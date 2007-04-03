Готовимся к родам правильно

http://www.portal-woman.ru/

Роды — это физиологический процесс, во время которого происходит изгнание из матки плода, плаценты с оболочками и околоплодных вод через родовые пути. Физиологически роды (наступают в среднем через 280 дней (или 40 недель) после наступления беременности, когда плод становится зрелым и вполне способным к самостоятельному существованию.

Плод надежно защищен организмом матери от опасностей окружающей среды. Он находится в условиях постоянной температуры, влажности, достаточного и равномерного поступления питательных веществ. Все это позволяет полностью завершить его развитие в организме матери. Чем больше роженица боится предстоящих родов, тем труднее ей будет взять себя в руки в самый критический момент. Ученые доказали, что родовые боли нередко являются следствием именно подобных размышлений.

Беременной необходимо научиться расслаблять мышцы своего тела при помощи специальных упражнений. Но не каждой женщине это под силу. Некоторые обладают подобным умением от природы. Существует тенденция: чем выше уровень образованности женщины и чем больше расшатана ее психика, тем сложнее будут проходить роды. Именно поэтому очень важно, чтобы беременность проходила в максимально спокойной обстановке.

Беременные женщины в основном озабочены двумя проблемами: «Больно ли это?» и «Откуда вы знаете, когда это начнется?» На первый вопрос можно ответить утвердительно. Да, будет больно, особенно в первые несколько часов, но все же терпимо. Второй вопрос более важен, но как ответить на него, когда вы или уже собрались в роддом, или находитесь там?!

Существует несколько признаков приближающихся родов. На пример, за два дня до родов женщина может почувствовать непреодолимое желание убрать свой дом или разморозить холодильник. Как ни смешно, но таким образом природа дает ей понять, что она готова к появлению ребенка на свет. Другим показателем того, что леди приближается к заветной дате, может служить постоянное и усиливающееся состояние некоторого волнения. Но это вполне обосновано:

она спит немного и не очень хорошо; ей надоело быть объектом биологического эксперимента; она чувствует себя подавленно, знает, что в настоящий момент нет выхода из этого состояния, и начинает осознавать, гораздо легче, когда ребенок находится внутри, чем когда он уже родится.

Предшественником приближающихся родов является отхождение вод. Как только это произошло, стоит немедленно звонить в больницу. Тем, кто самостоятельно решил добраться до больницы, никогда не следует пытаться сидеть за рулем по дороге в род- дом. Если кажется, что схватки не такие сильные и женщина сможет управлять машиной, ей все равно не стоит садиться за руль, потому что ситуация при родах меняется очень быстро. Женщины в этом состоянии напоминают пьяных: им кажется, что они все делают правильно и вполне отвечают за свои действия, однако на самом деле редко владеют ситуацией.

Главный совет, который можно дать женщинам, собирающимся рожать, — это попытаться постоять под душем перед отправлением, потому что пройдет немало времени, пока снова представится такая возможность. Нельзя принимать ванну, если леди уверена, что воды уже отошли: можно занести инфекцию в матку.

Перед тем как отправиться в больницу, стоит позаботиться о том, что взять с собой. Во-первых, одежда должна быть удобной: что-нибудь просторное. Блузка или платье должны «дышать» и поглощать влагу. Обуться следует в туфли на низком каблуке, тем самым женщине удастся уберечь себя и своего малыша с непредвиденных травм. Во-вторых, свои украшения лучше оста вить дома. В-третьих, нужно взять с собой домашние тапочки. Тапочки должны быть моющимися и удобными. Лучше, чтобы они были плоскими, потому что после родов женщины не скоро обретают равновесие, и их ногам требуется отдых.

Иногда после родов страшно пересыхают губы. Организм будет сильно обезвожен в связи с большой потерей жидкости, а кроме того, врачи не дают пить во время схваток и родов, чтобы не вызвать тошноту. Стоит взять с собой бальзам для губ. Он предотвратит пересыхание губ и не даст им потрескаться. Можно взять с собой также расческу и необходимую косметику. Обязательно наличие паспорта, страхового полиса и обменной карты беременной. Кроме своих вещей, нужно взять еще приданое для ребенка. Малышу непременно понадобятся рубашка-распашонка, пеленки, пинетки и одеяло

Теперь смело можно отправляться в роддом. Роды, как правило, проводятся в стационаре, где создаются все условия для оказания квалифицированной помощи. Акушерская помощь оказывается в родильных отделениях городских и сельских больниц. Роды ведет врач. Только в небольших учреждениях ведение нормальных родов поручается акушерке, которая вызывает врача при возникновении каких-либо осложнений.

Важно выбрать клинику, врачам которой можно полностью доверять, а медперсонал которой не вызывает нареканий. В некоторых медицинских учреждениях сейчас допускается присутствие мужа при родах. Это великолепная возможность для женщины почувствовать себя уверенно, да и мужчина, увидев, что приходится перенести жене, начинает относиться к ней и к будущему ребенку с большей теплотой, пониманием, нежностью и привязанностью. Роженицы обычно поступают в родильный дом в начале пери ода раскрытия шейки матки с обменной картой на руках, в которую врачом консультации внесены необходимые данные о течении беременности.

В предродовой комнате уточняют анамнестические данные, проводят дополнительный осмотр роженицы (оцениваются телосложение, конституция, форма живота, крестцового ромба и т. д.) и детальное акушерское обследование. Обязательно определяют группу крови, резус-фактор, производят исследование мочи и морфологической картины крови. На основании этих данных составляется акушерский диагноз.

Роженицу укладывают в постель. Вставать разрешается только при неотошедших водах, не очень сильных и не очень частых схватках и при условии фиксации головки ко входу в таз. В случае отсутствия какого-либо из этих явлений роженица лежит в постели на спине или на боку в наиболее удобном для нее положении. Это способствует сгибанию головки и опущению ее в таз. На спине рекомендуется лежать в положении, близком к сидячему.

За состоянием роженицы тщательно следит врач. Он осведомляется о ее самочувствии (степень болевых ощущений, усталость, головокружение, головная боль, расстройства зрения и др.), выслушивает сердечные тоны плода. Систематически исследуется пульс роженицы. Температуру тела измеряют 2—З раза в сутки. Рекомендуется считать схватки.

В период раскрытия проводятся наружное акушерское и влагалищное исследования. Наружные половые органы роженицы обмывают дезинфицирующим раствором не реже 1 раза за 5—б ч, а также каждый раз после мочеиспускания и дефекации. Роды сопровождаются большой затратой энергии, поэтому роженица нуждается в полноценном питании. Легко усваиваемую пищу (кисели, бульон с яйцом, манная каша, булка, молочные продукты, сладкий чай и др.) дают небольшими порциями. Нередко роженицы отказываются от еды. В таких случаях необходимо разъяснить вред голодания и важность своевременного принятия пищи. Очень важно для роженицы сохранять спокойствие, бодрость и уверенность в благополучном исходе родов.

В периоде раскрытия применяется обезболивание родов. Все современные методы обезболивания родов можно разделить на две группы: 1) психопрофилактическая подготовка к родам; 2) методы обезболивания при помощи фармакологических средств. К первой группе примыкает метод словесного воздействия внушением (гипноз). Вторая группа включает применение аналгезирующих, нейроплегических, психотропных средств, регионарной и проводниковой анестезии. Обезболивающие средства вводят внутрь, через легкие (ингаляция), прямую кишку, подкожно, внутривенно и т. д.

Обезболивание с помощью фармакологических средств требует особо тщатёльного наблюдения за состоянием роженицы, сердцебиением плода и характером родовой деятельности. Если возни кают какие-либо нарушения, введение обезболивающих средств прекращается. С целью обезболивания родов применяются текодин, лидол, изопромедол, баралгин и др.

В период изгнания роженицу укладывают на специальную кровать. Родильные кровати имеют более или менее сложную конструкцию: они выше обычных, причем высота регулируется по потребности. Роженица лежит на родильной кровати в удобном для нее положении на спине. К концу периода изгнания роженица лежит на спине, ноги согнуты в тазобедренных и коленных суставах. Головной конец кровати приподнимают; высокое положение верхнего отдела туловища облегчает потуги, что способствует более легкому прохождению предлежащей части плода через родовой канал. Если роды ведутся не на родильной кровати, под голову и плечи роженицы следует подложить дополнительную подушку. Вовремя потуг роженица должна ступнями ног, согнутых в коленях, упираться в кровать, руками держась за края кровати.

Совсем недавно в медицине появилась новая методика рождения ребенка — сидя. Это очень удобно для самого ребенка, а так же дня роженицы, так как в таком положении она испытывает гораздо меньше боли.

Чем удобен этот метод? Ученые доказали, что в положении лежа матка роженицы недостаточно раскрыта для появления ребенка на свет. А в сидячем положении это происходит гораздо быстрее и безболезненнее. К сожалению, этот метод не используется в нашей стране широко Не всему новому в нашей медицине, к сожалению, можно доверять.

Существует противоречивое мнение относительно родов в воде. Считается, что это благоприятно сказывается на состоянии рожениц в момент родов, но опасность велика. Во-первых, состав воды и плодовой жидкости различны. Во-вторых, очень сложно соблюсти все меры дезинфекции. И в-третьих, не всегда быстро удается извлечь ребенка из воды, что приводит к неблагоприятным последствиям.

Как рожать?

Природа всегда предупреждает будущую мать о приближении родов началом схваток. Женщина, роды которой начались с сильных схваток, может ожидать, что ребенок у нее появится быстрее, чем у роженицы, которая испытывает слабые боли. Более быстрыми роды будут также у женщины с широким тазом. Один из самых основных факторов — это тот, какими по счету являются для женщины эти роды. Самые первые роды длятся дольше всего. В среднем продолжительность всех родов около десяти часов. При этом самые длинные длятся не более 24 ч, а самые короткие — всего три-четыре часа.

О приближении родов женщина может судить по ряду следующих предвестников.

1. За 2—3 недели до родов дно матки опускается; в связи с этим женщине становится легче дышать.

2. Предлежащая часть плода также опускается у первородящих головка ребенка плотно прижимается ко входу в таз или даже вступает в него малым сегментом. Накануне родов матка расположена по оси таза, сильно размягчена на всем протяжении, включая область внутреннего зева, влагалищную часть. У повторнородящих шеечный канал пропускает палец. Усиливается секреция желез слизистой оболочки канала шейки матки.

З. Перед родами нередко отмечается выделение из влагалища тянущегося, слизистого секрета желез шейки матки.

4. В конце беременности многие женщины начинают ощущать сокращения матки, принимающие перед родами характер тянущих болей в области крестца и нижней части живота. Схваткя-предвестники отличаются от родовых схваток: они слабые, короткие, не регулярные, не приводят к сглаживанию шейхи матки, раскрытию зева и образованию плодного пузыря.

5. Масса тела перед родами понижается. Это объясняется выведением воды из организма.

Наиболее яркие предвестники родов — нерегулярные сокращения матки и выделение из влагалища шеечной слизи (слизистая пробка). Начало родов характеризуется началом болезненных сокращений мускулатуры матки, сначала через регулярные промежутки в 10—15 мин, а затем через более короткие интервалы времени Эти сокращения называются схватками.

Когда начинаются схватки, не следует паниковать, даже если они начались среди ночи или далеко от родильного дома. Не тратя время на суету и страхи, нужно спокойно собираться и отправляться в родильный дом.

Чем дальше от роддома находится женщина, тем раньше следует пускаться в путь. Если существовали какие-то отклонения от нормального течения беременности, то врач женской консультации должен порекомендовать заблаговременную госпитализацию до появления признаков наступления родов.

Иногда, до появления схваток, происходит разрыв плодных оболочек. При этом из влагалища вытекает некоторое количество светлой жидкости. В таких случаях речь идет о дородовом излитии околоплодных вод. Это не очень хорошо, потому что исчезает барьер перед полостью матки, где находится ребенок, и, следовательно, создается риск проникновения микробов в матку и заражения плода. Женщина, у которой произошло излитие вод, должна быть доставлена в роддом как можно быстрее.

Роды — это процесс прохождения ребенка по родовым путям. Организм женщины готовится к родам на протяжении всей беременности. В крови появляются гормоны, действие которых на матку приводит к ее мышечным сокращениям, в результате чего происходит раскрытие шейки матки и продвижение ребенка вниз, В мягких тканях родовых путей изменяются обменные процессы, ткани становятся более эластичными и растяжимыми. даже хрящи, соединяющие кости таза, становятся менее жесткими, и родовой канал делается чуть-чуть более просторным. Роды всегда сопровождаются потерей некоторого количества крови, но, поскольку во время беременности объем крови в организме женщины увеличивается почти в 1,5 раза, для нее эта кровопотеря является практически неощутимой.

В родах различают три периода: первый — период раскрытия, второй — период изгнания, третий — последовый период.

Период раскрытия начинается с первыми регулярными схватками и заканчивается полным раскрытием наружного зева шейки матки.

Период изгнания начинается с момента полного раскрытия шейки матки и заканчивается вместе с рождением ребенка.Последовый период начинается с момента рождения ребенка и заканчивается изгнанием последа.

А теперь поговорим об этом подробнее.

1. Период раскрытия.

К началу родов матка занимает почти всю полость живота, растягивает брюшную стенку, отклоняется одной из боковых поверхностей вправо или влево и кпереди.

В первом периоде родов происходит постепенное сглаживание шейки матки, раскрытие зева шеечного канала до степени, достаточной для изгнания плода из полости матки, установления головки во входе таза.

В этот период женщина ощущает схватки. Благодаря схваткам происходит раскрытие шейки матки, необходимое для выталкивания из полости матки плода и последа. Схватки возникают непроизвольно, роженица не может управлять ими по своему желанию. Каждая схватка развивается в определенной последовательности: сокращения матки постепенно нарастают, достигают наивысшей степени, затем происходит расслабление мускулатуры и, переходящее в родовую паузу. При исследовании рукой можно заметить, как матка уплотняется, становится твердой, потом постепенно расслабляется.

В начале родов каждая схватка продолжается 1 0— 15 с, к концу их — в среднем 1 / мин. Паузы между схватками в начале родов длятся 10—15 мин, затем укорачиваются; к концу периода изгнания плода схватки наступают через 2—З мин и даже чаще. Во время схваток у роженицы возрастает внутриматочное давление.

Очень важно помнить о том, что роженица должна с самого начала полностью доверять врачу и акушерке, ведущим роды, и полностью следовать их указаниям. Когда начинаются схватки, женщине необходимо глубоко дышать, а в промежутке между схватками максимально расслабляться.

2. Период изгнания.

Он является для ребенка самым критичным. После излития вод схватки ненадолго прекращаются. Стенки матки становятся толще и теснее соприкасаются с плодом. Обычно в конце беременности перед родами ребенок поворачивается в матке вниз головой, но иногда он может остаться в другом положении — головой вверх. В первом случае он появляется на свет головой вперед, а во втором — сначала выходят ягодицы и ноги.

Женщина в период изгнания должна помогать ребенку. В момент наступления очередной схватки, которая является важнейшим компонентом изгоняющих сил, необходимо сделать глубокий вдох полной грудью, закрыть рот и тужиться изо всех сил. Очень важно точно соблюдать указания врача. Если начинать тужиться слишком рано и без контроля, то можно рано почувствовать усталость, роды затянутся, и вы будете страдать.

Вторым компонентом изгоняющих сил являются потуги — сокращение поперечно-полосатых мышц брюшного пресса и диафрагмы. Потуги наступают рефлекторно вследствие раздражения предлежащей частью плода нервных элементов, заложенных в шейке матки. Возникают потуги непроизвольно, но вы можете их регулировать (усиливать или тормозить), и играют роль только в периоде изгнания плода и в послеродовом периоде. Во время потуг у роженицы повышается внутрибрюшное давление.

Когда ребенок появился на свет, он начинает кричать, и это означает, что он делает первый в своей жизни вдох. Крик новорожденного — это его дыхание. Как только ребенок рождается, пуповину, посредством которой он был связан с маткой, пережимают и перерезают. Ребенку не нужно больше быть связанным с организмом матери — ведь теперь он получает кислород через свои собственные легкие, а кормить его будут грудью или из бутылочки.

З. Последовый период.

Через несколько минут после рождения ребенка наступает период рождения плаценты и плодных оболочек. Есть такое выражение: «родился в рубашке», так говорят о счастливом человеке. Если во время родов не произошло разрыва плодных оболочек, что бывает крайне редко, то ребенок так и рождается в плотной оболочке — «рубашке». Если не освободить его от нее, он не сможет начать дышать самостоятельно и может погибнуть. В последовом периоде происходит отделение плаценты и оболочек от стенок матки и изгнание отслоившегося последа из матки через родовые пути.

Через несколько минут после рождения ребенка начинаются последовые схватки. При последовых схватках сокращается вся мускулатура матки, включая и область прикрепления плаценты, которая называется плацентарной, оболочкой. Плацента не обладает способностью к сокращению, поэтому происходит ее смещение от суживаю места прикрепления. С каждой схваткой плацентарная площадка уменьшается, плацента образует складки, выпячивающиеся в полость матки, и, наконец, отслаивается от ее стенки. Плацента отслаивается в так называемом спонгиозном (губчатом) слое.

Нарушение связи между плацентой и стенкой матки сопровождается разрывом маточно-плацентарных сосудов в области отделившегося участка плаценты. Кровь, излившаяся из сосудов, накапливается между плацентой и матки и способствует дальнейшему отделению плаценты от места прикрепления. Отделение плаценты от стенки матки происходит либо с ее центра, либо с ее края.

Плацента выходит из нижних половых путей нижним краем вперед; расположение оболочек сохраняется в том виде, в котором они находились в матке (вводная — внутри, децидуальная — снаружи). Отделение плаценты иным образом встречается реже.

Изгнанию последа, отделившегося от стенок матки, кроме схваток, способствуют потуги. Рефлекторное сокращение брюшных мышц происходит в результате смещения отделившейся плаценты в нижний сегмент матки и во влагалище и раздражения рецепторов указанных отделов родовых путей. В процессе отделения последа вспомогательное значение имеют тяжесть самой плаценты и образовавшаяся ретровлацентарная гематома.

При нормальных родах отделение плаценты от стенки матки наблюдается только в третьем периоде родов. В первом и во втором периодах родов отслойки плаценты не происходит, несмотря на сильные схватки и присоединение потуг в периоде изгнания плода. Объясняется это тем, что место прикрепления плаценты в период раскрытия и изгнания сокращается меньше чем другие отделы матки; отдёлению плаценты препятствует также внутриматочное давление.

Последовый период характеризуется выделением крови из маточно-плацентарных сосудов, целость которых нарушается при отслойке плаценты. При нормальном течении последового периода кровопотеря составляет 100—300 мл, в среднем 250 мл. Эта кровопотеря физиологична и естественна, она не оказывает отрицательного влияния на организм женщины. После изгнания последа матка приходит в состояние длительного сокращения, сократившиеся маточные волокна и пучки сдавливают просвет зияющих сосудов, в связи с чем кровотечение прекращается.

Обычно плодные оболочки с плацентой рождаются уже после появления на свет ребенка. Когда малыш уже находится на руках акушера, мышцы матки сокращаются, закрываются кровеносные сосуды и прекращается кровотечение. Врач внимательно осматривает плаценту и оболочки. В случае, если возникает сомнение в том, что плацента или оболочки выделились полностью, производится проверка вручную полости матки. Эта манипуляция производится под наркозом. Проверяется также, не произошло ли в родах разрывов мягких тканей родовых путей, и в случае необходимости накладываются швы.

В тяжелых случаях, когда естественные роды невозможны по ряду причин, назначают так называемое кесарево сечение. Этой операции не стоит бояться, особенно если женщина доверяет компетентности своего врача, а иначе быть не должно.