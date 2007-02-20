Мифы из пробирки

МИФ:



При зачатии в пробирке рождается генетически чужой ребенок, потому что для этого берутся донорские «компоненты».



Это не так. Сегодня в основном с помощью метода экстракорпорального оплодотворения рожают генетически своих детей. Яйцеклетка берется из яичника прибегнувшей к ЭКО женщины, а сперматозоиды, соответственно, у того мужчины, от которого она хочет иметь ребенка. К донорским сперматозоидам прибегают только в исключительных случаях. Донорские яйцеклетки берутся, если у женщины удалены яичники, в менопаузе, при измененных яичниках и при некоторых других показаниях. Оплодотворяются они спермой того мужчины, которого пожелает сама пациентка. А мужчина может стать отцом родного ребенка даже при крайне тяжелых формах мужского бесплодия. Для этого применяется метод ИКСИ — разновидность ЭКО, при котором сперматозоид вводится в яйцеклетку с помощью инъекции. При этом вероятность оплодотворения увеличивается до 70-80%. К ИКСИ прибегают в том случае, если у мужчины непроходимы семявыносящие пути, сперматозоиды слабоподвижны или их очень мало.

Сперматозоиды забирают из эякулята, а если их там нет вообще, то непосредственно из яичек или даже их придатков.

Донорское же оплодотворение, если к нему нет никаких медицинских показаний, производится по желанию обратившейся женщины. В таком случае яйцеклетки, оплодотворенные или неоплодотворенные, берутся из специального «хранилища» клиники.

Оставшиеся от предыдущих пациенток, они содержатся там в замороженном состоянии в течение 55 лет. Эмбрионы, которые от этого пострадали, погибают при разморозке, на остальных же низкая температура никак не отражается. Естественно, в таком случае донорство анонимно, а «генетические родители» на будущего ребенка не имеют никаких прав.



МИФ:



При зачатии в пробирке всегда наступает многоплодная беременность.



Не всегда, но в 60% случаев проведения ЭКО. Это происходит потому, что в матку женщины для повышения вероятности забеременеть вводится сразу несколько оплодотворенных эмбрионов. В клинике планирования семьи при ММА им. Сеченова, например, результативность 35—40% на одну попытку достигается только при «подсаживании» трех эмбрионов. И это при том, что эффективность ЭКО в этой клинике гораздо выше средних мировых показателей (20—25%). У потенциальных будущих родителей спрашивается согласие на количество подсаживаемых эмбрионов. Конечно, не обязательно выживут и разовьются все, но если все же родится двойня или тройня, то родители в специальной расписке обязуются не отказываться от детей.

Из 746 пар, заимевших детей в результате ЭКО, проведенного в Центре планирования семьи при ММА им. Сеченова, у 130 из них появились на свет двойни, у 34 — тройни, у 6 — четверни.

Существует возможность при развитии многоплодной беременности провести редукцию — удаление «лишних» эмбрионов. Но в таком случае больше вероятности того, что разовьется и выкидыш оставшегося.

МИФ:



«Дети из пробирки» часто рождаются с генетическими заболеваниями, они более слабые и отстают в развитии. В дальнейшем такие дети не смогут естественным способом зачать и родить ребенка.



Это не так. Вероятность возникновения каких бы то ни было болезней, отклонений у детей, зачатых с помощью ЭКО, точно такая же, как и при естественном оплодотворении.

До наступления беременности выявить можно только генные заболевания. Около 4 тысяч других болезней современная медицина определять на данном этапе развития организма не умеет. Поэтому будущий ребенок, будь он зачат искусственным или естественным путем, от различных нарушений не застрахован. К тому же, по данным статистики, 95—97% детей с хромосомными аномалиями, например, рождаются от совершенно здоровых родителей. С полной уверенностью можно сказать только одно: ЭКО никак не отражается на здоровье детей, зачатых с его помощью. А по интеллектуальному, духовному развитию такие детишки даже опережают своих сверстников. Это объясняется особым уходом, вниманием и заботой родителей о долгожданных малышах.

Миф же о невозможности «детей из пробирки» иметь собственных детей можно развеять простым фактом: первый ребенок, зачатый с помощью ЭКО в 1978 году в Великобритании Луиза Браун, которой сейчас 24 года, уже родила вполне здорового, нормального малыша. В силу возраста остальных «детей из пробирки», Луиза Браун пока единственный «родитель».

МИФ:



Беременность, достигнутая с помощью экстракорпорального оплодотворения, протекает с большим количеством осложнений, чем при естественном зачатии (внематочная беременность, токсикозы, угрозы выкидыша и т.д.).



Течение беременности после ЭКО мало чем отличается от беременности при естественном зачатии. Единственное осложнение может вызвать гормональная терапия, которая проводится перед ЭКО. Может проявиться синдром гиперстимуляции яичников (боли в животе, вздутие живота), но он легко устраняется, ведь женщина постоянно находится под контролем врачей.

Что касается токсикозов, то они случаются не чаще, чем при естественном зачатии. То же можно сказать и о выкидышах (если только не проводилась редукция — удаление «лишних» эмбрионов из матки).

К кесареву же сечению после проведения ЭКО прибегают более часто в силу ряда причин, не обусловленных непосредственно применением метода: поздняя беременность (к ЭКО прибегают, как правило, женщины после 30—35 лет), «стаж» бесплодия более 15 лет, многоплодная беременность, зачатие после 3—4 попыток ЭКО.

МИФ:



ЭКО — это то же самое, что и суррогатное материнство.



Это не совсем одно и то же. Хотя одно не исключает другого. Под понятием суррогатного материнства имеется в виду, что вашего генетически ребенка будет вынашивать другая женщина. К этому прибегают в том случае, если у будущей мамы удалена матка или есть какие-либо другие нарушения в организме, не позволяющие ей самой выносить и родить ребенка. При этом применяется

метод ЭКО: яйцеклетка и сперматозоиды берутся от генетических родителей и подсаживаются в матку суррогатной матери.

В случаях, когда женщина может и хочет выносить ребенка сама, применяется только метод ЭКО к ней самой. О суррогатном материнстве здесь речь не идет.

МИФ:



ЭКО реально намного дешевле, чем оно стоит в клиниках.



Затраты на проведение одной попытки метода очень велики. Фолликулостимулирующие гормоны стоят 12—30 долларов за одну ампулу (ампул нужно 40—50), препараты для второй фазы метода — 1000 долларов, другие лекарства — 200 долларов, кроме того, нужны одноразовые иглы, катетеры, питательная среда для эмбрионов. И, конечно же, работа специалистов. В клинике планирования семьи при ММА им. Сеченова одна попытка ЭКО стоит в среднем 1500 долларов. Это едва покрывает расходы. Для сравнения, в России оно стоит гораздо меньше, чем на Западе (в 4—6 раз), а качество проведения метода у нас ничем не уступает европейскому. Немало супружеских пар приезжает в Россию из-за рубежа специально для того, чтобы здесь забеременеть с помощью ЭКО.

В России в настоящий момент существует 35 клиник, занимающихся лечением бесплодия методом ЭКО. Из них 12 — в Москве.