цельные зерновые каши на молоке, употребляйте хлеб из цельного зерна, запивая его достаточным количеством жидкости (суп, бульон, чай). Клетчатка оказывает эффективное действие после того, как набухает в присутствии жидкости.

Свежие и вареные овощи и фрукты также являются превосходным источником клетчатки, особенно когда они сочные. Вдобавок некоторые из них обладают слабительным эффектом: дыня, ревень, слива, свежий инжир.

Двигайтесь

Очень важно поддерживать тонус брюшной мускулатуры — ведь именно она стимулирует гладкие мышцы кишечника, ставшие вялыми. Чрезмерные усилия противопоказаны, однако, ходьба и плавание — именно то, что вам надо.

Не фиксируйте свое внимание на запоре — это ведет лишь к тому, что от него будет сложнее избавиться.

Массируйте...

...свой кишечник легкими круговыми движениями ладони по ходу пищи (по часовой стрелке). Начинайте с правой паховой области, поднимайтесь вверх к реберной дуге, дойдите до левой стороны, а затем спуститесь по нисходящей части ободочной кишки к левой паховой области. Массаж живота лучше выполнять в положении лежа. Вы можете выполнять его до 4—5 месяцев беременности, пока матка не поднялась слишком высоко.

Попробуйте натуральное слабительное

Проглотите утром ложку оливкового масла до того, как выпьете стакан воды.

Масло смазывает стенку кишечника, размягчает каловые массы, ослабит раздражение слизистой кишечника и поможет ему освободиться от ненужного содержимого.

Однако систематическое употребление растительного масла в виде мягкого слабительного может оказаться вредным, так как мешает усвоению некоторых питательных веществ, содержащихся в пище, а, следовательно, их недополучит ваш ребенок. Прекратите принимать это слабительное, как только ситуация нормализуется.

Неутолимый голод

Для нормальной жизнедеятельности любой живой организм должен получать с пищей белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные соли и воду в достаточном количестве. Беременная женщина должна кормить не только себя, но и своего ребенка. Это вовсе не означает, что надо стараться кушать за двоих, но и терзать себя голодом, опасаясь испортить фигуру, вы тоже не должны. Да и не всегда вы сможете терпеть голод, так как ваш малыш питается постоянно и, исчерпав запас питательных веществ, полученных вами за завтраком, он не будет смиренно ждать, когда вы пообедаете, а потребует от вас немедленного приёма пищи.

В этот момент вы почувствуете «зверский» голод, который заставит вас немедленно что-нибудь съесть. Поэтому беременная женщина постоянно перехватывает в течение дня то бутерброд, то яблоко, то пирожок, то мороженое.

Повышенное количество гормонов прогестерона и инсулина способствует превращению поступивших с пищей углеводов и жиров в жировую клетчатку, которая откладывается на любых участках вашего тела.

U-mama рекомендует:

Распределите рекомендуемую суточную норму в 1800 калорий на несколько приемов пищи малыми порциями в течение всего дня. Тщательно пережевывайте пищу и не торопитесь скорее все съесть. Чувство насыщения появляется через 20 минут после попадания пищи в желудок, после того, как из желудка в мозг поступает сигнал: «Желудок полон».

Перепады настроения

Действие прогестерона во время беременности не ограничивается лишь нейтрализацией действия эстрогенов. Он также может воздействовать непосредственно на весь организм, в частности нервную систему, вызывая изменения в эмоциональной сфере: апатию, тоску, изменчивость настроения, обидчивость.

К счастью, природные противоболевые гормоны эндорфины излечивают ваши сомнения и беспокойства. Их секреция постепенно нарастает в течение всей беременности и достигает максимальной отметки накануне родов.

Еще один гормон — кортизол — вырабатывается в избытке, принося вам некоторую эйфорию, но с оттенком раздражения. Этот гормон ответствен за ночные пробуждения, когда ваш рассудок мечется между будущим счастьем материнства и страхом перед предстоящими родами. Неудивительно, что ваше настроение постоянно колеблется от взлета до падения.

U-mama рекомендует:

Побалуйте себя, насколько это возможно! В конце концов, когда еще вам предоставится шанс настолько потакать своим желаниям на абсолютно законных основаниях? В зависимости от желаний и возможностей вы можете:

Ложиться спать пораньше, почаще отдыхать днем;

Принимать теплые ванны с ароматическими маслами;

Разговаривать с малышом;

Слушать приятную музыку, заниматься приятными для вас занятиями (вязать малышу, читать любимые книги, пройтись по детским магазинам и т.д.).

Также на пользу пойдут отвары трав, обладающих успокаивающим и антидепрессивным действием.

Сонливость

Затрагивая нервную систему, прогестерон играет роль и в регуляции глубины сна, вызывая избыточную сонливость.

Именно прогестерон заставляет вас зевать в течение дня и безумно хотеть спать к вечеру (но заснуть зачастую не удается из-за противоположного действия кортизола), что совсем не способствует любовным отношениям с отцом будущего ребенка.

U-mama рекомендует:

Спать ночью 8 часов, зная о том, что наиболее благоприятным для восстановления организма является сон до полуночи. Попробуйте заснуть на 10-15 минут около полудня и в 3 часа дня. Этот короткий дневной сон поможет вам сохранить бодрость до конца дня.

В нормализации сна вам опять же поможет лечебное питание и гомеопатические препараты.

Пигментные пятна

Появляясь в организме во время наступления половой зрелости, эстрогены все больше начинают влиять на пигментацию кожи, делая ее более темной. Повышенная секреция эстрогенов во время беременности вызывает рост светочувствительности меланоцитов — клеток кожи, производящих меланин. Этот пигмент придает оттенок коже и создает в ней защитный экран от солнечного излучения, то есть загар.

Увеличение содержания эстрогена в организме беременной женщины приводит к потемнению кожи подмышками, вокруг сосков, в зоне наружных половых органов, внутренней стороны бедер, а также к появлению вертикальной пигментированной полосы на животе (linea negro). У 75% беременных появляются пигментные пятна на лице, в частности на скулах, лбу и подбородке.

Эта пигментация может выступить и на старых рубцах.

Иногда можно заметить появление новых родинок или увеличение старых. Беспокоиться не стоит, почти все они исчезнут после родов, однако периодически следите за ними: ведь никогда неизвестно, как они себя поведут.

U-mama рекомендует:

Остерегайтесь солнца

Если вы будете меньше находиться на солнце, то после родов кожа быстро восстановит свой нормальный цвет. Если вы ожидаете рождение малыша летом или осенью, но хотите провести отпуск на берегу моря, надевайте закрытый купальник и большую часть времени проводите под тентом.

Будьте особенно внимательны к своему лицу, старайтесь прикрывать его от солнечных лучей, иначе пигментные пятна могут не полностью исчезнуть после родов. Как в солнечные, так и облачные дни используйте дневной крем с индексом защиты от солнца не меньше 15. Ультрафиолетовые лучи проникают даже сквозь облака.

Если же...

...несмотря на эти меры, пигментация на лице после родов не исчезла, вам необходимы лечение на основе гидрохинона и даже пилинг гликолевой кислотой. Запаситесь терпением, так как этими препаратами надо пользоваться в течение нескольких месяцев, чтобы добиться полного исчезновения пигментных пятен.

Болезненность молочных желез

Молочные железы проходят в течение беременности через две фазы.

В фазе, соответствующей первым трем месяцам беременности, прогестерон влияет на увеличение количества и объема железистых долек, вырабатывающих молоко, которые вне беременности почти полностью редуцированы.

Под воздействием эстрогенов разрастаются выводные протоки (молочные ходы), по которым молоко доставляется к соску.

И, наконец, для улучшения питания молочных желез, которые в данный период готовятся к ответственной работе, усиленно развиваются питающие их кровеносные сосуды, которые становятся отчетливо видны под верхним слоем кожи.

U-mama рекомендует:

Для смягчения болезненных ощущений вы можете накладывать на грудь компрессы, смоченные теплой водой. В последующие месяцы беременности молочные железы сохранят свой увеличенный объем, однако болезненные ощущения исчезнут.

Рубцы на коже (растяжки)

Эстрогены также отвечают за состояние кожи, в частности, за функцию сальных желез. Иногда они выполняют эту функцию слишком усердно, и тогда в подростковом возрасте кожа становится жирной.

С возрастом секреция эстрогенов нормализуется, и кожные проблемы исчезают. Затем количество эстрогенов уменьшается, деятельность сальных желез затухает, а эпидермис, лишенный липидов, истончается, что способствует появлению морщин.

Во время беременности воздействию эстрогенов противостоит прогестерон, который выполняет ту же работу, что и возраст: он делает кожу более тонкой и сухой. Эластичность кожи снижается, и появляются эти противные рубцы.

U-mama рекомендует:

Старайтесь не набирать лишнего веса.

Начиная с первых месяцев используйте специальный увлажняющий крем для питания кожи живота, груди, бедер. Это в какой-то мере снизит временную внутреннюю дегидратацию.

Однако не возлагайте большие надежды на эти наружные процедуры: у некоторых женщин, в особенности с тонкой и чувствительной к растяжению кожей, растяжки все же появятся, несмотря на все превентивные меры.

Головокружения

Поджелудочная железа продуцирует инсулин — гормон, утилизирующий глюкозу, содержащуюся крови.

Во время беременности клетки поджелудочной железы увеличиваются в размере и усиливают секрецию инсулина. И организм начинает усваивать сахар быстрее, чем получает его с пищей. Гипогликемия (пониженное содержание сахара крови) и является причиной слабых головокружений.

Важно: Головокружения также могут быть следствием пониженного давления и анемии (малокровия). В этих случаях, конечно, необходима консультация врача и адекватное лечение причины недомогания.

U-mama рекомендует:

Меняйте положение тела постепенно , чтобы сосуды имели возможность приспособиться. Вставайте не резко, а медленно перевернувшись на бок и спокойно поставив ноги на пол.

Старайтесь не стоять подолгу . Почувствовав внезапную слабость, сядьте на стул, на пол, или на корточки, голову положите на колени или обоприте на руки.

Ешьте почаще и понемножку . Головокружение может быть связано с низким уровнем сахара в крови, что часто наступает при длительных интервалах между приемами пищи. Употребляйте пищу, богатую белками и углеводами. Носите с собой изюм, сухофрукты или фрукты, хлебцы с отрубями - прием этих продуктов быстро увеличивает содержание сахара в крови.

Старайтесь не находиться подолгу в душных помещениях. Если вы почувствовали головокружение из-за духоты, как можно скорее выйдите на свежий воздух или откройте окно. Объясните окружающим, что вам не хватает воздуха, тогда меньше будет вопросов и претензий. Освободите одежду, воротник. Для предотвращения обморока следует увеличить приток крови через сосуды. Для этого, если возможно, лягте на спину и приподнимите ноги выше головы или сядьте на стул и как можно ниже наклоните голову между широко расставленными коленями. Можно встать на одно колено и наклониться так, как при завязывании шнурков. Делайте точечный массаж кистей и стоп.