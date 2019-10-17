10 причин выкидыша. Можно ли избежать трагедии?

Наиболее частые причины выкидыша на ранних и поздних сроках беременности: какие заболевания и инфекции влияют на беременность, почему происходят повторные выкидыши и кто попадает в группу риска.

Около 20% из всех наступивших зачатий завершаются выкидышами. Из них примерно 80% происходят в первые 12 недель беременности. Около 10% из всех выкидышей приходятся на более поздние периоды, когда будущая мама уже привязалась к еще не рожденному малышу.

Разбираемся в терминологии

О выкидыше говорят в случае самостоятельного прерывания беременности на сроке до 22 недель и весе плода до 500 грамм. Ранний — до 12 недель гестации, поздний — свыше 12 недель.

Если выкидыш однократный, он считается случайным/спорадическим.

При повторяющихся потерях, более 3-х раз подряд у одной и той же будущей мамы, речь идет о привычном выкидыше. Встречается примерно у 2% женщин детородного возраста. Чем старше становится женщина, тем риск еще больше повышается.

Наиболее частые причины выкидыша

Могут быть разные — начиная от поломки в генах плода и заканчивая банальной простудой у будущей мамы.

1. Генетические нарушения и наследственные заболевания у плода

Большинство выкидышей происходят до 12 недель, из них около 90% — до 6-7 недель.

Генетические нарушения

Под влиянием внешних факторов (радиации, вирусов, нерационального питания и др.) возникает «поломка» в нескольких половых клетках родителей (не всех) — сперматозоидах и яйцеклетках. В результате дефектная яйцеклетка может оплодотворяться нормальным сперматозоидом или, наоборот, дефектный сперматозоид — оплодотворять нормальную яйцеклетку.

Наследственные заболевания

Дефектные хромосомы/гены передаются от родителей детям: измененная структура определенных хромосом, перемещение фрагмента одной хромосомы на другую, утрата участка хромосомы и иные изменения.

Что происходит?

В обоих случаях беременность наступает некачественным/нежизнеспособным плодом, который Природа «выбраковывает». Механизм самоизбавления до конца неизвестен, но если он срабатывает, это огромный «плюс» и, значит, что женщина биологически здорова.

Хуже когда наоборот происходит: по каким-либо причинам защитный механизм не срабатывает или неимоверными усилиями плод сохраняют доктора — беременность продолжается и рождается ребенок с тяжелыми пороками развития.

Выкидыш, как правило, спорадический и не повторяется, хотя бывают и исключения.

2. Гормональные изменения

Наибольшее значение имеет повышенное содержание андрогенов в организме женщины, а также недостаточная выработка прогестерона (гормона беременности) по разным причинам со стороны матери (сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, ожирение и др.).

Нарушается перестройка эндометрия, отмечается недоразвитие сосудов матки/плаценты и недостаточное накопление необходимых для развития плодного яйца веществ. Изменения приводят к нарушению питания зародыша и его имплантации в стенку матки.

Последствия: в I триместре — прерывание (выкидыш), при продолжающей беременности — развитие хронической плацентарной недостаточности.

3. Употребление наркотиков, курение, алкоголизм у матери

Под воздействием вредных факторов повышается свертываемость крови и появляется склонность к образованию в просвете сосудов матки/плаценты микротромбов. Нарушается имплантация эмбриона в стенку матки и развитие плаценты.

Возможные исходы: выкидыш, преждевременные роды, внутриутробная задержка развития плода или формирование врожденных пороков развития.

4. Инфекционные заболевания у матери

Грипп, ОРВИ, кишечная инфекция, простуда и др. Состояния сопровождаются плохим самочувствием, интоксикацией, лихорадкой и потерей жидкости (рвота/жидкий стул). Ухудшается поступление питательных веществ к плоду, плацентарный барьер может перестать защищать плод, поэтому к нему проникают микробы-возбудители.

Возможные исходы: выкидыш, преждевременные роды и задержка внутриутробного развития плода.

5. Общие заболевания матери

Хронические сердечнососудистые заболевания и заболевания легких, тяжелые поражения печени/почек и другие. Нарушается выработка прогестерона, что ведет к плохой подготовке эндометрия к прикреплению зародыша и образованию микротромбов внутри сосудов матки/плаценты.

Изменения могут привести к потере беременности/преждевременным родам и внутриутробной задержке развития плода.

6. Инфекции, передающиеся половым путем

Трихомонада, хламидия трахоматис, микоплазма гениталиум, кандида и другие. Инфицируется плацента — развивается воспалительный процесс, нарушается кровоснабжение и питание.

Возможные последствия: хроническая плацентарная недостаточность, выкидыш и нарушение внутриутробного развития плода.

7. Антифосфолипидный синдром и тромбофилии

Характеризуются повышенной свертываемостью крови и образованием тромбов внутри сосудов. Поражаются все органы и ткани.

Во время беременности формируются микротромбы внутри сосудов плаценты и матки, приводя к нарушению поступления к ним крови и их функции.

Последствия: в I триместре — повреждение плодного яйца и нарушение имплантации зародыша в стенку матки (выкидыш), во II и III триместрах — неразвивающаяся беременность, отслойка нормально расположенной плаценты, внутриутробная задержка развития плода вплоть до его гибели, гестоз и другие осложнения.

Невынашивание привычное, выявляется у 40% женщин с повторными выкидышами.

8. Резус-конфликт и групповой конфликт

Иммунная система мамы работает неправильно: воспринимает резус или группу крови малыша за «чужаков» и вырабатывает против них антитела, проникающие через плаценту в кровеносное русло плода и разрушающие его эритроциты.

Материнский организм отторгает чужеродные для него ткани: развивается гемолитическая болезнь новорожденных еще во время внутриутробного развития.

Происходит либо выкидыш (в тяжелых случаях), либо ребенок рождается с гемолитической желтухой новорожденных, нередко требующей знаменного переливания крови. Без проведения лечения потери повторяются.

9. Анатомические изменения матки

Врожденные: недоразвитая/двурогая/седловидная матка, удвоение матки, перегородка внутри матки.

Приобретенные: внутриматочные синехии/сращения, миома/полипы в полости матки.

Выкидыш/преждевременные роды обусловлены тесным пространством внутри матки, не дающим развиваться плоду, нарушением имплантации плодного яйца и недостаточным образованием сосудов в плаценте.

10. Истмико-цервикальная недостаточность

Шейка матки не способна противостоять увеличивающемуся внутриматочному давлению и удерживать внутри матки плод — происходит ее преждевременное раскрытие.

Группа риска: женщины с травмами шейки матки (в прошлом — наложение акушерских щипцов, роды крупным плодом, аборты и др.), дисплазией соединительной ткани («слабостью» тканей), недостатком прогестерона, повышенным уровнем мужских половых гормонов и других.

Угроза: беременность сохраняется?

Если выкидыш происходит на ранних сроках, возможно, лучше дать Природе избавиться от дефектного/нежизнеспособного плода. Исключение — недостаток прогестерона, который несложно диагностируется и корригируется.

На более поздних сроках при выявлении причины, которую можно скорректировать, предпринимаются меры по сохранению беременности — например, при истмико-цервикальной недостаточности.

Однако следует помнить, что в каждом конкретном случае решение принимает врач в зависимости от результатов обследований.

Причин, приводящих к выкидышу, существует больше. Мы рассмотрели лишь основные. Чтобы определить, отчего именно произошел выкидыш, особенно при повторяющихся потерях, проводится тщательное обследование, затем, по необходимости назначается основное и поддерживающее лечение до планируемой беременности и после ее наступления.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

Фото: globallookpress.com