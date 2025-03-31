Аквааэробика для беременных в Екатеринбурге

Аквааэробика – вид спорта, который идеально подойдёт для беременных, а иногда это единственно возможная альтернатива спортивным нагрузкам в интересном положении.

Рассказываем, где беременным женщинам в Екатеринбурге можно позаниматься аквааэробикой.

1. Мамин клуб

г. Екатеринбург, ул. Мира, 44б

Небольшой бассейн 4х12 метров. Максимальное число занимающихся – 5 человек.

Разовое посещение – 1225 руб., абонемент на 5 занятий стоит 5 055 руб. (действует 3 месяца).

Для посещения бассейна необходима справка от акушера-гинеколога, мазок на флору и осмотр кожных покровов.

2. Бассейн Детской больницы №11

г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, 17

Размер бассейна 5,2х12,6 м. Глубина 0,9-1,25 м. Максимальное число занимающихся – 10 человек.

Разовое посещение – 750 руб., абонемент на 4 занятия стоит 2 200 руб.

Для посещения бассейна необходима флюорография, соскоб на наличие энтеробиоза или гименолепидоза, осмотр гинеколога с результатами мазка.

3. Бассейн Детской поликлиники № 5

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 126

Размер бассейна 3,8х11,9 м. Глубина 0,9-1,1 м. Максимальное число занимающихся – 10 человек.

Разовое занятие 780 руб. Абонемент на 4 занятия – 2 800 руб., на 6 занятий – 3 900 руб.

Для посещения бассейна необходима обменная карта и анализ на энтеробиоз.

4. Бассейн «Олимпиец»

г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 80

Обычный бассейн длиной 25 метров.

Разовое занятие – 950 руб. Абонемент на 4 занятий 3 500 руб.

Для посещения бассейна необходима обменная карта.

5. Бассейн «Калининец»

г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 48

Занятия по аквааэробике проходят в маленьком бассейне оздоровительного комплекса 4х12 метров, глубина 1,25-1,6 м. Максимальная вместимость 13 человек.

Разовое занятие –800 руб. Абонемент на 4 занятие – 3 000 руб.

Для посещения бассейна иметь медицинскую справку о том, что занятия в бассейне вам не противопоказаны по состоянию здоровья, и вы не являетесь носителем инфекции.

6. Центр «Аквасказка»

г. Екатеринбург, ул. Готвальда, 6/4

Занятия по аквааэробике проходят бассейне 4х6 метров, глубина 1,3 м. Максимальная вместимость 5 человек.

Разовое занятие –1400 руб. Абонемент на 4 занятие – 2 800 руб.

Для посещения бассейна иметь медицинскую справку от гинеколога, что занятия в бассейне вам не противопоказаны по состоянию здоровья.