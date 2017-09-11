Почему ЭКО не может стоить дешево?

Уже несколько десятков лет метод ЭКО позволяет стать счастливыми родителями тысячам пар, страдающих бесплодием. Однако есть у этого метода и один недостаток: цены на экстракорпоральное оплодотворение весьма высоки.

Из чего складывается стоимость процедуры ЭКО

* ЭКО относится к высокотехнологичным методам лечения бесплодия. Успех программы обусловлен как профессионализмом врачей и эмбриологов, так и качеством оборудования и материалов. Создать клинику ЭКО очень нелегко, и это требует серьезных затрат.

* Начнем с того, что в идеале для центра репродукции требуется отдельное здание с собственной системой вентиляции и специальной схемой воздухообмена. Воздух, который циркулирует в эмбриологической лаборатории, не должен смешиваться с воздухом других помещений. Отступление от этого правила чревато тем, что эффективность ЭКО снизится. А значит, меньше женщин смогут стать мамами. Серьезные клиники с хорошей репутацией обязательно учитывают этот фактор еще на этапе создания центра или отделения репродукции.

Как происходит процедура ЭКО

Процедура ЭКО - это сложный процесс, состоящий из нескольких этапов.

- Сначала необходимо инициировать созревание сразу нескольких яйцеклеток в яичниках. Для этого в индивидуальном порядке разрабатываются схемы стимуляции, призванные не только повысить шансы на успех программы, но и минимизировать возможные осложнения.

- Затем осуществляется пункция ооцитов. В ходе этой манипуляции через стенку влагалища вводится очень тонкая игла. Под тщательным контролем УЗИ из каждого доминантного фолликула забирается жидкость, содержащая яйцеклетки.

- Яйцеклетки в лабораторных условиях оплодотворяют генетическим материалом мужа или донора. Примерно через 20 часов эмбриолог сможет точно сказать, каков процент оплодотворения.

- Полученные эмбрионы необходимо вырастить до той стадии, когда они смогут с максимальной долей вероятности успешно прикрепиться к стенкам матки. В течение 3-5 дней их культивируют в специальных мультигазовых инкубаторах с пониженным содержанием кислорода, где создаются идентичные естественным условия.

Техническая сторона ЭКО

Любые манипуляции с эмбрионами осуществляются с помощью рабочей станции ЭКО, поддерживающей оптимальную температуру поверхности и создающей защиту от всех внешних воздействий. Как и любое высокотехнологичное оборудование, рабочие станции постоянно усовершенствуют.

Эмбриологи современных клиник проводят отбор и культивирование половых клеток с применением запатентованных сред и с использованием самого современного эмбриологического оборудования: мультигазовые инкубаторы, инвертированный микроскоп с использованием высокоточной лазерной установки.

В данных инкубаторах среда максимально приближена к организму женщины, что позволяет культивировать эмбрионы до 5 суток эмбрионального развития.

Для проведения ИКСИ, когда сперматозоид вводится внутрь яйцеклетки, в центре репродукции используются специальные высококачественные микроскопы и микроманипуляторы.

В ходе программы ЭКО в полость матки пациентки переносят 1-2 эмбриона, а остальные можно заморозить, чтобы в дальнейшем у женщины была возможность осуществить перенос в другом цикле экстракорпорального оплодотворения. Для того, чтобы ооциты не потеряли своего качества, используются криохранилища. В них же на протяжении длительного времени может содержаться сперма.

Итак, как мы видим, для проведения процедуры ЭКО требуется дорогостоящее высокотехнологичное оборудование. Однако, помимо этого, на эффективность программ влияет профессионализм специалистов: гинекологов-репродуктологов и эмбриологов. Каждый из них должен быть настоящим профессионалом, а для этого необходим длительный процесс обучения, постоянное повышение квалификации и большой практический опыт.

Некоторые клиники снижают цены на проведение процедуры. Экономия достигается за счет закупки более дешевых расходных материалов (игл, сред для культивирования эмбрионов), а также использования недорогого оборудования. К сожалению, все эти факторы, позволяющие заметно снизить себестоимость ЭКО, непосредственно влияют на эффективность программы.

Приходится признать, что экстракорпоральное оплодотворение – это процедура, которая не может быть дешевой за счет объективных факторов. Поэтому, выбирая клинику, где вы планируете сделать ЭКО, ориентируйтесь в первую очередь на квалификацию специалистов и техническое оснащение центра.