Различные методики планирования пола ребенка

Во все времена люди пытались оказать влияние на природу и родить ребенка определенного пола, чаще всего мальчика. Попытки эти в пятидесяти процентах случаев оказывались «успешными». Позже было доказано, что это и есть естественное распределение полов. Природа оказалась хитрее человека.

Отметим для начала, что тема эта в последнее время чрезвычайно популярна. Ма ло найдется средств массовой информации, которые обошли ее своим вниманием. В Интернете существует не один десяток сайтов, где всем желающим за «небольшое вознаграждение» обещают «достаточно надежную» (от 50 до 99% попадания) методи ку расчета пола будущего наследника. Попытаемся хоть как-то систематизировать накопленную информацию.

Существуют два подхода к этой проблеме. Именно подхода, а не метода, хотя в популярной литературе они так и называются. Итак, естественный подход к планированию пола, то есть без использования медикаментов и специальных методов. В рамках этого подхода предлагается множество идей.

Целенаправленная диета способствует рождению мальчика или девочки. Мысль стара как мир, а количество предлагаемых диет не поддается исчислению. Правда, есть «разночтения» — к примеру, в разных диетах употреблять шоколад предлагается как тем, кто хочет мальчика, так и желающим произвести на свет девочку. Это несколько подрывает доверие к данной методике.

Соотношение женского цикла и цикла Луны.

Существуют шесть мужских и шесть женских созвездий (знаков зодиака), которые пересекает Луна в течение своего 29-суточного цикла (в каждом созвездии Луна нахо дится около 2,5 суток). Если к моменту зачатия луна находится в женском знаке зодиа ка, то будет девочка, если в мужском — то мальчик. В принципе, некоторые статистические данные это подтверждают, но их по ка недостаточно, чтобы признать этот подход научным. Расчеты осложняются необ ходимостью точно знать время овуляции, а также не только день, но и час рождения женщины, иначе вероятность ошибки велика настолько, что игра не стоит свеч.

Зависимость пола ребенка от характера матери.

«Сильные женщины рожают мальчиков». В этом варианте характер женщины оказывает решающее влияние на пол ее ребенка. Чем решительнее и энергичнее женщина, тем больше вероятность того, что она родит сына. У женщин с покладистым, мягким характером, напротив, скорее всего, родится дочь. Данный факт объясняется влиянием гормонов. В организме женщины-лидера, видимо, содержится большее количество мужского гормона тестостерона. Это, в свою очередь, может воздействовать на оболочку яйцеклетки или на слизистую оболочку матки, так что преимущественно пропускаются сперматозоиды с Y-хромосомами или же лучше имплантируются оплодотворенные «мальчиковые» яйцеклетки.

Зависимость пола малыша от степени желания матери или отца.

Здесь идей много, и разных, порой исходящих из одной предпосылки, но прямо противоположных по прогнозу. Во-первых, если в момент зачатия страсть сильнее у женщины, то будет девочка, если у мужчины — то мальчик. Это объясняется соответствующим гормональным выбросом. По другой теории получается, что женская страстность и рождение девочки — несовместимые вещи. Предполагается, что у женщины во время оргазма происходит выброс щелочи, который хотя и не совсем нейтрализует сперматозоиды с женскими хромосомами, однако благоприятствует сперматозоидам с мужскими хромосомами.

таблица 1

Другая методика основана на связи пола родившегося ребенка с особенностями сексуального поведения его родителей.

Так периоды воздержания способствуют рождению девочек, а при «частых» половых актах чаще на свет появляются мальчики. На этом методе основана работа кабинета планирования семьи Юрия Жаркова Лечебно-оздоровительного центра МЗ РФ. Естественно, понятия «частота» и «редкость» рассматриваются в зависимости от биологических свойств мужского и женского организма индивидуально. Результат обеспечивается половой активностью мужчины, а точнее — частотой его половых актов за определенный промежуток времени. При их интенсивности высока вероятность рождения мальчика. Если же супруги длительное время будут воздерживаться, скорее всего, у них родится девочка. Мужчина воздерживается от соитий, сперма не выделяется. В организме предположительно вырабатываются два вида антител: к сперматозоидам, несущим хромосому Х и особенно хромосому Y. Получается, что если мужчина «постится», у его Х-сперматозоидов больше шансов проникнуть в организм женщины, так как Y-сперматозоиды блокируются антителами. Таким образом, после воздержания родители, скорее всего, «получат» девочку. Но при этом авторы методики рекомендуют сесть на определенную диету и попить специальные сборы лекарственных трав. Опять же делается оговорка, что родители не должны настраиваться на определенный результат, чтобы в случае неудачи «не нанести вред ребенку». Как сказано выше, щелочная среда более благоприятна для мужских сперматозоидов, а кислая — для женских. Идея состоит в том, чтобы создавать эту среду искусственно. Предлагается спринцевание специальным раствором, который перед предполагаемым зачатием впрыскивается во влагалище. Проблема только одна — где взять такой раствор, который обеспечит хотя бы относительный успех. Пока таких чудодейственных растворов нет; другие сопутствующие факторы могут свести на нет все усилия.

Зависимость пола от степени социальной и успешности родителей.

Чем выше у родителей социально-экономический статус, тем больше вероятность рождения мальчика. По статистике, в королевских и аристократических семьях, а также в кланах американских президентов рождается больше сыновей, чем дочерей. Но психологи утверждают, что действует иная закономерность. Она связана с тем, что в «статистику» попадают лишь те династии, которые долго остаются на виду. Просто сыновья, как правило, успешнее и социально заметнее дочерей, а потому кажется, что их рождается больше в социально успешной семье. Кроме того, дочери, выходя замуж, обычно меняют фамилии и становятся частью других семейных кланов. Все же, основываясь на статистических данных, можно рекомендовать страждущим иметь сына создавать брачные союзы с представителями элиты: авось получится.

Соотношение возраста матери в момент зачатия и времени года влияет на пол ребенка (древнекитайский метод).

Существует так называемая «Древнекитайская таблица определения пола будущего ребенка» (табл.1). По утверждению сайтов, ее публикующих, а таких в сети набе рется пара десятков, она «гарантирует 99% ную точность». Таблица была спрятана в храме около Пекина 700 лет назад. В настоящее время оригинал находится в Институте наук в Пекине. Пользоваться таблицей просто — нужно совместить возраст матери во время зачатия (вертикаль) с месяцем зачатия (горизонталь). (Ж — женский пол; М — мужской пол) Но простой опрос посетителей одного из сайтов показал, что данные таблицы сошлись в соотношении 50х50% плюс минус 2%. Что, в принципе, соответствует естественному равновесию между полами, существующему в природе без всяких таблиц. То же самое показал и мини-опрос родителей на детской площадке.

таблица 2

Соотношение месяцев рождения матери и отца определяет пол ребенка (японский метод)(табл.2). Пример: муж родился в июне, а жена в октябре. Для этого случая по таблице 2 на пересечении месяца рождения жены и месяца рождения мужа находим цифру 6, которая соответствует номеру столбца в таблице 3. Затем по графику определяем месяц, наиболее благоприятный для зачатия мальчика (октябрь) или девочки (август).

Соотношение возрастов родителей влияет на пол ребенка. Согласно статистическим исследованиям британских ученых, а также историческим данным в браке, где муж старше жены, значительно более вероятно рождение первенца-мальчика, а в семье, где жена старше мужа, ситуация обратная — первой имеет больше шансов родиться девочка. Эта закономерность распространяется только на первенцев. Так что мужчинам, страстно желающим иметь сына, следует выбирать себе молодую жену, а женщинам, мечтающим о дочери, имеет смысл искать отца своему ребенку среди мужчин, младших по возрасту. Попытки объяснить этот феномен с точки зрения науки пока остаются неудовлетворительными. Возможно, та или иная разница в возрасте приводит к большей частоте ранних выкидышей эмбрионов соответствующего пола.

Зависимость пола от цикла крови матери и отца.

Кроме того, существует методика расчета пола ребенка по возрасту отца и матери на момент зачатия, основанная на «циклах обновления крови», которое, как предполагается, происходит у женщины раз в 3 года, а у мужчины раз в 4 года. Если в течение жизни у кандидата в родители была другая кровопотеря (операция, роды, донорство), расчет ведется от нее. Чья кровь «новее» на момент зачатия, такой и родится ребенок. Существуют разночтения и здесь: изначальный расчет «обновленческих» циклов предлагается отсчитывать то от рождения будущих отца и матери, то от момента их зачатия. Так что всяких «а если...» и в данном случае возникает предостаточно.

таблица 3

Планирование пола с использованием срока овуляции, пожалуй, единственная идея, достойная называться методом планирования, поскольку имеет под собой достаточно серьезную научную основу.

Во-первых, в течение тридцати лет в разных странах проводились исследования с целью изучения зависимости между днем соития (до, в день или после овуляции) и полом ребенка. При половой близости в день овуляции наблюдался больший процент рождения мальчиков, а при контакте за 4—6 дней до или через 2—4 дня после овуляции увеличивалась вероятность рождения девочки. Исследования и статистические данные позволяют предположить, что сперматозоиды, имеющие набор хромосом ХХ (обеспечивающий зачатие девочки) менее подвижны, но более жизнестойки, а сперматозоиды с хромосомами ХY (дающие зачатие мальчика) — более активны, но живут меньше.

Во-вторых, авторы методики честно предупреждают, что вероятность зачатия мальчика увеличивается с 50 до 70%.

Таким образом, основная задача состоит в как можно более точном определении дня овуляции. Для этого существуют несколько методов, применимых в домашних условиях, все они дают лишь приблизительные результаты, но путем совместного использования нескольких методов одновременно можно добиться лучших результатов.

Календарный метод.

Овуляция наступает примерно в середине идеального цикла (28 дней). Если цикл больше или меньше или не является регулярным, расчеты усложняются или становятся приблизительными. Таким образом, метод лучше использовать в сочетании с другими.

Измерение базальной температуры. Базальная температура — это температура тела в состоянии покоя. В начале цикла температура у большинства женщин держится на уровне ниже 37°С. Сразу после овуляции (примерно через сутки) температура повышается и остается повышенной по сравнению с первой половиной цикла почти до менструации. Подъем температуры вызывается гормоном желтого тела — прогестероном. Разница между температурой до и после подъема составляет примерно 0,2— 0,5 °С. Так она держится с течение 11—16 дней, что составляет продолжительность второй фазы менструального цикла. Измерение базальной температуры производят одним и тем же медицинским термометром, утром, непосредственно после пробуждения, не вставая с постели. Измерение необходимо проводить в одно и то же время, вводя термометр на глубину 4—5 см. Данные измерения температуры наносят на график, по вертикальной оси которого откладывается температура, а по горизонтальной — день менструального цикла. У многих женщин при тщательном ведении графика базальной температуры можно выявить, что перед подъемом температуры наблюдается короткий ее спад. По этому методу моментом овуляции считается 12 до повышения базальной температуры или между спадом и началом ее подъема. Для использования данного метода для планирования пола необходимо заранее, в течение нескольких месяцев строить графики базальной температуры, анализ которых даст возможность в следующих циклах точнее предсказывать день овуляции. Следует также иметь в виду, что есть многие посторонние факторы, которые могут помешать точному определению базальной температуры: болезнь, нарушения сна, лекарства, сильные эмоции, даже пища, напитки и изменение окружающей среды.

Еще одним методом косвенного определения дня овуляции является наблюдение за выделением слизи из канала шейки матки. Максимальное выделение слизи связано с резким повышением уровня эстрогенов и совпадает с моментом овуляции.

Одним из наиболее информативных методов определения дня овуляции является использование специальных домашних тестов для определения уровня лютеинизирующего гормона (ЛГ) в моче. Овуляция происходит примерно через 16 — 28 часов после первого положительного результата анализа. Тесты начинают проводить два раза в день, за пять-шесть дней до предполагаемой овуляции. Определение прекращают после того, как получат первый положительный результат. Для контроля можно сразу же провести еще один тест. Наиболее удобно и информативно использование тестов на ЛГ совместно с измерением базальной температуры.

Еще, согласно статистике, у вас больше шансов родить мальчика, если вы планируете родить первый раз или вам не больше двадцати лет. Говорят, существует также и генетическая предрасположенность к ребенку того или иного пола. А если углубиться в народные приметы, то если в ночь зачатия под подушкой лежал топор — родится девочка, молоток — мальчик.

Искусственные методы планирования Этот подход к проблеме — чисто медицинский, поскольку возможен только при экстракорпоральном оплодотворении (когда яйцеклетка извлекается из организма матери, а сперма берется у отца и все дальнейшие манипуляции проводятся «в пробирке»; оплодотворенная яйцеклетка, или эмбрион человека, подсаживается в матку), или искусственной инсеминации (сперма помещается в матку через зонд, оплодотворение происходит естественным путем), или же требует сложных медико-генетических исследований эмбриона в матке.

Отбор может происходить либо на стадии сперматозоида, либо на стадии яйцеклетки.

Тем не менее даже за границей эти методы применяются почти исключительно по медицинским показаниям. В некоторых странах законодательно запрещено сортировать сперму в целях планирования пола. В России, поми- мо вышесказанного, для продвижения этих методов отсутствует материально-техническая база. И еще: все эти сложные, утомительные процедуры не лучшим образом отражаются на здоровье, особенно женском.