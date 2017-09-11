Форум
Почему ЭКО не может стоить дешево?

Почему при выборе центра репродукции не стоит ориентироваться на низкую стоимость ЭКО?

Уже несколько десятков лет метод ЭКО позволяет стать счастливыми родителями тысячам пар, страдающих бесплодием. Однако есть у этого метода и один недостаток: цены на экстракорпоральное оплодотворение весьма высоки.

Из чего складывается стоимость процедуры ЭКО

* ЭКО относится к высокотехнологичным методам лечения бесплодия. Успех программы обусловлен как профессионализмом врачей и эмбриологов, так и качеством оборудования и материалов. Создать клинику ЭКО очень нелегко, и это требует серьезных затрат.

* Начнем с того, что в идеале для центра репродукции требуется отдельное здание с собственной системой вентиляции и специальной схемой воздухообмена. Воздух, который циркулирует в эмбриологической лаборатории, не должен смешиваться с воздухом других помещений. Отступление от этого правила чревато тем, что эффективность ЭКО снизится. А значит, меньше женщин смогут стать мамами. Серьезные клиники с хорошей репутацией обязательно учитывают этот фактор еще на этапе создания центра или отделения репродукции.

Как происходит процедура ЭКО

Процедура ЭКО - это сложный процесс, состоящий из нескольких этапов.

- Сначала необходимо инициировать созревание сразу нескольких яйцеклеток в яичниках. Для этого в индивидуальном порядке разрабатываются схемы стимуляции, призванные не только повысить шансы на успех программы, но и минимизировать возможные осложнения.

- Затем осуществляется пункция ооцитов. В ходе этой манипуляции через стенку влагалища вводится очень тонкая игла. Под тщательным контролем УЗИ из каждого доминантного фолликула забирается жидкость, содержащая яйцеклетки.

- Яйцеклетки в лабораторных условиях оплодотворяют генетическим материалом мужа или донора. Примерно через 20 часов эмбриолог сможет точно сказать, каков процент оплодотворения.

- Полученные эмбрионы необходимо вырастить до той стадии, когда они смогут с максимальной долей вероятности успешно прикрепиться к стенкам матки. В течение 3-5 дней их культивируют в специальных мультигазовых инкубаторах с пониженным содержанием кислорода, где создаются идентичные естественным условия.  

Техническая сторона ЭКО

Любые манипуляции с эмбрионами осуществляются с помощью рабочей станции ЭКО, поддерживающей оптимальную температуру поверхности и создающей защиту от всех внешних воздействий. Как и любое высокотехнологичное оборудование, рабочие станции постоянно усовершенствуют.

Эмбриологи современных клиник проводят отбор и культивирование половых клеток с применением запатентованных сред и с использованием самого современного эмбриологического оборудования: мультигазовые инкубаторы, инвертированный микроскоп с использованием высокоточной лазерной установки.

В данных инкубаторах среда максимально приближена к организму женщины, что позволяет культивировать эмбрионы до 5 суток эмбрионального развития.

Для проведения ИКСИ, когда сперматозоид вводится внутрь яйцеклетки, в центре репродукции используются специальные высококачественные микроскопы и микроманипуляторы.

В ходе программы ЭКО в полость матки пациентки переносят 1-2 эмбриона, а остальные можно заморозить, чтобы в дальнейшем у женщины была возможность осуществить перенос в другом цикле экстракорпорального оплодотворения. Для того, чтобы ооциты не потеряли своего качества, используются криохранилища. В них же на протяжении длительного времени может содержаться сперма.

Итак, как мы видим, для проведения процедуры ЭКО требуется дорогостоящее высокотехнологичное оборудование. Однако, помимо этого, на эффективность программ влияет профессионализм специалистов: гинекологов-репродуктологов и эмбриологов. Каждый из них должен быть настоящим профессионалом, а для этого необходим длительный процесс обучения, постоянное повышение квалификации и большой практический опыт.

Некоторые клиники снижают цены на проведение процедуры. Экономия достигается за счет закупки более дешевых расходных материалов (игл, сред для культивирования эмбрионов), а также использования недорогого оборудования. К сожалению, все эти факторы, позволяющие заметно снизить себестоимость ЭКО, непосредственно влияют на эффективность программы.

Приходится признать, что экстракорпоральное оплодотворение – это процедура, которая не может быть дешевой за счет объективных факторов. Поэтому, выбирая клинику, где вы планируете сделать ЭКО, ориентируйтесь в первую очередь на квалификацию специалистов и техническое оснащение центра.

 

