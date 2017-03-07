Женское и мужское бесплодие: причины и диагностика

О бесплодии как медицинском диагнозе говорят в случае, если у пары детородного возраста, не прибегающей к контрацепции, не наступает беременность.

По официальной статистике частота бесплодия в мире составляет 12-15%, в России — 17,5%.

Бесплодие — проблема семейной пары. Подход к её решению должен быть комплексным: обязательное обследование обоих супругов (не всегда соблюдается) и оказание медицинской помощи врачами разных специальностей.

Когда брак считается бесплодным?

Отсутствие беременности при регулярной половой жизни без применения противозачаточных средств: до 35 лет — в течение двенадцати месяцев, после 35 лет — шести месяцев.

Нередко молодые пары обращаются за медицинской помощью по поводу бесплодия, но необоснованно подвергаются нескольким неэффективным курсам лечения. В результате шансы на наступление беременности понижаются: у женщин уменьшается количество и качество яйцеклеток, у мужчин — сперматозоидов.

Формы бесплодия

На долю мужского бесплодия приходится около 40% всех случаев, женского — 45%, смешанного — 5%.

Первичное — ни у одного из партнёров до настоящего брака не было детей.

Вторичное — бесплодию предшествовала хотя бы одна беременность вне зависимости от того, чем она закончилась: родами, выкидышем, абортом или внематочной беременностью.

Абсолютное — отсутствие матки или яичников, врождённые пороки развития женских половых органов, несовместимые с наступлением беременности.

Женское бесплодие

Причины многочисленны, но их можно объединить в несколько групп.

Непроходимость маточных труб

Когда можно заподозрить:

Частые воспалительные заболевания женской половой сферы: труб, яичников, матки. Тяжело поддаются лечению процессы, вызванные хламидиями, микоплазмами и гонореей.

Наличие в прошлом абортов, диагностических выскабливаний или операций на брюшной полости и органах малого таза (внематочная беременность, удаление миоматозного узла или кисты яичника).

Осложнённое течение предыдущих беременностей и родов.

Что происходит? Образуются спайки, закрывающие просвет и нарушающие подвижность маточных труб.

Диагностика

Гистеросальпингография

В полость матки вводится контрастное вещество под контролем рентгенографии органов малого таза. При проходимости маточных труб контрастное вещество поступает в брюшную полость.

В 40% случаев метод даёт недостоверные результаты из-за расположения спаек:

Не препятствует прохождению контраста, но задерживают сперматозоиды.

Контраст не проходит, а сперматозоиды беспрепятственно передвигаются.

Фертилоскопия

Под местным обезболиванием в первой половине цикле на слизистой влагалища выполняется небольшой разрез. Через него вводится физиологический раствор в брюшную полость — маточные трубы и яичники расправляются.

В проделанное отверстие вводится эндоскопический прибор (гистероскоп) для осмотра стенки матки и маточных труб.

Чтобы проверить проходимость маточных труб, используется окрашивающее вещество.

Лапароскопия

Применяется одновременно для диагностики и лечения: удаляются очаги эндометриоза или кисты яичников, восстанавливается проходимость маточных труб.

После процедуры в течение 8-12 месяцев наступает беременность, если этого не произошло, рекомендуется ЭКО. Повторные операции малоэффективны. Подход позволяет сократить время лечения бесплодия и добиться наступления беременности в молодом возрасте.

Продувание маточных труб — травматичный метод и не рекомендуется для использования.

Эндометриоз

Слизистая матки (эндометрий) располагается на других участках: шейке матки, влагалище, маточных трубах, яичниках, промежности или в мышечном слое матки (аденомиоз).

Когда можно заподозрить:

Отсутствие беременности при хорошей спермограмме партнёра.

Наступление ежемесячной овуляции яйцеклетки при нормальном менструальном цикле.

Жалоб может и не быть, но чаще всего менструации очень болезненные.

Диагностика

На УЗИ обычно хорошо выявляются участки эндометриоза.

При поражении яичников диагноз устанавливается только при помощи лапароскопии, во время которой одновременно удаляются и очаги.

Гормональное бесплодие

Возникает при сбое в работе яичников, щитовидной железы и надпочечников.

Возможны два варианта:

Нарушается процесс выхода яйцеклетки (овуляции) и последующее оплодотворение её сперматозоидом.

Овуляция происходит, но понижена выработка прогестерона желтым телом (образуется на месте выхода яйцеклетки). Гормон отвечает за прикрепление оплодотворённой яйцеклетки к стенке матки, наступление и сохранение беременности.

Когда можно заподозрить

При нарушениях менструального цикла: задержках, цикле более 35 дней (норма — 25-35 дней), нерегулярных или редких менструациях, отсутствии менструации в течение трёх месяцев и более.

Гормональные сдвиги могут возникать и при нормальном менструальном цикле.

Диагностика

Исследование крови на содержание гормонов. Включает обследование на женские половые гормоны, вырабатываемые яичниками (эстрадиол, прогестерон), мужские половые гормоны (именно их избыток в женском организме часто приводит к бесплодию, выкидышам), гормоны щитовидной железы, надпочечников, а также гормоны, вырабатываемые в головном мозге и регулирующие работу яичников — в частности, пролактин (на избыток пролактина может указывать такой признак, как выделения из молочных желез в сочетании с задержками менструаций).

Включает обследование на женские половые гормоны, вырабатываемые яичниками (эстрадиол, прогестерон), мужские половые гормоны (именно их избыток в женском организме часто приводит к бесплодию, выкидышам), гормоны щитовидной железы, надпочечников, а также гормоны, вырабатываемые в головном мозге и регулирующие работу яичников — в частности, пролактин (на избыток пролактина может указывать такой признак, как выделения из молочных желез в сочетании с задержками менструаций). УЗИ несколько раз в каждую фазу цикла — для контроля над ростом доминантного фолликула, из которого должна выйти яйцеклетка.

несколько раз в каждую фазу цикла — для контроля над ростом доминантного фолликула, из которого должна выйти яйцеклетка. Выполнение теста на овуляцию в течение не менее двух месяцев подряд — наиболее доступный и точный способ.

в течение не менее двух месяцев подряд — наиболее доступный и точный способ. Измерение базальной температуры (в прямой кишке) не имеет большого диагностического значения.

Мужское бесплодие

Почему-то ошибочно считается, что бесплодие — исключительно «вина» женщины. Между тем мужское бесплодие достаточно распространено.

Когда можно заподозрить:

Частые воспалительные заболевания мужской мочеполовой сферы : простатит, воспаление яичка, семявыводящего протока, мочевыводящего канала, мочевого пузыря.

: простатит, воспаление яичка, семявыводящего протока, мочевыводящего канала, мочевого пузыря. Гормональные нарушения : сбой в работе яичек (вырабатывают тестостерон — мужской половой гормон), щитовидной железы, надпочечников.

: сбой в работе яичек (вырабатывают тестостерон — мужской половой гормон), щитовидной железы, надпочечников. Перенесенный паротит («свинка»).

(«свинка»). Крипторхизм — неопущение яичка в мошонку из брюшной полости.

— неопущение яичка в мошонку из брюшной полости. Травмы половых органов или операции по поводу грыжи.

Радиация, вредные факторы труда.

Приём некоторых медицинских препаратов — например, для понижения артериального давления, лечения опухолей и туберкулёза.

— например, для понижения артериального давления, лечения опухолей и туберкулёза. Вредные привычки: курение, злоупотребление алкоголем, наркомания.

курение, злоупотребление алкоголем, наркомания. Варикоцеле — варикозное расширение вен яичка.

Виды мужского бесплодия

Азооспермия — отсутствие сперматозоидов в семенной жидкости.

Олигоспермия — снижение количества сперматозоидов.

Астеноспермия — уменьшение числа подвижных сперматозоидов. Подвижность — обязательное условие, обеспечивающее движение сперматозоида вперёд и проникновение в яйцеклетку (оплодотворение).

Тератозооспермия — патологически изменена форма большинства сперматозоидов.

Диагностика

Исследуется сперма — спермограмма

Выполняется при первом обращении пары по поводу бесплодия.

Перед сбором спермы в течение трёх-пяти дней мужчине рекомендуется половое воздержание, исключение приёма спиртных напитков и сильнодействующих препаратов (снотворных, успокоительных).

Показатели спермограммы в норме:

Общий объем — 3-5 мл.

Количество — 20 млн. сперматозоидов в 1 мл спермы.

Подвижны не менее 32% сперматозоидов.

Форма: два сперматозоида из десяти должны быть нормальными.

Также определяется уровень гормонов в крови.

Смешанное бесплодие

Сочетание факторов мужского и женского бесплодия у конкретной пары.

Иммунологическое бесплодие

Иммунной системой вырабатываются антиспермальные антитела (белки), «атакующие» сперматозоиды, приводя к их «склеиванию» и уменьшению подвижности.

Предполагается, что антитела вырабатывается в ответ на инфекцию, перенесенную операцию или травму половых органов.

Антитела образуются в организме женщины — иммунологическая несовместимость пары

Диагностика выполняется накануне овуляции:

Посткоитальный тест. В течение нескольких часов после полового акта у женщины набирается слизь из канала шейки матки и изучается под микроскопом.

В течение нескольких часов после полового акта у женщины набирается слизь из канала шейки матки и изучается под микроскопом. Проба Курцрока-Миллера. Мужчина собирает сперму, у женщины набирается слизь из шейки матки. Взаимодействие сперматозоидов со слизью оценивается под микроскопом.

Антитела вырабатываются в организме мужчины — агрессия против собственных клеток

Диагностика — МАР-тест

Антиспермальные антитела выявляются в сперме и крови мужчины лабораторным способом. Сперма собирается по тем же правилам, что и для спермограммы.

Итак, рассмотрены основные причины бесплодия. В следующих материалах речь пойдёт о современных методиках вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

