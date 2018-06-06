Боли в животе во время беременности

Во время беременности животик будущей мамы становится объектом пристального внимания и заботы. Появляются новые ощущения или даже боли в животе, способные напугать женщину. Как отличить неопасные боли от опасных? В каком случае нужно немедленно обращаться к врачу? Когда и как можно самостоятельно себе помочь?

В данной статье поговорим о болях в животе, которые могут быть неопасными для беременной, и о болях, угрожающими здоровью. Что нужно делать при перечисленных симптомах и в каких случаях обращаться к врачу.

Чаще всего незнакомые и/или болезненные ощущения не страшны. Однако иногда они свидетельствуют о неблагополучном течении беременности или проблемах со здоровьем у матери. Тогда требуется срочно обратиться к врачам.

Неопасные боли в животе

Связаны с физиологическими изменениями в организме беременной, не несут угрозы ни малышу, ни маме.

Синдром круглой связки

Матка внутри живота находится в подвешенном состоянии, удерживаясь между подвздошными костями при помощи двух круглых связок и мягких тканей.

Под воздействием гормонов беременности и по мере увеличения матки в размерах, связки размягчаются и растягиваются. Для некоторых женщин изменения проходят незаметно и их ничего не беспокоит. Другие ощущают периодические тянущие боли внизу живота (по бокам, чаще — справа) или покалывание.

Спровоцировать возникновение болей может резкое движение, кашель, смех или чихание.

Обычно боли появляются во II триместре, после 24-ой недели они исчезают или значительно уменьшаются.

Что делать?

При болях медленно поменяйте положение тела. Если вы до этого стояли, присядьте, если сидели, встаньте и немного походите. Прилягте на тот бок, который меньше болит — понизится давление на связку. Полежите в тёплой ванне или примите тёплый душ (вода не должна быть горячей!).

Чтобы не допустить появления болей, старайтесь больше отдыхать, двигаться плавно и не менять резко положение тела. Носите бандаж для беременных.

График посещения гинеколога, проведения УЗИ, сдачи анализов по неделям во время беременности Плановые медицинские осмотры во время беременности: анализы, обследования, посещения специалистов по неделям беременности. Информация приведена в виде удобных «шпаргалок», в которые можно заглянуть в любой момент. Читать дальше

Тянущие боли в животе и мышцах

Начиная со второй половины беременности:

* мышцы живота растягиваются;

* за счет значительного увеличения матки в размерах смещаются внутренние органы (больше всего кишечник).

Изменения сопровождаются неприятными и невыраженными болезненными ощущениями.

Что делать?

Старайтесь чаще и дольше отдыхать, носите бандаж для беременных.

«Шалит» мамин кишечник

Под воздействием гормонов беременности кишечник работает медленно, а продвижение пищи по нему замедляется. По этой причине возможно перерастяжение отдельных его участков.

Сдавление растущей маткой петель кишечника также способствует задержке пищи и усилению процессов брожения.

Проявляется тянущими болями, вздутием и дискомфортом в области живота.

Что делать?

Воздержаться или ограничить употребление продуктов, вызывающих повышенное газообразование: бобовые, свежая выпечка, кондитерские изделия, фаст-фуд , белокочанная капуста и др.

Добавить в рацион продукты с содержанием органических кислот, улучшающих перистальтику кишечника: курага, чернослив.

Питаться часто и небольшими порциями, чтобы не перегружать кишечник. Нельзя ходить голодной или переедать.

Включать в рацион продукты, содержащие клетчатку: сырые овощи и фрукты, отруби, цельно зерновой или ржаной хлеб и др.

Негативно влияют на работу кишечника рафинированные продукты, жирная и сладкая пища, фаст-фуд .

«Тренировочные» схватки или схватки Брекстона-Хикса

Могут ощущаться женщиной, начиная с 20-ой недели беременности. Не несут опасности, не приводят к раскрытию шейки матки и началу родов.

Появляются безболезненные или умеренно болезненные тянущие ощущения в животе и/или в пояснице. Ложные схватки редкие и нерегулярные — в отличие от предвестников родов и родовых схваток. Сокращения могут длиться около одной минуты и повторятся через 4–5 часов.

Что делать?

Ложные схватки продолжаются недолго и проходят самостоятельно. Теплая ванна или неспешная прогулка помогут быстрее избавиться от неприятных ощущений.

Можно ли заниматься сексом во время беременности Современные врачи акушеры-гинекологи не запрещают, а напротив — рекомендуют будущим мамам продолжать сексуальные отношения с партнёром, ведь при физиологически протекающей беременности для этого нет противопоказаний. Читать дальше

Беременность и малыш — в опасности!

Ситуаций много, но мы поговорим о тех, которые наиболее часто встречающихся.

Угроза преждевременного прерывания беременности

Может возникнуть на любом сроке: до 22 недель — выкидыш, после 22 недель — преждевременные роды.

На начальном этапе появляются тянущие боли внизу живота — обычно по центру над лобком. По ощущениям — похоже на менструальные боли. Характер болей может измениться: стать схваткообразными и повторяющимися с определённой периодичностью.

Боли могут сопровождаться слизистыми или кровянистыми выделениями из половых путей, частым мочеиспусканием.

Трудность заключается в том, что не всегда легко отличить проявления преждевременных родов или выкидыша от физиологичных состояний. Необходимо обратиться к врачу как можно скорее.

Повышенный тонус матки

Не всегда является признаком неблагополучия. Сокращение мышечных волокон матки — естественное состояние, помогающее сохранить беременность. Такой тонус обычно проходит быстро и самостоятельно.

Когда тонус матки — норма? Сокращения матки безболезненны, вызывают лишь неприятные ощущения.

Тонус матки опасен и требует лечения. Сокращения болезненные, матка становится «колом», живот и/или поясница болит/тянет как при менструации. Тонус может привести к преждевременному прерыванию беременности или угрожать состоянию малыша.

Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты

Проявления зависят от месторасположения и степени отслойки.

Небольшой участок

Невыраженные тянущие боли на стороне отслойки. Общее самочувствие женщины обычно не нарушается. Кровянистые выделения из влагалища необильные, матка умеренно напряжена.

Большой участок

Выраженные боли в животе и пояснице (могут напоминать потуги), на стороне отслойки живот как бы выпячивается вперед. Кровянистые выделения из половых путей обильные — развивается кровотечение.

Что делать при опасных ситуациях?

Срочно обратиться к врачу при появлении первых тревожных симптомов!

Самолечение и промедление недопустимо. Высок риск развития угрожающих состояний для жизни мамы и малыша!

Для диагностики проводится УЗИ внутренних органов и расширенное обследование. В зависимости от выявленных изменений доктор определяется с тактикой лечения.

Мамино здоровье — под угрозой!

В организме будущей мамы происходят изменения, направленные на вынашивание беременности. Одновременно создаются предпосылки для развития заболеваний органов брюшной полости.

Что меняется?

Под воздействием гормонов снижается двигательная активность кишечника, протоков желчного пузыря и поджелудочной железы. Содержимое этих органов застаивается.

Несколько подавлена работа иммунной системы — необходимое условие для вынашивания беременности, чтобы мамин организм не отторгал плод.

Застой и сниженный иммунитет способствуют развитию воспаления и размножению условно-патогенных микроорганизмов (постоянно живут в нашем организме, не нанося вреда в обычных условиях).

Где таится опасность?

Вместе с внутренними органами смещается и большой сальник, призванный ограничивать воспаление в брюшной полости. Возникший воспалительный процесс может быстро распространиться на близлежащие органы. Развивается перитонит/воспаление брюшины — тонкой пленки, покрывающей все внутренние органы и стенки брюшной полости.

При смещении внутренних органов месторасположение болей может меняться по сравнению с типичными проявлениями заболеваний.

Беременность: ответы на часто задаваемые вопросы Из-за нехватки времени у докторов, либо в силу каких-то других причин определенные моменты все же остаются не до конца выясненными. Постараемся осветить некоторые вопросы, ответы на которые вас могут интересовать. Читать дальше

Острый аппендицит — воспаление червеобразного отростка

Аппендикс находится в правой нижней части живота, но с увеличением срока беременности он постепенно смещается в верхние отделы живота.

Заболевание начинается с внезапной и резкой боли в животе, но затем боль становится ноющей и перемещается туда, где находится аппендикс. В положении на правом боку боль усиливается — вследствие давления беременной матки на воспаленный червеобразный отросток.

Часто боль сопровождается тошнотой и рвотой, повышением температуры тела.

При неоказании своевременной медицинской помощи развивается перитонит: температура тела нарастает, боль в животе усиливается, рвота не приносит облечения.

Холецистит — воспаление желчного пузыря

Характерны боли и чувство тяжести справа под ребром. При шевелениях плода боли могут усиливаться.

Часто возникает горечь во рту, изжога, тошнота и/или рвота, отрыжка воздухом, вздутие живота.

При остром холецистите (приступе) боли схваткообразные. Приступ может быть спровоцирован тряской во время езды или погрешностями в питании (употребление жирной, жареной и/или жирной пищи).

При хроническом холецистите боли тупые и ноющие, периодически усиливающиеся и утихающие.

Панкреатит — воспаление поджелудочной железы

Боль располагается в верхней части живота (подложечной области, правом или левом подреберье). Может быть опоясывающей, охватывая не только живот, но область спины. Нередко сопровождается тошнотой/рвотой, нарушением стула (чаще поносом).

Острый панкреатит: боль сильная, резкая схваткообразная или пульсирующая.

Хронический панкреатит: боль ноющая, усиливающаяся при погрешностях в питании.

Цистит — воспаление мочевого пузыря

Острый цистит

Боль режущая, сочетающаяся с учащенным мочеиспусканием и выделением мочи небольшими порциями. Часто возникают ложные позывы на мочеиспускание.

Хронический цистит

Боль тянущая, усиливающаяся при наполнении мочевого пузыря и достигающая наибольшей интенсивности в конце мочеиспускания. Характерна тяжесть внизу живота — прямо над лобком.

Кровотечения во время беременности Вместе с радостным ожиданием немало беспокойства будущей маме может принести неожиданное появление кровянистых выделений из влагалища. И тогда она, не на шутку встревожившись, задает себе вопросы: не опасно ли кровотечение, бежать к доктору на прием или сразу вызвать скорую помощь? Читать дальше

Пищевые отравления

Вызываются болезнетворными микроорганизмами, попадающими в организм с некачественной пищей, загрязнённой водой или через грязные руки.

Появляются тянущие или схваткообразные боли в животе, обычно располагающиеся вокруг пупка. Нередко они сопровождаются жидким стулом, тошнотой/рвотой, повышением температуры тела.

Что делать?

При любых болях в животе всегда обращаться к врачу!

Для диагностики заболеваний выполняется УЗИ внутренних органов, общие анализы крови и мочи, а также другие исследования в зависимости от беспокоящих симптомов.

Опасные ситуации с болями в животе во время беременности встречаются нечасто, но почти все они несут угрозу для мамы и малыша. Чтобы избежать беды, своевременно обращайтесь к докторам. Даже если тревога окажется ложной, дополнительная консультация не помешает. Лучше перебдеть, чем недобдеть.

Автор: Корецкая Валентина Петровна,

педиатр, врач-ординатор детского отделения

Фото: http://globallookpress.com

https://www.pexels.com