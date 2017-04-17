Всё об экстракорпоральном оплодотворении
Поговорим об ЭКО - методике экстракорпорального оплодотворения (зачатии вне тела) и сложностях, возникающих на пути к счастливому материнству и отцовству.
К сожалению, в некоторых случаях не во все семьи аист прилетает с долгожданным «подарком» — и тогда родители доверяют создание новой жизни медикам.
Читайте подробнее: Причины женского и мужского бесплодия
Каждая семья по-своему подходит к непростому выбору: одним решение даётся относительно нетрудно, другим приходится преодолевать морально-нравственные предубеждения о ребенке «из пробирки». Некоторые семьи так и не совершают этот шаг — их право.
Цель материала: предоставить общую информацию парам, которые отважились на ЭКО и находятся в поисках оптимального решения проблемы либо ещё взвешивают все «за» и «против».
Вы решились на ЭКО: как действовать дальше?
Найти хорошую клинику. Критерии: оснащённость высокотехнологичной медицинской аппаратурой, укомплектованность квалифицированными и опытными сотрудниками, ведение с первого визита и всю беременность, наблюдение за родившимся ребёнком.
Благодаря этим составляющим в разы повышается вероятность наступления беременности и появления на свет здорового малыша. Количество неудач при таком подходе значительно уменьшается.
У каждой пары имеется своя история. Поэтому лечение подбирается индивидуально в зависимости от причины бесплодия, состояния здоровья женщины, проведенных ранее попытках и результатах ЭКО, возраста и других факторов.
Однако общий подход всё же можно привести — для понимания основных моментов.
Что такое ЭКО: от А до Я
Зачатие происходит вне тела в эмбриологической лаборатории. Затем оплодотворённая яйцеклетка помещается в специальные условия для «выращивания» эмбриона (зародыша человека). Спустя несколько дней эмбрион переносится в полость матки, а малыш вынашивается в утробе матери.
Проведение процедуры ЭКО делится на несколько этапов — сложный и многоступенчатый процесс.
Получение яйцеклетки
Разработаны и доказали свою эффективность протоколы или схемы. Согласно протоколам в определённой последовательности и дозировках вводятся препараты для стимуляции созревания и овуляции яйцеклеток.
Цель: «отключить» собственные яичники и взять под контроль их работу при помощи гормонов.
Для каждой пары подбирается «своя» схема.
Короткий протокол
С 3-5 дня текущего менструального цикла назначаются небольшие дозы гормонов, с 5-6 дня — препараты для подавления преждевременной овуляции. Продолжительность — 12-14 дней.
Плюсы: переносится неплохо, а риск гиперстимуляции яичников небольшой.
Минусы: яйцеклетки неодинаковые по размеру и не всегда высокого качества.
Используется наиболее часто и рекомендуется при СПКЯ, неэффективности длинного протокола, здоровых яичниках, сниженном запасе яйцеклеток.
Длинный протокол
С 19-22 дня менструального цикла блокируется работа гипофиза (контролирует функцию яичников) гормонами. На 2-4 день следующего менструального цикла начинается стимуляция яичников и продолжается 10-14 дней.
Используются большие дозы гормонов. Общая продолжительность — три-четыре недели.
Плюсы: яйцеклетки хорошего качества и одинаковых размеров.
Минусы: выше риск гиперстимуляции яичников — проявляется вздутием и болями в животе, плохим самочувствием. Возможен разрыв яичника (апоплексия).
Рекомендуется при эндометриозе, миоме матки, неэффективности короткой схемы, плохом качестве полученных яйцеклеток в коротком протоколе.
На основе короткого и длинного протокола разработано несколько разновидностей стимуляции овуляции и гормональной поддержки при наступлении беременности. Выбор и комбинация препаратов остаётся репродуктором, учитывающим все факторы: причины бесплодия, результаты предыдущего лечения, состояние здоровья женщины и другие.
Читайте Подробнее о стимуляции овуляции
ЭКО в естественном цикле
Проводится без стимуляции овуляции — фолликул созревает самостоятельно.
Плюсы: организм женщины не несёт гормональную нагрузку перед процедурой ЭКО, качество эндометрия хорошее.
Минусы: созревает одна яйцеклетка и в матку переносится один эмбрион — меньше шансов для наступления беременности.
Рекомендуется использовать:
- У молодых женщин с достаточным количеством яйцеклеток.
- Пациенток старше 35 лет с небольшим запасом яйцеклеток.
- При противопоказаниях для гормональной стимуляции (кисты и образования яичников, в прошлом — онкологические заболевания).
- Во время предыдущей стимуляции получены яйцеклетки плохого качества.
- При привычном невынашивании, тробмбофилии, антифосфолипидном синдроме.
При проведении любого протокола за фолликулами «приглядывают» при помощи УЗИ. По достижении доминантного фолликула нужного размера, проводится пункция с применением анестезии — и «добывают» яйцеклетки.
Получение сперматозоидов — мужской вклад
Несколько способов: извлекают из эякулята, пунктируют яичко или его придаток, при биопсии яичка (забор кусочка ткани).
Оплодотворение
Можно осуществлять двумя вариантами.
Условия, приближенные к естественному зачатию
Яйцеклетку и семя помещают в пробирку со специальной средой — наиболее активный сперматозоид проникает в яйцеклетку и оплодотворяет её.
Выбор «лучшего» сперматозоида
Эмбриолог по строгим критериям выбирает здоровый, зрелый и жизнеспособный сперматозоид (достаточно одного). Затем специальной пипеткой врач захватывает сперматозоид и через микрохирургическую иглу вводит его в яйцеклетку.
Подходы:
- ИКСИ/ИМСИ — сперматозоид выбирается в семенной жидкости при помощи специального микроскопа с сильным многократным увеличением.
- ПИКСИ — дополнение к выбору под микроскопом. Сперматозоиды помещаются в раствор, условия которого максимально приближены к свойствам оболочки яйцеклетки. Происходит «склеивание» самого зрелого и здорового сперматозоида с частичками раствора — уменьшается вероятность передачи генетических и хромосомных заболеваний ребёнку.
Методика эффективна даже в тяжёлых случаях мужского бесплодия.
Сотворение новой жизни
После искусственного оплодотворения яйцеклетка помещается на три-пять дней в инкубатор со специальными условиями для поддержания жизнедеятельности и развития эмбриона.
Создание своего «банка» половых клеток и эмбрионов
При стимуляции овуляции и искусственном оплодотворении яйцеклеток и эмбрионов получают больше, чем нужно. Здоровые яйцеклетки и нормально развивающиеся эмбрионы замораживают (криоконсервация), а затем используют в следующих циклах при неудачных предыдущих попытках. Подход позволяет в последующем не проводить все этапы ЭКО и уменьшить гормональную нагрузку на женщину.
Полученные сперматозоиды при подготовке к ЭКО используются в «свежем» цикле, а оставшиеся можно заморозить и в дальнейшем применить при неудаче текущей попытки.
При соблюдении всех условий криоконсервации качество сперматозоидов, яйцеклеток и эмбрионов сохраняется на высоком уровне — доказано многочисленными исследованиями.
Перенос эмбриона
Проводится при размере эндометрия 8-10 мм, но не менее 6 мм:
- При стимуляции овуляции — на третий-пятый день после пункции и получения яйцеклетки.
- При ЭКО в естественном цикле или использовании ранее полученных и замороженных эмбрионов (криоцикл) подстраиваются под природный цикл женщины.
Процедура выполняется в гинекологическом кресле без анестезии:
При помощи гинекологического зеркала фиксируется шейка матки. Затем в её канал вводится катетер, через который вместе с питательной средой в полость матки переносится несколько эмбрионов (рекомендуется не более трёх).
Донорство — помощь будущим родителям
При невозможности получить здоровую яйцеклетку и сперматозоид в программе ЭКО могут использоваться донорские половые клетки или эмбрионы.
Будущие родители могут выбрать донора из банка клиники ЭКО по желаемым критериям: цвет кожи и глаз, рост, группа крови и другие. Можно доверить ответственную «миссию» стать донорами близким людям.
Процедура юридически оформляется — стороны подписывают соглашение. Доноры проходят полный комплекс обследований для исключения инфекционных и наследственных заболеваний.
Причины неудавшихся попыток
Даже при соблюдении всех условий и рекомендаций от неудач никто не застрахован.
Снижает шансы наступления беременности и рождения здорового ребёнка:
- Возраст старше 35 лет — уменьшается запас и качество яйцеклеток.
- По статистике у женщин старше 40 лет беременность при помощи ЭКО наступает в 14,8% случаев, рождение живого ребёнка — 7,5%.
- Курение, в том числе и пассивное (кто-то рядом курит).
- Ожирение или излишняя худоба.
- Чрезмерное употребление алкоголя. До наступления беременности разрешается употреблять не более 1-2 порций вина в неделю (одна порция — 100 мл). Большее количество может снизить эффективность вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).
- Стрессовые ситуации — организм перенаправляет кровь к жизненно-важным органам: сердцу, головному мозгу и легким. При этом «обкрадываются» менее важные органы: пищеварительная и половая системы, кости, мышцы.
- Сложные гормональные процессы женского организма не всегда в состоянии поддерживать наступившую беременность — происходит выкидыш.
- Наличие хронических заболеваний, лечение в прошлом злокачественных опухолей и многое другое.
Как видите, неблагоприятных моментов немало. Однако вы в силах себе помочь: не затягивайте с принятием решения воспользоваться методами ВРТ — не превращайте надежду в упущенную возможность.
Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,
врач-ординатор детского отделения