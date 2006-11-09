Психология внутриутробного развития

С точки зрения поведения между новорожденным и 32-недельным плодом есть небольшая разница. Результаты новых исследований дали основание предполагать, что плод может чувствовать, видеть сны и даже получать удовольствие от прослушивания «Кота в сапогах». В обсуждениях абортов об этом никогда не говорится.

Сцена, которая всегда будет вызывать мурашки по телу: малыш, всего несколько секунд от роду, все еще влажный от выделений из матки, берется на руки уставшими, но счастливыми родителями. Они с восхищением наблюдают тем, как их ребенок напрягается и корчится, кривит рот, издавая звуки, и открывает глаза. Для каждого, кто наблюдает эту трогательную сцену, становится очевидным: появление на свет – это точка отсчета всего, начало начал.

«Но это не так,» - заявляет Джанет ДиПетро, психолог из Университета Джонс Хопкинс – «Рождение - это большое событие, но это обычный факт в развитии. Ничего интересного с точки зрения неврологии не происходит».

Применяя сложнейшее высокочувствительное оборудование, ДиПетро и другие ученые наблюдают сегодня за тем, как плод развивается в утробе матери. На 32 неделе беременности – за два месяца до того, как ребенок будет готов к появлению на свет «в срок», - плод ведет себя практически как новорожденный. И это продолжается все следующие 12 недель.

Опровергая ранее существующие представления о жизни младенцев в утробе матери, последние исследования ученых доказывают:

К 9 неделям плод может икать и реагировать на громкие звуки. К концу второго триместра он может слышать.

Совсем как взрослые, плод переживает стадию быстрого сна (сон с быстрым движением глаз).

Плод пробует пищу матери, впервые улавливая предпочтения в еде, присущие культуре, еще в утробе.

Среди прочих умственных умений, плод может отличить голос матери от голоса незнакомого человека, а также реагировать на знакомую сказку, прочитанную ему.

Даже недоношенный ребенок все осознает, чувствует, реагирует и приспосабливается к тому, что его окружает.

Плод реагирует на определенные стимулы, но это не значит, что это должно стать целью более глубоких исследований. Фактически сенсорная стимуляция плода может привести к аномальной адаптации в дальнейшем.

Сегодня ученые знают, что основы человеческого поведения начинают закладываться очень рано – фактически спустя несколько недель после зачатия. Задолго до того, как женщина обычно узнает о своей беременности, уже начинают формироваться мозговые клетки эмбриона. К 5 неделям орган, похожий на маленького червячка, уже начинает самый важный этап в человеческом развитии: формирование складок и извилин коркового слоя, участка мозга, который в последствии позволит растущей личности двигаться, думать, говорить, планировать и творить.

К 9 неделям развивающийся мозг эмбриона позволит ему шевелить телом, икать и реагировать на громкие звуки. К 10 неделям – шевелить руками, «дышать» околоплодной жидкостью, разжимать челюсть и вытягиваться. К концу первого триместра он зевает, сосет и глотает, а также чувствует запах и прикосновения. К концу второго триместра он может слышать, а концу беременности и видеть.

Восприимчивость плода

Ученые, которые ежедневно наблюдают за развитием плода, считают, что большую часть времени плод спит, а не отрабатывает свои новые умения. На 32-й неделе сон занимает 90-95% времени в сутки. Часть этого времени плод спит глубоким сном, часть – быстрым сном, и еще часть он находится в промежуточном состоянии, которое является результатом деятельности развивающегося мозга, и которое отличается от сна новорожденного, ребенка и взрослого. В стадии быстрого сна плод двигает глазами подобно тому, как это делают взрослые, и многие ученые считают это сном. ДиПетро предполагает, что плод видит сны о том, что он знает – об ощущениях, которые он испытывает в утробе.

Ближе к появлению на свет плод спит от 85% до 90% времени, как новорожденный. В промежутках между моментами короткого сна плод испытывает «что-то вроде периода бодрствования», - таково мнение эволюционного психолога, кандидата наук Уильяма Файлера, который совместно с коллегами из университета Колумбии наблюдает циклы сна и бодрствования для того, чтобы выявить примеры нормального и аномального развития мозга, а также сделать возможные прогнозы относительно синдрома внезапной смерти новорожденного. «Мы фактически спрашиваем плод: на что ты обращаешь внимание? Адекватно ли действует твоя нервная система?» - говорит Файлер.

Движения плода

Независимо от того, спит или бодрствует человеческий эмбрион, он производит более 50 движений в час, изгибая и растягивая тело, двигая головой и мышцами лица, конечностями, исследуя свое теплое и влажное пространство на ощупь. Хайделайз Альс, кандидат наук, психолог-эволюционист Гарвардского медицинского колледжа, говорит: «Удивительно, сколько тактильных ощущений испытывает эмбрион: он прикасается рукой к лицу, одной рукой к другой руке, соединяет стопы, прикасается стопой к ноге, рукой к пуповине».

Альс уверена, что между условиями жизни недоношенных детей в больницах и условиями, в которых они бы развивались внутриутробно, есть несоответствие. Многие годы она работала над тем, чтобы изменить условия, в которых развиваются недоношенные дети, таким образом, чтобы они могли изгибаться, держать колени вместе и прикасаться руками к предметам, как они делали бы внутри утробы на протяжении еще нескольких недель.

Наряду с этими простыми движениями ДиПетро также отмечает несколько странных действий плода, например, «облизывание стен матки и буквально прогулки по чреве – отталкивание ногами от стенок матки». В отличие от первенцев, второй и следующие дети имеют в распоряжении гораздо больше пространства для этих маневров. После первой беременности матка становится больше, пуповина длиннее, что позволяет плоду свободно двигаться внутри. Второй и следующие дети могут иметь более развитую внутриутробную моторику и быть более активными после рождения, - предполагает ДиПетро.

Плод внимательно наблюдает за движениями матери. «Когда мы наблюдаем за эмбионом на УЗИ, и мать начинает смеяться, мы можем заметить, как он переворачивается вниз головой, «пружинит» на голове, как на трамплине, «бум-бум-бум», - говорит ДиПетро. «Когда мать видит это на экране, она еще сильней начинает смеяться, а эмбрион еще чаще «прыгать». А мы удивляемся, почему взрослея, люди любят кататься на американских горках».

Вкусовые ощущения плода

Причины того, что взрослые люди любят острый перец и пряные приправы, возможно, также связаны с внутриутробным развитием. К 13-15 неделям зачатки вкусовых рецепторов уже выглядят как у взрослых, и врачи знают, что околоплодная жидкость, окружающая эмбрион, на вкус напоминает смесь карри, тмина, чеснока, лука и других специй с материнского стола. Ощущают ли их эмбрионы, еще не выяснено, но ученые обнаружили, что недоношенные дети, рожденные на 33-й неделе, сильнее сосут подслащенную соску, чем простую резиновую.

«В течение последнего триместра плод проглатывает до литра околоплодных вод в день», - отмечает Джули Менелла, кандидат наук, биопсихолог из Центра Монелл, изучающего ощущения, возникающие под действием химических раздражителей, в штате Филадельфия. Она считает, что вкус околоплодных вод может служить «переходным звеном» к вкусу грудного молока, которое также содержит привкус продуктов с материнского стола.

Слуховые ощущения плода

Неясно, ощущает эмбрион вкус или нет, но то, что он слышит, не вызывает сомнений. Появившийся на свет недоношенный ребенок (24-25 недель) реагирует на звуки вокруг него, - говорит Альс, - то есть его слуховой аппарат должен функционировать еще в утробе. Многие беременные отмечают внутри толчки и внезапные удары сразу после того, как захлопнулась дверь, или завелся двигатель автомобиля.

Материнская утроба не является тихим местом, даже если вышеописанные звуки не проникают вовнутрь. Ученые, поместившие гидрофон в матку беременной женщины, уловили с его помощью звуки, похожие на фоновый шум в квартире, - сообщает ДиПьетро. Это звуки, издаваемые при движении крови по сосудам матери, урчание в ее животе и кишечнике, а также тембр ее голоса, «отфильтрованный» через ткани, кости и жидкости, голоса других людей, проходящие сквозь стенки матки. Файфер обнаружил, что сердечный ритм плода замедляется, когда мать говорит, он предположил, что плод не только слышит и узнает звуки, но и успокаивается, слыша их.

Зрительные ощущения плода

Зрение развивается последним. Ребенок, рожденный значительно недоношенным, может видеть свет и формы. Ученые предполагают, что плод обладает той же способностью. Как в утробе нет абсолютной тишины, так и нет абсолютной темноты. Файлер считает: «Возможно, имеется достаточно зрительных раздражителей, проходящих через ткани материнского организма, чтобы плод мог реагировать, когда мать находится в ярко освещенном помещении, как например, при приеме солнечных ванн".

Японские ученые сообщают даже об особых реакциях плода на вспышки света рядом с животом матери. Тем не менее, другие исследователи считают, что подвергать плод (или недоношенного ребенка) воздействию света раньше, чем он будет способен его воспринимать, может быть опасным. Высокая концентрация кислорода в воздухе долгое время считалась причиной нарушений сетчатки у недоношенных детей, в то время как фактически они могли быть вызваны избыточным воздействием света на определенном этапе развития, говорит Альс из Гарварда.

Мозговые клетки шестимесячного плода, рожденного примерно на 14 недель раньше положенного срока, не готовы воспринимать сигналы от глаз, передавать их в отдел головного мозга, отвечающий за зрение, и оттуда в лобные доли, где интегрируется зрительная информация. Когда плод вынужден видеть слишком много и слишком рано, - говорит Альс, - форсированные зрительные ощущения могут привести к аберрациям (отклонениям) в развитии головного мозга.

Познавательная деятельность плода

Наряду со способностью чувствовать, видеть и слышать, плод обладает способностью изучать и запоминать. Эти виды деятельности могут быть рудиментарными, автоматическими и даже вызванными биохимическими реакциями. Например, плод, впервые реагируя на раздражитель, со временем прекращает это делать при регулярном повторении того же раздражителя. Файфер обнаружил, что, реагируя на голос матери, плод демонстрирует примитивный способ запоминания, называемый привыканием.

Но плод проявляет гораздо большие способности. В 80-х годах профессор психологии и кандидат философских наук Энтони Джэймс Ди Каспер с коллегами из университета Гринсборо (штат Северная Каролина) провели исследование, доказавшее, что ребенок может изменять темп сосания груди в зависимости от музыки, звучащей в данный момент в надетых на него наушниках. С помощью этого исследования Ди Касперу удалость показать, что в течение нескольких часов после рождения ребенок уже может отличить голос матери от голоса другого человека, а также сделать предположение о том, что ребенок узнал и запомнил его еще в утробе матери в последние месяцы беременности, хотя не факт, что он сделал это сознательно. Совсем недавно Ди Каспер обнаружил, что новорожденный предпочитает слушать сказки, ранее слышанные им в утробе – «Кот в сапогах» в данном эксперименте, - а не новые истории, рассказанные ему вскоре после рождения.

Но и это еще не все. Новорожденные не только могут отличить речь матери от речи другого человека, - они запоминают и узнают даже мелодику и элементы речи матери. Установлено, что младенцы предпочитают слышать речь матери на родном языке, нежели ее же или речь другого человека на иностранном.

Наблюдая за изменениями сердечного ритма плода, психолог, кандидат наук Жан Пьер Леканю вместе со своими коллегами из Парижа также подтвердили, что ребенок уже в утробе матери различает как тембр голоса, так и элементы речи: он успокаивался при чтении знакомой сказки знакомым голосом, изменение же голоса чтеца или текста сказки уже не вызывали изменений в его поведении.

Плод реагирует на изменение тембра голоса и темпа сказки, а не на определенные слова, - отмечает Файфер, - но вывод тот же: плод может слышать, запоминать и вспоминать услышанные им внутриутробно звуки, и ему (как и всем нам) нравится ощущение комфорта и спокойствия, исходящее от знакомого.

Личность плода

Не секрет, что дети рождаются с определенными отличительными особенностями поведения, которые определяют их темперамент. Но каким образом и на какой стадии внутриутробного развития закладываются особенности поведения плода - является предметом глубоких исследований.

Первое официальное исследование темперамента плода было проведено Ди Пьетро и его коллегами в 1996 году. Они фиксировали сердцебиение и двигательную активность плода 6 раз, начиная с 31-й недели и до рождения, а затем сравнили с аналогичными данными после рождения (с эксперименте были исследованы более 100 детей). В результате было обнаружено следующее: дети, которые были активны еще в утробе матери были более возбудимы после рождения. Те же, которые имели нерегулярный режим сна и бодрствования внутри утробы матери, спали меньше и хуже и после рождения.

«Поведение не начинается с рождения, - говорит Ди Пьетро, - оно начинает складываться задолго до этого и развивается по определенным законам». Одним из наиболее важных факторов, влияющих на развитие, являются окружающие плод условия жизни. По словам Альс из Гарварда, плод получает огромное количество гормонов от матери, поэтому на его хронобиологические ритмы влияют циклы сна и бодрствования матери, ее порядок приема пищи, ее движения.

Гормоны, вырабатываемые матерью под действием стресса, также могут иметь важное значение. Ди Пьетро обнаружил, что чем больше подвержена стрессу будущая мать, тем более активен плод, и тем более восприимчив к раздражителям ребенок. «Наибольшее количество стресса испытывает в период беременности работающая женщина,» - говорит Ди Пьетро, - «В наши дни женщины работают практически до самого дня родов, несмотря на то, что возможные последствия еще не изучены до конца. Так принято в нашей культуре, но я считаю это неразумным».

Альс соглашается с тем, что работа может стать огромным стрессом, но подчеркивает, что гормоны в период беременности помогают блокировать стресс и у матери, и у плода. Индивидуальные реакции на стресс тоже имеют значение. «Беременная женщина, которая решила работать, отличается от женщины, которая решила не работать», - объясняет она.

Она также отличается и от женщины, которая вынуждена работать. Исследования Ди Пьетро показали, что плод малообеспеченной женщины отличается нейроповеденчески – он менее активен, с более слабым сердцебиением, чем плод женщины среднего класса. "Кроме того, малообеспеченная женщина подвержена большему стрессу во время работы, чем женщина среднего класса", - отмечает она. Ди Пьетро предполагает, что несбалансированное питание и проблемы окружающей среды также могут серьезно повлиять на развитие плода у малообеспеченных женщин.

Все стрессы, диеты и токсины, вместе взятые, могут оказать вредное воздействие на умственное развитие. Современные исследования, проведенные биостатистиком, кандидатом наук Берни Дэвлином, в университете Питтсбурга, показали, что гены, возможно, влияют на коэффициент умственного развития гораздо меньше, чем считалось ранее, а также то, что внутриутробные условия развития плода могут оказать существенно большее влияние. «Наши старые представления об условиях, влияющих на плод до его рождения, и о кормлении после рождения требуют пересмотра», - настаивает Ди Пьетро, - «Антенатальные условия развития также определяются матерью».

Будущие родители, которые хотят помочь еще не родившемуся ребенку психически развиваться, должны начать с понимания того, что в антенатальный период развития плод должен быть обеспечен нормальным питанием, не подвергаться стрессу и изолирован от наркотиков. Разные авторы и «специалисты» также советуют регулярно поглаживать живот, беседовать с ним через сложенную трубкой бумагу – «беременный телефон», напевать классические мелодии, и даже светить на живот.

Возникает вопрос, имеет ли какой-то эффект такая стимуляция? Но главное, является ли она безопасной? Те, кто пользуется такими методами, верят, что их дети становятся умнее, общительнее, рождаются с музыкальными способностями, физически более развитыми и социально более адаптированными по сравнению с другими детьми. Ученые, тем не менее, настроены скептически.

«Нет ни одной защищенной научной работы в мире, которая подтвердила бы какой-либо длительный эффект подобной стимуляции», - заявляет Файлер, - «Поскольку никто не может четко сказать, когда плод бодрствует, то поглаживание живота или разговоры через спикер могут нарушить естественный сон. Никто не считает, что такие поглаживания или ощупывания, а также прикладывания различных устройств для говорения к уху необходимы новорожденному младенцу в кроватке, так зачем они нужны плоду?»

Альс подчеркивает еще больше: "Я уверена, что прикосновения, тряски и другая специальная стимуляция плода может изменить ход его развития, и еще все, что влияет на развитие мозга, имеет свою цену.»

Нежные разговоры с плодом, тем не менее, считаются малоопасными. Файфер считает, такой вид взаимодействия с плодом может помочь как родителям, так и плоду. «Думая о Вашем плоде, разговаривая с ним, предлагая вашему супругу пообщаться с ним, Вы помогаете себе подготовиться к появлению нового создания, которое войдет в Вашу жизнь и перевернет ее с ног на голову, - говорит он, - и в конце концов перестанет быть чем-то грандиозным.

Джанет Л. Хопсон

"Современная психология", октябрь 1998 года