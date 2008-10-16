Подготовка к зачатию: йога для женского здоровья (часть 2)

В первой части статьи о женской йоге ( Подготовка к зачатию: йога для женского здоровья (часть 1) ) мы немного рассказали о воздействии некоторых асан на репродуктивную функцию организма и описали упражнения для стабилизации менструального цикла. Здесь – продолжение комплекса упражнений для гармонизации женской природы.

Позы сидя

Бандха Конасана (бабочка)

Выполняя её, нужно стремиться положить колени на пол. Мы раскрываем область малого таза навстречу новой жизни, мы подготавливаем организм к беременности. Мы растягиваем мышцы тазового дна. Выполняя эту позу, нужно стремиться положить колени на пол – то есть в прямом смысле «раскрыться».

Примечание. Типичная ошибка новичков при выполнении бабочки – сутулая спина и зажатые колени.

И если опустить колени на пол на начальном этапе действительно кажется довольно сложным, то от сутулости в этой асане можно и нужно избавиться. Для этого достаточно вытянуть себя макушкой вверх, а и распрямив спину раскрыть грудную клетку.

Описание

1. Сядьте, выпрямив позвоночник. Подошвы соединены, пятки максимально придвинуты к промежности. Обхватите руками ступни на уровне середины стопы.

2. Старайтесь положить колени на пол, «махая крылышками» - делая движения коленями вверх-вниз. Одновременно на вдохе тянитесь макушкой вверх, распрямляя спину (для этого используйте руки и ступни, как рычаг). Выталкивая грудь вперёд между рук и на выдохе старайтесь свести лопатки.

3. Ещё один вариант этой асаны – поза для колен и щиколоток: отпустите ступни, держа спину прямой, и нажмите руками на колени.

Поза Серпа (скрут сидя с руками на коленях)

Эта поза может даваться, как в дополнение к Бандха Конасане, так и в качестве самостоятельного упражнения. Серп помогает дораскрыть тазовое дно; также, как и бабочка, он улучшает эластичность мышц и насыщает кислородом органы малого таза.

Выполняемый со скручиванием, Серп способствует более эффективному оттоку шлаков (однако, нужно помнить, что асаны со скручиванием выполняются в первую очередь вправо, и только затем – симметрично влево).

Описание

1. Примите Позу Бабочки.

2. Затем правую ногу разверните таким образом, чтобы ступня оказалась возле ягодицы. Левая нога остаётся в исходном положении – пятка напротив промежности. Обе ягодицы лежат на полу. Бёдра с ягодицами уложены между голенями. Копчик «заземлён».

3. Сделав глубокий вдох, с выдохом начните медленно поворачиваться вправо, и попытайтесь посмотреть за правое плечо назад.

4. Если получается, положите левую ладонь на правое колено; правая рука – за спиной, и ладонь ляжет на левый тазобедренный сустав. Зафиксируйте крайнее положение на несколько секунд и постарайтесь расслабиться. Отпустите мышцы лица.

5. Глубоко вдохнув, подтянитесь макушкой вверх, и с выдохом начните медленно возвращаться обратно.

6. Поменяйте положение ног и выполните скручивание в левую сторону.

Джану ширшасана (Поза головы к колену)

В этой позе согнутая нога служит опорой и рычагом, в то время, как прямая нога вытянута вперёд под воздействием тела, расслабляя мышцы. Асана оказывает большое воздействие на органы брюшной полости. Рекомендуется сначала склоняться к правой ноге (что помогает тонизировать восходящую ободочную кишку), а затем повторить упражнение симметрично к левой ноге (тонизируя нисходящую ободочную кишку). Поза стимулирует очищение организма и скорейшее выведение токсинов, а кроме того, оказывает мягкое стимулирующее воздействие на репродуктивную систему.

Описание

1. Сядьте прямо, вытянув перед собой ноги. Согните левую ногу так, чтобы пятка находилась точно напротив промежности, а подошва была прижата к внутренней поверхности правого бедра. Вытяните руки над головой, соедините ладони, сделайте вдох.

2. На выдохе наклонитесь вперёд, вытягиваясь вдоль прямой ноги также, как при выполнении Наклона Вперёд (Пашимоттанасана).

3. Когда вы сможете выполнять асану без усилий, попробуйте перейти к более сложному её варианту (Паривритта Джану ширшасана – наклон головы к колену в скруте): постарайтесь развернуть корпус, подавая грудную клетку вперёд. Положите правое ухо на правую ногу, ступню обхватите левой рукой. Локоть правой руки выведите вперёд и положите руку перед правой ногой.

Вирасана (Поза Героя)

Эта поза оказывает влияние на гипофиз, надпочечники, шишковидную и щитовидную железы. Данное упражнение развивает гибкость шеи, укрепляет и тонизирует нервную систему, почки, желудок, кишечник, органы малого таза, а также нервы, связанные с функционированием половой системы.

Описание

1. Встаньте на колени, затем опуститесь на пятки так, чтобы голени полностью (от кончиков пальцев до колен) касались земли, и на них приходилась вся тяжесть тела. Колени держите вместе, позвоночник вытянут; голова, шея, туловище образуют прямую линию. Ладони лежат на коленях. Это – Поза Алмаза (Вджрасана), она является исходным положением для некоторых поз хатха-йоги.

2. Раздвигая ступни, сядьте между пяток на пол. Важно «заземлить» область копчика (муладхару) – то есть основательно усесться на ягодицы. Дыхание спокойное.

3. Более сложный (и эффективный) вариант – это Поза Спящего Героя (Супта Вирасана). Начинайте медленно откидываться всем туловищем, опираясь сначала на одну, затем на другую кисть, затем на предплечья. Откиньте голову назад и продолжайте выгибать туловище до тех пор, пока голова не коснется пола. Вытягивайтесь вдоль земли, старайтесь полностью уложить позвоночник на пол.

Держите эту позу несколько секунд, дышите глубоко и возвращайтесь в Вирасану в обратном порядке, опираясь сначала на локти и предплечья, затем на ладони. В качестве компенсирующей и расслабляющей позы после Вирасаны рекомендуется компенсирующая поза:

Поза Героя с головой вперёд

Эта асана очень хороша для нижнего отдела позвоночника и кровообращения в органах малого таза. Она благотворно влияет на пищеварение и репродуктивную функцию человека; умиротворяет и расслабляет; восстанавливает дыхание; активизирует кровообращение мозга.

Описание

1. Оставаясь в исходном положении для Вирасаны, сделайте глубокий вдох. На выдохе медленно наклонитесь вперёд. Не отрывая таз от земли, попробуйте коснуться лбом пола. Руки опустите на пол, они свободно лежат на ступнях.

2. Приняв позу, оставайтесь в ней до тех пор, пока не почувствуете, что отдохнули, ваше дыхание ровное, мысли ясные и спокойные. Если вам совсем неудобно, положите руки под голову.

3. Глубоко вдохните и на выдохе медленно вернитесь в исходное положение.

Гомукхасана (Голова коровы)

Рекомендуется при тугоподвижности суставов, плечевых и коленных, плоскостопии, подагре, при сутулости. Кроме того, асана оказывает воздействие на органы брюшной полости; при правильном последовательном выполнении способствует оттоку шлаков из пищеварительного тракта. Стимулирует кровообращение и насыщение кислородом органов малого таза; тонизирует репродуктивную систему. Осторожность стоит соблюдать при наличии, например, остеохондроза шейного отдела позвоночника – в этом случае не стоит сразу стремиться к сцеплению рук за спиной, делать это нужно постепенно. Сложности также возникают с положением ног в асане. Начинающим стоит принимать такое положение, в котором в ногах не наблюдается болезненных ощущений, то есть сидя на пятке.

Описание

1. Сядьте, вытянув ноги вперёд. Положите ладони на пол на уровне бедер и приподнимите тело. Согните левую ногу в колене, положите её под себя по диагонали таким образом, чтобы левая стопа оказалась справа от правой ягодицы. Ориентируйтесь на согнутое колено: оно должно смотреть точно вперёд.

2. Теперь согните в колене правую ногу и положите её накрест на левое бедро – правая ступня, соответственно, симметрично ляжет слева от левой ягодицы. Колени лежат одно на другом, правое сверху; бёдра перекрещены; голени по бокам от ягодиц; стопы смотрят вверх.

3. Сделайте руками замок за спиной: левую руку поднимите вверх, согните в локте и положите ладонь вдоль позвоночника ладонью вниз. Навстречу ей снизу – правую ладонь. Если получается – соедините ладони. Сцепив руки в замок за спиной, оттягивайте локти в разные стороны: левый вверх, правый – вниз. Спина прямая, взгляд – прямо перед собой, макушкой тяните себя вверх.

4. Опустите руки. Сделав глубокий вдох, выпрямите позвоночник, вытянитесь вверх. На выдохе поверните корпус вправо, не отрывая ноги и таз от земли. Правой рукой за спиной постарайтесь дотянуться до правой стопы; левую руку положите на левую стопу. Посмотрите через правое плечо. По возможности сохраняйте спокойное ровное дыхание.

5. Сделав очередной вдох, на выдохе медленно поворачивайтесь обратно. Не торопясь, выпрямите правую, затем левую ногу.

6. Сидя с выпрямленными впереди себя ногами, выполните Наклон вперёд (пашимоттанасану) – это поможет вам снять асимметричные мышечные зажимы.

7. Снова сядьте прямо. Повторите гомукхасану в другую сторону. Затем снова вытяните позвоночник и растяните заднюю поверхность ног в позе Наклон Вперёд.

Примечание . Если поза Голова Коровы даётся вам легко, вы можете усложнить асану и усилить её воздействие на мочеполовую систему: сидя с руками, сцепленными в замок за спиной, попытайтесь наклониться вперёд над скрещенными бёдрами. Удерживайте это положение до 30-ти секунд.

В качестве компенсации после выполнения Гомукхасаны рекомендуется лечь на спину, и встряхнуть поднятыми вверх прямыми ногами.

Пашимоттанасана (Наклон Вперёд)

Эта поза выглядит обманчиво простой. Секрет её успешного выполнения в том, чтобы не тянуться головой к коленям, а стараться «сложиться пополам» с максимально прямой спиной. При правильном выполнении асаны очень хорошо растягивается задняя поверхность тела – от пяток до затылка. Осуществляется тонизирующее воздействие на органы брюшной полости и малого таза, стимулирует работу желудка. Асану не рекомендуется выполнять на ночь, так как она тонизирует.

Описание

1. Из положения лёжа на спине с руками, вытянутыми над головой, займите положение сидя. Ступни поставьте вертикально. Расставьте ягодицы так, чтобы вы сидели прямо на тазовых костях. Потяните руки вверх, «удлиняя позвоночник».

2. Втягивая живот, сделайте выдох и нагнитесь на выдохе, держа спину прямой. Вытянитесь передней частью туловища по ногам. Тяните подбородок к голеням, но не старайтесь прижимать голову к коленям, потому что тогда изогнётся позвоночник. Вместо этого постарайтесь протянуть туловище вперёд как можно дальше, держа колени прямыми.

3. Сохраняйте позу, стараясь держаться за ту часть ног, до какой сможете дотянуться без особых усилий. Сохраняйте выпрямленными ноги и спину. Глубоко дышите, чувствуя, как с каждым выдохом вы немного продвигаетесь вперёд.

Грациозная поза

По сути – это конечная фаза Вирасаны (Позы Героя) с соединёнными большими пальцами на земле и раздивнутыми в стороны коленями (под углом 30 градусов). Также поможет снять напряжение после таких нагрузочных поз, как поза Спящего Героя или Поза Голова Коровы. Хорошо укрепляет нижние конечности, уменьшает жировые отложения в области бёдер, воздействует на мышцы тазового дна и органы малого таза.

Описание

1. Сядьте прямо, вытяните ноги перед собой, выпрямите спину. Разведите ноги в стороны в виде буквы «V».

2. Помогая себе руками, согните колени и подверните пятки назад. При этом не садитесь на пятки – голени лежат параллельно бёдрам, вы сидите с опорой на ягодицы. Большие пальцы ног соединены в районе копчика. Сохраняйте прямую спину, вытягивая себя макушкой вверх. Спокойно дышите.

Падмасана (Поза Лотоса)

В йоге это основная поза; она используется для медитации и дыхательных упражнений. Поза улучшает гибкость щиколоток, коленей и бёдер; уменьшает количество жировых отложений на ногах; способствует улучшение кровообращения в нижних конечностях. Укрепляет и тонизирует мышцы тазового дна.

Описание

1. Чтобы принять позу лотоса, сначала сядьте, вытянув ноги перед собой в виде буквы «V». Держите спину прямой.

2. Правую ногу согните в колене и подтяните к себе ступню, положив её на верхнюю часть левой ноги.

3. Теперь подтяните другую ступню. Если вы положите её под голень правой ноги, вы войдёте в позу полулотоса – она легче для выполнения и может использоваться вначале. Чтобы выполнить классическую позу лотоса, поднимите левую ногу и положите её ступню на правое бедро.

Позы стоя

Поза Борца сумо

Эта асана замечательно тренирует мышцы тазового дна, укрепляет и мягко растягивает мышцы промежности, делая их более эластичными. Выполняемая с мула бандхой (с втягиванием интимных мышц и ануса) и с уддияна бандхой (с подтянутым на выдохе брюшным прессом), способствует активизации сексуальной энергии и репродуктивной функции; выполняемая со скручиванием, улучшает пищеварение.

Описание

1. Встаньте прямо, ноги вместе. Подтяните живот, расправьте плечи и представьте, что кто-то сверху тянет вас вверх за невидимую ниточку, привязанную к макушке. Глубоко вдохните и вытяните руки в стороны параллельно земле.

2. На выдохе сделайте широкий шаг в сторону и равномерно распределите вес тела на двух ногах. Носки направлены наружу, таз выведите вперёд, насколько это возможно, направляя копчик точно вниз на одну линию с пятками. Вдохните.

3. На выдохе медленно сгибайте колени, присаживаясь; старайтесь, чтобы копчик был направлен точно вниз, на одну линию с пятками. Спину держите прямой.

4. Если поначалу асана кажется трудной, положите руки на колени, но не опирайтесь на руки. Опора в этой асане на сильные ноги; колени согнуты под углом 90 градусов. Держите спину прямой, помня о «невидимой ниточке», которая тянет вас за макушку. Позднее вы сможете отпустить руки и сложить ладони на уровне груди. Удерживайте равновесие, сколько сможете, затем плавно выходите из асаны.

Вариант 2

Та же асана может выполняться с Мула бандхой (осознанным сокращением мышц влагалища и ануса).

Итак, заняв Позу Борца Сумо,

1. Выдохните, расслабляя мышцы промежности.

2. На вдохе сократите эти мышцы, представляя, что втягиваете внутрь себя какой-либо предмет. Удерживайте это положение на задержке вдоха.

3. На выдохе сбросьте напряжение интимных мышц, сохраняя при этом неподвижность позы (впрочем, во время удерживания мула-бандхи дыхание может быть и произвольным.

Главное напрягать только мышцы промежности и тазового дна, не помогая себе мимикой и жестами – всё остальное тело должно быть расслаблено).

Примечание . В акушерстве и гинекологии йоговская Мула бандха носит название «упражнение Кегеля» и рекомендуется многими медиками в качестве незаменимой практики для подготовки к родам.

Вариант 3

Скручивание в позе Борца сумо. При повороте направо активизируется отток желчи; при скручивании влево шлаки продолжают естественную эвакуацию по нисходящей ободочной кишке. Кроме того, при скручивании в этом положении продолжают укрепляться мышцы тазового дна; происходит воздействие на надпочечники и щитовидную железу, стабилизируется гормональный фон.

1. Заняв положение, как описано выше, выполните скручивание: сначала – вправо, затем – влево. Для этого упритесь ладонями в колени; ноги при этом неподвижны.

2. Вдохните, и на выдохе поворачивайтесь туловищем вокруг своей оси, пытаясь посмотреть за правое плечо. Левую руку выпрямите и вытяните плечо вперёд. Удерживайте положение, спокойно дыша.

3. Возвращайтесь в исходное положение и не вставая, не выпрямляя ног, повторите скручивание влево.

Для укрепления мышц тазового дна также хорошо подойдёт приведённая ниже серия простых асан. Из позы сидя со скрещенными ногами (Удобная Поза или Сукккхасана), держа ладони напротив груди в молитвенной позе (Намасте), нужно не торопясь вставать и садиться, сохраняя равновесие. Спину нужно держать прямой, а ноги скрещенными. Подтягивайте себя вверх, представляя невидимую ниточку, привязанную к макушке.

Позы лёжа

Бхуджангасана (Поза змеи)

Асана, которая в целом тонизирует и улучшает течение жизненной энергии.

Позвоночник при её выполнении растягивается и прогибается, а внутренние органы массажируются и тонизируются. Особенно эффективны эти асаны при нерегулярных менструальных циклах и запорах.

Описание

1. Лягте на живот, ноги вместе, кисти на уровне плеч ладонями вниз, лоб упирается в пол.

2. Делая вдох, поднимите голову, проведя по полу сначала носом, потом подбородком. Посмотрите на потолок, прогнувшись от середины позвоночника. Опора на предплечья. Руки спокойно лежат на полу, ладони повёрнуты вниз.

3. Удерживайте позу на протяжении трёх-четырёх выдохов, стараясь не столько прогнуться в пояснице, сколько растягивать позвоночник от копчика до макушки.

4. На выдохе медленно опуститесь и успокойте дыхание, лёжа в исходном положении.

Супта Бандха конасана (Поза богини)

Активизирует женскую энергию, раскрывает внутренний потенциал женщины. Гармонизирует и умиротворяет. Способствует укреплению мышц внутренней поверхности бедра, мышц промежности и тазового дна. Снимает напряжение с нижней части спины. Снимает боль в области крестца. Переутомление и бессонница исчезают уже после нескольких дней регулярной практики этой асаны.

Описание

1. Лёжа на спине, выпрямите ноги, вытянитесь. Согните ноги в коленях и прижмите крестец к земле, «заземляя» область первой и второй чакры, ответственных за жизненную силу и сексуальность.

2. Соедините подошвы, насколько возможно подтянув их к промежности, и разводя колени в стороны. Руки спокойно лежат вдоль туловища.

3. На выдохе «отпустите» расслабленные ноги, дайте им упасть под собственной тяжестью. Спокойно дышите, стараясь отпускать ненужное напряжение. Отдыхайте, наслаждаясь своей красотой и грациозностью.

4. Прежде чем закончить упражнение, вытяните руки над головой, потянитесь и на несколько секунд задержитесь в растянутом положении.

Выходя из асаны, можете помочь себе руками, чтобы свести колени вместе и выпрямить ноги. Не вставайте резко: сначала перевернитесь на правый бок; затем поднимите верхнюю часть туловища, и лишь затем садитесь.

На фотографиях – инструктор по хатха-йоге Татьяна Рева и её дочь Людмила.

Комментирует инструктор по хатха-йоге Татьяна Рева:

- Все эти позы помогают снять зажимы в сексуальной сфере, активизируют и гармонизируют женскую энергию. Медленно, в процессе регулярных занятий нужно растягивать мышцы, снимать напряжения и зажимы в тазобедренном поясе и в конечном итоге раскрываться навстречу вашему будущему зачатию!