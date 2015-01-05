Синдром истощенных яичников

Знаете ли вы, что количество яйцеклеток в организме женщины определено с момента её рождения, и этот запас не восполняется в течении жизни, а лишь расходуется? В каком возрасте у женщин яйцеклетки уже не созревают, и почему это иногда происходит раньше отпущенного Природой срока - в нашей статье.

Давайте разберемся, что такое овариальный резерв

Под этим термином понимают общее число яйцеклеток в яичниках.

Формирование тканей яичника происходит еще на эмбриональном этапе. На момент рождения девочки общее число ооцитов составляет порядка одного миллиона! Однако уже к пубертатному периоду их количество обычно не превышает 300 тысяч.

В каждом менструальном цикле начинает расти сразу несколько фолликулов, правда, зрелости достигает обычно только один. Это и есть тот самый доминантный фолликул, из которого выйдет яйцеклетка, готовая к оплодотворению. Остальные повергаются регрессии и вскоре погибают.

Таким образом, овариальный резерв яичников постоянно снижается. Однако после 35-ти лет уменьшение числа яйцеклеток начинает происходить особенно интенсивно. Именно возраст можно считать основным естественным фактором, влияющим на общее количество ооцитов в яичниках.

Сегодня мы поговорим о преждевременном истощении яичников, т.е. о значительном снижении числа яйцеклеток, не связанном с возрастными изменениями.

Основные причины преждевременного истощения овариального резерва

В настоящее время они изучены не до конца. Существует несколько теорий, объясняющих развитие этого состояния. Давайте рассмотрим основные из них.

Генетическая предрасположенность. Согласно данным статистики, у значительной доли пациенток, страдающих преждевременным истощением яичников, в семье (у мам, бабушек, сестер) имели место нарушения менструального цикла и ранняя менопауза.

Внешние факторы могут воздействовать в любой период жизни, включая внутриутробное развитие и раннее детство.

К преждевременному истощению яичников приводит применение противоопухолевой химиотерапии. Оперативные вмешательства на яичниках также могут снижать овариальный резерв.

Проявления синдрома истощенных яичников

Какие жалобы могут предъявлять пациентки?

При выраженном снижении овариального запаса женщины отмечают укорочение менструального цикла и сокращение объема менструальных выделений. Со временем наступает аменорея, т.е. менструации прекращаются совсем. Пациентки могут отмечать симптомы, характерные для менопаузы: приливы, повышенное потоотделение, учащенное сердцебиение, повышенную утомляемость, слабость. Изменяется гормональный фон, снижается уровень эстрогенов, в связи с чем происходят атрофические изменения половых органов и молочных желез.

Как диагностировать данное состояние?

На первичной консультации специалист побеседует с вами, соберет анамнез и проведет гинекологический осмотр. Далее будет назначено УЗИ органов малого таза, в ходе которого оценивается состояние матки, яичников и эндометрия, а также определяется количество и размер фолликулов.

Врач назначит гормональное исследование крови на определение уровня половых гормонов. В частности, значение имеет концентрация ФСГ, ЛГ, АМГ и эстрадиола.

Лечение при синдроме истощенных яичников

Терапия направлена в первую очередь на устранение симптомов, провоцирующих гипоэстрогенное состояние. С этой целью назначаются препараты заместительной гормональной терапии. Кроме того, могут быть рекомендованы седативные препараты и витаминно-минеральные комплексы.

Если в планах пациентки беременность, то дальнейшая тактика лечения зависит от выраженности истощения овариального резерва.

При наличии единичных фолликулов в яичниках иногда возможно получение собственных яйцеклеток. При этом пациенткам чаще всего назначают индукцию овуляции. Однако нужно понимать, что шансы на успех очень невысокие.

При отсутствии возможности получения своих яйцеклеток врач предложит проведение программы ЭКО с применением донорских ооцитов.

При выраженных изменениях матки и эндометрия рекомендовано проведение программы суррогатного материнства.

Автор: Малышева В.А. – гинеколог-репродуктолог