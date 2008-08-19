Самые волнительные полосочки: тесты на беременность

В настоящее время в любой аптеке вы сможете найти множество тестов на беременность от различных производителей. Но, несмотря на кажущееся разнообразие принцип действия всех тестов одинаков – все они основаны на определении гормона хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) в моче. Различная достоверность разных тестов объясняется только разными реактивами.

ХГЧ начинает вырабатываться плодными оболочками с 7-8 суток беременности, достаточной для аптечного теста концентрации он достигает не ранее, чем к 10м суткам после оплодотворения. Оплодотворение яйцеклетки обычно происходит примерно через 3 дня после овуляции, прибавим 10 дней до наступления диагностической концентрации, таким образом, обычно тест может показать беременность через 13 дней после овуляции, то есть в первый день ожидаемой менструации или на 1-2 дня раньше.

При правильном использовании достоверность теста достигает около 98%.

Инструкция по применению

Несмотря на кажущуюся простоту использования, применение тестов от различных производителей имеет свои нюансы, поэтому перед применением ознакомьтесь с инструкцией (например, некоторые тесты нужно подержать в емкости с мочой, а другие достаточно подставить под струю мочи, для одних нужна первая порция мочи, для других последняя, для третьих - средняя).

В большинстве случаев для теста лучше использовать утреннюю мочу, так как во-первых она более концентрирована, во вторых уровень гормона выше в утренние часы.

На тесте имеются 2 полоски, одна из которых «контрольная» и должна проявиться в любом случае. Если «контрольная» полоска не окрасилась, значит тест дефектный (обычно контрольная полоска располагается сверху).

Если тест требуется опустить в емкость с мочой, проследите за тем, чтобы опустить его до определенного уровня, обозначенного линией над стрелками. Для большинства тестов достаточно подержать полоску в моче 20-30 секунд.

К реакционной зоне теста нельзя прикасаться руками. До проведения теста на него не должна попадать влага или грязь.

Оценивать результаты нужно в среднем через 3-5 минут (но не более 10 минут). Обычно первая полоска проявляется сразу же, а вторая (если вы беременны) через некоторое время. Даже бледную вторую полоску следует оценивать как положительный результат. Если вторая полоска появилась позже, чем через 10 минут тест нельзя считать положительным.

Покупая тест, обязательно обратите внимание на срок годности. Просроченный тест может показывать как ложноотрицательные, так и ложноположительные результаты.

Помните, что тест показывает положительный результат как при нормальной беременности, так и в случае внематочной беременности. Диагностировать внематочную беременность с помощью теста невозможно.

Покупать тесты нужно только в аптеке!!!

Виды тестов на беременность

В настоящее время существует три вида тестов на беременность: обычная тест-полоска (тесты первого поколения), планшетные тесты и струйные тесты.

Тесты первого поколения до сих пор наиболее распространены из-за низкой стоимости. Это тесты, которые требуется опускать в емкость с мочой. Главным достоинством такого теста является цена (около 30 рублей). Недостатком является то, что если опустить тест ниже нужной отметки или подержать меньше или больше, чем требуется по инструкции, тест может выдать ложноотрицательный результат. Во многих странах от таких тестов уже отказались.

Планшетные тесты выглядят, как вытянутая пластмассовая коробочка с двумя окошками. В первое окошко нужно капнуть несколько капель мочи (в упаковке для этого имеется пипетка), во втором появится результат. Тесты несколько удобнее в использовании, чем тест-полоски, но и стоят подороже (около 100р.).

Самыми современными являются струйные тесты. Такой тест достаточно подставить под струю мочи во время мочеиспускания. Эти тесты наиболее чувствительны, поэтому они считаются наиболее достоверными. Использовать такой тест можно в любое время суток.

Наиболее известные производители (Frautest, Evitest) выпускают несколько видов тестов, чтобы каждая женщина могла выбрать наиболее удобный для нее вариант.

Причины ложных результатов

Достаточно часто причиной ложного результата является неправильное проведение теста или использование теста с истекшим сроком годности.

В некоторых случаях на ранних сроках концентрация ХГЧ может быть слишком низкая (у некоторых женщин оплодотворение яйцеклетки происходит позже, поэтому и диагностическая концентрация ХГЧ наступает позднее), тест не может его определить и выдает отрицательный результат. Поэтому рекомендуется тест через 2-3 дня повторить (некоторые производители для удобства продают по две тест-полоски в упаковке). За 48 часов концентрация ХГЧ увеличивается вдвое. Лучше использовать тесты разных производителей.

Ложноотрицательный результат бывает у женщин с заболеваниями почек, так как при этом нарушается почечная фильтрация и выведение из организма с мочой продуктов обмена, в том числе и гормона ХГЧ. Нарушение почечной фильтрации может быть также при сердечной недостаточности, артериальной гипертензии, атеросклерозе аорты.

При внематочной беременности тест может показывать положительный результат с опозданием, так как концентрация ХГЧ при внематочной беременности ниже и позже достигает достаточного для теста уровня.

При угрозе выкидыша уровень ХГЧ также снижен, поэтому может быть отрицательный результат. Отрицательный результат после положительного может быть первым признаком замершей беременности. Однако в течение нескольких дней после прерывания беременности тест может оставаться положительным. После искусственного аборта тест в течение нескольких дней также может показывать положительный результат.

Ложноположительные результаты бывают гораздо реже, чем ложноотрицательные. Ложноположительный результат может быть, если вы применяли препараты, содержащие ХГЧ (они назначаются с целью индукции овуляции). В этом случае тест нужно проводить не ранее чем через 14 дней после приема препарата. Вторая причина ложноположительных результатов - это опухоль, продуцирующая ХГЧ – хорионэпителиома или пузырный занос.

В некачественных тестах на тесте вместо второй полоски могут образовываться расплывчатые пятна, которые принимаются за ложноположительный результат (такие тесты обычно не имеют даже названия, могут стоить от 7р.)

Алкоголь, усталость, стрессы, лактация, прием лекарственных препаратов (в том числе противозачаточных таблеток и постинора) на результаты теста не влияют. Исключением являются только препараты, содержащие ХГЧ (прегнил, профази).

Помните, что тест поможет вам определить только наличие беременности, но ничего не скажет о том, нормально ли она протекает. Поэтому проведение теста ни в коем случае не должно заменять визит к врачу.