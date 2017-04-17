Всё об экстракорпоральном оплодотворении

Поговорим об ЭКО - методике экстракорпорального оплодотворения (зачатии вне тела) и сложностях, возникающих на пути к счастливому материнству и отцовству.

К сожалению, в некоторых случаях не во все семьи аист прилетает с долгожданным «подарком» — и тогда родители доверяют создание новой жизни медикам.

Каждая семья по-своему подходит к непростому выбору: одним решение даётся относительно нетрудно, другим приходится преодолевать морально-нравственные предубеждения о ребенке «из пробирки». Некоторые семьи так и не совершают этот шаг — их право.

Цель материала: предоставить общую информацию парам, которые отважились на ЭКО и находятся в поисках оптимального решения проблемы либо ещё взвешивают все «за» и «против».

Вы решились на ЭКО: как действовать дальше?

Найти хорошую клинику. Критерии: оснащённость высокотехнологичной медицинской аппаратурой, укомплектованность квалифицированными и опытными сотрудниками, ведение с первого визита и всю беременность, наблюдение за родившимся ребёнком.

Благодаря этим составляющим в разы повышается вероятность наступления беременности и появления на свет здорового малыша. Количество неудач при таком подходе значительно уменьшается.

У каждой пары имеется своя история. Поэтому лечение подбирается индивидуально в зависимости от причины бесплодия, состояния здоровья женщины, проведенных ранее попытках и результатах ЭКО, возраста и других факторов.

Однако общий подход всё же можно привести — для понимания основных моментов.

Что такое ЭКО: от А до Я

Зачатие происходит вне тела в эмбриологической лаборатории. Затем оплодотворённая яйцеклетка помещается в специальные условия для «выращивания» эмбриона (зародыша человека). Спустя несколько дней эмбрион переносится в полость матки, а малыш вынашивается в утробе матери.

Проведение процедуры ЭКО делится на несколько этапов — сложный и многоступенчатый процесс.

Получение яйцеклетки

Разработаны и доказали свою эффективность протоколы или схемы. Согласно протоколам в определённой последовательности и дозировках вводятся препараты для стимуляции созревания и овуляции яйцеклеток.

Цель: «отключить» собственные яичники и взять под контроль их работу при помощи гормонов.

Для каждой пары подбирается «своя» схема.

Короткий протокол

С 3-5 дня текущего менструального цикла назначаются небольшие дозы гормонов, с 5-6 дня — препараты для подавления преждевременной овуляции. Продолжительность — 12-14 дней.

Плюсы: переносится неплохо, а риск гиперстимуляции яичников небольшой.

Минусы: яйцеклетки неодинаковые по размеру и не всегда высокого качества.

Используется наиболее часто и рекомендуется при СПКЯ, неэффективности длинного протокола, здоровых яичниках, сниженном запасе яйцеклеток.

Длинный протокол

С 19-22 дня менструального цикла блокируется работа гипофиза (контролирует функцию яичников) гормонами. На 2-4 день следующего менструального цикла начинается стимуляция яичников и продолжается 10-14 дней.

Используются большие дозы гормонов. Общая продолжительность — три-четыре недели.

Плюсы: яйцеклетки хорошего качества и одинаковых размеров.

Минусы: выше риск гиперстимуляции яичников — проявляется вздутием и болями в животе, плохим самочувствием. Возможен разрыв яичника (апоплексия).

Рекомендуется при эндометриозе, миоме матки, неэффективности короткой схемы, плохом качестве полученных яйцеклеток в коротком протоколе.

На основе короткого и длинного протокола разработано несколько разновидностей стимуляции овуляции и гормональной поддержки при наступлении беременности. Выбор и комбинация препаратов остаётся репродуктором, учитывающим все факторы: причины бесплодия, результаты предыдущего лечения, состояние здоровья женщины и другие.

ЭКО в естественном цикле

Проводится без стимуляции овуляции — фолликул созревает самостоятельно.

Плюсы: организм женщины не несёт гормональную нагрузку перед процедурой ЭКО, качество эндометрия хорошее.

Минусы: созревает одна яйцеклетка и в матку переносится один эмбрион — меньше шансов для наступления беременности.

Рекомендуется использовать:

У молодых женщин с достаточным количеством яйцеклеток.

Пациенток старше 35 лет с небольшим запасом яйцеклеток.

При противопоказаниях для гормональной стимуляции (кисты и образования яичников, в прошлом — онкологические заболевания).

Во время предыдущей стимуляции получены яйцеклетки плохого качества.

При привычном невынашивании, тробмбофилии, антифосфолипидном синдроме.

При проведении любого протокола за фолликулами «приглядывают» при помощи УЗИ. По достижении доминантного фолликула нужного размера, проводится пункция с применением анестезии — и «добывают» яйцеклетки.

Получение сперматозоидов — мужской вклад

Несколько способов: извлекают из эякулята, пунктируют яичко или его придаток, при биопсии яичка (забор кусочка ткани).

Оплодотворение

Можно осуществлять двумя вариантами.

Условия, приближенные к естественному зачатию

Яйцеклетку и семя помещают в пробирку со специальной средой — наиболее активный сперматозоид проникает в яйцеклетку и оплодотворяет её.

Выбор «лучшего» сперматозоида

Эмбриолог по строгим критериям выбирает здоровый, зрелый и жизнеспособный сперматозоид (достаточно одного). Затем специальной пипеткой врач захватывает сперматозоид и через микрохирургическую иглу вводит его в яйцеклетку.

Подходы:

ИКСИ/ИМСИ — сперматозоид выбирается в семенной жидкости при помощи специального микроскопа с сильным многократным увеличением.

ПИКСИ — дополнение к выбору под микроскопом. Сперматозоиды помещаются в раствор, условия которого максимально приближены к свойствам оболочки яйцеклетки. Происходит «склеивание» самого зрелого и здорового сперматозоида с частичками раствора — уменьшается вероятность передачи генетических и хромосомных заболеваний ребёнку.

Методика эффективна даже в тяжёлых случаях мужского бесплодия.

Сотворение новой жизни

После искусственного оплодотворения яйцеклетка помещается на три-пять дней в инкубатор со специальными условиями для поддержания жизнедеятельности и развития эмбриона.

Создание своего «банка» половых клеток и эмбрионов

При стимуляции овуляции и искусственном оплодотворении яйцеклеток и эмбрионов получают больше, чем нужно. Здоровые яйцеклетки и нормально развивающиеся эмбрионы замораживают (криоконсервация), а затем используют в следующих циклах при неудачных предыдущих попытках. Подход позволяет в последующем не проводить все этапы ЭКО и уменьшить гормональную нагрузку на женщину.

Полученные сперматозоиды при подготовке к ЭКО используются в «свежем» цикле, а оставшиеся можно заморозить и в дальнейшем применить при неудаче текущей попытки.

При соблюдении всех условий криоконсервации качество сперматозоидов, яйцеклеток и эмбрионов сохраняется на высоком уровне — доказано многочисленными исследованиями.

Перенос эмбриона

Проводится при размере эндометрия 8-10 мм, но не менее 6 мм:

При стимуляции овуляции — на третий-пятый день после пункции и получения яйцеклетки.

При ЭКО в естественном цикле или использовании ранее полученных и замороженных эмбрионов (криоцикл) подстраиваются под природный цикл женщины.

Процедура выполняется в гинекологическом кресле без анестезии:

При помощи гинекологического зеркала фиксируется шейка матки. Затем в её канал вводится катетер, через который вместе с питательной средой в полость матки переносится несколько эмбрионов (рекомендуется не более трёх).

Донорство — помощь будущим родителям

При невозможности получить здоровую яйцеклетку и сперматозоид в программе ЭКО могут использоваться донорские половые клетки или эмбрионы.

Будущие родители могут выбрать донора из банка клиники ЭКО по желаемым критериям: цвет кожи и глаз, рост, группа крови и другие. Можно доверить ответственную «миссию» стать донорами близким людям.

Процедура юридически оформляется — стороны подписывают соглашение. Доноры проходят полный комплекс обследований для исключения инфекционных и наследственных заболеваний.

Причины неудавшихся попыток

Даже при соблюдении всех условий и рекомендаций от неудач никто не застрахован.

Снижает шансы наступления беременности и рождения здорового ребёнка:

Возраст старше 35 лет — уменьшается запас и качество яйцеклеток.

— уменьшается запас и качество яйцеклеток. По статистике у женщин старше 40 лет беременность при помощи ЭКО наступает в 14,8% случаев, рождение живого ребёнка — 7,5%.

беременность при помощи ЭКО наступает в 14,8% случаев, рождение живого ребёнка — 7,5%. Курение , в том числе и пассивное (кто-то рядом курит).

, в том числе и пассивное (кто-то рядом курит). Ожирение или излишняя худоба.

Чрезмерное употребление алкоголя. До наступления беременности разрешается употреблять не более 1-2 порций вина в неделю (одна порция — 100 мл). Б о льшее количество может снизить эффективность вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).

До наступления беременности разрешается употреблять не более 1-2 порций вина в неделю (одна порция — 100 мл). Б льшее количество может снизить эффективность вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Стрессовые ситуации — организм перенаправляет кровь к жизненно-важным органам: сердцу, головному мозгу и легким. При этом «обкрадываются» менее важные органы: пищеварительная и половая системы, кости, мышцы.

— организм перенаправляет кровь к жизненно-важным органам: сердцу, головному мозгу и легким. При этом «обкрадываются» менее важные органы: пищеварительная и половая системы, кости, мышцы. Сложные гормональные процессы женского организма не всегда в состоянии поддерживать наступившую беременность — происходит выкидыш.

женского организма не всегда в состоянии поддерживать наступившую беременность — происходит выкидыш. Наличие хронических заболеваний, лечение в прошлом злокачественных опухолей и многое другое.

Как видите, неблагоприятных моментов немало. Однако вы в силах себе помочь: не затягивайте с принятием решения воспользоваться методами ВРТ — не превращайте надежду в упущенную возможность.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения