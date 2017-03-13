Стимуляция овуляции и внутриматочная инсеминация: самостоятельные методы лечения бесплодия
В организме каждой женщины детородного возраста заложена «природная программа» счастливого материнства. К сожалению, в силу многих причин происходит сбой в этом отлаженном механизме: он ослабевает, либо вовсе перестаёт работать — и тогда на помощь приходят доктора.
В некоторых случаях достаточно проведения стандартного лечения — например, при эндометриозе удаляются участки разросшегося эндометрия, миоме — миоматозные узлы. Подробнее — Бесплодие, эндометриоз, миома. Как современная медицина решает женские проблемы
Однако беременность при таком подходе наступает далеко не всегда. Отсутствие эффекта от стандартного лечения — показание к применению методик вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).
ВРТ: всё должно быть вовремя!
Важно решить проблему в максимально короткие сроки, не растягивая диагностику и бесперспективное лечение бесплодия несколькими курсами на 7-10 лет. С возрастом значительно снижается вероятность наступления беременности.
Многие считают, что лечение бесплодия — это всегда экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Да, этот способ действительно наиболее эффективен и даёт возможность познать радость материнства даже в сложных случаях.
Между тем, нередко успешно применяются самостоятельно и другие методики ВРТ: стимуляция овуляции и искусственная инсеминация. При правильном и своевременном их проведении процент наступления беременности достаточно высок.
Стимуляция овуляции — решение проблемы при сбое выхода яйцеклетки из яичника и прикрепления плодного яйца к стенке матки
Подход используется как самостоятельно, так и в программах ЭКО.
Что происходит в норме?
Менструальный цикл — цикличная подготовка организма женщины к наступлению и вынашиванию беременности.
Ежемесячные изменения в яичниках:
* В первой половине цикла в фолликулах растут и созревают яйцеклетки.
* В середине цикла фолликул разрывается — из него выходит яйцеклетка и по маточным трубам передвигается к матке. Именно в этот период яйцеклетка встречается со сперматозоидом — происходит оплодотворение и наступает беременность.
При нарушении этого процесса яйцеклетка не выходит из фолликула — называется ановуляцией.
Возможные причины:
- Кисты яичников.
- Преждевременное истощение яичников или ранний климакс.
- Любые гормональные нарушения — например, пониженная или повышенная функция щитовидной железы.
- Ожирение или избыточный вес.
- Воспалительные заболевания органов малого таза.
- Сильные физические или эмоциональные перегрузки приводят к гормональному сбою.
Проявления нарушения овуляции:
- Угревая сыпь на коже лица и/или тела.
- Маточные кровотечения.
- Отсутствие беременности при регулярной половой жизни без применения контрацепции: до 35 лет — в течение года, старше 35 лет — полугода.
- Усиленный рост волос на коже лица и/или теле.
- Нарушение менструального цикла в сторону удлинения или укорочения. Норма — 25-35 дней.
Сами по себе симптомы — не основание для диагноза. Необходимо провести исследования.
Диагностика
Определяется уровень гормонов в крови: эстрогенов, гормонов щитовидной железы и надпочечников, тестостерона (мужского полового гормона) и других. Важно сдать анализ в «правильный» день цикла — определяет доктор. Ошибочные результаты могут ввести врача в заблуждение, а лечение окажется неэффективным.
Подробнее — Половые гормоны крови: анализируй это!
Проводится УЗИ органов малого таза в течение месяца несколько раз — контроль над созреванием и выходом яйцеклетки из фолликула, а также оценка овариального резерва (запаса яйцеклеток).
Выполняется тест на овуляцию в течение двух и более месяцев подряд.
Проводится диагностика заболеваний, передающихся половым путём: гонорея, микоплазмоз, хламидиоз и другие.
При необходимости назначается компьютерная томография (КТ) и/или магнитно-резонансная томография (МРТ), проверяется проходимость маточных труб.
Стимуляция овуляции: суть методики
Используются различные протоколы (схемы) как для наступления беременности в естественном цикле, так и в программах ЭКО.
Протокол ведения, препараты и их дозировки доктор подбирает для каждой пациентки индивидуально, основываясь на результатах исследования и проведенного ранее лечения.
Количество попыток зависит от состояния организма женщины и запаса яйцеклеток.
Основные этапы и мониторинг
Первая половина цикла
Проводится стимуляция роста фолликула специальными лекарственными средствами.
В зависимости от выбранного протокола применяются разные препараты и схемы — например, стимулятор назначается с пятого по девятый или со второго по десятый день цикла.
УЗИ-мониторинг
Первое исследование выполняется через несколько дней после начала процесса стимуляции, затем — один раз в два-три дня.
По достижении доминантного (главного) фолликула размера18-22 мм вводится хорионический гонадотропин человека (ХЧГ) — «запускает» овуляцию.
Спустя 24-36 часов начинается овуляция яйцеклетки. После подтверждения процесса на УЗИ назначается прогестерон для поддержки работы жёлтого тела (образуется на месте выхода яйцеклетки) и создания условий для наступления беременности.
В естественном цикле при хорошей спермограмме после введения ХГЧ половые акты должны быть ежедневными — до образования жёлтого тела.
В программе ЭКО при размере доминантного фолликула 18-22 мм выполняется пункция для получения яйцеклеток.
Показания:
- Трубное бесплодие — после восстановления проходимости маточных труб.
- Невыясненная причина бесплодия.
- Эндометриоз — после удаления разросшихся очагов эндометрия на других участках (шейке матки, яичниках, маточных трубах).
- Перед искусственной инсеминацией.
- В программах ЭКО.
- Гормональные нарушения — например, при синдроме поликистозных яичников (СПКЯ).
«Волшебной пилюли» не существует или Риск развития осложнений
При неправильном выборе протокола или подборе дозы возможны последствия:
- Излишняя стимуляция ведёт к истощению яичников и наступлению раннего климакса.
- Передозировка гормональных препаратов. Во время овуляции яйцеклетки возможен разрыв яичника (апоплексия) с возникновением внутреннего кровотечения — грозное осложнение, требующее проведения срочной операции.
- Неудачная попытка связана с различными причинами.
- При одновременной овуляции нескольких яйцеклеток наступает многоплодная беременность. Для некоторых бесплодных пар такой исход — скорее «плюс», нежели «минус».
- Гормональный сбой.
- Набор лишнего веса.
Риск развития осложнений сводится к нулю при грамотном и индивидуальном подходе к каждому случаю бесплодия. Отнеситесь ответственно к выбору клиники для лечения: доверьте свое здоровье высококвалифицированным врачам и опытному медицинскому персоналу.
Внутриматочная инсеминация — оплодотворение естественным путем
Методика проста и заключается во введении спермы (мужа/донора) в полость матки или цервикальный канал. Далее оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом происходит самостоятельно.
Инсеминация проводится в естественном менструальном цикле женщины либо после стимуляции овуляции и введения ХЧГ.
Используется:
- Необработанная сперма, полученная за несколько часов до проведения процедуры.
- Размороженная семенная жидкость после криоконсервации.
- Единичные сперматозоиды, прошедшие диагностику для исключения врожденных заболеваний, которые могут отрицательно повлиять на здоровье ребёнка в будущем.
Показания
Со стороны мужчины:
- Невыраженное снижение активности и количества сперматозоидов.
- После криоконсервации спермы.
- Расстройства семяизвержения: преждевременная, задержка, болезненность, ретроградная (семенная жидкость попадает в мочевой пузырь).
Со стороны женщины:
- В шеечной слизи имеются антитела, нарушающие подвижность и способность проникновения сперматозоидов в полость матки — затруднён процесс оплодотворения.
- Непроизвольное сокращение мышц влагалища или промежности из-за боязни полового акта — вагинизм.
- Эндометриоз I-II степени.
- Нарушение овуляции.
- Невыясненная причина бесплодия.
P.S. Вероятность наступления беременности намного выше при проведении методик ВРТ в молодом возрасте. Не затягивайте с визитом к доктору. Время работает против вас: чем позже обращение за медицинской помощью, тем меньше шансов на успех.
Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,
врач-ординатор детского отделения