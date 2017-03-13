Стимуляция овуляции и внутриматочная инсеминация: самостоятельные методы лечения бесплодия

В организме каждой женщины детородного возраста заложена «природная программа» счастливого материнства. К сожалению, в силу многих причин происходит сбой в этом отлаженном механизме: он ослабевает, либо вовсе перестаёт работать — и тогда на помощь приходят доктора.

В некоторых случаях достаточно проведения стандартного лечения — например, при эндометриозе удаляются участки разросшегося эндометрия, миоме — миоматозные узлы. Подробнее — Бесплодие, эндометриоз, миома. Как современная медицина решает женские проблемы

Однако беременность при таком подходе наступает далеко не всегда. Отсутствие эффекта от стандартного лечения — показание к применению методик вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).

ВРТ: всё должно быть вовремя!

Важно решить проблему в максимально короткие сроки, не растягивая диагностику и бесперспективное лечение бесплодия несколькими курсами на 7-10 лет. С возрастом значительно снижается вероятность наступления беременности.

Многие считают, что лечение бесплодия — это всегда экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Да, этот способ действительно наиболее эффективен и даёт возможность познать радость материнства даже в сложных случаях.

Между тем, нередко успешно применяются самостоятельно и другие методики ВРТ: стимуляция овуляции и искусственная инсеминация. При правильном и своевременном их проведении процент наступления беременности достаточно высок.

Стимуляция овуляции — решение проблемы при сбое выхода яйцеклетки из яичника и прикрепления плодного яйца к стенке матки

Подход используется как самостоятельно, так и в программах ЭКО.

Что происходит в норме?

Менструальный цикл — цикличная подготовка организма женщины к наступлению и вынашиванию беременности.

Ежемесячные изменения в яичниках:

* В первой половине цикла в фолликулах растут и созревают яйцеклетки.

* В середине цикла фолликул разрывается — из него выходит яйцеклетка и по маточным трубам передвигается к матке. Именно в этот период яйцеклетка встречается со сперматозоидом — происходит оплодотворение и наступает беременность.

При нарушении этого процесса яйцеклетка не выходит из фолликула — называется ановуляцией.

Возможные причины:

Кисты яичников.

Преждевременное истощение яичников или ранний климакс.

Любые гормональные нарушения — например, пониженная или повышенная функция щитовидной железы.

Ожирение или избыточный вес.

Воспалительные заболевания органов малого таза.

Сильные физические или эмоциональные перегрузки приводят к гормональному сбою.

Проявления нарушения овуляции:

Угревая сыпь на коже лица и/или тела.

Маточные кровотечения.

Отсутствие беременности при регулярной половой жизни без применения контрацепции: до 35 лет — в течение года, старше 35 лет — полугода.

Усиленный рост волос на коже лица и/или теле.

Нарушение менструального цикла в сторону удлинения или укорочения. Норма — 25-35 дней.

Сами по себе симптомы — не основание для диагноза. Необходимо провести исследования.

Диагностика

Определяется уровень гормонов в крови: эстрогенов, гормонов щитовидной железы и надпочечников, тестостерона (мужского полового гормона) и других. Важно сдать анализ в «правильный» день цикла — определяет доктор. Ошибочные результаты могут ввести врача в заблуждение, а лечение окажется неэффективным.

Подробнее — Половые гормоны крови: анализируй это!

Проводится УЗИ органов малого таза в течение месяца несколько раз — контроль над созреванием и выходом яйцеклетки из фолликула, а также оценка овариального резерва (запаса яйцеклеток).

Выполняется тест на овуляцию в течение двух и более месяцев подряд.

Проводится диагностика заболеваний, передающихся половым путём: гонорея, микоплазмоз, хламидиоз и другие.

При необходимости назначается компьютерная томография (КТ) и/или магнитно-резонансная томография (МРТ), проверяется проходимость маточных труб.

Стимуляция овуляции: суть методики

Используются различные протоколы (схемы) как для наступления беременности в естественном цикле, так и в программах ЭКО.

Протокол ведения, препараты и их дозировки доктор подбирает для каждой пациентки индивидуально, основываясь на результатах исследования и проведенного ранее лечения.

Количество попыток зависит от состояния организма женщины и запаса яйцеклеток.

Основные этапы и мониторинг

Первая половина цикла

Проводится стимуляция роста фолликула специальными лекарственными средствами.

В зависимости от выбранного протокола применяются разные препараты и схемы — например, стимулятор назначается с пятого по девятый или со второго по десятый день цикла.

УЗИ-мониторинг

Первое исследование выполняется через несколько дней после начала процесса стимуляции, затем — один раз в два-три дня.

По достижении доминантного (главного) фолликула размера18-22 мм вводится хорионический гонадотропин человека (ХЧГ) — «запускает» овуляцию.

Спустя 24-36 часов начинается овуляция яйцеклетки. После подтверждения процесса на УЗИ назначается прогестерон для поддержки работы жёлтого тела (образуется на месте выхода яйцеклетки) и создания условий для наступления беременности.

В естественном цикле при хорошей спермограмме после введения ХГЧ половые акты должны быть ежедневными — до образования жёлтого тела.

В программе ЭКО при размере доминантного фолликула 18-22 мм выполняется пункция для получения яйцеклеток.

Показания:

Трубное бесплодие — после восстановления проходимости маточных труб.

Невыясненная причина бесплодия.

Эндометриоз — после удаления разросшихся очагов эндометрия на других участках (шейке матки, яичниках, маточных трубах).

Перед искусственной инсеминацией.

В программах ЭКО.

Гормональные нарушения — например, при синдроме поликистозных яичников (СПКЯ).

«Волшебной пилюли» не существует или Риск развития осложнений

При неправильном выборе протокола или подборе дозы возможны последствия:

Излишняя стимуляция ведёт к истощению яичников и наступлению раннего климакса.

Передозировка гормональных препаратов. Во время овуляции яйцеклетки возможен разрыв яичника (апоплексия) с возникновением внутреннего кровотечения — грозное осложнение, требующее проведения срочной операции.

Неудачная попытка связана с различными причинами.

При одновременной овуляции нескольких яйцеклеток наступает многоплодная беременность. Для некоторых бесплодных пар такой исход — скорее «плюс», нежели «минус».

Гормональный сбой.

Набор лишнего веса.

Риск развития осложнений сводится к нулю при грамотном и индивидуальном подходе к каждому случаю бесплодия. Отнеситесь ответственно к выбору клиники для лечения: доверьте свое здоровье высококвалифицированным врачам и опытному медицинскому персоналу.

Внутриматочная инсеминация — оплодотворение естественным путем

Методика проста и заключается во введении спермы (мужа/донора) в полость матки или цервикальный канал. Далее оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом происходит самостоятельно.

Инсеминация проводится в естественном менструальном цикле женщины либо после стимуляции овуляции и введения ХЧГ.

Используется:

Необработанная сперма, полученная за несколько часов до проведения процедуры.

Размороженная семенная жидкость после криоконсервации.

Единичные сперматозоиды, прошедшие диагностику для исключения врожденных заболеваний, которые могут отрицательно повлиять на здоровье ребёнка в будущем.

Показания

Со стороны мужчины:

Невыраженное снижение активности и количества сперматозоидов.

После криоконсервации спермы.

Расстройства семяизвержения: преждевременная, задержка, болезненность, ретроградная (семенная жидкость попадает в мочевой пузырь).

Со стороны женщины:

В шеечной слизи имеются антитела, нарушающие подвижность и способность проникновения сперматозоидов в полость матки — затруднён процесс оплодотворения.

Непроизвольное сокращение мышц влагалища или промежности из-за боязни полового акта — вагинизм.

Эндометриоз I-II степени.

Нарушение овуляции.

Невыясненная причина бесплодия.

P.S. Вероятность наступления беременности намного выше при проведении методик ВРТ в молодом возрасте. Не затягивайте с визитом к доктору. Время работает против вас: чем позже обращение за медицинской помощью, тем меньше шансов на успех.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

фото: http://globallookpress.com/