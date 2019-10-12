Перинатальная потеря: жизнь, которая не успела начаться

Пролистывая темы о долгожданной беременности и первых успехах малышей на сайтах для родителей, мы забываем о том, что не все роды заканчиваются первым криком. Жизнь и смерть переплетаются в зале, где обыкновенно происходит чудо рождения, оставляя семью с сильнейшим горем – перинатальной потерей. Как пережить эту утрату?

Перестала быть беременной, но не стала матерью

Перинатальная потеря – переживание смерти ребенка в утробе матери (антенатальная гибель), процессе родов (интранатальная гибель), в первые семь суток после рождения (ранняя неонатальная гибель), а также переживания аборта, выкидыша, внематочной беременности, замершей беременности.

Скорбь по умершему ребенку является одним из самых сильных и длительных переживаний в жизни человека, тогда как общество подобную утрату не признает и предпочитает замалчивать, оставляя семью наедине со своим горем. До перинатальной утраты у каждой семьи были мечты, надежды, фантазии и стремления, которые рассыпаются вмиг, как карточный домик, оставляя обезумевших от страха родителей наедине с неизвестностью.

Несмотря на факт констатации внутриутробной гибели, женщине необходимо пройти процесс родов в соответствии с утвержденными протоколами. Зачастую персонал роддома действует быстро, применяя тактику экстренного родоразрешения из-за проблемы сепсиса и психологического здоровья роженицы. Молчаливые акушерки, которые привыкли видеть чудо появления новой жизни, в спешке выполняют свою работу, отводят сострадающий взгляд и стараются оградить от переживаний напутствиями скорого наступления новой жизни.

В зарубежной практике встречаются выжидающие тактики, когда роды происходят самопроизвольно в течении нескольких недель после гибели плода, давая возможность подготовиться к исходу и настроиться на встречу со смертью, выбрать ритуалы прощания.

Зарубежная тактика переживания утраты - ритуал прощания

Если в России данная тема находится в разряде табу, создавая дефицит информации, порождая тревогу и страх, замалчивается и сопровождается наставлениями поскорее начать жить дальше, то зарубежная тактика разительным образом отличается от того, что есть у нас сейчас.

Развитие психологической помощи привело к появлению ритуала прощания. Это дает возможность прочувствовать себя в роли родителя конкретного ребенка, а непосредственное знакомство с ним – помогает сохранить воспоминания, которые являются опорой и поддержкой в такой нелегкий жизненный период.

Возможно нам покажется это диким, некими «танцами на костях», но тактика прощания с мертворожденными младенцами включает в себя религиозные ритуалы, фотосессию новорожденных с родителями на память, создание отпечаток ладошек и ножек ребенка, сохранение волос и всего того, что сбережет чувства горюющих родителей, ведь погибший еще в утробе ребенок приравнивается к любому усопшему близкому и значимому человеку.

«The New York Times» публикует семейные фотосессии с мертворожденными на разных сроках детьми, а также письма родителей с их излиянием переживаний, страха, боли и наставлениями всем тем, кто может оказаться на их месте.

Пронзительная и откровенная (Прим. ред.: не переходите по ссылке, если вы очень эмоциональны) фотосессия «рожденных спать на 25 неделе» от синдрома фето-фетальной трансфузии (СФФТ) Гвен и Клары, созданная «Blessed Touch Photography», вызывает бурю эмоций – от неподдельного страха до восхищения силами этой семьи.

Ведь на широкую публику родители выложили весь процесс – непосредственное появление на свет близнецов, их внешний вид, все свои слезы и боль. Родители находились с девочками несколько часов, омыли, расчесали волосики и переодели их в праздничные платья, сделали снимки со старшей дочерью. На данный момент эти сильные люди ведут кампанию по предупреждению потери беременности, распространяя свою историю и тактику переживания перинатальной потери.

«Не увидев ребенка, семья всю жизнь будет создавать его образ, будет представлять что-то страшное

или тосковать, сожалея, что никогда так и не узнали, как он выглядел»

«Дом с маяком»

Конечно, бывают случаи, когда ребенок скончался давно и для того, чтобы не нанести психологическую травму от внешнего вида, малыша закутывают в одеяльце и дают тактильно почувствовать, обнять, попрощаться. Семья может не видеть ребенка целиком, но подержаться за крохотную ладонь и сделать фотографии с мягкой игрушкой, которая является наполнением такой распространённой в зарубежных странах «memory box».

Суть такой коробочки памяти проста – она содержит две одинаковые мягкие игрушки, одну из которых запечатлевают с ребенком на фотографии и оставляют в семье, а вторую хоронят вместе с ним. Эту коробочку в дальнейшем заполняют фотоснимками, письмами со словами любви и всегда возвращаются к ней, как к порталу связи с ребенком.

Стадии переживания утраты и избегание темы перинатальной потери

Люди по-разному проживают горе. С разной скоростью проходят стадии принятия случившегося, но избегание переживаний и горя – одна из стратегий взаимодействия с семьей, потерявшей ребенка, принятой в нашем обществе.

Близкие и друзья хранят молчание и предполагают, что любое упоминание еще больше навредит. Партнеры ищут поддержки друг в друге, но зачастую не находят ее, потому что близкий человек не в ресурсе.

Если женщина готова дать волю своим чувствам и слезам, то мужчина жалеет супругу и злится от того, что беспомощен, ничем не может помочь ей, испытывает чувство вины. Именно поэтому мужская скорбь чаще имеет длительный или отложенный характер.

В столь непростой период психологи советуют открыто и честно разговаривать, выслушивая друг друга, выказывая свои чувства, помогая пережить утрату роли родителя и сохранить супружескую роль.

Незнание стадий переживания утраты, их длительности приводят к тому, что окружающие люди поначалу пытаются оказывать посильную моральную поддержку, но через некоторое время делают это все меньше и меньше.

Выделяют четыре стадии переживания утраты:

I стадия – эмоциональный шок и ступор (не превышает двух недель) – психологическая поддержка должна включать в себя помощь в осознании, принятии реальности утраты ребенка и понимании её необратимости;

II стадия – тоска и гнев (до трех месяцев) – поддержку необходимо выстраивать для облегчения переживания душевной боли, снижения проявлений неконструктивного гнева;

III стадия – дезориентация и страдание (наступает между пятым и девятым месяцами после утраты, может длиться год и более) – эффективной поддержкой является создание новых отношений к утраченному ребенку, принятию мира без него;

IV стадия – реорганизация и разрешение (наступает между восемнадцатым и двадцать четвертым месяцем после утраты) – на заключительной стадии психологической поддержки необходимо помочь найти свое место в мире.

Оказывая поддержку, не нужно делать вид, что ничего страшного не произошло, будто этой беременности и этого ребенка не существовало. Помогите пережить горе в полной мере и не вычеркивайте погибшего из жизни этой семьи.

Необходимо готовиться к тому, что переживания еще долго будут сильными и болезненными, поэтому нельзя торопить события. Нужно дать чувствам идти своим чередом, но не игнорировать их.

Напоследок хочется сказать только одно – пусть тема перинатальной потери никогда не коснется вашей семьи!

Фото: https://www.pexels.com