Нарушение проходимости маточных труб – это самая частая причина женского бесплодия.

Маточные трубы отходят от матки и тянутся к яичнику. На конце каждой трубы находятся ворсинки – фимбрии – которые направляют яйцеклетку из яичника в трубу. В норме трубы выполняют функцию транспортировки сперматозоидов к яйцеклетке, а затем оплодотворенной яйцеклетки к матке. Движение яйцеклетки обусловлено сокращениями труб. При нарушении их функции сперматозоиды могут не добраться до яйцеклетки. Возможна и другая ситуация (при частичной непроходимости): сперматозоид оплодотворяет яйцеклетку, но нарушен транспорт этой оплодотворенной яйцеклетки в матку. Это опасно наступлением внематочной беременности.

Непроходимость маточных труб может быть органической (то есть имеются какие-то анатомические изменения в трубах, механические препятствия, нарушающие их проходимость), либо функциональной (строение труб не изменено, никакие механические факторы не препятствуют их проходимости, тем не менее нарушена функция труб и, следовательно, затруднен транспорт сперматозоидов к яйцеклетке, а оплодотворенной яйцеклетки к матке).

Самой частой причиной непроходимости труб является воспалительный процесс. Он может быть обусловлен заболеваниями передающимися половым путем, инфекционными осложнениями после аборта. В результате воспалительного процесса в полости малого таза, где находятся половые органы, образуются спайки (пленочки из соединительной ткани), которые могут полностью или частично закрывать просвет трубы, приводить к сдавлению трубы снаружи, патологическим изгибам труб, нарушению строения фимбрий. Спайки между трубой и яичником могут препятствовать попаданию яйцеклетки в трубу. Они могут также смешать яичники и маточные трубы, нарушая их нормальную анатомию.

Наиболее часто к органической непроходимости маточных труб приводит хламидиоз . К сожалению, в большинстве случаев это заболевание протекает бессимптомно, женщина может даже не знать о наличии у нее инфекции. По некоторым данным хламидиоз обнаруживается у половины женщин с непроходимостью маточных труб.

Спаечных процесс может развиться после операций на органах малого таза (удаление узлов миомы, удаление трубы после внематочной беременности, удаление кист яичников, кесарево сечение). В некоторых случаях непроходимость труб может развиться и после операций на органах брюшной полости, например, после аппендицита. Особенно часто спайки, приводящие к непроходимости труб, образуются, если операция и послеоперационный период протекали с осложнениями. После лапароскопических операций спайки образуются намного реже, чем после полостных операций.

Причиной функциональной непроходимости труб и нарушения их работы могут быть как воспалительные процессы, так и гормональные нарушения, психоэмоциональная неустойчивость, хронический стресс.

Диагностика непроходимости маточных труб

Непроходимость маточных труб может длительное время никак себя не проявлять. Обычно она обнаруживается после того, как женщина обратилась за медицинской помощью и начала обследоваться в связи с бесплодием.

Основными методами проверки проходимости маточных труб являются гистеросальпингография (ГСГ), эхогистеросальпингоскопия и лапароскопия.

Гистеросальпингография заключается в том, что в маточные трубы через канал шейки матки вводится контрастное вещество, и делается рентгеновский снимок, на котором видно проник ли контраст в трубы и докуда он дошел. Эта процедура проводится в первую фазу цикла, чтобы избежать облучения яйцеклетки. Некоторые врачи считают, что процедура может оказать и лечебный эффект из-за промывающего действия вводимого раствора.

В 20% случаев ГСГ может показать ложноотрицательный результат: контрастное вещество не поступает в трубы не из-за их непроходимости, а из-за спазма трубы.

Еще один метод проверки диагностики маточных труб – эхогистеросальпингоскопия . Через канал шейки матки вводится физиологический раствор, затем проводится УЗИ. При непроходимости маточных труб матка растягивается, ее полость расширяется. Информативность метода ниже, чем ГСГ, однако при этом отсутствует радиационное воздействие, поэтому исследование можно повторять несколько раз.

При лапароскопии делается три прокола на животе: в области пупка и по бокам. При этом в один прокол вводится видеокамера (увеличенное изображение выводится на экран монитора), в другие 2 – инструменты. При лапароскопии можно диагностировать не только нарушение проходимости маточных труб, но и другие причины бесплодия (поликистоз яичников, эндометриоз и т.д.). Обычно проводится лечебно-диагностическая лапароскопия, то есть не только производится осмотр органов малого таза и проверка проходимости маточных труб, но и устранение имеющихся нарушений (настолько, насколько это возможно). Для оценки проходимости труб через канал шейки матки вводится раствор, который в норме должен попасть в трубы и излиться в брюшную полость.

Лечение

Консервативное лечение заключается в противовоспалительном лечении, физиотерапии. При наличии спаечного процесса консервативное лечение не эффективно. Эффект возможен только если начинать лечение в течение 6 месяцев после перенесенного воспалительного процесса.

Применяемые ранее пертубации (продувание маточных труб) и гидротубации (введение в маточные трубы жидкости под давлением) в настоящее время практически не применяются из-за низкой эффективности и опасности осложнений (перерастяжения маточных труб, обострения хронического воспалительного процесса).

Основной метод лечения непроходимости маточных труб в настоящее время оперативный. Операция проводится путем лапароскопии. При этом спайки, имеющиеся в полости малого таза, рассекаются, проходимость трубы по возможности восстанавливается, фимбрии освобождаются из сращений. Эффект от операции зависит от степени нарушений и от того, в каком отделе трубы нарушена проходимость. Если спайки находятся только вокруг труб, то операции эффективны в 60% случаев, при развитии спаечного процесса внутри трубы эффективность не более 10%. При полной непроходимости труб на всем протяжении операции неэффективны, так как даже при восстановлении механической проходимости труб, не удается восстановить их нормальную функцию. Если строение труб сильно изменено воспалительным процессом, внутри обнаруживается большое количество жидкости, они растянуты, то такие трубы удаляются, так как не только невозможно восстановление их функции, но они могут даже препятствовать наступлению беременности при применении ЭКО (из-за воспалительного процесса в трубах образуются токсические продукты обмена, отрицательно воздействующие на яйцеклетку).

В некоторых случаях эффективность операции снижается из-за повторного образования спаек после операции, поэтому максимальный эффект обычно наблюдается в первые полгода после операции.

При неэффективности первой лапароскопии повторные операции в большинстве случаев также неэффективны.

Если после операции беременность не наступает, методом выбора является экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).

Лечение функционального трубного бесплодия заключается в коррекции гормонального фона, психотерапии, использовании седативных средств.

Профилактика

Прерывание беременности и гинекологические операции следует делать только при отсутствии какого-либо воспалительного процесса половых органов. Возможно проведение профилактического местного лечения перед медицинским вмешательством (свечи гексикон или бетадин на 5 дней).

При отсутствии постоянного полового партнера методом выбора контрацепции являются презервативы, так как они защищают не только от нежелательной беременности, но и от инфекций.

Количество абортов должно быть сведено к минимуму, в крайнем случае лучше вовремя использовать экстренную контрацепцию.