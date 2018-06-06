Боли в животе во время беременности
Во время беременности животик будущей мамы становится объектом пристального внимания и заботы. Появляются новые ощущения или даже боли в животе, способные напугать женщину. Как отличить неопасные боли от опасных? В каком случае нужно немедленно обращаться к врачу? Когда и как можно самостоятельно себе помочь?
В данной статье поговорим о болях в животе, которые могут быть неопасными для беременной, и о болях, угрожающими здоровью. Что нужно делать при перечисленных симптомах и в каких случаях обращаться к врачу.
Чаще всего незнакомые и/или болезненные ощущения не страшны. Однако иногда они свидетельствуют о неблагополучном течении беременности или проблемах со здоровьем у матери. Тогда требуется срочно обратиться к врачам.
Неопасные боли в животе
Связаны с физиологическими изменениями в организме беременной, не несут угрозы ни малышу, ни маме.
Синдром круглой связки
Матка внутри живота находится в подвешенном состоянии, удерживаясь между подвздошными костями при помощи двух круглых связок и мягких тканей.
Под воздействием гормонов беременности и по мере увеличения матки в размерах, связки размягчаются и растягиваются. Для некоторых женщин изменения проходят незаметно и их ничего не беспокоит. Другие ощущают периодические тянущие боли внизу живота (по бокам, чаще — справа) или покалывание.
Спровоцировать возникновение болей может резкое движение, кашель, смех или чихание.
Обычно боли появляются во II триместре, после
Что делать?
При болях медленно поменяйте положение тела. Если вы до этого стояли, присядьте, если сидели, встаньте и немного походите. Прилягте на тот бок, который меньше болит — понизится давление на связку. Полежите в тёплой ванне или примите тёплый душ (вода не должна быть горячей!).
Чтобы не допустить появления болей, старайтесь больше отдыхать, двигаться плавно и не менять резко положение тела. Носите бандаж для беременных.
Тянущие боли в животе и мышцах
Начиная со второй половины беременности:
* мышцы живота растягиваются;
* за счет значительного увеличения матки в размерах смещаются внутренние органы (больше всего кишечник).
Изменения сопровождаются неприятными и невыраженными болезненными ощущениями.
Что делать?
Старайтесь чаще и дольше отдыхать, носите бандаж для беременных.
«Шалит» мамин кишечник
Под воздействием гормонов беременности кишечник работает медленно, а продвижение пищи по нему замедляется. По этой причине возможно перерастяжение отдельных его участков.
Сдавление растущей маткой петель кишечника также способствует задержке пищи и усилению процессов брожения.
Проявляется тянущими болями, вздутием и дискомфортом в области живота.
Что делать?
Воздержаться или ограничить употребление продуктов, вызывающих повышенное газообразование: бобовые, свежая выпечка, кондитерские изделия,
Добавить в рацион продукты с содержанием органических кислот, улучшающих перистальтику кишечника: курага, чернослив.
Питаться часто и небольшими порциями, чтобы не перегружать кишечник. Нельзя ходить голодной или переедать.
Включать в рацион продукты, содержащие клетчатку: сырые овощи и фрукты, отруби, цельно зерновой или ржаной хлеб и др.
Негативно влияют на работу кишечника рафинированные продукты, жирная и сладкая пища,
«Тренировочные» схватки или схватки
Брекстона-Хикса
Могут ощущаться женщиной, начиная с
Появляются безболезненные или умеренно болезненные тянущие ощущения в животе и/или в пояснице. Ложные схватки редкие и нерегулярные — в отличие от предвестников родов и родовых схваток. Сокращения могут длиться около одной минуты и повторятся через 4–5 часов.
Что делать?
Ложные схватки продолжаются недолго и проходят самостоятельно. Теплая ванна или неспешная прогулка помогут быстрее избавиться от неприятных ощущений.
Беременность и малыш — в опасности!
Ситуаций много, но мы поговорим о тех, которые наиболее часто встречающихся.
Угроза преждевременного прерывания беременности
Может возникнуть на любом сроке: до 22 недель — выкидыш, после 22 недель — преждевременные роды.
На начальном этапе появляются тянущие боли внизу живота — обычно по центру над лобком. По ощущениям — похоже на менструальные боли. Характер болей может измениться: стать схваткообразными и повторяющимися с определённой периодичностью.
Боли могут сопровождаться слизистыми или кровянистыми выделениями из половых путей, частым мочеиспусканием.
Трудность заключается в том, что не всегда легко отличить проявления преждевременных родов или выкидыша от физиологичных состояний. Необходимо обратиться к врачу как можно скорее.
Повышенный тонус матки
Не всегда является признаком неблагополучия. Сокращение мышечных волокон матки — естественное состояние, помогающее сохранить беременность. Такой тонус обычно проходит быстро и самостоятельно.
Когда тонус матки — норма? Сокращения матки безболезненны, вызывают лишь неприятные ощущения.
Тонус матки опасен и требует лечения. Сокращения болезненные, матка становится «колом», живот и/или поясница болит/тянет как при менструации. Тонус может привести к преждевременному прерыванию беременности или угрожать состоянию малыша.
Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты
Проявления зависят от месторасположения и степени отслойки.
Небольшой участок
Невыраженные тянущие боли на стороне отслойки. Общее самочувствие женщины обычно не нарушается. Кровянистые выделения из влагалища необильные, матка умеренно напряжена.
Большой участок
Выраженные боли в животе и пояснице (могут напоминать потуги), на стороне отслойки живот как бы выпячивается вперед. Кровянистые выделения из половых путей обильные — развивается кровотечение.
Что делать при опасных ситуациях?
Срочно обратиться к врачу при появлении первых тревожных симптомов!
Самолечение и промедление недопустимо. Высок риск развития угрожающих состояний для жизни мамы и малыша!
Для диагностики проводится УЗИ внутренних органов и расширенное обследование. В зависимости от выявленных изменений доктор определяется с тактикой лечения.
Мамино здоровье — под угрозой!
В организме будущей мамы происходят изменения, направленные на вынашивание беременности. Одновременно создаются предпосылки для развития заболеваний органов брюшной полости.
Что меняется?
Под воздействием гормонов снижается двигательная активность кишечника, протоков желчного пузыря и поджелудочной железы. Содержимое этих органов застаивается.
Несколько подавлена работа иммунной системы — необходимое условие для вынашивания беременности, чтобы мамин организм не отторгал плод.
Застой и сниженный иммунитет способствуют развитию воспаления и размножению
Где таится опасность?
Вместе с внутренними органами смещается и большой сальник, призванный ограничивать воспаление в брюшной полости. Возникший воспалительный процесс может быстро распространиться на близлежащие органы. Развивается перитонит/воспаление брюшины — тонкой пленки, покрывающей все внутренние органы и стенки брюшной полости.
При смещении внутренних органов месторасположение болей может меняться по сравнению с типичными проявлениями заболеваний.
Острый аппендицит — воспаление червеобразного отростка
Аппендикс находится в правой нижней части живота, но с увеличением срока беременности он постепенно смещается в верхние отделы живота.
Заболевание начинается с внезапной и резкой боли в животе, но затем боль становится ноющей и перемещается туда, где находится аппендикс. В положении на правом боку боль усиливается — вследствие давления беременной матки на воспаленный червеобразный отросток.
Часто боль сопровождается тошнотой и рвотой, повышением температуры тела.
При неоказании своевременной медицинской помощи развивается перитонит: температура тела нарастает, боль в животе усиливается, рвота не приносит облечения.
Холецистит — воспаление желчного пузыря
Характерны боли и чувство тяжести справа под ребром. При шевелениях плода боли могут усиливаться.
Часто возникает горечь во рту, изжога, тошнота и/или рвота, отрыжка воздухом, вздутие живота.
При остром холецистите (приступе) боли схваткообразные. Приступ может быть спровоцирован тряской во время езды или погрешностями в питании (употребление жирной, жареной и/или жирной пищи).
При хроническом холецистите боли тупые и ноющие, периодически усиливающиеся и утихающие.
Панкреатит — воспаление поджелудочной железы
Боль располагается в верхней части живота (подложечной области, правом или левом подреберье). Может быть опоясывающей, охватывая не только живот, но область спины. Нередко сопровождается тошнотой/рвотой, нарушением стула (чаще поносом).
Острый панкреатит: боль сильная, резкая схваткообразная или пульсирующая.
Хронический панкреатит: боль ноющая, усиливающаяся при погрешностях в питании.
Цистит — воспаление мочевого пузыря
Острый цистит
Боль режущая, сочетающаяся с учащенным мочеиспусканием и выделением мочи небольшими порциями. Часто возникают ложные позывы на мочеиспускание.
Хронический цистит
Боль тянущая, усиливающаяся при наполнении мочевого пузыря и достигающая наибольшей интенсивности в конце мочеиспускания. Характерна тяжесть внизу живота — прямо над лобком.
Пищевые отравления
Вызываются болезнетворными микроорганизмами, попадающими в организм с некачественной пищей, загрязнённой водой или через грязные руки.
Появляются тянущие или схваткообразные боли в животе, обычно располагающиеся вокруг пупка. Нередко они сопровождаются жидким стулом, тошнотой/рвотой, повышением температуры тела.
Что делать?
При любых болях в животе всегда обращаться к врачу!
Для диагностики заболеваний выполняется УЗИ внутренних органов, общие анализы крови и мочи, а также другие исследования в зависимости от беспокоящих симптомов.
Опасные ситуации с болями в животе во время беременности встречаются нечасто, но почти все они несут угрозу для мамы и малыша. Чтобы избежать беды, своевременно обращайтесь к докторам. Даже если тревога окажется ложной, дополнительная консультация не помешает. Лучше перебдеть, чем недобдеть.
Автор: Корецкая Валентина Петровна,
педиатр,